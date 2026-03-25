Аристотель - Метафизика - Политика - Поэтика - Риторика

Аристотель - Метафизика - Политика - Поэтика - Риторика
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy

Трактаты Аристотеля «Метафизика», «Политика», «Поэтика» и «Риторика» составляют фундамент западной философской и научной мысли, систематизируя знания о бытии, государстве, искусстве и слове. Автор ставит задачу классифицировать реальность и человеческую деятельность, переходя от абстрактных первоначал сущего к практическим аспектам общежития и творчества. Основная идея этих трудов заключается в поиске «золотой середины» и логического порядка: от определения четырех причин бытия в «Метафизике» до выстраивания идеальных форм государственного устройства и канонов художественного подражания.

Содержательная часть этих произведений охватывает колоссальный объем знаний. В «Метафизике» Аристотель исследует «сущее как таковое», вводя понятия акта и потенции, формы и материи. «Политика» анализирует человека как «существо политическое», классифицируя типы правления и обосновывая роль семьи и частной собственности. «Поэтика» закладывает основы теории драмы, вводя категории катарсиса и мимесиса (подражания), а «Риторика» превращает искусство убеждения в строгую дисциплину, основанную на логическом доказательстве (логос), авторитете оратора (этос) и эмоциональном воздействии на аудиторию (пафос). В книгах глубоко исследуется телеологический принцип — убеждение в том, что всё в природе и обществе стремится к своей благой цели.

Текст написан в строгом, аналитическом и энциклопедическом стиле, где автор мастерски использует метод классификации и дедукции. Аристотель заменяет платоновский идеализм эмпирическим наблюдением и логическим выводом, что делает его работы фундаментальным ресурсом для развития европейской науки, права и эстетики. Эти трактаты служат незаменимым руководством для понимания структуры западного мышления, где разум и порядок выступают главными критериями истины. Это чтение помогает осознать, что современные принципы логики, политической теории и литературной критики до сих пор во многом опираются на те определения, которые были даны в Ликее более двух тысяч лет назад.

Аристотель - Метафизика; Политика; Поэтика; Риторика - трактаты

пер. с др.-греч. В. Аппельрота, С. Жебелёва, А. Кубицкого, Н. Платоновой

СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023, 704 с.

Серия "Non-Fiction. Большие книги"

ISBN 978-5-389-20042-5

Аристотель - Метафизика; Политика; Поэтика; Риторика - трактаты - Содержание

МЕТАФИЗИКА. Перевод А. Кубицкого

  • Книга первая (А)

  • Книга вторая (α)

  • Книга третья (В)

  • Книга четвертая (Г)

  • Книга пятая (Δ)

  • Книга шестая (Е)

  • Книга седьмая (Z)

  • Книга восьмая (Н)

  • Книга девятая (Θ)

  • Книга десятая (I)

  • Книга одиннадцатая (К)

  • Книга двенадцатая (Λ)

  • Книга тринадцатая (М)

  • Книга четырнадцатая (N)

ПОЛИТИКА. Перевод С. Жебелева

  • Книга первая (А)

  • Книга вторая (В)

  • Книга третья (Г)

  • Книга четвертая (Δ)

  • Книга пятая (Е)

  • Книга шестая (Z)

  • Книга седьмая (Н)

  • Книга восьмая (Θ)

ПОЭТИКА. Перевод В. Аппельрота

РИТОРИКА. Перевод Н. Платоновой

  • Книга первая

  • Книга вторая

  • Книга третья

