Архимандрит Софроний - О молитве

Архимандрит Софроний (Сахаров) - О молитве

Молитва есть бесконечное творчество, высшее всякого иного искусства или науки. Чрез молитву входим мы в общение с Безначальным Бытием. Или иначе: жизнь Само-сущего Бога входит в нас по этому каналу. Молитва есть акт наивысшей мудрости, всепревосходящей красоты и достоинства. В молитве - святое упоение нашего духа. Но пути сего творчества сложны. Тысячи раз переживем мы и пламенное устремление к Богу, и повторяющиеся отпадения от Света Его.

Часто и многообразно ощутим мы неспособность нашего ума подняться к Нему; иногда будем стоять на грани как бы безумия и с болезнью в сердце высказывать Ему наше бедственное состояние: «Ты дал мне заповедь Твою - любить, и я принимаю ее всем моим существом; но вот, во мне самом не обретаю силы этой любви... Ты есть Любовь; прииди же Ты Сам и вселись в меня, и совершай во мне все то, что Ты заповедал нам, ибо заповедь Твоя неизмеримо превышает меня... Изнемогает мой ум постигать Тебя. Не может мой дух проникнуть в тайны жизни Твоей...

Хочу во всем творить волю Твою, но дни мои истекают в безвыходных противоречиях... Страшусь потерять Тебя за те злые мысли, что в сердце моем; и страх этот распинает меня... Прииди же и спаси меня утопающего, как спас Ты Петра, дерзнувшего пойти к Тебе навстречу по морским водам».

Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь (Эссекс, Великобритания)

2-е изд.

СТСЛ, 2010. 224 с.

ISBN 978-5-903102-44-0

Архимандрит Софроний (Сахаров) - О молитве - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - О МОЛИТВЕ

МОЛИТВА - НЕСКОНЧАЕМОЕ ТВОРЧЕСТВО

МОЛИТВА - ПУТЬ К ПОЗНАНИЮ

МОЛИТВА ПРЕОДОЛЕВАЕТ ТРАГИЗМ

О БОЛЕЗНЕННОЙ МОЛИТВЕ, В КОТОРОЙ РОЖДАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ВЕЧНОСТИ

О ДУХОВНИЧЕСКОМ СЛУЖЕНИИ (Из записок афонского духовника)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ - О МОЛИТВЕ ИИСУСОВОЙ

I. О МОЛИТВЕ ИИСУСОВОЙ

II. ПРАКТИКА

III. МОЛИТВА ИМЕНЕМ ИИСУСА ПРИМЕНИМА ВО ВСЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

УКАЗАТЕЛЬ ССЫЛОК НА СВ. ПИСАНИЕ