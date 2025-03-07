Армор - Библия для юных читателей
Давным-давно, в начале времен, Бог создал мир. Он сотворил землю. Он сотворил небо. Он сотворил все.
Сначала не было ничего, кроме темноты. И тогда Бог сказал: «Да будет свет».
И внезапно в темноте засиял яркий свет.
«Это хорошо», - сказал Бог. Он назвал свет днем, а темноту Он назвал ночью.
На следующий день Бог сотворил небо и глубокое синее море. Море было таким большим, что покрыло всю землю.
На третий день Бог сказал: «Пусть из воды поднимется суша».
Как только Бог произнес это, появилась суша. Теперь в мире были горы и равнины. В нем были озера и реки. Земля начала приобретать форму.
Затем Бог покрыл землю зеленой травой. Он везде поместил высокие деревья и красивые цветы. Он наполнил мир красками.
И опять Бог сказал: «Это хорошо».
На четвертый день Бог сотворил солнце, луну и звезды.
Потом, на пятый день, Он создал птиц, чтобы они летали по небу. А в реки, озера и моря Он поместил рыб.
На шестой день Бог сотворил разных животных. Он сотворил диких животных и животных домашних. Он сотворил животных, которые пасутся на лугах, и животных, которые ползают по земле. Он сотворил всех животных на земле.
Бог почти закончил Свое дело. Оставалось еще только одно: не было людей.
И Бог создал мужчину и женщину. Их звали Адам и Ева.
И тогда Бог посмотрел на все, что Он сотворил, и сказал: «Все это очень, очень хорошо».
В изложении Армора М.К. - Библия для юных читателей
Пер. с англ. - СПб.: Восточно-Европейский Гуманитарно-Образовательный Фонд, - Санкт-Петербург, 2023. - 268 с.: илл.
ISBN 978-590-4707-52-1
В изложении Армора М.К. - Библия для юных читателей – Содержание
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
- Начало времен
- Первые муж и жена
- Первые братья
- Корабль Ноя
- Бог дает Ною обещание
- Авраам доверяется Богу
- Жена для Исаака
- Иаков обманывает своего отца
- Иаков спасается бегством
- Большая семья Иакова
- Любимый сын
- Иосиф в темнице
- Фараон назначает Иосифа начальником
- Братья Иосифа приходят в Египет
- Младенец в корзине
- Моисей и горящий куст
- Фараон говорит: «Нет!»
- Тьма в Египте
- Переход через море
- Бог кормит Свой народ
- Десять заповедей
- Двенадцать разведчиков
- И стена обрушилась
- Израиль получает новый дом
- Мокрая шерсть
- Гедеон идет воевать
- Самый сильный человек в Израиле
- Человек, который разрушил дом
- Мальчик, говоривший с Богом
- Юноша, который убил великана
- Бог выбирает нового царя
- Саул и Давид
- Давид скрывается от Саула
- Давид становится царем
- Могущественный и мудрый царь
- Разделение царства
- Илия и нечестивый царь
- Женщина, поделившаяся едой
- Илия и мальчик
- Огонь с неба
- Лучший друг Илии
- Женщина из Сонама
- Елисей воскрешает мальчика
- Воин с проказой
- Елисей спасается от сирийского войска
- Человек в желудке у рыбы
- Доброта Бога к нечестивому городу
- Юный царь восстанавливает храм
- Юный царь, любивший Бога
- Трое в печи
- Странный сон царя
- Даниил и львы
- Неемия - великий предводитель
НОВЫЙ ЗАВЕТ
- Рождение Иоанна
- Рождение Иисуса
- Люди, искавшие царя
- Иоанн и Иисус
- Иисус начинает проповедовать
- Иисус выбирает двенадцать апостолов
- Необычный способ войти в дом
- Иисус накормил пять тысяч человек
- Воин, который поверил в Иисуса
- Иисус останавливает бурю
- Иисус ходит по воде
- Добрая земля, добрые сердца
- Добрый ближний
- Добрый, любящий отец
- Человек, который сказал: «Благодарю»
- Крошечное семечко
- Невод, полный рыбы
- Спрятанное сокровище
- Прекрасная жемчужина
- Иисус и дети
- Иисус воскрешает друга
- Голос из облака
- Человек забирается на дерево, чтобы увидеть Иисуса
- Верхом на осле в Иерусалим
- Необычный ужин
- Арест Иисуса
- Смерть Иисуса
- Иисус воскресает
- Иисус готовит завтрак для своих товарищей
- Иисус покидает землю
- Удивительный день в храме
- Правители угрожают Петру и Иоанну
- Спасение Петра
- Савл становится христианином
- Павел в неволе
- Павел пишет послания
- Послания Петра и Иоанна
- Иоанн всматривается в небеса
- Чудесный город
Указатель библейских текстов
СПасибо за детскую серию. Пока оригинал читаем)