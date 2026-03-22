Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Армстронг - Святой Павел

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM

Около 30 года н. э., когда Иерусалим праздновал Пасху, Понтий Пилат, римский префект Иудеи, приказал распять одного крестьянина из галилейской деревушки Назарет. Пасхальные дни всегда были непростым временем в Святом городе, где римлян недолюбливали.

Пилат с первосвященником Каиафой, видимо, заранее договорились расправиться с любым потенциальным возмутителем спокойствия, а потому их внимание не могло не привлечь произошедшее за неделю до Пасхи событие — приезд в город Иисуса из Назарета. Он прибыл, восседая на осле, что напоминало пророчества Захарии, и его с восторгом приветствовали толпы, восклицая:

«Освободи нас, Сын Давида!»

Не притязал ли он на то, чтобы стать долгожданным Мессией, потомком великого царя Давида, который должен избавить Израиль от чужеземного гнета? И будто этого мало, Иисус немедленно направился в Храм и перевернул столы менял, обвинив их в том, что они превратили святое место в разбойничье логово.

Когда его пригвоздили к кресту, «поставили над головой его надпись, означающую вину его: сей есть Иисус, царь Иудейский».

Карен Армстронг - Святой Павел - Апостол, которого мы любим ненавидеть

Карен Армстронг; Пер. с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 2016. — 250 с.

Переводчик Глеб Ястребов

ISBN 978-5-91671-601-6

Карен Армстронг - Святой Павел - Апостол, которого мы любим ненавидеть - Содержание

Введение

  • Глава 1. Дамаск

  • Глава 2. Антиохия

  • Глава 3. Земля Иафета

  • Глава 4. Оппозиция

  • Глава 5. Сбор пожертвований

Посмертие

Примечания

Views 38
Rating
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

