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Армор - Путеводитель по Библии

Майкл Армор - Путеводитель по Библии - Времена, сюжеты
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Educational, Reference
Как видно из названия этой книги, она представляет собой курс введения в Библию, предназначенный для тех, кому прежде не доводилось изучать ее. По сути дела, «Путеводитель» написан для тех, кто читает Библию впервые.
Мысль о том, что нужна такая книга, автору подал доктор Владимир Сковородников, в то время председатель комитета по образованию администрации Алтайского края. Доктор Сковородников указал на необходимость иметь книгу, которая разъяснила бы библейские темы и сюжеты и школьникам, и взрослым, у которых есть интерес к Библии, но до сих пор не было возможности изучить ее.
«Путеводитель по Библии» представляет собой доступно изложенное, но в то же время тщательное исследование основных персонажей и событий, с которыми мы встречаемся в Библии. Независимо от того, знакомы ли вы с Библией или нет, «Путеводитель» будет для вас нетрудным для понимания и высокоинформативным.

Майкл Армор - Путеводитель по Библии - Времена, сюжеты

пер. с англ. яз. Артемовой Е. Б., – Вена: “LogoPress”, 2003. – 274 c.: табл

Майкл Армор - Путеводитель по Библии - Времена, сюжеты - Содержание

  • Предисловие к русскому изданию
  • Непреходящее значение Библии
  • Как ориентироваться в Библии
  • Достоверность Библии
  • Книги Моисея
  • Начала
  • Авраам - человек веры
  • Семья Авраама
  • Израиль становится народом
  • Израиль продвигается к Ханаану
  • Книги истории
  • Непостоянство в вере
  • Объединенное царство
  • Разделение и падение царства
  • Книги поэзии и мудрости
  • Книги пророчеств
  • Послания пророков о Мессии
  • Время между событиями Ветхого и Нового Заветов
  • Жизнь Иисуса
  • Притчи о Царстве
  • Учение Иисуса
  • Первые христианские общины
  • Послания ранним христианам
  • Теология Посланий
  • Грех и прощение в Посланиях
  • Мораль и этика в Посланиях
  • Церковь и богослужение в Посланиях
  • Книга Откровения
  • Что же далыше?

Майкл Армор - Путеводитель по Библии - Времена, сюжеты - Предисловие к русскому изданию

Читающие Библию впервые нередко хотят знать, в какое время жили те или иные ее персонажи. Поэтому мы снабдили «Путеводитель» таблицами, которые помогут соотнести определенные события и персонажи с соответствующим историческим контекстом. Однако, вам следует знать, что у ученых нет единого мнения относительно точной датировки библейских событий, произошедших ранее первого тысячелетия до нашей эры. Между тем, примерно пятая часть Библии посвящена именно этому временному периоду. Рассматривая его в книге, мы принимаем самые ранние даты из предлагаемых учеными, хотя в других работах предпочтение может быть отдано датам более поздним.
Техническая сторона датирования - дело слишком сложное, чтобы говорить о нем во вводном курсе в Библию, подобном этому «Путеводителю». Мы просто хотим, чтобы вы знали, что такая проблема существует, и чтобы вам было понятно, почему в других книгах приводится иная хронология.
Мы надеемся, что исследование, которое вы собираетесь предпринять, обогатит ваши знания. Библия исполнена величественных тем и идей. Пусть они благословят вашу жизнь, как благословляли жизнь миллионов людей в прошлом.
Views 1 000
Rating 5.0 / 5
Added 08.02.2020
Author brat Aleksey
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (2 comments)

I
Ilia_usb 6 years ago

Эта книга бесплатная, не для продажи. Распространяетя Восточно Европейская Миссия. Недеюсь вы не собираетесь брать деньги за возможнось скачать бесплатную книгу.
E
esxatos 6 years ago

Ничто не мешает вам там ее и скачать, у нас же точная копии книги с бумажного экземпляра.

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