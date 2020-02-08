Армор - Путеводитель по Библии
Как видно из названия этой книги, она представляет собой курс введения в Библию, предназначенный для тех, кому прежде не доводилось изучать ее. По сути дела, «Путеводитель» написан для тех, кто читает Библию впервые.
Мысль о том, что нужна такая книга, автору подал доктор Владимир Сковородников, в то время председатель комитета по образованию администрации Алтайского края. Доктор Сковородников указал на необходимость иметь книгу, которая разъяснила бы библейские темы и сюжеты и школьникам, и взрослым, у которых есть интерес к Библии, но до сих пор не было возможности изучить ее.
«Путеводитель по Библии» представляет собой доступно изложенное, но в то же время тщательное исследование основных персонажей и событий, с которыми мы встречаемся в Библии. Независимо от того, знакомы ли вы с Библией или нет, «Путеводитель» будет для вас нетрудным для понимания и высокоинформативным.
Майкл Армор - Путеводитель по Библии - Времена, сюжеты
пер. с англ. яз. Артемовой Е. Б., – Вена: “LogoPress”, 2003. – 274 c.: табл
Майкл Армор - Путеводитель по Библии - Времена, сюжеты - Содержание
- Предисловие к русскому изданию
- Непреходящее значение Библии
- Как ориентироваться в Библии
- Достоверность Библии
- Книги Моисея
- Начала
- Авраам - человек веры
- Семья Авраама
- Израиль становится народом
- Израиль продвигается к Ханаану
- Книги истории
- Непостоянство в вере
- Объединенное царство
- Разделение и падение царства
- Книги поэзии и мудрости
- Книги пророчеств
- Послания пророков о Мессии
- Время между событиями Ветхого и Нового Заветов
- Жизнь Иисуса
- Притчи о Царстве
- Учение Иисуса
- Первые христианские общины
- Послания ранним христианам
- Теология Посланий
- Грех и прощение в Посланиях
- Мораль и этика в Посланиях
- Церковь и богослужение в Посланиях
- Книга Откровения
- Что же далыше?
Майкл Армор - Путеводитель по Библии - Времена, сюжеты - Предисловие к русскому изданию
Читающие Библию впервые нередко хотят знать, в какое время жили те или иные ее персонажи. Поэтому мы снабдили «Путеводитель» таблицами, которые помогут соотнести определенные события и персонажи с соответствующим историческим контекстом. Однако, вам следует знать, что у ученых нет единого мнения относительно точной датировки библейских событий, произошедших ранее первого тысячелетия до нашей эры. Между тем, примерно пятая часть Библии посвящена именно этому временному периоду. Рассматривая его в книге, мы принимаем самые ранние даты из предлагаемых учеными, хотя в других работах предпочтение может быть отдано датам более поздним.
Техническая сторона датирования - дело слишком сложное, чтобы говорить о нем во вводном курсе в Библию, подобном этому «Путеводителю». Мы просто хотим, чтобы вы знали, что такая проблема существует, и чтобы вам было понятно, почему в других книгах приводится иная хронология.
Мы надеемся, что исследование, которое вы собираетесь предпринять, обогатит ваши знания. Библия исполнена величественных тем и идей. Пусть они благословят вашу жизнь, как благословляли жизнь миллионов людей в прошлом.
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