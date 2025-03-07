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Армор - Библия для юных читателей

В изложении Армора М.К. - Библия для юных читателей
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Family
Давным-давно, в начале времен, Бог создал мир. Он сотворил землю. Он сотворил небо. Он сотворил все.
Сначала не было ничего, кроме темноты. И тогда Бог сказал: «Да будет свет».
И внезапно в темноте засиял яркий свет.
«Это хорошо», - сказал Бог. Он назвал свет днем, а темноту Он назвал ночью.
На следующий день Бог сотворил небо и глубокое синее море. Море было таким большим, что покрыло всю землю.
На третий день Бог сказал: «Пусть из воды поднимется суша».
Как только Бог произнес это, появилась суша. Теперь в мире были горы и равнины. В нем были озера и реки. Земля начала приобретать форму.
Затем Бог покрыл землю зеленой травой. Он везде поместил высокие деревья и красивые цветы. Он наполнил мир красками.
И опять Бог сказал: «Это хорошо».
На четвертый день Бог сотворил солнце, луну и звезды.
Потом, на пятый день, Он создал птиц, чтобы они летали по небу. А в реки, озера и моря Он поместил рыб.
На шестой день Бог сотворил разных животных. Он сотворил диких животных и животных домашних. Он сотворил животных, которые пасутся на лугах, и животных, которые ползают по земле. Он сотворил всех животных на земле.
Бог почти закончил Свое дело. Оставалось еще только одно: не было людей.
И Бог создал мужчину и женщину. Их звали Адам и Ева.
И тогда Бог посмотрел на все, что Он сотворил, и сказал: «Все это очень, очень хорошо».

В изложении Армора М.К. - Библия для юных читателей

Пер. с англ. - СПб.: Восточно-Европейский Гуманитарно-Образовательный Фонд, - Санкт-Петербург, 2023. - 268 с.: илл.
ISBN 978-590-4707-52-1

В изложении Армора М.К. - Библия для юных читателей – Содержание

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
  • Начало времен
  • Первые муж и жена
  • Первые братья
  • Корабль Ноя
  • Бог дает Ною обещание
  • Авраам доверяется Богу
  • Жена для Исаака
  • Иаков обманывает своего отца
  • Иаков спасается бегством
  • Большая семья Иакова
  • Любимый сын
  • Иосиф в темнице
  • Фараон назначает Иосифа начальником
  • Братья Иосифа приходят в Египет
  • Младенец в корзине
  • Моисей и горящий куст
  • Фараон говорит: «Нет!»
  • Тьма в Египте
  • Переход через море
  • Бог кормит Свой народ
  • Десять заповедей
  • Двенадцать разведчиков
  • И стена обрушилась
  • Израиль получает новый дом
  • Мокрая шерсть
  • Гедеон идет воевать
  • Самый сильный человек в Израиле
  • Человек, который разрушил дом
  • Мальчик, говоривший с Богом
  • Юноша, который убил великана
  • Бог выбирает нового царя
  • Саул и Давид
  • Давид скрывается от Саула
  • Давид становится царем
  • Могущественный и мудрый царь
  • Разделение царства
  • Илия и нечестивый царь
  • Женщина, поделившаяся едой
  • Илия и мальчик
  • Огонь с неба
  • Лучший друг Илии
  • Женщина из Сонама
  • Елисей воскрешает мальчика
  • Воин с проказой
  • Елисей спасается от сирийского войска
  • Человек в желудке у рыбы
  • Доброта Бога к нечестивому городу
  • Юный царь восстанавливает храм
  • Юный царь, любивший Бога
  • Трое в печи
  • Странный сон царя
  • Даниил и львы
  • Неемия - великий предводитель
НОВЫЙ ЗАВЕТ
  • Рождение Иоанна
  • Рождение Иисуса
  • Люди, искавшие царя
  • Иоанн и Иисус
  • Иисус начинает проповедовать
  • Иисус выбирает двенадцать апостолов
  • Необычный способ войти в дом
  • Иисус накормил пять тысяч человек
  • Воин, который поверил в Иисуса
  • Иисус останавливает бурю
  • Иисус ходит по воде
  • Добрая земля, добрые сердца
  • Добрый ближний
  • Добрый, любящий отец
  • Человек, который сказал: «Благодарю»
  • Крошечное семечко
  • Невод, полный рыбы
  • Спрятанное сокровище
  • Прекрасная жемчужина
  • Иисус и дети
  • Иисус воскрешает друга
  • Голос из облака
  • Человек забирается на дерево, чтобы увидеть Иисуса
  • Верхом на осле в Иерусалим
  • Необычный ужин
  • Арест Иисуса
  • Смерть Иисуса
  • Иисус воскресает
  • Иисус готовит завтрак для своих товарищей
  • Иисус покидает землю
  • Удивительный день в храме
  • Правители угрожают Петру и Иоанну
  • Спасение Петра
  • Савл становится христианином
  • Павел в неволе
  • Павел пишет послания
  • Послания Петра и Иоанна
  • Иоанн всматривается в небеса
  • Чудесный город
Указатель библейских текстов
Views 238
Rating 5.0 / 5
Added 07.03.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

K
kino511 1 year ago

СПасибо за детскую серию. Пока оригинал читаем)

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