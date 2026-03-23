Архимандрит Софроний - Подвиг богопознания

Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

Архимандрит Софроний (Сахаров) - Подвиг богопознания. Письма с Афона (к Д. Бальфуру)

Изд. 1-е.

Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, Издательство «Паломникъ», 2001. 368 с.

ISBN 1 874679 19 3

Архимандрит Софроний (Сахаров) - Подвиг богопознания. Письма с Афона (к Д. Бальфуру) - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Часть первая БОЖИЕ ПРИЗВАНИЕ

  • Письмо 1: Исход из Католичества - Письмо 2: Преддверие Православия - Письмо 3: Сомнения

Часть вторая ПРИНЯТИЕ ПРАВОСЛАВИЯ

  • Письмо 4: Новоначалие - Письмо 5: Крестный путь Православия - Письмо 6: Об основах духовной жизни - Письмо 7: О науке послушания - Письмо 8: Об умном делании - Письмо 9: Монашество и скорби матери - Письмо 10: Накануне пострига - Письмо 11:О старце Силуане - Письмо 12: Покаяние - основа духовного делания - Письмо 13: О духовном преуспеянии - Письмо 14: Любовь как цель подвига

Часть третья ИСПЫТАНИЯ

  • Письмо 15: Скорби - знамение богоизбрания - Письмо 16: О родных - Письмо 17: Постриг - Письмо 18: Пережитое искушение - Письмо 19: Христианская жизнь есть подвиг - Письмо 20: Решение старца Силуана - Письмо 21: Подвиг любви Христовой - Письмо 22: О жизни, смерти и вечности

Часть четвертая РАЗРЫВ

  • Письмо 23: «Пусть живет по-своему» - Письмо 24: О воле Божией, ведущей на Голгофу - Письмо 25: Об истинном монашестве

Часть пятая ВНЕ ЦЕРКВИ

  • Письмо 26: О мире всего мира - Письмо 27: О свободе души и церковных узах - Письмо28: О православном догматическом сознании - Письмо 29: Крест Христа

ЭПИЛОГ

  • Письмо 30: Бог есть Любовь

Приложение I ИЗ ПИСЕМ ОТЦА СОФРОНИЯ

  • Письмо 1: О послушании при отсутствии старца - Письмо 2: О благодати и душевном-духовном - Письмо 3:О Божественной благодати и свободе человека - Письмо 4: О покаянии - Письмо 5: О том, как должно подвизаться умом - Письмо 6: О значении чуда - Письмо 7: О Боговоплощении

Приложение II ИЗ ПИСЕМ Д. БАЛЬФУРА

  • Письмо 1: «Старец - не оракул» - Письмо 2: Сам по себе - Письмо 3: Об Иоанне Креста - Письмо 4: Дерзайте! - Письмо 5: Годы безбожия - Письмо 6: Пробуждение - Письмо 7: Новоначальный

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

УКАЗАТЕЛЬ ССЫЛОК НА СВ. ПИСАНИЕ

Views 38
Rating
Added 23.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

