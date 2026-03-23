Книга Карен Армстронг «12 шагов к состраданию» представляет собой практико-ориентированное исследование феномена сострадания как универсального этического принципа, объединяющего мировые религиозные и философские традиции. Опираясь на исторический и культурный анализ, автор демонстрирует, что идея милосердия и эмпатии лежит в основе духовного наследия человечества.

Структура книги выстроена в форме двенадцати последовательных шагов, направленных на развитие внутренней внимательности, понимания другого и ответственности за собственные реакции. Армстронг соединяет богословскую рефлексию, психологические наблюдения и социальный контекст, предлагая читателю метод постепенного формирования этики ненасилия и уважения к различию.

Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся сравнительным религиоведением, этикой и практиками личностного развития, а также поиском путей снижения конфликтности в современном мире.

Карен Армстронг – 12 шагов к состраданию

Москва, Эксмо 2020 г. - 272

ISBN: 978-5-04-108994-8

Карен Армстронг – 12 шагов к состраданию - Содержание

Предисловие к русскоязычному изданию

Предисловие

Шаг первый Узнайте о сострадании

Шаг второй Оглянитесь вокруг

Шаг третий Сострадайте себе

Шаг четвертый Со-переживайте

Шаг пятый Будьте внимательны

Шаг шестой Действуйте

Шаг седьмой Узнайте больше

Шаг восьмой Разговаривайте друг с другом

Шаг девятый Заботьтесь обо всех

Шаг десятый Знайте

Шаг одиннадцатый Узнавайте

Шаг двенадцатый Возлюбите врагов

Эпилог Что же дальше?

Благодарности

Библиография