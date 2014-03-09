Обращение Украинских Церквей

Дорогие братья и сестры! В это трудное время, когда военные подразделения Российской Федерации, нарушая международные и двусторонние соглашения, вошли на суверенную территорию Украины, а Совет Федерации по представлению Президента России дал согласие на применение российских войск в Украине – мы прежде всего призываем всех вас и всех людей доброй воли к солидарности с нами, к молитве об Украине и украинском народе. Мы призываем власти России опомниться и остановить агрессию против Украины, немедленно вывести свои войска из украинской земли. Вся ответственность перед Богом и перед человечеством за непоправимые последствия дальнейшей эскалации насилия полностью ложится на руководителей России. В нашем государстве нет притеснений по признаку языка, нации, вероисповедания. Поэтому мы свидетельствуем – все попытки российской пропаганды представить события в Украине как “фашистский переворот” и “победу экстремистов” абсолютно не соответствуют действительности. Дорогие братья и сестры в России! Украинский народ имеет только дружеские, братские чувства к русскому народу. Не верьте пропаганде, которая разжигает вражду между нами. Мы хотим и в дальнейшем строить с Россией дружеские, братские отношения – но как суверенное, независимое государство. Мы обращаемся к международному сообществу, к странам-гарантам безопасности Украины – США и Великобритании, к Европейскому Союзу, в ООН и ОБСЕ: остановите иностранное вторжение в Украину и грубое вмешательство в наши внутренние дела! Подрыв мира и стабильности в Украине грозит разрушить всю современную систему мировой безопасности. Поэтому следует принять все меры, чтобы в Украине не разгорелась война.



Братья и сестры! Церкви и религиозные организации Украины – с украинским народом. Твердо знаем: Бог не в силе, а в правде. Правда – на стороне украинского народа, поэтому мы победим. Пусть Господь хранит всех нас!



Обращение подписали: Патриарх Филарет (Денисенко) , Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата;

, Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата; Верховный архиепископ Святослав (Шевчук) , Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви;

, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви; Михаил Паночко , старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины;

, старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины; Вячеслав Нестерук , председатель Всеукраинского Союза объединений евангельских христиан-баптистов;

, председатель Всеукраинского Союза объединений евангельских христиан-баптистов; Виктор Алексеенко , президент Украинского Унионной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня;

, президент Украинского Унионной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня; Вячеслав Горпинчук , епископ Украинской Лютеранской Церкви;

, епископ Украинской Лютеранской Церкви; Леонид Падун , старший епископ Украинской Христианской Евангельской Церкви;

, старший епископ Украинской Христианской Евангельской Церкви; Яков Дов Блайх, Главный раввин Киева и Украины Объединения иудейских религиозных организаций Украины.

1 марта 2014 г. 23:30

7 марта 2014 г. в 18:04





Иванасу Шкулису

Брат Иванас, мир тебе.







Исходя из ситуации, сложившейся в Украине за последние три месяца и особенно за последние несколько дней, а именно - вторжение иностранных войск в Украину и лживой информации СМИ России желаем проинформировать всех служителей, членов МАХВЕ о следующем:

1. В Украине произошла легитимная смена власти, хотя ценой жизни многих людей на Майдане, которые вышли на мирный протест.

2. Все, без исключения, христианские конфессии в Украине, а также представители иудейских и мусульманских сообществ полностью поддерживают и молятся за новую легитимную власть Украины.

3. В Киеве на Майдане и улицах все мирно и спокойно. Народ оплакивает и чтит погибших. Ежедневно на центральной площади звучат молитвы, обращения религиозных лидеров всех конфессий. Продолжает работать «Молитвенная палатка», раздается множество Евангелий, с желающими ведется духовно-попечительская работа.

4. Все евангельские церкви города Киева и всей Украины живут обычной духовной жизнью. Единственное, что изменилось – это сильное молитвенное ежедневное бдение верующих с постами и воплями: «Господи, сохрани от кровопролития!»

5. Евангельские церкви в Крыму не отменяют богослужений, но нуждаются в поддержке добрым словом, пониманием и молитвой.

6. Уважаемые служители, донесите членам церквей Христовых правду о том, что происходит в Украине. У нас нет фашиствующих молодчиков, нет никакой угрозы говорящим по-русски – от Львова до Крыма! Приедьте и убедитесь лично. Не ведитесь на открытую или завуалированную ложь СМИ «братского русского государства» (не путать с русским народом).

7. Призываем всех, кому небезразлична судьба Украины и церквей в ней – молиться о следующих нуждах:

- о Божьей мудрости для новых властей Украины;

- о сохранении от кровопролития;

- о единстве и территориальной целостности нашей страны.

Будем рады принять Вас в Киеве. Приезжайте лично – это тоже очень важно для понимания происходящего.



Да хранит Вас Бог.



Епископ Николай Синюк



P.S. Епископ Николай Синюк является Первым Заместителем Старшего Епископа Церкви христиан веры Евангельской Украины.

Для справки: Международная Ассамблея христиан веры Евангельской (МАХВЕ) в настоящее время объединяет более чем 5000 церквей 17 Национальных Пятидесятнических Союзов и Национальных Пятидесятнических Церквей из 12 стран бывшего Советского Союза, Восточной Европы, Германии, Средней Азии, Закавказья, США и Канады.



Осенью 2012 года на очередной двухлетний срок президентом МАХВЕ избран епископ церквей ХВЕ Латвии Николай Гриб. Вице-президентом избран Михаил Паночко.

Для ведения и хранения всей деловой документации МАХВЕ избирается секретарь, которым с 1998 года является Иванас Шкулис.