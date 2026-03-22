Около 30 года н. э., когда Иерусалим праздновал Пасху, Понтий Пилат, римский префект Иудеи, приказал распять одного крестьянина из галилейской деревушки Назарет. Пасхальные дни всегда были непростым временем в Святом городе, где римлян недолюбливали.
Пилат с первосвященником Каиафой, видимо, заранее договорились расправиться с любым потенциальным возмутителем спокойствия, а потому их внимание не могло не привлечь произошедшее за неделю до Пасхи событие — приезд в город Иисуса из Назарета. Он прибыл, восседая на осле, что напоминало пророчества Захарии, и его с восторгом приветствовали толпы, восклицая:
«Освободи нас, Сын Давида!»
Не притязал ли он на то, чтобы стать долгожданным Мессией, потомком великого царя Давида, который должен избавить Израиль от чужеземного гнета? И будто этого мало, Иисус немедленно направился в Храм и перевернул столы менял, обвинив их в том, что они превратили святое место в разбойничье логово.
Когда его пригвоздили к кресту, «поставили над головой его надпись, означающую вину его: сей есть Иисус, царь Иудейский».
Карен Армстронг - Святой Павел - Апостол, которого мы любим ненавидеть
Карен Армстронг; Пер. с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 2016. — 250 с.
Переводчик Глеб Ястребов
ISBN 978-5-91671-601-6
Карен Армстронг - Святой Павел - Апостол, которого мы любим ненавидеть - Содержание
Введение
Глава 1. Дамаск
Глава 2. Антиохия
Глава 3. Земля Иафета
Глава 4. Оппозиция
Глава 5. Сбор пожертвований
Посмертие
Примечания
