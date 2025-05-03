Сахаров, Архимандрит Софроний - Люди Божии

Архимандрит Софроний (Сахаров) говорил: «Жизнь без Христа безвкусна, грустна и беспросветна». Старец еще говорил: «В зависимости от того, как человек живет, складываются и внешние обстоятельства его жизни. Иногда по причине наших внутренних ошибок или, наоборот, исправлений, изменяются к худшему или лучшему и внешние условия жизни…»

Отец Софроний учил постоянно стремиться к Богу. Он наставлял: «Человек, идущий к Богу, после упокоения и выхода из своей физической телесной оболочки, подобно запуску космического корабля, взлетит в мощнейшем порыве к Богу. Если человек постоянно стремится к Богу, то и по смерти он, как ракета, понесется к Богу»

Он же говорил: «Доколе мы живем, есть еще возможность исправления; но что будет с нами по исходе нашем отсюда, мы еще не знаем. В плане материальном: масса, получившая достаточно сильный толчок, теоретически может по выходе из сферы притяжения земли с большой скоростью вечно лететь в беспредельность космических пространств; не будет ли того же с душой?»

Говорил также: «Увлеченная любовью к Богу, покинув тело, душа пойдет к Богу; или обратное сему: оттолкнувшись от Бога, она двинется “во тьму внешнюю” — к нескончаемым терзаниям противоположного любви состояния?»

Архимандрит Софроний Сахаров - Люди Божии

Cост. О. Л. Рожнева

М: Изд-во Сретенского монастыря, 2015, 144 с. : ил.

Серия "Люди Божии"

ISBN 978-5-7533-1066-8

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