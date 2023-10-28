Рано или поздно каждый здравомыслящий человек приходит к такому же мнению, как Эйнштейн. Особенно, если вы служитель, который каждый день вынужден сталкиваться с людьми и выслушивать их истории и проблемы. Как только вы решите, что более глупо трудно было бы поступить, как тут же появляется человек, который поступает еще глупее. Некоторые же странные поступки становятся предметом подражания и похожи на эпидемию глупости, которая захватывает и засоряет здравое христианское мышление. В церквях витает настолько много учений и теорий, что диву даешься, откуда они взялись. Часто случается так, что пастор является самым трезвомыслящим человеком, который борется с предрассудками прихожан и не всегда успешно. В этой книге мне хотелось бы рассказать о своих наблюдениях, накопленных за время служения, и показать на основании Писания, что вера не тождественна безрассудству.

Здравый смысл — это некая середина между двулля обочинами. На своем пути мы часто попадаем либо в одну, либо в другую крайность. Необходим баланс. Почему-то христианам трудно держаться середины. Они либо мыслят, как в миру, либо становятся супердуховными. С одной стороны — религиозные крайности, с другой — мирские. И те, и другие являются делами плоти. Религиозность, фарисейство — это та же плоть, как и эгоизм.

Здравый смысл — это здоровое мышление, не поврежденное инфекциями. Это способность взять что- то из земного знания, а также из духовного, и соединить вместе, избегая крайностей.

Я думаю, что пришло время христиан, которые могут думать о том, что они говорят, и понимать, что и зачем делают.

Елена Архипова – Не будьте дети умом

Киев: Екклесия, 2007. – 162 с.

Елена Архипова – Не будьте дети умом - Содержание

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Предисловие

Глава 1. Отличия детей по уму и совершеннолетних

Глава 2. Вечный конфликт мудрости и глупости

Глава 3. Глупый

Глава 4. Мудрый

Глава 5. Навал и Авигея

Глава 6. Составляющие успеха

Глава 7. Инфекции глупости

Глава 8. Не будьте дети умом

Заключение