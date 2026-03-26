Арнольд - Есфирь: как выжить во враждебном мире

Category PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology

Есфирь - очень актуальная книга Библии. Несмотря на то, что события, описанные в ней, происходили 25 веков тому назад, общая картина и проблемы, поднимаемые автором, насущны и в наши дни.

Для начала следует отметить, что Бог как бы отсутствует в этой книге. Его имя ни разу не упоминается в оригинальном тексте. Никто о Нем не говорит и не взывает к Нему. Этот секуляризм делает книгу современной. Но на самом деле, Бог присутствует на страницах книги Есфирь. Однако Его присутствие завуалировано. Бог в данном случае не ведущий актер, который приковывает к себе все внимание публики, а режиссер, управляющий всем происходящим из-за кулис. Каждый раз, когда Он вмешивается в ход событий, ситуация меняется коренным образом.

В книге Есфирь поднимается ряд вопросов, которые волнуют современное человечество: сексизм, феминизм, расизм, геноцид и др. Как мы можем квалифицировать эту книгу? Является ли она моделью для феминисток и представителей меньшинств? На этот счет существуют разные мнения. Некоторые используют книгу Есфирь как руководство для представителей различных меньшинств, борющихся с большинством, в то время как другие нападают на нее, как на произведение, уничижающее женское достоинство. Также возникает вопрос, каким образом слабый может противостать угнетению со стороны сильного? Имеет ли он право обманывать и хитрить с тем, чтобы добиться своей цели? Является ли царица Есфирь примером для подражания? В последних главах мы также находим проблему самообороны: законна ли она, даже в случае, если приводит к смерти противника? Книга Есфирь очень эмоциональна и современна. Она дает множество советов, как выжить в жестоком мире.

Даниил Арнольд – Есфирь: как выжить во враждебном мире

Минск: Союз евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь, 2019. – 256 с.

ISBN 978-985-703324-9־

Даниил Арнольд – Есфирь: как выжить во враждебном мире – Содержание

Вступление

  • Любимая и критикуемая книга

  • Портреты главных героев

  • Анализ литературного жанра книги Есфирь

  • Параллели с другими библейскими историями

  • Основная тема книги Есфирь

  • Исторический контекст

  • Время написания и автор

Комментарий

  • Есфирь 1. Краткое описание мира

  • Есфирь 2. На сцену выходят Божьи люди

  • Есфирь 3. Противостояние двух миров

  • Есфирь 4. Действия веры

  • Есфирь 5. Выдержка Есфири и нетерпеливость Амана

  • Есфирь 6. Полная перемена положения

  • Глава 7. Окончательный приговор злоумышленнику

  • Глава 8. Устранение несправедливости

  • Есфирь 9:1-16. Осуществление правосудия

  • Есфирь 9:17 - 10:3. Необратимость спасения

Приложения

  • Книга Есфирь в переводе греческой Септуагинты

