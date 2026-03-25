Аристотель - Метафизика - Политика - Поэтика - Риторика

Трактаты Аристотеля «Метафизика», «Политика», «Поэтика» и «Риторика» составляют фундамент западной философской и научной мысли, систематизируя знания о бытии, государстве, искусстве и слове. Автор ставит задачу классифицировать реальность и человеческую деятельность, переходя от абстрактных первоначал сущего к практическим аспектам общежития и творчества. Основная идея этих трудов заключается в поиске «золотой середины» и логического порядка: от определения четырех причин бытия в «Метафизике» до выстраивания идеальных форм государственного устройства и канонов художественного подражания.

Содержательная часть этих произведений охватывает колоссальный объем знаний. В «Метафизике» Аристотель исследует «сущее как таковое», вводя понятия акта и потенции, формы и материи. «Политика» анализирует человека как «существо политическое», классифицируя типы правления и обосновывая роль семьи и частной собственности. «Поэтика» закладывает основы теории драмы, вводя категории катарсиса и мимесиса (подражания), а «Риторика» превращает искусство убеждения в строгую дисциплину, основанную на логическом доказательстве (логос), авторитете оратора (этос) и эмоциональном воздействии на аудиторию (пафос). В книгах глубоко исследуется телеологический принцип — убеждение в том, что всё в природе и обществе стремится к своей благой цели.

Текст написан в строгом, аналитическом и энциклопедическом стиле, где автор мастерски использует метод классификации и дедукции. Аристотель заменяет платоновский идеализм эмпирическим наблюдением и логическим выводом, что делает его работы фундаментальным ресурсом для развития европейской науки, права и эстетики. Эти трактаты служат незаменимым руководством для понимания структуры западного мышления, где разум и порядок выступают главными критериями истины. Это чтение помогает осознать, что современные принципы логики, политической теории и литературной критики до сих пор во многом опираются на те определения, которые были даны в Ликее более двух тысяч лет назад.

Аристотель - Метафизика; Политика; Поэтика; Риторика - трактаты

пер. с др.-греч. В. Аппельрота, С. Жебелёва, А. Кубицкого, Н. Платоновой

СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023, 704 с.

Серия "Non-Fiction. Большие книги"

ISBN 978-5-389-20042-5

Аристотель - Метафизика; Политика; Поэтика; Риторика - трактаты - Содержание

МЕТАФИЗИКА. Перевод А. Кубицкого

Книга первая (А)

Книга вторая (α)

Книга третья (В)

Книга четвертая (Г)

Книга пятая (Δ)

Книга шестая (Е)

Книга седьмая (Z)

Книга восьмая (Н)

Книга девятая (Θ)

Книга десятая (I)

Книга одиннадцатая (К)

Книга двенадцатая (Λ)

Книга тринадцатая (М)

Книга четырнадцатая (N)

ПОЛИТИКА. Перевод С. Жебелева

Книга первая (А)

Книга вторая (В)

Книга третья (Г)

Книга четвертая (Δ)

Книга пятая (Е)

Книга шестая (Z)

Книга седьмая (Н)

Книга восьмая (Θ)

ПОЭТИКА. Перевод В. Аппельрота

РИТОРИКА. Перевод Н. Платоновой