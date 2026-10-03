Артемьев - Сокровища Земли Обетованной

Что следует за овладением Землёй Обетованной? Эта Земля полна удивительных сокровищ, как мы можем заметить в Слове Божием: «Ещё: подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нём идёт и продает всё, что имеет, и покупает поле то» (Матф. 13:44–46). Итак, мы начинаем следующую серию проповедей под общим названием: «Сокровища Земли Обетованной». Да, эти сокровища приготовил Господь для народа Божьего, для нас с вами. Но мы видим, что нужно потрудиться, чтобы их извлечь, а также есть и цена, которую нужно будет уплатить, и цена большая. Но это того стоит.

Эти сокровища очень ценные, настоящие, небесные, как написано: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матф. 6:19–21).

Артемьев Олег – Сокровища Земли Обетованной – Серия проповедей и духовных размышлений

Киев: Biblos Media, 2025. — 196 с. Ответственный за выпуск: Геннадий Лавор.

Артемьев Олег – Сокровища Земли Обетованной – Содержание

Предисловие