Армстронг - 12 шагов к состраданию
Книга Карен Армстронг «12 шагов к состраданию» представляет собой практико-ориентированное исследование феномена сострадания как универсального этического принципа, объединяющего мировые религиозные и философские традиции. Опираясь на исторический и культурный анализ, автор демонстрирует, что идея милосердия и эмпатии лежит в основе духовного наследия человечества.
Структура книги выстроена в форме двенадцати последовательных шагов, направленных на развитие внутренней внимательности, понимания другого и ответственности за собственные реакции. Армстронг соединяет богословскую рефлексию, психологические наблюдения и социальный контекст, предлагая читателю метод постепенного формирования этики ненасилия и уважения к различию.
Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся сравнительным религиоведением, этикой и практиками личностного развития, а также поиском путей снижения конфликтности в современном мире.
Карен Армстронг – 12 шагов к состраданию
Москва, Эксмо 2020 г. - 272
ISBN: 978-5-04-108994-8
Карен Армстронг – 12 шагов к состраданию - Содержание
Предисловие к русскоязычному изданию
Предисловие
Шаг первый Узнайте о сострадании
Шаг второй Оглянитесь вокруг
Шаг третий Сострадайте себе
Шаг четвертый Со-переживайте
Шаг пятый Будьте внимательны
Шаг шестой Действуйте
Шаг седьмой Узнайте больше
Шаг восьмой Разговаривайте друг с другом
Шаг девятый Заботьтесь обо всех
Шаг десятый Знайте
Шаг одиннадцатый Узнавайте
Шаг двенадцатый Возлюбите врагов
Эпилог Что же дальше?
Благодарности
Библиография
Comments (1 comment)