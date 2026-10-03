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Артемьев - Сокровища Земли Обетованной

Артемьев - Сокровища Земли Обетованной
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

Что следует за овладением Землёй Обетованной? Эта Земля полна удивительных сокровищ, как мы можем заметить в Слове Божием: «Ещё: подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нём идёт и продает всё, что имеет, и покупает поле то» (Матф. 13:44–46). Итак, мы начинаем следующую серию проповедей под общим названием: «Сокровища Земли Обетованной». Да, эти сокровища приготовил Господь для народа Божьего, для нас с вами. Но мы видим, что нужно потрудиться, чтобы их извлечь, а также есть и цена, которую нужно будет уплатить, и цена большая. Но это того стоит.

Эти сокровища очень ценные, настоящие, небесные, как написано: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матф. 6:19–21).

Артемьев Олег – Сокровища Земли Обетованной – Серия проповедей и духовных размышлений

Киев: Biblos Media, 2025. — 196 с. Ответственный за выпуск: Геннадий Лавор.

Артемьев Олег – Сокровища Земли Обетованной – Содержание

  • Предисловие

  1. Сокровище молитвы

    • Всё прежде молитвы

    • Кое-что прежде молитвы

    • Молитва прежде всего

  2. Сокровище Гефсимании

    • Значение Гефсимании

    • Действие Гефсимании

    • Двоякий результат Гефсимании

  3. Сокровище Рождества

    • Сокровища греховные, земные и мирские

    • «Сокровища свои»: сердце, своя праведность и гордость

    • Истинное Сокровище Рождества — Христос

  4. Сокровище любви Божией

    • Любовь к любящим

    • Любовь к тем, кто не может воздать

    • Любовь к врагам

    • Любовь, полагающая душу за друзей

    • Любовь Христа к грешникам

  5. Сокровище служения

    • Почему служение так важно

    • Необходимость служения

    • Результат служения

  6. Сокровище испытания

    • Испытание сердца: желания, намерения и побуждения

    • Испытание мыслей и помышлений

    • Испытание слов

    • Испытание поступков

    • Испытание внешности

    • Испытание веры в трудностях

  7. Сокровище времени

    • Что такое время

    • Что значит дорожить временем

    • Каким временем нужно дорожить

  8. Сокровище нужды

    • Нужда родителей

    • Нужда родственника

    • Нужды братьев и сестёр

    • Личная нужда

    • Библейский порядок участия в нуждах

  9. Сокровище упования

    • Твёрдое упование на Господа

    • Упование на разум, опыт и знания

    • Упование на человеческую силу

    • Упование на смекалку и человеческую мудрость

    • Упование на внешнюю религиозность

    • Упование на богатство

    • Упование на собственную праведность

    • Упование на князей и власти

    • Упование на врачей и лекарства

    • Упование на Египет как образ мирской опоры

  10. Сокровище креста Христова

    • Кажущаяся безобидность желания «жить для себя»

    • Разрушительное действие жизни для себя

    • Крест Христов и переход от жизни для себя к жизни для Господа

  11. Сокровище присутствия Бога

    • «С нами Бог» и пророчество Исайи

    • Условия пребывания с Богом

    • Исполнение этих условий во Христе

  12. Сокровище ожидания Господа

    • Что ожидает людей в последние дни

    • Правильное ожидание: ожидать Господа

    • Практика бодрствования и ожидания

    • Послесловие

    • Список литературы

Views 62
Rating 4.0 / 5
Added 03.10.2026
Author zealot
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