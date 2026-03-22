Около 30 года н. э., когда Иерусалим праздновал Пасху, Понтий Пилат, римский префект Иудеи, приказал распять одного крестьянина из галилейской деревушки Назарет. Пасхальные дни всегда были непростым временем в Святом городе, где римлян недолюбливали.

Пилат с первосвященником Каиафой, видимо, заранее договорились расправиться с любым потенциальным возмутителем спокойствия, а потому их внимание не могло не привлечь произошедшее за неделю до Пасхи событие — приезд в город Иисуса из Назарета. Он прибыл, восседая на осле, что напоминало пророчества Захарии, и его с восторгом приветствовали толпы, восклицая:

«Освободи нас, Сын Давида!»

Не притязал ли он на то, чтобы стать долгожданным Мессией, потомком великого царя Давида, который должен избавить Израиль от чужеземного гнета? И будто этого мало, Иисус немедленно направился в Храм и перевернул столы менял, обвинив их в том, что они превратили святое место в разбойничье логово.

Когда его пригвоздили к кресту, «поставили над головой его надпись, означающую вину его: сей есть Иисус, царь Иудейский».

Карен Армстронг; Пер. с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 2016. — 250 с.

Переводчик Глеб Ястребов

ISBN 978-5-91671-601-6

Карен Армстронг - Святой Павел - Апостол, которого мы любим ненавидеть - Содержание

Введение

Глава 1. Дамаск

Глава 2. Антиохия

Глава 3. Земля Иафета

Глава 4. Оппозиция

Глава 5. Сбор пожертвований

Посмертие

Примечания