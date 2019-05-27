Риверс - Родословная Благодати
Слово к женщине
В книгу известной христианской писательницы Франсин Риверс вошло пять романов об избранных Богом женщинах, каждой из которых было предначертано сыграть важную роль в Божьем замысле рождения Иисуса Христа.
Франсин Риверс - Родословная Благодати
Пер. с англ. - 3-е изд. - СПб.: Виссон, 2015. - 640 с. - (Слово к Женщине).
ISBN 978-5-905913-79-2
Франсин Риверс - Родословная Благодати - Содержание
Предисловие
Родословие Благодати
- Фамарь
- Раав
- Руфь
- Вирсавия
- Мария
Франсин Риверс - Родословная Благодати - Фамарь - Без покрывала
Фамарь, увидев Иуду, ведущего осла, нагруженного мешками и красивым ковром, взяла свою мотыгу и побежала на самый дальний конец отцовского поля. Охваченная страхом, она работала, повернувшись спиной к дому, надеясь, что Иуда пройдет мимо нее и найдет другую девушку для своего сына. Когда ее позвала кормилица, Фамарь притворилась, будто не слышит ее, и с большим усердием начала разбивать мотыгой землю. Слезы слепили ее.
– Фамарь! – Акса запыхалась, пока добралась до нее. – Разве ты не видела Иуду? Ты сейчас же должна вернуться со мной в дом. Твоя мать собирается послать за тобой твоих братьев, а им не понравится твоя нерасторопность. – Гримаса искривила лицо Аксы. – Не смотри на меня так, дитя. Это не моя затея. Ты предпочла бы выйти замуж за одного из тех купцов измаильтян, что ходят торговать в Египет?
– Ты, как и я, слышала, что говорят о сыне Иуды.
– Да, слышала. – Акса схватила ее за руку, и Фамарь неохотно выпустила мотыгу. – Возможно, он не так плох, как ты думаешь.
Но Фамарь прочла в глазах кормилицы тяжкие сомнения.
Мать Фамари, встретив их, взяла дочь за руку.
– Если б у меня было время, я бы побила тебя за то, что ты убежала!
Она втащила Фамарь на женскую половину дома.
Только Фамарь переступила порог, как тут же попала в руки своих сестер, которые начали стягивать с нее одежду. У Фамари перехватило дыхание от боли, когда одна из них неосторожно стащила с ее головы покрывало, дернув при этом за волосы.
– Хватит!
Она подняла руки, чтобы оттолкнуть сестер, но тут вмешалась мать.
– Стой спокойно, Фамарь! Аксе пришлось долго искать тебя, и теперь мы должны спешить.
Девушки заговорили все сразу, возбужденно и нетерпеливо.
– Матушка, позволь мне пойти в этом платье.
– В котором ты работала в поле? Нет! Мы покажем тебя Иуде в самом лучшем виде. Иуда привез дары. И не позорь нас своими слезами, Фамарь.
Судорожно сглотнув слезы, Фамарь взяла себя в руки. У нее не было иного выбора, как только подчиниться матери и сестрам. Они приготовили для нее самые лучшие одежды и благовония, чтобы показать ее еврею Иуде. У него было три сына. Если она понравится ему, то ее мужем станет его первенец Ир. В последнюю жатву, когда Иуда с сыновьями приводил свои стада пастись на убранные поля, отец Фамари приказал ей работать поблизости от него. Она поняла его намерения. И вот теперь он, кажется, добился своего.
Франсин Риверс - Родословная Благодати - Раав - Непостыженная
Раав стояла у своего окна в городской стене и вглядывалась в даль Иерихонской равнины. Она испытывала смешанное чувство страха и восторга. Там, за Иорданом, расположился лагерь израильтян, и только разлив реки сдерживал их. Скоро они перейдут Иордан и выступят против царя Иерихона с той же беспощадностью, с какой они бились против Сигона, Ога и пяти царей мадиамских. И все жители Иерихона погибнут.
Царь вдвое увеличил число стражников у ворот и выставил караул на зубчатых стенах крепости. Но это не поможет. Гибель приближалась. Единственным спасением было сдаться и молить о пощаде. Царь был озабочен численностью вторгающейся армии, но не видел главной опасности – Бога евреев. Всех воинов фараона не было достаточно, чтобы победить Его сорок лет назад. И даже весь пантеон богов и богинь не спас Египет. Но царь Иерихона мог думать только об усовершенствовании укреплений, накоплении оружия и увеличении численности армии. Неужели люди никогда не поумнеют?
Иерихон был обречен!
