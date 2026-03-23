Армстронг - 12 шагов к состраданию

Армстронг - 12 шагов к состраданию
Category ESXATOS BOOKS, ISLAM, CATHOLICISM, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, History, Religious Studies Atheism

Книга Карен Армстронг «12 шагов к состраданию» представляет собой практико-ориентированное исследование феномена сострадания как универсального этического принципа, объединяющего мировые религиозные и философские традиции. Опираясь на исторический и культурный анализ, автор демонстрирует, что идея милосердия и эмпатии лежит в основе духовного наследия человечества.

Структура книги выстроена в форме двенадцати последовательных шагов, направленных на развитие внутренней внимательности, понимания другого и ответственности за собственные реакции. Армстронг соединяет богословскую рефлексию, психологические наблюдения и социальный контекст, предлагая читателю метод постепенного формирования этики ненасилия и уважения к различию.

Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся сравнительным религиоведением, этикой и практиками личностного развития, а также поиском путей снижения конфликтности в современном мире.

Карен Армстронг – 12 шагов к состраданию

Москва, Эксмо 2020 г. - 272

ISBN: 978-5-04-108994-8

Карен Армстронг – 12 шагов к состраданию - Содержание

Предисловие к русскоязычному изданию

Предисловие

  • Шаг первый Узнайте о сострадании

  • Шаг второй Оглянитесь вокруг

  • Шаг третий Сострадайте себе

  • Шаг четвертый Со-переживайте

  • Шаг пятый Будьте внимательны

  • Шаг шестой Действуйте

  • Шаг седьмой Узнайте больше

  • Шаг восьмой Разговаривайте друг с другом

  • Шаг девятый Заботьтесь обо всех

  • Шаг десятый Знайте

  • Шаг одиннадцатый Узнавайте

  • Шаг двенадцатый Возлюбите врагов

Эпилог Что же дальше?

Благодарности

Библиография

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

