Как видно из названия этой книги, она представляет собой курс введения в Библию, предназначенный для тех, кому прежде не доводилось изучать ее. По сути дела, «Путеводитель» написан для тех, кто читает Библию впервые. Мысль о том, что нужна такая книга, автору подал доктор Владимир Сковородников, в то время председатель комитета по образованию администрации Алтайского края. Доктор Сковородников указал на необходимость иметь книгу, которая разъяснила бы библейские темы и сюжеты и школьникам, и взрослым, у которых есть интерес к Библии, но до сих пор не было возможности изучить ее. «Путеводитель по Библии» представляет собой доступно изложенное, но в то же время тщательное исследование основных персонажей и событий, с которыми мы встречаемся в Библии. Независимо от того, знакомы ли вы с Библией или нет, «Путеводитель» будет для вас нетрудным для понимания и высокоинформативным. Майкл Армор - Путеводитель по Библии - Времена, сюжеты пер. с англ. яз. Артемовой Е. Б., – Вена: “LogoPress”, 2003. – 274 c.: табл

Майкл Армор - Путеводитель по Библии - Времена, сюжеты - Содержание Предисловие к русскому изданию

Непреходящее значение Библии

Как ориентироваться в Библии

Достоверность Библии

Книги Моисея

Начала

Авраам - человек веры

Семья Авраама

Израиль становится народом

Израиль продвигается к Ханаану

Книги истории

Непостоянство в вере

Объединенное царство

Разделение и падение царства

Книги поэзии и мудрости

Книги пророчеств

Послания пророков о Мессии

Время между событиями Ветхого и Нового Заветов

Жизнь Иисуса

Притчи о Царстве

Учение Иисуса

Первые христианские общины

Послания ранним христианам

Теология Посланий

Грех и прощение в Посланиях

Мораль и этика в Посланиях

Церковь и богослужение в Посланиях

Книга Откровения

Что же далыше?

Майкл Армор - Путеводитель по Библии - Времена, сюжеты - Предисловие к русскому изданию

Читающие Библию впервые нередко хотят знать, в какое время жили те или иные ее персонажи. Поэтому мы снабдили «Путеводитель» таблицами, которые помогут соотнести определенные события и персонажи с соответствующим историческим контекстом. Однако, вам следует знать, что у ученых нет единого мнения относительно точной датировки библейских событий, произошедших ранее первого тысячелетия до нашей эры. Между тем, примерно пятая часть Библии посвящена именно этому временному периоду. Рассматривая его в книге, мы принимаем самые ранние даты из предлагаемых учеными, хотя в других работах предпочтение может быть отдано датам более поздним.

Техническая сторона датирования - дело слишком сложное, чтобы говорить о нем во вводном курсе в Библию, подобном этому «Путеводителю». Мы просто хотим, чтобы вы знали, что такая проблема существует, и чтобы вам было понятно, почему в других книгах приводится иная хронология.

Мы надеемся, что исследование, которое вы собираетесь предпринять, обогатит ваши знания. Библия исполнена величественных тем и идей. Пусть они благословят вашу жизнь, как благословляли жизнь миллионов людей в прошлом.