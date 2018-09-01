Армстронг - Ты можешь больше, чем ты думаешь
Ты считаешь себя умным? Да и что это вообще значит?
Многим кажется, что умный ребенок — тот, кто получает хорошие оценки в школе и самые высокие баллы за тесты. Обычно «умный» в понимании людей — это тот, кто:
- бегло читает;
- быстро решает примеры;
- может с ходу выдать множество известных ему научных фактов;
- разбирается в компьютерах.
Ну а как ты считаешь — что значит быть умным?
Скажу одну вещь, которая, возможно, тебя удивит: интеллект — это не только хорошие оценки, высокие результаты в тестах и умение запоминать. Интеллект проявляется во многом — в творчестве, музыке, спорте, умении видеть красоту природы, эмоциях и способности находить общий язык с окружающими (и даже это еще не все). Прочитав эту книгу, ты поймешь, что можно быть умным в самых разных областях.
Томас Армстронг - Ты можешь больше, чем ты думаешь
М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 208 с.
ISBN 978-5-00057-884-1
Томас Армстронг - Ты можешь больше, чем ты думаешь - Содержание
- Введение. Почему ты можешь больше, чем ты думаешь
- Глава 1. Вербальный интеллект
- Глава 2. Музыкальный интеллект
- Глава 3. Логический интеллект
- Глава 4. Образный интеллект
- Глава 5. Телесный интеллект
- Глава 6. Социальный интеллект
- Глава 7. Внутренний интеллект
- Глава 8. Природный интеллект
- Глава 9. Философский интеллект
- Заключение. Развивай свои способности каждый день!
Томас Армстронг - Ты можешь больше, чем ты думаешь - Введение
В прошлом столетии часто использовали IQ-тесты, чтобы определить, насколько человек умен. IQ означает «коэффициент интеллекта»; это балл, набранный при выполнении теста. Многие люди считают, что нет лучшего способа измерить интеллект. В IQ-тест входит решение математических примеров, объяснение значений слов, построение схем, повторение чисел по памяти и другие задания. Возможно, ты даже проходил его.
Однако тесты неидеальны и существует множество качеств, которые они не в состоянии оценить. Например, тесты не могут предсказать, кем ты станешь, когда вырастешь, и чего добьешься в жизни. Вопросы теста могут быть предвзятыми, то есть отражать мнение придумавших его людей. Они часто не дают возможности продемонстрировать разные грани человеческого интеллекта. Как правило, в центре их внимания находится умение считать и понимать слова, но они упускают из виду другие важные вещи — музыкальные и творческие способности, любовь к природе, умение общаться.
В последнее время люди начали сомневаться в том, что IQ-тест эффективно измеряет интеллект. Одним из таких сомневающихся был психолог, профессор Гарварда доктор Говард Гарднер. Отчасти благодаря проделанной им работе в наше время сформировалось совершенно иное представление о том, что же на самом деле означает быть умным.
Comments (1 comment)