А она была заключена в этом городе, как в тюрьме, связана жизнью, которую ненавидела. На что было надеяться ей – блуднице? Ее судьба была определена тогда, когда ее, крестьянскую дочь, еще почти ребенка, потребовал к себе царь.
– Ты должна идти! – сказал отец. – Пока ты будешь жить во дворце и угождать ему, я буду благоденствовать. Он выдаст твоих сестер замуж. А если ты откажешься, он все равно получит тебя, убив сначала меня, чтобы избавиться от помех. Подумай о чести, которую он оказывает тебе. Он выбирает только самых красивых девушек.
О чести?
– А женится ли он на мне?
Отец не смог посмотреть ей в глаза. Раав знала ответ. У царя было несколько жен, и на всех он женился в интересах государства. У нее не было ничего, в чем нуждался бы царь, – только ее тело, которое он желал.
Даже тогда, будучи еще совсем юной, Раав понимала, что похоть горит ярко, но со временем превращается в пепел. Через неделю, через месяц, возможно, через год она наскучит царю, и он отошлет ее домой, одев в прекрасное вавилонское платье и подарив несколько золотых украшений, которые отец заберет и продаст, а деньги оставит себе.
– Когда я вернусь, ты позволишь мне продавать финики и гранаты на рынке, как прежде, или меня ждет та же судьба, что и многих других? И я буду продавать свое тело за буханку хлеба? – спросила Раав отца.
Он закрыл лицо ладонями и заплакал. Она ненавидела его за то, что он извлекал выгоду из ее бесчестия; за то, что он оправдывался; за то, что он пытался доказать ей преимущества дворцовой жизни перед жизнью в лесной хижине вместе с матерью, с ним, с братьями и с сестрами. Она ненавидела его за то, что он не мог спасти ее.
Но больше всего она ненавидела собственную беспомощность.
Даже в гневе Раав понимала, что отец не может спасти ее от похоти царя. Царь мог брать все, что хотел. А его подарки должны были подавить даже мысли о мести. Жить было тяжело: все зависело от случая, но если он предоставлялся, красивая дочь могла облегчить жизнь отца. Освобождение от налога. Возможность получить землю в пользование. Привилегии в суде. Царь бывал щедр, когда это было ему выгодно, но обычно его щедрость продолжалась не дольше, чем его похоть.
Франсин Риверс - Родословная Благодати - Руфь - Непреклонная
Руфь спускалась по узким, многолюдным улицам Кирхарешета, в ее душе царило смятение. Ее любимый муж, Махлон, умирал от тяжелой болезни, постигшей его в прошлом месяце. Она пыталась справиться с тоской и страхом, шевелившимся в ее душе. Что же она будет делать без Махлона? Ведь Руфь мечтала о долгой счастливой жизни с любимым человеком, о том, как родит ему детей и состарится вместе с ним. А теперь она страдала, видя боль своего мужа. Руфь горевала о том, что у нее уже никогда не будет детей, которые носили бы его имя.
Было новолуние, и мать Руфи ждала ее ежемесячного визита. Они будут пить чай, есть изысканные кушанья за отцовским столом и обсуждать семейные дела. Руфь боялась идти к матери. Она никак не могла выбросить из головы все свои проблемы. И не хотела слышать о том, что думает мать по поводу причины ее переживаний.
Несчастная Ноеминь! Как перенесет ее свекровь еще одну утрату? Пятнадцать лет назад она потеряла своего мужа, Елимелеха, прошлой весной умер ее младший сын Хилеон. Найдет ли она утешение в своей вере в Бога Израилева или в конце концов сломится под тяжестью нового горя – смерти ее последнего сына?
О, Господь, Бог Израилев, услышь мой плач!
Когда Ноеминь рассказала Руфи об истинном Боге, девушка уверовала в Него, потому что видела, какой мир и покой был в душе ее свекрови. Это спокойствие помогало ей справляться с любыми неприятностями. В доме своего отца Руфь никогда не видела такого душевного спокойствия. Она и Ноеминь часто говорили о Боге, особенно когда у Руфи возникали вопросы. Все ответы Ноемини сводились к наставлениям о том, что надо верить в Бога, слушаться Его, принимать Его волю, потому что во всем происходящем есть определенная цель, даже если ты не видишь ее. Но иногда боль казалась невыносимой.
И Руфь испугалась.
Не будет ли она так же страдать, как ее невестка Орфа: когда в прошлом году умер ее муж она вопила, раскачиваясь из стороны в сторону, отказывалась от пищи. Ноеминь и Руфь уже стали беспокоиться о ее здоровье.
