Арнольд - Есфирь: как выжить во враждебном мире
Есфирь - очень актуальная книга Библии. Несмотря на то, что события, описанные в ней, происходили 25 веков тому назад, общая картина и проблемы, поднимаемые автором, насущны и в наши дни.
Для начала следует отметить, что Бог как бы отсутствует в этой книге. Его имя ни разу не упоминается в оригинальном тексте. Никто о Нем не говорит и не взывает к Нему. Этот секуляризм делает книгу современной. Но на самом деле, Бог присутствует на страницах книги Есфирь. Однако Его присутствие завуалировано. Бог в данном случае не ведущий актер, который приковывает к себе все внимание публики, а режиссер, управляющий всем происходящим из-за кулис. Каждый раз, когда Он вмешивается в ход событий, ситуация меняется коренным образом.
В книге Есфирь поднимается ряд вопросов, которые волнуют современное человечество: сексизм, феминизм, расизм, геноцид и др. Как мы можем квалифицировать эту книгу? Является ли она моделью для феминисток и представителей меньшинств? На этот счет существуют разные мнения. Некоторые используют книгу Есфирь как руководство для представителей различных меньшинств, борющихся с большинством, в то время как другие нападают на нее, как на произведение, уничижающее женское достоинство. Также возникает вопрос, каким образом слабый может противостать угнетению со стороны сильного? Имеет ли он право обманывать и хитрить с тем, чтобы добиться своей цели? Является ли царица Есфирь примером для подражания? В последних главах мы также находим проблему самообороны: законна ли она, даже в случае, если приводит к смерти противника? Книга Есфирь очень эмоциональна и современна. Она дает множество советов, как выжить в жестоком мире.
Минск: Союз евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь, 2019. – 256 с.
ISBN 978-985-703324-9־
Даниил Арнольд – Есфирь: как выжить во враждебном мире – Содержание
Вступление
Любимая и критикуемая книга
Портреты главных героев
Анализ литературного жанра книги Есфирь
Параллели с другими библейскими историями
Основная тема книги Есфирь
Исторический контекст
Время написания и автор
Комментарий
Есфирь 1. Краткое описание мира
Есфирь 2. На сцену выходят Божьи люди
Есфирь 3. Противостояние двух миров
Есфирь 4. Действия веры
Есфирь 5. Выдержка Есфири и нетерпеливость Амана
Есфирь 6. Полная перемена положения
Глава 7. Окончательный приговор злоумышленнику
Глава 8. Устранение несправедливости
Есфирь 9:1-16. Осуществление правосудия
Есфирь 9:17 - 10:3. Необратимость спасения
Приложения
Книга Есфирь в переводе греческой Септуагинты
