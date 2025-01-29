Артемьев - Люди и их тараканы

До сих пор помню, как, будучи студентом-медиком, испытал сильнейший шок, прочитав в стареньком учебнике нервных болезней одно исследование 50-х годов XX века. Оказывается, уже тогда, многие десятилетия тому назад люди знали, что до 70 % времени своей жизни (не во сне) человек проводит в трансе. 70 %! «Но это же невозможно!» – воскликнул я, узнав эту истину. И начал вглядываться в лица людей.

Истина оказалась истиной. Вглядитесь не в других, а в самого себя, в собственное сознание. И если будете объективны, вы не сможете не согласиться с тем, что очень часто разум находится в таком странном состоянии, будто внутри тебя невесомость и пустота, в которой порхают обрывки мыслей. Чаще всего такое происходит, когда ты занят каким-то привычным или монотонным делом. К примеру, дорогой на работу или самой работой, если она однообразна и не требует нестандартных интеллектуальных решений. Так вот это состояние и есть состояние транса.

70 % времени мы не принадлежим самим себе! Вы можете в это поверить?! А между тем – все так! Только не надо драматизировать – транс вовсе не наш враг. Хотя и не друг. Это мощный защитный механизм, который, словно спящий режим в компьютере, включается, чтобы защитить разум от сильных перегрузок, готовых атаковать нас повсюду. Спускаешься вниз по длинному эскалатору? Транс поможет оставаться безучастным к возникающим страхам, варьирующимся от совершенно реальных до иррациональных: боязнь упасть, страх травмы, страх того, что эскалатор может оказаться бесконечным или вовсе не эскалатором, а длинным извилистым языком дракона, который уже поймал тебя и сейчас влечет в свое чрево.

И если все мы, сидя и стоя в вагонах подземки, находимся в трансе – наше адекватное поведение всего лишь маска. И эти маски мы носим более 70 % нашего сознательного времени бытия.

В то время, когда личность находится в состоянии транса, не мы контролируем себя, а вложенные в нас правила, ставшие уже определенного рода стереотипами. И только ты, читатель, прямо сейчас находишься не в трансе. Потому что сейчас, где бы ты ни находился, ты читаешь. И в разуме твоем вовсе не сумятица из обрывков и обломков, а мысли и анализ. Но стоит закрыть книгу, как разум привычно ныряет в транс – энергосберегающий режим.

Но даже находясь в трансе, мы не остаемся в полном одиночестве. Многочисленные городские раздражители скопом атакуют разум каждого из нас. Из некоего «коллективного бессознательного» Юнга современное коллективное у нас на глазах прогрессировало и трансформировалось во вполне осознанное НЕЧТО. И более того, многие независимые эксперты в сфере Интернета и компьютерных технологий убеждены – существует уже и artificial intelligence, AI – искусственный интеллект (причем не один). И этот самый AI уже вовсю управляет нами.

Артемьев З. А. - Люди и их тараканы

М.: «Издательство АСТ», 2018 — 116 с. - (Научпоп-Psychology)

ISBN 978-5-17-109213-9

Артемьев З. А. - Люди и их тараканы – Содержание

От автора

Об авторе и его Modus Vivеndi

Часть первая

Глава первая

Глава вторая

Следовать или подчиняться?

Глава третья

Кружева непроглядной тьмы

«Оставьте меня в покое!»

Ориентиры непростого пути

Глава четвертая

Переплетение правды и выдумки

Зайти и выйти из панической атаки

Нужно ли бояться на самом деле?

Глава пятая

Агрессивный таракан

Ненужные вибрации помех

Можно ли защититься с закрытыми глазами?

Я больше ничего не хочу

Целостность как образ жизни

Часть вторая

Глава шестая

Блаженные или помеха?

Поведенческие девиации – 58-я статья карательной психиатрии

Общественные злоупотребления мозгоправов. Или это в порядке вещей?

Далеко ли мы ушли от Багдада и Европы Средних веков?

Глава седьмая

Как у них

Как у нас

Управление собой или сабмиссивность. Выбор за вами

Химическая сабмиссивность

Глава восьмая

«Великая нумерология, а можно мне с женой переспать?»

Маленький человек в большом кресле

Глава девятая

Бездонная бездна монитора

Железо, мощь. И никакого интеллекта!

Глава десятая

Секта эндорфиновых наркоманов. С охватом на всю страну

Управляйте ими. Иначе вместо вас это сделают другие

Глава одиннадцатая

Бывает ли вера слепой?

Вера как оправдание

Одиночество веры в толпе социума

Облачный Мир ждет

Часть третья

Глава двенадцатая

Городская усталость

Глава тринадцатая

Жвачка. По избитым законам жанра

Разум вслед за технологиями

Глава четырнадцатая

Смысловое облако не влезает в рамки слова

Краткость – сестра таланта? Или все же – «клиповое мышление»?

Новояз. Живуч и неизбежен, как старый добрый сорняк

Глава пятнадцатая

Вселенская ложь собственными глазами

Человек в мире образов

Фотоновая радуга и наше дальтоническое восприятие ее великолепия

Правильный угол зрения

Картинки и рефлексы

Эпилог