О, Господи, не дай мне стать обузой для Ноемини. Дай мне силы помочь ей.
Подойдя к отцовскому дому, Руфь глубоко вздохнула, расправила плечи и постучала в дверь. Служанка открыла ей и радостно улыбнулась.
– Руфь! Входи, – поприветствовала она девушку и нетерпеливо махнула ей рукой:
– Заходи же.
Было трудно находиться в большом роскошном отцовском доме и не поддаться искушению сравнить его со скромным жилищем мужа. Здесь все, на чем бы ни остановился взгляд, свидетельствовало о богатстве: красивые вазы, ковры, разноцветные льняные занавеси, низкие столики, выложенные слоновой костью.
Руфь выросла в этом доме и считала отцовское богатство само собой разумеющимся. Потом она встретила и полюбила молодого еврейского торговца и вышла за него замуж, но он с большим трудом поддерживал семейное дело и добывал хлеб насущный.
Франсин Риверс - Родословная Благодати - Вирсавия - Неподсудная
Могущественный царь Израиля, Саул, боялся простого пастуха, Давида, потому что Господь благословил этого юношу. Бог наделил Давида даром завоевывать души людей. Когда Давид говорил, его слушали. Когда он плясал, девичьи сердца замирали. Когда он пел, мужчины, женщины и дети открывали Богу свои сердца и возносили Ему хвалу.
Когда Давид бежал от лютой зависти Саула в пустыню, за ним последовало несколько сотен людей: одни были недовольны своей жизнью, другие искали убежища от набегов филистимлян, третьи не хотели больше подчиняться царю, которому не доверяли. Они жили в пещерах Адоллама и Ен‑Гадди. Среди праведных мужей, которые тосковали по тем дням, когда Бог был верховным Вождем Израиля, были и такие, кому просто нравилось убивать и грабить.
Зависть Саула к своему воображаемому сопернику усиливалась и стала причиной того, что в народе произошел раскол. Но Давид оставался верным и покорным царской власти. Он не хотел силой лишать Саула царского венца и в смирении ждал, когда Бог вступится за него.
Между тем число сторонников Давида росло: от двухсот воинов до четырехсот, а потом и до шестисот. Среди них было тридцать доблестных мужей, это были лучшие из воинов, доказавшие свою храбрость и преданность. Давид сплотил их, и они держались вместе, как одна семья, полные решимости защитить ото всех врагов то, что им принадлежало. И неважно, кто был этим врагом: царь Израиля, отступивший от Бога, или войско язычников, окружавших их.
Эти храбрые мужи пришли к Давиду не одни. Они привели с собой своих жен, сыновей и дочерей.
Среди людей, следовавших за Давидом, была маленькая девочка по имени Вирсавия…
Франсин Риверс - Родословная Благодати - Мария - Неусомнившаяся
Мария сидела одна под горчичным деревом, закрыв лицо руками. Неужели все невесты испытывают то же ощущение потерянности и беспомощности, которое сейчас испытывала она, потому что другие люди за нее уже обо всем договорились, обменялись дарами и решили ее будущее? Марию пугало то, что ей придется жить с мужчиной, которого она едва знала. Ей было известно только то, что ее отец восхищался Иосифом и помог ему, когда тот три года назад пришел в Назарет.
— Он из нашего колена, Анна, — радостно сообщил Иоаким после встречи с Иосифом в синагоге. — Он происходит из царского рода Давида.
— Он женат? — спросила мать и взглянула на Марию.
Иоаким очень скоро узнал, что Иосиф искал жену из колена Иудина, рода Давидова, молодую женщину, благочестивую и богобоязненную, и решил попытаться устроить будущее своей дочери. Мария знала желание своих родителей. Старшая сестра была замужем за назарянином, и родители надеялись выдать младшую дочь замуж за человека из их колена. Конечно, он должен быть благочестивым, добрым, способным обеспечить ее и всех детей, которых она родит ему. Поэтому Анна и Иоаким часто приглашали Иосифа, он их вполне устраивал.
Франсин Риверс
Из по пера Франсин Риверс с 1976 по 1985 годы вышли романы, завовавшие достаточную известность на светском рынке и завоевавшие немало призов и наград.
После обращения к Христу, в 1986, Франсин написала "Redeeming Love " ("Искупающая любовь"), как официальное заявление-исповедание веры.
С тех пор, Франсин издала большое количество книг на христианском рынке, продолжая пожинать плоды своего таланта и со стороны читателей, и со стороны издательств.
спасибо