Артерберн - Желание каждой женщины

Чего на самом деле хочет женщина? Быть любимой, единственной и чувствовать себя в полной безопасности рядом со своим избранником. Однако в современном мире, перенасыщенном соблазнами, многие жены сталкиваются с болезненной реальностью: внимание их мужей похищено порнографией или нечистыми фантазиями.

Авторы бестселлера «Битва каждого мужчины» Стивен Артерберн и Фред Стокер написали эту книгу как ответ на крик женской души. «Желание каждой женщины» — это не просто пособие по психологии, а честный разговор о мужской природе и сексуальности, который поможет разрушить стену отчуждения. Книга объясняет, почему мужчины попадают в капканы зависимости и, самое главное, как женщина может защитить свое сердце и помочь мужу в его борьбе за чистоту.

Здесь нет осуждения или призыва мириться с грехом. Напротив, авторы предлагают дорожную карту исцеления: от шока предательства к восстановлению разбитого доверия. Это книга надежды для тех, кто хочет вернуть в брак настоящую духовную и физическую близость, задуманную Богом.

Стивен Артерберн, Фред Стокер, Майк Йорки – Желание каждой женщины

Vancouver, WA: Миссия «Надежда спасения», 2004. – 306 с.

ISBN 1-932247-30-0

Стивен Артерберн, Фред Стокер, Майк Йорки – Желание каждой женщины - Содержание

Введение. Нашел ли ты ключ к ее сердцу?

Часть 1. Когда любовь охладевает...

1. Болезненное откровение - 2. Как умирают чувства? - 3. Подавляя того, кого любишь

Часть 2. Второе дыхание

4. От подавления к повиновению - 5. Исполняйте желания вашей жены - 6. Десять главных врагов любви - 7. Главенствуйте, как слуга

Часть 3. Имейте сердце слуги

8. Господь определяет ваши права - 9. Ваше время - не только ваше - 10. Дайте место ее дарам - 11. Дайте место ее слабостям - 12. Дайте свободу ее мыслям - 13. Источник вашего авторитета

Часть 4. Воспитать в себе сознание слуги

14. Узнайте лучше свою «госпожу» - 15. Как задать правильный тон - 16. Наслаждайтесь самоотверженным служением - 17. Служение духовного лидера - 18. Забота о духовном росте детей - 19. Избавьтесь от этих грехов

Часть 5. Наслаждаясь возрожденными отношениями

20. Да здравствуют отличия! - 21. Не ставьте секс в зависимость от чувств - 22. Не оскверняйте брачного ложа!

Открытое письмо женам Заключительное слово