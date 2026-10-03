Артемьев - Сокровища Земли Обетованной
Что следует за овладением Землёй Обетованной? Эта Земля полна удивительных сокровищ, как мы можем заметить в Слове Божием: «Ещё: подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нём идёт и продает всё, что имеет, и покупает поле то» (Матф. 13:44–46). Итак, мы начинаем следующую серию проповедей под общим названием: «Сокровища Земли Обетованной». Да, эти сокровища приготовил Господь для народа Божьего, для нас с вами. Но мы видим, что нужно потрудиться, чтобы их извлечь, а также есть и цена, которую нужно будет уплатить, и цена большая. Но это того стоит.
Эти сокровища очень ценные, настоящие, небесные, как написано: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матф. 6:19–21).
Артемьев Олег – Сокровища Земли Обетованной – Серия проповедей и духовных размышлений
Киев: Biblos Media, 2025. — 196 с. Ответственный за выпуск: Геннадий Лавор.
Артемьев Олег – Сокровища Земли Обетованной – Содержание
Предисловие
Сокровище молитвы
Всё прежде молитвы
Кое-что прежде молитвы
Молитва прежде всего
Сокровище Гефсимании
Значение Гефсимании
Действие Гефсимании
Двоякий результат Гефсимании
Сокровище Рождества
Сокровища греховные, земные и мирские
«Сокровища свои»: сердце, своя праведность и гордость
Истинное Сокровище Рождества — Христос
Сокровище любви Божией
Любовь к любящим
Любовь к тем, кто не может воздать
Любовь к врагам
Любовь, полагающая душу за друзей
Любовь Христа к грешникам
Сокровище служения
Почему служение так важно
Необходимость служения
Результат служения
Сокровище испытания
Испытание сердца: желания, намерения и побуждения
Испытание мыслей и помышлений
Испытание слов
Испытание поступков
Испытание внешности
Испытание веры в трудностях
Сокровище времени
Что такое время
Что значит дорожить временем
Каким временем нужно дорожить
Сокровище нужды
Нужда родителей
Нужда родственника
Нужды братьев и сестёр
Личная нужда
Библейский порядок участия в нуждах
Сокровище упования
Твёрдое упование на Господа
Упование на разум, опыт и знания
Упование на человеческую силу
Упование на смекалку и человеческую мудрость
Упование на внешнюю религиозность
Упование на богатство
Упование на собственную праведность
Упование на князей и власти
Упование на врачей и лекарства
Упование на Египет как образ мирской опоры
Сокровище креста Христова
Кажущаяся безобидность желания «жить для себя»
Разрушительное действие жизни для себя
Крест Христов и переход от жизни для себя к жизни для Господа
Сокровище присутствия Бога
«С нами Бог» и пророчество Исайи
Условия пребывания с Богом
Исполнение этих условий во Христе
Сокровище ожидания Господа
Что ожидает людей в последние дни
Правильное ожидание: ожидать Господа
Практика бодрствования и ожидания
Послесловие
Список литературы
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