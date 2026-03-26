Арнольд - Таинственные герои веры

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, **Ecclesiology Faith Experience

Настоящая книга представляет собой глубокий анализ жизни и служения судей Израиля и всего еврейского народа в то время, когда у него не было царя. Она рассчитана на всех людей, желающих учиться у древних героев веры и жить по нравственным принципам, определенным свыше

Д-р Даниил Арнольд является преподавателем Библейского института «Эммаус» в Швейцарии уже более 30-ти лет. Он издал семь библейских комментариев на французском языке и один справочник по этике.

Даниил Арнольд – Таинственные герои веры - Библейский комментарий на книгу Судей - Глобальный подход

Можайск: МРО ЕХБ “Библейская Лига”, 2021. – 448 с.

Даниил Арнольд – Таинственные герои веры – Содержание

Предисловие

Введение

  • Темы

  • Тайны и их объяснение

  • Структура книги

  • Время написания, автор, хронология

Комментарий

  • Первое вступление: 1:1-2:5

  • Второе вступление: 2:6-3:6

  • Гофониил: 3:7-11

  • Аод: 3:12-31

  • Девора: 4-5

  • Гедеон (1): 6

  • Гедеон (2): 7-8

  • Авимелех: 9

  • Иеффай: 10-12

  • Самсон (1): 13

  • Самсон (2): 14-15

  • Самсон (3): 16

  • Дополнение I. Дан: 17-18

  • Дополнение II. Вениамин (1): 19

  • Дополнение II. Вениамин (2): 20

Дополнение II. Вениамин (3): 21

  • Приложения

  • Связь с прошлым

  • Связь с настоящим

  • Гармонизация первой главы книги Судей с книгой Иисуса Навина

Библиография

Added 26.03.2026
Author AlexDigger
