Архетип Великой Матери с древности до наших дней

Иштар, Изида и Астарта — три великих имени, три великие Богини, в какой-то мере символизирующие три цивилизации, несомненно, отличающиеся друг от друга, но, тем не менее, на продолжении тысячелетий оказывавших друг на друга большое влияние. При этом, не удивительно, что эти три Богини имеют некоторые сходные черты, так как они, под определенным углом зрения и при определенных обстоятельствах, представляют одну и ту же фигуру. В чем же схожи эти три богини и чем отличаются? Хочу представить это Вам на примере документов, об одних из которых уже давно известно, другие же появились на свет совсем недавно.

Иштар была великая, можно даже сказать, единственная Богиня народов Тигра и Ефрата, ассирийской и халдейской империй, или, как сейчас принято говорить, ассирийцев и вавилонян. Она была так же единственной богиней, у которой была легенда и, которая обладала четко очерченной личностью. Другие богини были всего лишь именами, которые представляли собой грамматически измененные имена богов. Например, о богине Анту, жене бога Ану — бога неба, нам известно только имя, да и древним вавилонянам, скорей всего, было известно не намного больше.

Мы не собираемся здесь исследовать значение имени Иштар. Это одна из тех задач, которую пытались неоднократно решить, но, как это часто бывает, результат не соответствовал приложенным усилиям. И даже если бы мы знали, какие значения имеют два слога ее имени, стало бы ясно, что такие короткие слова могут отобразить только один из аспектов ее личности. Как уже часто и по праву говорилось, эти слова являются всего лишь знаками, а не определениями. Даже если была бы принята во внимание или доказана связь между именем Иштар и словом звезда (нем. — stern, санскрит — star, греч. — aster), становится понятно, что такое имя к богине Иштар может применяться только тогда, когда она воплощает собой планету Венеру. Но кто мог бы поручиться, что это было изначальным характером Богини, то есть, другими словами, что Иштар изначально представляла или воплощала собой звезду, и только потом снизошла на землю, чтоб принять участие в земной жизни и, особенно, в жизни земных людей, охранять их любовь и направлять их борьбу? Ведь именно в Ассирии Иштар была королевой баталий; это объясняется тем, что ассирийцы были гораздо воинственнее халдеев.

Архетип Великой Матери с древности до наших дней

М.: Клуб Касталия. 2018 — 328 с.

Архетип Великой Матери с древности до наших дней - Содержание

Шарль Виролло - ВЕЛИКАЯ БОГИНЯ В ВАВИЛОНЕ, ЕГИПТЕ И ФИНИКИИ

Жан Прилузский - ИСТОКИ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТА БОГИНИ-МАТЕРИ

Жан Прилузский - МАТЬ-БОГИНЯ КАК СВЯЗЫВАЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ ЛОКАЛЬНЫМИ БОЖЕСТВАМИ И УНИВЕРСАЛЬНЫМ БОГОМ

В. Ч. Ч. Коллум - СОЗИДАЮЩАЯ МАТЬ-БОГИНЯ КЕЛЬТСКИХ НАРОДОВ, ЕЁ ИНСТРУМЕНТ, МИСТИЧЕСКОЕ «СЛОВО», ЕЁ КУЛЬТ И СИМВОЛЫ ЕЁ КУЛЬТА

Генрих Циммер - ИНДИЙСКАЯ МАТЬ МИРА

Эрнесто Буаноюти - МАРИЯ И ДЕВСТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ ИИСУСА

Шарль Пикар - ЭФЕСИЯ АНАТОЛИЙСКАЯ. ВЕЛИКАЯ МАТЬ ОТ КРИТА ДО ЭЛЕВСИНА

Густав Хайер - ВЕЛИКАЯ МАТЬ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА