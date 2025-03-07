Давным-давно, в начале времен, Бог создал мир. Он сотворил землю. Он сотворил небо. Он сотворил все.

Сначала не было ничего, кроме темноты. И тогда Бог сказал: «Да будет свет».

И внезапно в темноте засиял яркий свет.

«Это хорошо», - сказал Бог. Он назвал свет днем, а темноту Он назвал ночью.

На следующий день Бог сотворил небо и глубокое синее море. Море было таким большим, что покрыло всю землю.

На третий день Бог сказал: «Пусть из воды поднимется суша».

Как только Бог произнес это, появилась суша. Теперь в мире были горы и равнины. В нем были озера и реки. Земля начала приобретать форму.

Затем Бог покрыл землю зеленой травой. Он везде поместил высокие деревья и красивые цветы. Он наполнил мир красками.

И опять Бог сказал: «Это хорошо».

На четвертый день Бог сотворил солнце, луну и звезды.

Потом, на пятый день, Он создал птиц, чтобы они летали по небу. А в реки, озера и моря Он поместил рыб.

На шестой день Бог сотворил разных животных. Он сотворил диких животных и животных домашних. Он сотворил животных, которые пасутся на лугах, и животных, которые ползают по земле. Он сотворил всех животных на земле.

Бог почти закончил Свое дело. Оставалось еще только одно: не было людей.

И Бог создал мужчину и женщину. Их звали Адам и Ева.

И тогда Бог посмотрел на все, что Он сотворил, и сказал: «Все это очень, очень хорошо».

В изложении Армора М.К. - Библия для юных читателей

Пер. с англ. - СПб.: Восточно-Европейский Гуманитарно-Образовательный Фонд, - Санкт-Петербург, 2023. - 268 с.: илл.

ISBN 978-590-4707-52-1

В изложении Армора М.К. - Библия для юных читателей – Содержание

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Начало времен

Первые муж и жена

Первые братья

Корабль Ноя

Бог дает Ною обещание

Авраам доверяется Богу

Жена для Исаака

Иаков обманывает своего отца

Иаков спасается бегством

Большая семья Иакова

Любимый сын

Иосиф в темнице

Фараон назначает Иосифа начальником

Братья Иосифа приходят в Египет

Младенец в корзине

Моисей и горящий куст

Фараон говорит: «Нет!»

Тьма в Египте

Переход через море

Бог кормит Свой народ

Десять заповедей

Двенадцать разведчиков

И стена обрушилась

Израиль получает новый дом

Мокрая шерсть

Гедеон идет воевать

Самый сильный человек в Израиле

Человек, который разрушил дом

Мальчик, говоривший с Богом

Юноша, который убил великана

Бог выбирает нового царя

Саул и Давид

Давид скрывается от Саула

Давид становится царем

Могущественный и мудрый царь

Разделение царства

Илия и нечестивый царь

Женщина, поделившаяся едой

Илия и мальчик

Огонь с неба

Лучший друг Илии

Женщина из Сонама

Елисей воскрешает мальчика

Воин с проказой

Елисей спасается от сирийского войска

Человек в желудке у рыбы

Доброта Бога к нечестивому городу

Юный царь восстанавливает храм

Юный царь, любивший Бога

Трое в печи

Странный сон царя

Даниил и львы

Неемия - великий предводитель

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Рождение Иоанна

Рождение Иисуса

Люди, искавшие царя

Иоанн и Иисус

Иисус начинает проповедовать

Иисус выбирает двенадцать апостолов

Необычный способ войти в дом

Иисус накормил пять тысяч человек

Воин, который поверил в Иисуса

Иисус останавливает бурю

Иисус ходит по воде

Добрая земля, добрые сердца

Добрый ближний

Добрый, любящий отец

Человек, который сказал: «Благодарю»

Крошечное семечко

Невод, полный рыбы

Спрятанное сокровище

Прекрасная жемчужина

Иисус и дети

Иисус воскрешает друга

Голос из облака

Человек забирается на дерево, чтобы увидеть Иисуса

Верхом на осле в Иерусалим

Необычный ужин

Арест Иисуса

Смерть Иисуса

Иисус воскресает

Иисус готовит завтрак для своих товарищей

Иисус покидает землю

Удивительный день в храме

Правители угрожают Петру и Иоанну

Спасение Петра

Савл становится христианином

Павел в неволе

Павел пишет послания

Послания Петра и Иоанна

Иоанн всматривается в небеса

Чудесный город

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