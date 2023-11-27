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Арнольд Даниил – Есфирь - как выжить во враждебном мире - Елисей — прообраз Христа - Таинственные герои веры

Даниил Арнольд – Есфирь - как выжить во враждебном мире
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, **Ecclesiology Faith Experience
Есфирь - очень актуальная книга Библии. Несмотря на то, что события, описанные в ней, происходили 25 веков тому назад, общая картина и проблемы, поднимаемые автором, насущны и в наши дни.
Для начала следует отметить, что Бог как бы отсутствует в этой книге. Его имя ни разу не упоминается в оригинальном тексте. Никто о Нем не говорит и не взывает к Нему. Этот се- куляризм делает книгу современной. Но на самом деле, Бог присутствует на страницах книги Есфирь. Однако Его при- сутствие завуалировано. Бог в данном случае не ведущий актер, который приковывает к себе все внимание публики, а режиссер, управляющий всем происходящим из-за кулис. Каждый раз, когда Он вмешивается в ход событий, ситуация меняется коренным образом.
В книге Есфирь поднимается ряд вопросов, которые вол- нуют современное человечество: сексизм, феминизм, расизм, геноцид и др. Как мы можем квалифицировать эту книгу? Является ли она моделью для феминисток и представите- лей меньшинств? На этот счет существуют разные мнения. Некоторые используют книгу Есфирь как руководство для представителей различных меньшинств, борющихся с боль- шинством, в то время как другие нападают на нее, как на про- изведение, уничижающее женское достоинство. Также воз- никает вопрос, каким образом слабый может противостать угнетению со стороны сильного? Имеет ли он право обманы- вать и хитрить с тем, чтобы добиться своей цели? Является ли царица Есфирь примером для подражания? В последних главах мы также находим проблему самообороны: законна ли она, даже в случае, если приводит к смерти противника? Книга Есфирь очень эмоциональна и современна. Она дает множество советов, как выжить в жестоком мире.

Даниил Арнольд – Есфирь: как выжить во враждебном мире

Минск: Союз евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь, 2019. – 256 с.
ISBN 978-985-703324-9־

Даниил Арнольд – Есфирь: как выжить во враждебном мире – Содержание

Вступление
  • Любимая и критикуемая книга
  • Портреты главных героев
  • Анализ литературного жанра книги Есфирь
  • Параллели с другими библейскими историями
  • Основная тема книги Есфирь
  • Исторический контекст
  • Время написания и автор
Комментарий
  • Есфирь 1. Краткое описание мира
  • Есфирь 2. На сцену выходят Божьи люди
  • Есфирь 3. Противостояние двух миров
  • Есфирь 4. Действия веры
  • Есфирь 5. Выдержка Есфири и нетерпеливость Амана
  • Есфирь 6. Полная перемена положения
  • Глава 7. Окончательный приговор злоумышленнику
  • Глава 8. Устранение несправедливости
  • Есфирь 9:1-16. Осуществление правосудия
  • Есфирь 9:17 - 10:3. Необратимость спасения
Приложения
  • Книга Есфирь в переводе греческой Септуагинты

Даниил Арнольд - Елисей — прообраз ХристаДаниил Арнольд - Елисей — прообраз Христа

Минск: Союз евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь, 2018. – 272 с.
ISBN 978-985-70335־19־

Даниил Арнольд - Елисей — прообраз Христа – Содержание

Вступление
  • Личность пророка Елисея
  • Контекст служения Елисея
Комментарий
  • Елисей - преемник Илии (4 Цар. 2:1-18)
  • Очищение источника в Иерихоне и наказание детей близ Вефиля (4 Цар. 2:1973.
  • Война против Моава (4 Цар. 3 гл.)
  • Вдова и ее дети (4 Цар. 4:1-7)
  • Елисей и сонамитянка (4 Цар. 4:8-37)
  • Два чуда с пищей (4 Цар. 4:38-44)
  • Исцеление Неемана (4 Цар. 5)
  • Всплывший топор (4 Цар. 6:1-7)
  • Осада Дофаима (4 Цар. 6:8-23)
  • Осада Самарии (4 Цар. 6:24 - 7:20)
  • Сонамитянка и голод (4 Цар. 8:1-6)
  • Политические перемены (4 Цар. 8:7 - 9:10)
Приложение
  • Падение дома Ахава (4 Цар. 9:11 - 10:27)
  • Последние деяния Елисея (4 Цар. 13:14-21)
  • Отзвуки служения Елисея в Новом Завете
Библиография

Даниил Арнольд – Таинственные герои верыДаниил Арнольд – Таинственные герои веры - Библейский комментарий на книгу Судей - Глобальный подход

Можайск: МРО ЕХБ “Библейская Лига”, 2021. – 448 с.

Даниил Арнольд – Таинственные герои веры – Содержание

Предисловие
Введение
  • Темы
  • Тайны и их объяснение
  • Структура книги
  • Время написания, автор, хронология
Комментарий
  • Первое вступление: 1:1-2:5
  • Второе вступление: 2:6-3:6
  • Гофониил: 3:7-11
  • Аод: 3:12-31
  • Девора: 4-5
  • Гедеон (1): 6
  • Гедеон (2): 7-8
  • Авимелех: 9
  • Иеффай: 10-12
  • Самсон (1): 13
  • Самсон (2): 14-15
  • Самсон (3): 16
  • Дополнение I. Дан: 17-18
  • Дополнение II. Вениамин (1): 19
  • Дополнение II. Вениамин (2): 20
Дополнение II. Вениамин (3): 21
  • Приложения
  • Связь с прошлым
  • Связь с настоящим
  • Гармонизация первой главы книги Судей с книгой Иисуса Навина
Библиография
Views 306
Rating 5.0 / 5
Added 27.11.2023
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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