Архимандрит Софроний - Переписка с протоиереем Георгием Флоровским

Архимандрит Софроний (Сахаров) - Переписка с протоиереем Георгием Флоровским

Очень рад приятным известиям о книге. Я не решался советовать насчет британских издателей, хотя и думал, что Faith Press или SPCK (и даже Mmvbray) были бы не хуже Fabcr. Книга о Старце будет с любовью принята и на нашей «стороне воды», среди православных и англикан. да и других. Америка совсем не так «материалистична», как это часто кажется многим из Европы, и интересуется не только «business» и «atom danger», но и «вопросами Духа».

Здесь широкое поле для православной «миссии», или, вернее, «оглашения», но, к сожалению, православие, и особенно русское, интересуется не этим, а сворами, интригами, тщеславием и «народной гордостью». Очень рад, что Вы «открыли» — по крайней мере для себя — Англию, такую, какова она на самом деле. Я сделал это открытие 30 лет назад и затем в продолжение 10 лет систематически объезжал страну, читая лекции и проповедуя. Это «открытие» в свое время «примирило» меня с жизнью, хотя за него я принял много поношений, особенно в Париже. Здесь же я «открыл Америку».

Изд. 1-е.

Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, 2008. 176 с.

Архимандрит Софроний (Сахаров) - Переписка с протоиереем Георгием Флоровским - Содержание

Предисловие

ПИСЬМА

Письмо 1-2 - Ответное письмо 1-2 - Письмо 3 - Ответное письмо - Письмо 4-5 - Ответное письмо - Письмо 6 - Ответное письмо - Письмо 7-10 - Ответное письмо - Письмо 11 - Ответное письмо 1-2 - Письмо 12-13 - Ответное письмо - Письмо 14 - Ответное письмо - Письмо 15 - Ответное письмо - Письмо 16 - Ответное письмо - Письом 17 - Ответное письмо - Письмо 18 - Ответное письмо - Письмо 19 - Ответное письмо

Приложение