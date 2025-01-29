Артемьев - Люди и их тараканы
До сих пор помню, как, будучи студентом-медиком, испытал сильнейший шок, прочитав в стареньком учебнике нервных болезней одно исследование 50-х годов XX века. Оказывается, уже тогда, многие десятилетия тому назад люди знали, что до 70 % времени своей жизни (не во сне) человек проводит в трансе. 70 %! «Но это же невозможно!» – воскликнул я, узнав эту истину. И начал вглядываться в лица людей.
Истина оказалась истиной. Вглядитесь не в других, а в самого себя, в собственное сознание. И если будете объективны, вы не сможете не согласиться с тем, что очень часто разум находится в таком странном состоянии, будто внутри тебя невесомость и пустота, в которой порхают обрывки мыслей. Чаще всего такое происходит, когда ты занят каким-то привычным или монотонным делом. К примеру, дорогой на работу или самой работой, если она однообразна и не требует нестандартных интеллектуальных решений. Так вот это состояние и есть состояние транса.
70 % времени мы не принадлежим самим себе! Вы можете в это поверить?! А между тем – все так! Только не надо драматизировать – транс вовсе не наш враг. Хотя и не друг. Это мощный защитный механизм, который, словно спящий режим в компьютере, включается, чтобы защитить разум от сильных перегрузок, готовых атаковать нас повсюду. Спускаешься вниз по длинному эскалатору? Транс поможет оставаться безучастным к возникающим страхам, варьирующимся от совершенно реальных до иррациональных: боязнь упасть, страх травмы, страх того, что эскалатор может оказаться бесконечным или вовсе не эскалатором, а длинным извилистым языком дракона, который уже поймал тебя и сейчас влечет в свое чрево.
И если все мы, сидя и стоя в вагонах подземки, находимся в трансе – наше адекватное поведение всего лишь маска. И эти маски мы носим более 70 % нашего сознательного времени бытия.
В то время, когда личность находится в состоянии транса, не мы контролируем себя, а вложенные в нас правила, ставшие уже определенного рода стереотипами. И только ты, читатель, прямо сейчас находишься не в трансе. Потому что сейчас, где бы ты ни находился, ты читаешь. И в разуме твоем вовсе не сумятица из обрывков и обломков, а мысли и анализ. Но стоит закрыть книгу, как разум привычно ныряет в транс – энергосберегающий режим.
Но даже находясь в трансе, мы не остаемся в полном одиночестве. Многочисленные городские раздражители скопом атакуют разум каждого из нас. Из некоего «коллективного бессознательного» Юнга современное коллективное у нас на глазах прогрессировало и трансформировалось во вполне осознанное НЕЧТО. И более того, многие независимые эксперты в сфере Интернета и компьютерных технологий убеждены – существует уже и artificial intelligence, AI – искусственный интеллект (причем не один). И этот самый AI уже вовсю управляет нами.
Артемьев З. А. - Люди и их тараканы
М.: «Издательство АСТ», 2018 — 116 с. - (Научпоп-Psychology)
ISBN 978-5-17-109213-9
Артемьев З. А. - Люди и их тараканы – Содержание
От автора
Об авторе и его Modus Vivеndi
Часть первая
Глава первая
Глава вторая
Следовать или подчиняться?
Глава третья
Кружева непроглядной тьмы
«Оставьте меня в покое!»
Ориентиры непростого пути
Глава четвертая
Переплетение правды и выдумки
Зайти и выйти из панической атаки
Нужно ли бояться на самом деле?
Глава пятая
Агрессивный таракан
Ненужные вибрации помех
Можно ли защититься с закрытыми глазами?
Я больше ничего не хочу
Целостность как образ жизни
Часть вторая
Глава шестая
Блаженные или помеха?
Поведенческие девиации – 58-я статья карательной психиатрии
Общественные злоупотребления мозгоправов. Или это в порядке вещей?
Далеко ли мы ушли от Багдада и Европы Средних веков?
Глава седьмая
Как у них
Как у нас
Управление собой или сабмиссивность. Выбор за вами
Химическая сабмиссивность
Глава восьмая
«Великая нумерология, а можно мне с женой переспать?»
Маленький человек в большом кресле
Глава девятая
Бездонная бездна монитора
Железо, мощь. И никакого интеллекта!
Глава десятая
Секта эндорфиновых наркоманов. С охватом на всю страну
Управляйте ими. Иначе вместо вас это сделают другие
Глава одиннадцатая
Бывает ли вера слепой?
Вера как оправдание
Одиночество веры в толпе социума
Облачный Мир ждет
Часть третья
Глава двенадцатая
Городская усталость
Глава тринадцатая
Жвачка. По избитым законам жанра
Разум вслед за технологиями
Глава четырнадцатая
Смысловое облако не влезает в рамки слова
Краткость – сестра таланта? Или все же – «клиповое мышление»?
Новояз. Живуч и неизбежен, как старый добрый сорняк
Глава пятнадцатая
Вселенская ложь собственными глазами
Человек в мире образов
Фотоновая радуга и наше дальтоническое восприятие ее великолепия
Правильный угол зрения
Картинки и рефлексы
Эпилог
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