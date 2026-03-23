Архимандрит Софроний - Духовные беседы. Том 2

Архимандрит Софроний - Духовные беседы. Том 2
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

Архимандрит Софроний (Сахаров) - Духовные беседы. Том 2-й

Изд. 1-е.

Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, 2007. 336 с.

Составление и редакция иером. Николая (Сахарова) и Наталии Россиной

Архимандрит Софроний (Сахаров) - Духовные беседы. Том 2-й - Содержание

  • Беседа 1: О программе монашества

  • Беседа 2: О величии призвания к полноте богоподобия

  • Беседа 3: О многоипостасном единстве всего Адама и его воплощении в монастырской жизни

  • Беседа 4: О даре единства, о человеке в этом мире и о национализме

  • Беседа 5: О смертной памяти, слове Христа и богоподобии

  • Беседа 6: О монашестве, опытном богопознании и жизни вместе

  • Беседа 7: О послушании и других путях духовного преуспеяния

  • Беседа 8: Господь восходил на Голгофу, чтобы спасти всех

  • Беседа 9: О восприятии греха, покаянии, богоподобии, молитве и других аскетических вопросах

  • Беседа 10: О борьбе с помыслами, о кресте монашества и об усердии ко спасению

  • Беседа 11:О наследии Силуана, о подвиге общежития и о святости

  • Беседа 12: О единстве всех как заповеди жизни

  • Беседа 13: Через послушание к воскресению

  • Беседа 14: Проблема единства Церкви

  • Беседа 15: Сила помысла и обладание над ним

  • Беседа 16: Принцип персоны «лицом к Лицу» как основа нашего подвига

  • Беседа 17: Откровение Бога как основа нашей веры

  • Беседа 18: Как стать персоной и жить как личностный дух

  • Беседа 19: Как преумножить ревность по Богу

  • Беседа 20: О любви, познании и вере

  • Беседа 21: О борьбе с помыслом

  • Беседа 22: Метод умной борьбы против страстей

  • Беседа 23: Вечность и время во Христе: проблема календаря

  • Беседа 24: Ипостась как состояние обоженного человека

  • Беседа 25: О поучении в смирении Христовом

  • Беседа 26: О трех периодах духовного роста и о тайне рождения слова в сердце

  • Беседа 27: Монастырь как школа спасения чрез единство, послушание и доверие согласно духу прп. Силуана

  • Беседа 28: «Вонми, небо, и возглаголю»: покаяние и апофатика

  • Беседа 29: О Литургии

  • Беседа 30: О богоподобной свободе человека

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И ТЕРМИНОВ

