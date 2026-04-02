Арнтц - Кроличья нора

Книга «Кроличья нора, или Что мы знаем о себе и Вселенной», написанная создателями культового документального фильма «What the Bleep Do We Know!?», представляет собой амбициозную попытку примирить передний край современной науки с древнейшими вопросами человеческого духа. Авторы — Уильям Арнтц, Бетси Чейс и Марк Висенте — приглашают читателя в путешествие за пределы классической ньютоновской физики, где мир больше не является набором твердых бильярдных шаров, а предстает как бесконечное поле вероятностей, напрямую зависящее от сознания наблюдателя. Опираясь на мнения выдающихся физиков, нейробиологов и мистиков, книга исследует, как наши мысли и эмоции буквально формируют биологическую и физическую реальность вокруг нас.
Основной посыл авторов заключается в том, что мы не являемся беспомощными жертвами обстоятельств или наследственности. Через призму квантовой механики и нейропластичности мозга «Кроличья нора» объясняет механизмы возникновения зависимостей (в том числе эмоциональных) и предлагает инструменты для «перепрошивки» собственного восприятия. Это издание не дает готовых рецептов счастья, но предлагает новую парадигму мышления, в которой каждый человек является активным творцом своего дня. Книга служит мостом между лабораторией и храмом, доказывая, что наука и духовность — это лишь разные языки, описывающие одну и ту же непостижимую реальность.
Уильям Арнтц, Марк Висенте, Бетси Чейс — Кроличья нора, или Что мы знаем о себе и Вселенной
М.: Эксмо, 2011. — 260 с.
Основано на материалах фильма «Так что же все-таки мы знаем?»
Уильям Арнтц, Марк Висенте, Бетси Чейс — Кроличья нора - Содержание
Смена парадигмы: Почему старая модель «Вселенной-механизма» Ньютона и Декарта больше не работает и чем её заменяет квантовое мировоззрение.
Эффект наблюдателя: Научные доказательства того, что сознание влияет на поведение элементарных частиц и определяет исход физических процессов.
Нейробиология эмоций: Как мозг создает устойчивые нейронные связи и почему мы становимся «аддиктами» собственных негативных состояний на биохимическом уровне.
Власть разума над материей: Обзор экспериментов с генераторами случайных событий и влиянием намерения на структуру воды.
Квантовый мозг: Теории Пенроуза и Хеймроффа о том, где именно в физическом теле рождается сознание и как оно взаимодействует с квантовым полем.
