Архимандрит Софроний - Подвиг богопознания

Архимандрит Софроний (Сахаров) - Подвиг богопознания. Письма с Афона (к Д. Бальфуру)
Изд. 1-е.
Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, Издательство «Паломникъ», 2001. 368 с.
ISBN 1 874679 19 3
Архимандрит Софроний (Сахаров) - Подвиг богопознания. Письма с Афона (к Д. Бальфуру) - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Часть первая БОЖИЕ ПРИЗВАНИЕ
Письмо 1: Исход из Католичества - Письмо 2: Преддверие Православия - Письмо 3: Сомнения
Часть вторая ПРИНЯТИЕ ПРАВОСЛАВИЯ
Письмо 4: Новоначалие - Письмо 5: Крестный путь Православия - Письмо 6: Об основах духовной жизни - Письмо 7: О науке послушания - Письмо 8: Об умном делании - Письмо 9: Монашество и скорби матери - Письмо 10: Накануне пострига - Письмо 11:О старце Силуане - Письмо 12: Покаяние - основа духовного делания - Письмо 13: О духовном преуспеянии - Письмо 14: Любовь как цель подвига
Часть третья ИСПЫТАНИЯ
Письмо 15: Скорби - знамение богоизбрания - Письмо 16: О родных - Письмо 17: Постриг - Письмо 18: Пережитое искушение - Письмо 19: Христианская жизнь есть подвиг - Письмо 20: Решение старца Силуана - Письмо 21: Подвиг любви Христовой - Письмо 22: О жизни, смерти и вечности
Часть четвертая РАЗРЫВ
Письмо 23: «Пусть живет по-своему» - Письмо 24: О воле Божией, ведущей на Голгофу - Письмо 25: Об истинном монашестве
Часть пятая ВНЕ ЦЕРКВИ
Письмо 26: О мире всего мира - Письмо 27: О свободе души и церковных узах - Письмо28: О православном догматическом сознании - Письмо 29: Крест Христа
ЭПИЛОГ
Письмо 30: Бог есть Любовь
Приложение I ИЗ ПИСЕМ ОТЦА СОФРОНИЯ
Письмо 1: О послушании при отсутствии старца - Письмо 2: О благодати и душевном-духовном - Письмо 3:О Божественной благодати и свободе человека - Письмо 4: О покаянии - Письмо 5: О том, как должно подвизаться умом - Письмо 6: О значении чуда - Письмо 7: О Боговоплощении
Приложение II ИЗ ПИСЕМ Д. БАЛЬФУРА
Письмо 1: «Старец - не оракул» - Письмо 2: Сам по себе - Письмо 3: Об Иоанне Креста - Письмо 4: Дерзайте! - Письмо 5: Годы безбожия - Письмо 6: Пробуждение - Письмо 7: Новоначальный
ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
УКАЗАТЕЛЬ ССЫЛОК НА СВ. ПИСАНИЕ
