Все необходимые для нашего спасения истины христианской веры в сжатом и сокращенном виде заключаются в Символе веры.

Слово «Символ» имеет два значения:

а) «склад»; «собрание» — указывает на содержание;

б) «знак» — указывает на принадлежность христианина к определенному вероисповеданию.

«Символ веры есть в кратких, но точных словах изложенное учение о том, во что должны веровать христиане», т. е. это есть руководство в нашей вере. Являясь таковым, оно одинаково необходимо по отношению ко всем истинам христианской веры. Неверно считать, что одни христианские догматы являются главными и существенными, а другие лишь частными и несущественными.

епископ Аристарх (Смирнов) - Православный Катихизис

Кемерово: Издательский отдел Кемеровской и Новокузнецкой епархии, 2010 г. - 528 с.

епископ Аристарх (Смирнов) - Православный Катихизис – Содержание

Прадисловие. Предания храните и обогащайтесь

Митрополит Московский Филарет (1782-1867)

Введение в Православный Катихизис

Христианский Катихизис как предмет

Предварительные понятия. Понятие о Православном Катихизисе

Наука и религия

О Божественном Откровении

О Священном Предании и Священном Писании

О Священных книгах Ветхого и Нового Завета

Правила чтения Священного Писания

Признаки Богодухновенности Священных книг

Апокрифы

Важнейшие переводы ветхозаветных Священных книг

Состав Катихизиса

Часть 1. О вере

Понятие о Символе веры. Его происхождение и краткое содержание

1-й член Символа веры

Вера в Бога, ее исповедание. Свойства существа Божия

Ветхозаветный антропоморфизм

Смысл слов «Верую во единого Бога Отца». Учение о Боге- Вседержителе и Творце мира невидимого

Сотворение видимого мира и человека. Назначение человека. Промысл Божий

2-й член Символа веры

Учение о втором Лице Пресвятой Троицы

Объяснение слов «Света от Света...»

3-й член Символа веры

Сошествие с неба Сына Божия. Цель и значение его

Грехопадение прародителей и его последствия. Переход первородного греха. Обетование о Спасителе

Ветхозаветная религия. Сохранение истинной веры в патриархальный и подзаконный период

Воплощение Сына Божия. Образ соединения во Иисусе Христе двух естеств. Учение о Пресвятой Деве

Признаки, по которым можно было узнать родившегося Спасителя. Образ совершения нашего спасения

4-й член Символа веры

Догмат спасения

Образ вменения крестных заслуг Христа падшему человечеству

5-й член Символа веры

6-й член Символа веры

7-й член Символа веры

8-й член Символа веры

9-й член Символа веры

Единство Церкви

Святость и Соборность Церкви

Церковь Апостольская

10-й член Символа веры

Таинство Крещения

Таинство Миропомазания

Таинство Причащения

Таинство Покаяния

Таинство Священства

Таинство Брака

Таинство Елеосвящения

11-й член Символа веры

12-й член Символа веры

Часть II. О надежде

Понятие о христианской надежде; ее основание и средства к приобретению

О молитве

Молитва Господня: призывание, первое, второе и третье прошения

Четвертое и пятое прошения молитвы Господней

Шестое и седьмое прошения молитвы Господней. Славословие

Об учении блаженства. Первая заповедь блаженства

Вторая и третья заповеди блаженства

Четвертая и пятая заповеди блаженства

Шестая и седьмая заповеди о блаженстве

Восьмая и девятая заповеди о блаженстве

Часть III. О любви

О союзе между верой и любовью

О Законе Божием и заповедях

Закон божий внутренний, или свидетельство совести

Закон Божий внешний, или заповеди Божий

О разделении заповедей на две скрижали

Первая заповедь Закона Божия

Вторая заповедь Закона Божия

Третья заповедь Закона Божия

Четвертая заповедь Закона Божия

Пятая заповедь Закона Божия 466

Шестая заповедь Закона Божия

Седьмая заповедь Закона Божия

Восьмая заповедь Закона Божия

Девятая заповедь Закона Божия

Десятая заповедь Закона Божия

Заключение «Пространного Христианского Катихизиса святителя Филарета, митрополита Московского

Послесловие

Методические указания к изучению Катихизиса

Библиография

епископ Аристарх (Смирнов) - Православный Катихизис - Предисловие. Предания храните и обогащайтесь

(1 Кор. 11,2) «Образ имей здравых словес...» (святой апостол Павел)

Данная работа — это сборник лекций, прочитанных в Московской Православной Духовной Семинарии в годы преподавания предмета катихизиса с 1989 и по 2006 год. После назначения в 2007 году на должность Ректора Новокузнецкой Православной Духовной Семинарии наше преподавание катихизиса продолжилось в стенах сибирской духовной школы.

В лекциях последовательно, в соответствии с программой обучения, утвержденной Учебным комитетом при Священном Синоде Русской Православной Церкви, излагается материал по предмету катихизис. В основе изданного труда лежит Пространный Христианский Катихизис Православной Кафолической Восточной Церкви, написанный митрополитом Московским Филаретом Дроздовым (1782-1867), названного еще при жизни мудрым, а ныне — с 1993 г. — прославляемого Святой Церковью в лике Святых. В лекционном материале используются слова святых Отцов и пастырские наставления опытных катехизаторов конца ХIX-начала XX века протоиереев Г. Титова и Г. Дьяченко.

Впервые опубликованный в 1823 г. Катихизис святителя Филарета был несколько доработан а затем рассмотрен, одобрен Святейшим Правительствующим Синодом и издан для преподавания в Училищах и для употребления всех православных христиан как глубоко духовное, обоснованное, логичное, четкое, ясное, доступное руководство на пути ко спасению. Труд этот, ставший теперь уже святоотеческим творением, лёг в основу последующих подобного рода работ. Он же лежит и в основании того Катихизиса, который мы с вами сейчас держим в руках, — из него он исходит, на нем утверждается и к нему же постоянно возвращается.

Современник святителя Филарета Задонский Затворник Георгий (1789-1836), проведший 17 лет в молитвенном затворе, «усерднейше» просит «сколько можно, тверже выучить... Катихизис и Священную Историю,... чтобы совершеннее вразумиться святыми истинами», стать ревнителем «слова Божия и подражания Христу». Затворник-молитвенник, советуя помнить «последняя твоя» (Сир. 7,39), цитирует слова Святителя, посвященные им изъяснению девятого члена Символа веры; причем цитирует их по памяти (без сноски) и дословно, чем являет свое хорошее знание Катихизиса: «Особенно пользует, сколько можно, чаще размышлять о смерти, о воскресении, о будущем Суде, о вечном блаженстве и о вечном мучении; ибо сии размышления помогают нам воздерживаться от грехов и отрешаться от пристрастия к земным вещам; утешают в лишении земных благ, побуждают соблюдать в чистоте душу и тело, жить для Бога и вечности, и таким образом достигать вечного спасения».