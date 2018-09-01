Ты считаешь себя умным? Да и что это вообще значит?

Многим кажется, что умный ребенок — тот, кто получает хорошие оценки в школе и самые высокие баллы за тесты. Обычно «умный» в понимании людей — это тот, кто:

бегло читает;

быстро решает примеры;

может с ходу выдать множество известных ему научных фактов;

разбирается в компьютерах.

Ну а как ты считаешь — что значит быть умным?

Скажу одну вещь, которая, возможно, тебя удивит: интеллект — это не только хорошие оценки, высокие результаты в тестах и умение запоминать. Интеллект проявляется во многом — в творчестве, музыке, спорте, умении видеть красоту природы, эмоциях и способности находить общий язык с окружающими (и даже это еще не все). Прочитав эту книгу, ты поймешь, что можно быть умным в самых разных областях.

Томас Армстронг - Ты можешь больше, чем ты думаешь

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 208 с.

ISBN 978-5-00057-884-1

Томас Армстронг - Ты можешь больше, чем ты думаешь - Содержание

Введение. Почему ты можешь больше, чем ты думаешь

Глава 1. Вербальный интеллект

Глава 2. Музыкальный интеллект

Глава 3. Логический интеллект

Глава 4. Образный интеллект

Глава 5. Телесный интеллект

Глава 6. Социальный интеллект

Глава 7. Внутренний интеллект

Глава 8. Природный интеллект

Глава 9. Философский интеллект

Заключение. Развивай свои способности каждый день!

Томас Армстронг - Ты можешь больше, чем ты думаешь - Введение

В прошлом столетии часто использовали IQ-тесты, чтобы определить, насколько человек умен. IQ означает «коэффициент интеллекта»; это балл, набранный при выполнении теста. Многие люди считают, что нет лучшего способа измерить интеллект. В IQ-тест входит решение математических примеров, объяснение значений слов, построение схем, повторение чисел по памяти и другие задания. Возможно, ты даже проходил его.

Однако тесты неидеальны и существует множество качеств, которые они не в состоянии оценить. Например, тесты не могут предсказать, кем ты станешь, когда вырастешь, и чего добьешься в жизни. Вопросы теста могут быть предвзятыми, то есть отражать мнение придумавших его людей. Они часто не дают возможности продемонстрировать разные грани человеческого интеллекта. Как правило, в центре их внимания находится умение считать и понимать слова, но они упускают из виду другие важные вещи — музыкальные и творческие способности, любовь к природе, умение общаться.

В последнее время люди начали сомневаться в том, что IQ-тест эффективно измеряет интеллект. Одним из таких сомневающихся был психолог, профессор Гарварда доктор Говард Гарднер. Отчасти благодаря проделанной им работе в наше время сформировалось совершенно иное представление о том, что же на самом деле означает быть умным.