Миросозерцание. Погружение в совершенно иной способ получения знания через откровения посредством созерцания.

Так завершилась логическая цепь экспериментальных исследований от ментальности к сознанию и от сознания к созерцанию. И, поднимаясь по ступеням этой научной лестницы, решались очень многие проблемы сочетания научного и богословского знания, сопряжения богословских и научных понятий, преодоления существующих стереотипов в сознании исследователей.

Таким образом, Самарская психологическая школа возвращает психологической науке ее истинный предмет познания, как науке о душе человека, душе, живущей в миру, душе, стремящейся к душе другого, и душе, стремящейся в мир иной ко своему Творцу и Создателю.

Архимандрит Георгий - Шестун - Созерцание в теоретическом осмыслении и практиках монотеистических религий

Издательство СамГУПС, 2014. – 248 с.

ISBN 978-5-98941-223-5

Архимандрит Георгий - Шестун - Созерцание в теоретическом осмыслении и практиках монотеистических религий - Содержание

Предисловие

Введение

Глава I. Сравнение понимания созерцания в христианских конфессиях, исламе и иудаизме

Созерцание в православии: святоотеческий подход

Католическое понимание созерцания

Созерцание в исламе

Мистика в иудаизме

Глава II. Конфессиональные особенности актуализации и проявления созерцания

Глава III. Духовные состояния в теории и практике православия

Глава IV. Конфессиональные особенности проявления созерцания (эмпирическое исследование)

Глава V. К вопросу о содержании учебника по психологии для православных духовных учебных заведений

Глава VI. Особенности преподавании психологии в духовных школах

Глава VII. О воспитании чувств

Глава VIII. Эмпирическое исследование некоторых сторон жизни монашествующих

Заключение

Архимандрит Георгий - Шестун - Созерцание в теоретическом осмыслении и практиках монотеистических религий - Введение

Актуальность нашей работы в данном направлении связана с одной стороны с тем, что тема созерцания являлась совершенно неизученной, непроработанной в психологической литературе по причине ее сложности и «неуловимости» для научного, особенно экспериментального исследования, а с другой стороны — с ее необычайной важностью для психической и духовной жизни человека. Большим подспорьем в понимании созерцания явился обширный корпус христианской богословской литературы, где тема созерцания рассматривалась на протяжении почти двух тысяч лет. Поражает факт практически дословного совпадения описания состояния созерцания, оставленное нам святыми отцами полторы тысячи лет назад и современного описания созерцания, сделанного в наше время. Это говорит о точной очерченности, локализации данного явления в психической и духовной жизни человека, проделанной в Самарской научной школе.

Целью данной работы было обобщение опыта, выкристаллизованного в конфессиональной литературе по теме исследования, формулирование и сравнение понимания созерцания в теории и практике монотеистических религий: христианства, ислама и иудаизма. Обращение авторов исключительно к монотеистическим религиям не означает отрицания наличия созерцательного опыта в других религиях; в частности, восточные религии являлись темой исследования других участников данного научного проекта.