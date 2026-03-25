Аристотель - Природа политики

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy

Книга «Природа политики» представляет собой комментированное издание фундаментальных политических идей Аристотеля, где классический текст трактата «Политика» сопровождается современными пояснениями и аналитическим аппаратом. Автор ставит задачу адаптировать сложную терминологию античного мыслителя для современного читателя, сохраняя при этом строгость его логических построений. Основная идея произведения заключается в исследовании государства не как искусственного договора, а как естественного результата развития человеческой природы, стремящейся к высшей форме общения и добродетели в рамках закона и гражданского согласия.

Содержательная часть книги детально структурирована по ключевым категориям аристотелевской мысли: возникновение семьи, селения и полиса; природа гражданства; классификация правильных и дефектных форм правления. Комментарии последовательно разъясняют знаменитый тезис о человеке как «политическом животном», раскрывая его не через современную партийную борьбу, а через уникальную способность людей к речи и различению добра и зла. Автор уделяет значительное внимание анализу среднего класса как основы политической стабильности и исследует аристотелевское понимание справедливости. В книге глубоко исследуется механизм функционирования законов, превращая античные размышления в практическое руководство по пониманию основ государственности, легитимности и общественного блага.

Текст написан в строгом, дидактическом и просветительском стиле, где оригинальные фрагменты Аристотеля органично переплетаются с пояснениями экспертов. Издание мастерски соединяет исторический контекст Древней Греции с актуальными вопросами современной политологии, делая работу фундаментальным ресурсом для студентов, юристов и всех, кто интересуется истоками западной демократии и права. Работа служит незаменимым путеводителем по лабиринтам античной мысли, помогая осознать, что основы управления миром были заложены еще в IV веке до н. э. Это чтение помогает увидеть в политике не просто борьбу за власть, а высокое искусство созидания гармоничного общества.

Аристотель - Природа политики: с комментариями и объяснениями

хрестоматия

сост., предисл., коммент. Э. Вашкевич, пер. С. Жебелева

Москва: Издательство ACT, 2018. 320 с.

Серия "Философия на пальцах"

ISBN 978-5-17-097260-9

Аристотель - Природа политики: с комментариями и объяснениями - Содержание

Эльвира Вашкевич. Аристотель - человек-универсал

Политика

  • Книга I

  • <О том, что такое государство>

  • <О домохозяйстве и рабстве>

  • <Об искусстве наживать состояние>

  • Книга II

  • <Разбор политических проектов Платона>

  • <Разбор проектов Фалея и Гипподама>

  • <Разбор государственного устройства лакедемонян>

  • <Разбор государственного устройства критян и карфагенян>

Физика

  • Книга восьмая (Т)

  • Глава первая - Глава десятая

Нкомахова этика

  • Книга первая (А)

  • Книга третья (Г)

  • Книга пятая (Е)

  • Книга шестая (Z)

  • Книга восьмая (0)

  • Книга девятая [I]

Added 25.03.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 day ago
Благодарю.

