Как-то в наших церквах, проводили небольшой опрос среди верующих: «Что значит крест? Как его надо взять? На что направлено его действие? Как это должно происходить практически?» Многие честно признавались, что не знают, другие говорили, что даже об этом и не думали. Были и такие, кто пытался объяснить, но видя, что это не совсем получается, вынуждены были сказать, что сами до конца не понимают. Проверим себя, как бы я ответил на эти вопросы? Согласимся, ответить на них не так-то просто. А ведь это одна из центральных истин учения Иисуса Христа и главное условие ученичества. В течении этой серии проповедей постараемся ответить на эти и другие важные вопросы данной темы.

Олег Артемьев – Возьми крест свой

Серия проповедей «О кресте»

Citrus Heights, CA: Biblos Books & More, 2016. – 162 с.

ISBN 978-1-935051-78-7

Олег Артемьев – Возьми крест свой - Содержание

Предисловие

Вводная тема: «Крест - это условие ученичества»

1. Крест и чувства...

2. Крест и моё «Я»

3. Крест и мир

4. Крест и надежда на себя

5. Крест и дела

6. Крест и справедливость

7. Крест и хотения

8. Крест и сила

9. Крест, таланты и дары

10. Крест и слава

Заключительная тема: «Каков же путь креста?»

Послесловие