Арнольд Даниил – Есфирь - как выжить во враждебном мире - Елисей — прообраз Христа - Таинственные герои веры

Есфирь - очень актуальная книга Библии. Несмотря на то, что события, описанные в ней, происходили 25 веков тому назад, общая картина и проблемы, поднимаемые автором, насущны и в наши дни.

Для начала следует отметить, что Бог как бы отсутствует в этой книге. Его имя ни разу не упоминается в оригинальном тексте. Никто о Нем не говорит и не взывает к Нему. Этот се- куляризм делает книгу современной. Но на самом деле, Бог присутствует на страницах книги Есфирь. Однако Его при- сутствие завуалировано. Бог в данном случае не ведущий актер, который приковывает к себе все внимание публики, а режиссер, управляющий всем происходящим из-за кулис. Каждый раз, когда Он вмешивается в ход событий, ситуация меняется коренным образом.

В книге Есфирь поднимается ряд вопросов, которые вол- нуют современное человечество: сексизм, феминизм, расизм, геноцид и др. Как мы можем квалифицировать эту книгу? Является ли она моделью для феминисток и представите- лей меньшинств? На этот счет существуют разные мнения. Некоторые используют книгу Есфирь как руководство для представителей различных меньшинств, борющихся с боль- шинством, в то время как другие нападают на нее, как на про- изведение, уничижающее женское достоинство. Также воз- никает вопрос, каким образом слабый может противостать угнетению со стороны сильного? Имеет ли он право обманы- вать и хитрить с тем, чтобы добиться своей цели? Является ли царица Есфирь примером для подражания? В последних главах мы также находим проблему самообороны: законна ли она, даже в случае, если приводит к смерти противника? Книга Есфирь очень эмоциональна и современна. Она дает множество советов, как выжить в жестоком мире.

Даниил Арнольд – Есфирь: как выжить во враждебном мире

Минск: Союз евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь, 2019. – 256 с.

ISBN 978-985-703324-9־

Даниил Арнольд – Есфирь: как выжить во враждебном мире – Содержание

Вступление

Любимая и критикуемая книга

Портреты главных героев

Анализ литературного жанра книги Есфирь

Параллели с другими библейскими историями

Основная тема книги Есфирь

Исторический контекст

Время написания и автор

Комментарий

Есфирь 1. Краткое описание мира

Есфирь 2. На сцену выходят Божьи люди

Есфирь 3. Противостояние двух миров

Есфирь 4. Действия веры

Есфирь 5. Выдержка Есфири и нетерпеливость Амана

Есфирь 6. Полная перемена положения

Глава 7. Окончательный приговор злоумышленнику

Глава 8. Устранение несправедливости

Есфирь 9:1-16. Осуществление правосудия

Есфирь 9:17 - 10:3. Необратимость спасения

Приложения

Книга Есфирь в переводе греческой Септуагинты

Даниил Арнольд - Елисей — прообраз Христа

Минск: Союз евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь, 2018. – 272 с.

ISBN 978-985-70335־19־

Даниил Арнольд - Елисей — прообраз Христа – Содержание

Вступление

Личность пророка Елисея

Контекст служения Елисея

Комментарий

Елисей - преемник Илии (4 Цар. 2:1-18)

Очищение источника в Иерихоне и наказание детей близ Вефиля (4 Цар. 2:1973.

Война против Моава (4 Цар. 3 гл.)

Вдова и ее дети (4 Цар. 4:1-7)

Елисей и сонамитянка (4 Цар. 4:8-37)

Два чуда с пищей (4 Цар. 4:38-44)

Исцеление Неемана (4 Цар. 5)

Всплывший топор (4 Цар. 6:1-7)

Осада Дофаима (4 Цар. 6:8-23)

Осада Самарии (4 Цар. 6:24 - 7:20)

Сонамитянка и голод (4 Цар. 8:1-6)

Политические перемены (4 Цар. 8:7 - 9:10)

Приложение

Падение дома Ахава (4 Цар. 9:11 - 10:27)

Последние деяния Елисея (4 Цар. 13:14-21)

Отзвуки служения Елисея в Новом Завете

Библиография

Даниил Арнольд – Таинственные герои веры - Библейский комментарий на книгу Судей - Глобальный подход

Можайск: МРО ЕХБ “Библейская Лига”, 2021. – 448 с.

Даниил Арнольд – Таинственные герои веры – Содержание

Предисловие

Введение

Темы

Тайны и их объяснение

Структура книги

Время написания, автор, хронология

Комментарий

Первое вступление: 1:1-2:5

Второе вступление: 2:6-3:6

Гофониил: 3:7-11

Аод: 3:12-31

Девора: 4-5

Гедеон (1): 6

Гедеон (2): 7-8

Авимелех: 9

Иеффай: 10-12

Самсон (1): 13

Самсон (2): 14-15

Самсон (3): 16

Дополнение I. Дан: 17-18

Дополнение II. Вениамин (1): 19

Дополнение II. Вениамин (2): 20

Дополнение II. Вениамин (3): 21

Приложения

Связь с прошлым

Связь с настоящим

Гармонизация первой главы книги Судей с книгой Иисуса Навина

Библиография