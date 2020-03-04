Лаэль Аррингтон - Путешествие пилигрима сегодня

На полпути между гребнем горы и гигантским костром Христиана встретили и окружили странники. Теперь уже все пропахли бензином, но это никого не беспокоило. Поприветствовав Христиана, они стали обнимать горстку Кочевников, последовавших за ним с Церемонии.

Христиан положил руку на плечи Хоупа:

– Мне сказали, что поднять крест было твоей идеей. Так что теперь уже три раза.

– Ты не замечал, что у тебя на макушке нарисованы черно-белые круги? – Чеширская улыбка Хоупа засияла во мраке пустынной улицы Лагеря. – На самом деле, это Полковник предложил поискать в золе свитки: «Если предполагается, что они вечные, то что им небольшой пожар…» И он, слава Богу, оказался прав, поскольку у нас не было времени соорудить костер или найти другой способ осветить этот крест так, чтобы ты мог его увидеть. Когда мы подняли его на возвышенность, мы оглянулись и увидели змея. Так что пришлось немного поторопиться.

– Еще раз спасибо, – Христиан обнял его за плечи.

Поскольку Кочевники были поглощены своими делами, странники обошли Лагерь по периметру без происшествий и вышли на Путь. Опасаясь преследования со стороны обитателей «Врат ада», они шли быстрым шагом, пока пару часов спустя не дошли до горячих источников, окруженных теплыми плоскими камнями. Они решили остаток ночи отдохнуть здесь.

Христиан лег на спину в озерцо горячей воды, чтобы отмокнуть от бензина. Грейси присела на камень рядом, залитые лунным светом волосы рассыпались по ее плечам. Изнеможение, вызванное суровым испытанием и двухчасовым форсированным маршем, отступало. Но впереди маячила ночь сна без постели, на камнях.

– Я чувствую себя так, словно мы шли на всех парах мимо места кораблекрушения посреди океана и спустили спасательные шлюпки, но никто не спасся.

– Но люди были спасены. Байми, пара десятков других. Ты был спасен, Крис. У тебя были видения, что ты Моисей и ведешь тысячи людей через пустыню в Землю Обетованную?

– Нет, я никогда бы не смог стать Моисеем.

– Почему?

– Я слишком хорош перед микрофоном.

Она дернула ногой и обрызгала его:

– А серьезно? Все дело в количестве?

Он вновь погрузился в теплую воду и закрыл глаза. «А действительно, в чем?» Он чувствовал себя подавленным мучениями Дьяволицы и ее решением принять сторону своего вечного убийцы. Он вновь увидел тысячи пустых лиц, освещенных костром. Но что еще не давало ему покоя? Обманутые ожидания пробуждения? Лелеял ли он тайную надежду оставить армию фараона тонущей в потакании своим желаниям и увлечь за собой огромные массы народа для встречи на горе с Богом?

– Если дело в количестве, – продолжала Грейс, – то это та же Ярмарка Суеты. Только ярче, крупнее, лучше. «Нам нужен результат! Который можно увидеть, подсчитать и оценить!» Посмотри на меня. Я – результат. Ты меня почти не видишь. Чего еще можешь ты просить у тела Христова? Каждое мгновенье, проведенное мною там, было прекрасно. Сердца едины, каждый дар блистателен.

Мне всегда нравилась история о Гедеоне. Три сотни человек во главе с ним разгромили казавшегося несокрушимым противника... Может быть, тебе больше не суждено сражаться ни в каких битвах.

Ее слова доносились из темноты. Он оттолкнулся от неглубокого дна и обернулся, следуя за ее взглядом – вверх, к сиянию, мерцающему на самой высокой вершине.

Лаэль Аррингтон - Путешествие пилигрима сегодня Лаэль Аррингтон; пер. с англ. Сергей Пальцун – К.: СПД Ефетов А.В. (Изд. группа «Нард»), 2012. – 324 с. ISBN 978-966-8795-07-7 Лаэль Аррингтон - Путешествие пилигрима сегодня - Глава 20

Благодарение небесам за стоянки пастухов. Эти оазисы давали странникам в пути отдых и пропитание – копченые индюшачьи ножки, сосиски на палочках, орехи и сладости, полные миски ягод. Все это подавалось с дружескими улыбками и ободряющими словами: «Вы видите Город?», «Смотрите не отрываясь!» На стоянках их ждали уютные палатки и свежие постели. С каждым днем Христиан чувствовал себя крепче, горы становились ближе, а сияние – ярче. Все по очереди помогали Грейси и ОбщиннойМаме, чтобы те не отставали.

Постепенно пыль и камни сменились холмистой местностью, а затем холмы становились все больше, пока не перешли в самые настоящие горы. В воздухе чувствовалось холодное дыхание осени. После целого дня подъема они достигли гребня и обнаружили великолепный горный курорт в швейцарском стиле. Радушный Смотритель усадил их у каменного очага, возле которого они провели вечер, попивая горячий шоколад. Сквозь окна из зеркального стекла они видели светящийся Град по ту сторону полого спускающейся долины.

Близость к Граду подтвердилась на следующий день, когда они увидели светящиеся фигуры, снующие вверх и вниз по долине. Путь проходил по ухоженной местности – среди живых изгородей из лилий и каскадом ниспадающих фонтанов, романтических розариев с купальнями для птиц, фруктовых садов и виноградников – все это содержалось садовниками Царя в идеальном порядке. Странники лакомились там зрелыми персиками и виноградом. В полдень им понадобилось надеть солнцезащитные очки, загодя врученные Смотрителем, поскольку лучи солнца, отраженные от расположенного впереди Града, были просто ослепительны.