Арнольд Даниил – Есфирь - как выжить во враждебном мире - Елисей — прообраз Христа - Таинственные герои веры
Есфирь - очень актуальная книга Библии. Несмотря на то, что события, описанные в ней, происходили 25 веков тому назад, общая картина и проблемы, поднимаемые автором, насущны и в наши дни.
Для начала следует отметить, что Бог как бы отсутствует в этой книге. Его имя ни разу не упоминается в оригинальном тексте. Никто о Нем не говорит и не взывает к Нему. Этот се- куляризм делает книгу современной. Но на самом деле, Бог присутствует на страницах книги Есфирь. Однако Его при- сутствие завуалировано. Бог в данном случае не ведущий актер, который приковывает к себе все внимание публики, а режиссер, управляющий всем происходящим из-за кулис. Каждый раз, когда Он вмешивается в ход событий, ситуация меняется коренным образом.
В книге Есфирь поднимается ряд вопросов, которые вол- нуют современное человечество: сексизм, феминизм, расизм, геноцид и др. Как мы можем квалифицировать эту книгу? Является ли она моделью для феминисток и представите- лей меньшинств? На этот счет существуют разные мнения. Некоторые используют книгу Есфирь как руководство для представителей различных меньшинств, борющихся с боль- шинством, в то время как другие нападают на нее, как на про- изведение, уничижающее женское достоинство. Также воз- никает вопрос, каким образом слабый может противостать угнетению со стороны сильного? Имеет ли он право обманы- вать и хитрить с тем, чтобы добиться своей цели? Является ли царица Есфирь примером для подражания? В последних главах мы также находим проблему самообороны: законна ли она, даже в случае, если приводит к смерти противника? Книга Есфирь очень эмоциональна и современна. Она дает множество советов, как выжить в жестоком мире.
Даниил Арнольд – Есфирь: как выжить во враждебном мире
Минск: Союз евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь, 2019. – 256 с.
ISBN 978-985-703324-9־
Даниил Арнольд – Есфирь: как выжить во враждебном мире – Содержание
Вступление
- Любимая и критикуемая книга
- Портреты главных героев
- Анализ литературного жанра книги Есфирь
- Параллели с другими библейскими историями
- Основная тема книги Есфирь
- Исторический контекст
- Время написания и автор
Комментарий
- Есфирь 1. Краткое описание мира
- Есфирь 2. На сцену выходят Божьи люди
- Есфирь 3. Противостояние двух миров
- Есфирь 4. Действия веры
- Есфирь 5. Выдержка Есфири и нетерпеливость Амана
- Есфирь 6. Полная перемена положения
- Глава 7. Окончательный приговор злоумышленнику
- Глава 8. Устранение несправедливости
- Есфирь 9:1-16. Осуществление правосудия
- Есфирь 9:17 - 10:3. Необратимость спасения
Приложения
- Книга Есфирь в переводе греческой Септуагинты
Даниил Арнольд - Елисей — прообраз Христа
Минск: Союз евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь, 2018. – 272 с.
ISBN 978-985-70335־19־
Даниил Арнольд - Елисей — прообраз Христа – Содержание
Вступление
- Личность пророка Елисея
- Контекст служения Елисея
Комментарий
- Елисей - преемник Илии (4 Цар. 2:1-18)
- Очищение источника в Иерихоне и наказание детей близ Вефиля (4 Цар. 2:1973.
- Война против Моава (4 Цар. 3 гл.)
- Вдова и ее дети (4 Цар. 4:1-7)
- Елисей и сонамитянка (4 Цар. 4:8-37)
- Два чуда с пищей (4 Цар. 4:38-44)
- Исцеление Неемана (4 Цар. 5)
- Всплывший топор (4 Цар. 6:1-7)
- Осада Дофаима (4 Цар. 6:8-23)
- Осада Самарии (4 Цар. 6:24 - 7:20)
- Сонамитянка и голод (4 Цар. 8:1-6)
- Политические перемены (4 Цар. 8:7 - 9:10)
Приложение
- Падение дома Ахава (4 Цар. 9:11 - 10:27)
- Последние деяния Елисея (4 Цар. 13:14-21)
- Отзвуки служения Елисея в Новом Завете
Библиография
Даниил Арнольд – Таинственные герои веры - Библейский комментарий на книгу Судей - Глобальный подход
Можайск: МРО ЕХБ “Библейская Лига”, 2021. – 448 с.
Даниил Арнольд – Таинственные герои веры – Содержание
Предисловие
Введение
- Темы
- Тайны и их объяснение
- Структура книги
- Время написания, автор, хронология
Комментарий
- Первое вступление: 1:1-2:5
- Второе вступление: 2:6-3:6
- Гофониил: 3:7-11
- Аод: 3:12-31
- Девора: 4-5
- Гедеон (1): 6
- Гедеон (2): 7-8
- Авимелех: 9
- Иеффай: 10-12
- Самсон (1): 13
- Самсон (2): 14-15
- Самсон (3): 16
- Дополнение I. Дан: 17-18
- Дополнение II. Вениамин (1): 19
- Дополнение II. Вениамин (2): 20
Дополнение II. Вениамин (3): 21
- Приложения
- Связь с прошлым
- Связь с настоящим
- Гармонизация первой главы книги Судей с книгой Иисуса Навина
Библиография
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