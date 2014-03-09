Обращение Украинских Церквей

В это трудное время, когда военные подразделения Российской Федерации, нарушая международные и двусторонние соглашения, вошли на суверенную территорию Украины, а Совет Федерации по представлению Президента России дал согласие на применение российских войск в Украине – мы прежде всего призываем всех вас и всех людей доброй воли к солидарности с нами, к молитве об Украине и украинском народе.
Мы призываем власти России опомниться и остановить агрессию против Украины, немедленно вывести свои войска из украинской земли. Вся ответственность перед Богом и перед человечеством за непоправимые последствия дальнейшей эскалации насилия полностью ложится на руководителей России.
В нашем государстве нет притеснений по признаку языка, нации, вероисповедания. Поэтому мы свидетельствуем – все попытки российской пропаганды представить события в Украине как “фашистский переворот” и “победу экстремистов” абсолютно не соответствуют действительности.
Дорогие братья и сестры в России!
Украинский народ имеет только дружеские, братские чувства к русскому народу. Не верьте пропаганде, которая разжигает вражду между нами. Мы хотим и в дальнейшем строить с Россией дружеские, братские отношения – но как суверенное, независимое государство.
Мы обращаемся к международному сообществу, к странам-гарантам безопасности Украины – США и Великобритании, к Европейскому Союзу, в ООН и ОБСЕ: остановите иностранное вторжение в Украину и грубое вмешательство в наши внутренние дела! Подрыв мира и стабильности в Украине грозит разрушить всю современную систему мировой безопасности. Поэтому следует принять все меры, чтобы в Украине не разгорелась война.
Братья и сестры!
Церкви и религиозные организации Украины – с украинским народом. Твердо знаем: Бог не в силе, а в правде. Правда – на стороне украинского народа, поэтому мы победим.
Пусть Господь хранит всех нас!
Обращение подписали:
- Патриарх Филарет (Денисенко), Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата;
- Верховный архиепископ Святослав (Шевчук), Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви;
- Михаил Паночко, старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины;
- Вячеслав Нестерук, председатель Всеукраинского Союза объединений евангельских христиан-баптистов;
- Виктор Алексеенко, президент Украинского Унионной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня;
- Вячеслав Горпинчук, епископ Украинской Лютеранской Церкви;
- Леонид Падун, старший епископ Украинской Христианской Евангельской Церкви;
- Яков Дов Блайх, Главный раввин Киева и Украины Объединения иудейских религиозных организаций Украины.
Что происходит на Украине
Иванасу Шкулису
Брат Иванас, мир тебе.
Исходя из ситуации, сложившейся в Украине за последние три месяца и особенно за последние несколько дней, а именно - вторжение иностранных войск в Украину и лживой информации СМИ России желаем проинформировать всех служителей, членов МАХВЕ о следующем:
1. В Украине произошла легитимная смена власти, хотя ценой жизни многих людей на Майдане, которые вышли на мирный протест.
2. Все, без исключения, христианские конфессии в Украине, а также представители иудейских и мусульманских сообществ полностью поддерживают и молятся за новую легитимную власть Украины.
3. В Киеве на Майдане и улицах все мирно и спокойно. Народ оплакивает и чтит погибших. Ежедневно на центральной площади звучат молитвы, обращения религиозных лидеров всех конфессий. Продолжает работать «Молитвенная палатка», раздается множество Евангелий, с желающими ведется духовно-попечительская работа.
4. Все евангельские церкви города Киева и всей Украины живут обычной духовной жизнью. Единственное, что изменилось – это сильное молитвенное ежедневное бдение верующих с постами и воплями: «Господи, сохрани от кровопролития!»
5. Евангельские церкви в Крыму не отменяют богослужений, но нуждаются в поддержке добрым словом, пониманием и молитвой.
6. Уважаемые служители, донесите членам церквей Христовых правду о том, что происходит в Украине. У нас нет фашиствующих молодчиков, нет никакой угрозы говорящим по-русски – от Львова до Крыма! Приедьте и убедитесь лично. Не ведитесь на открытую или завуалированную ложь СМИ «братского русского государства» (не путать с русским народом).
7. Призываем всех, кому небезразлична судьба Украины и церквей в ней – молиться о следующих нуждах:
- о Божьей мудрости для новых властей Украины;
- о сохранении от кровопролития;
- о единстве и территориальной целостности нашей страны.
Будем рады принять Вас в Киеве. Приезжайте лично – это тоже очень важно для понимания происходящего.
Да хранит Вас Бог.
Епископ Николай Синюк
P.S. Епископ Николай Синюк является Первым Заместителем Старшего Епископа Церкви христиан веры Евангельской Украины.
Для справки: Международная Ассамблея христиан веры Евангельской (МАХВЕ) в настоящее время объединяет более чем 5000 церквей 17 Национальных Пятидесятнических Союзов и Национальных Пятидесятнических Церквей из 12 стран бывшего Советского Союза, Восточной Европы, Германии, Средней Азии, Закавказья, США и Канады.
Осенью 2012 года на очередной двухлетний срок президентом МАХВЕ избран епископ церквей ХВЕ Латвии Николай Гриб. Вице-президентом избран Михаил Паночко.
Для ведения и хранения всей деловой документации МАХВЕ избирается секретарь, которым с 1998 года является Иванас Шкулис.
А что ты скажешь теперь об Украине, брат Сипко?
Теперь я скажу, что мне стыдно. Я выражаю полное неприятие той разнузданной клеветнической кампанией, которую развернули официальные средства массовой информации России, по дискредитации Украины.
Ложь о том, что власть в Киеве захватили националистические фашиствующие группировки. Законно избранная Рада приняла решение о возврате Конституции 2004 года и совершенно законно в соответствии с Конституцией проводит свои решения.
Ложь о том, что некие молодчики с Западной Украины угрожают Русскоязычному населению Крыма и Восточных областей Украины. Нет ни одного факта угроз или тем более факта совершённых насильственных действий.
Введение войск под надуманным предлогом и на основании ложных просьб от неизвестных лиц, есть грубейшее попрание норм международного права.
Раздача Российских паспортов гражданам Украины есть оскорбление государственных Законов, попрание норм морали, совершенно хулиганские действия. В этом действии Российская власть унижает миллионы русских, так и не получивших Российского гражданства, ожидающих его несколько лет, проживая в России и трудясь на благо страны.
Захват государственных учреждений в Крыму вооруженными людьми есть посягательство на суверенитет Украины.
России никогда не смыть позор за столь наглую ложь и агрессию против братского народа Украины. Нет никаких оправданий насилию. Нет никаких причин подавления народа Украины с помощью вооруженных сил России. Нет никакого оправдания вооружённого вторжения в Украину. Остановитесь. Мы ещё не исцелились от войны в Чечне. Мы ещё не залечили раны Осетии и Абхазии.
Церкви России, как институты, стоящие на страже духовности, обязаны провозгласить свое несогласие с ложью. Церкви России обязаны остановить вооруженный конфликт. Не должна Россия стать агрессором. Слишком много крови пролито нашим народом, чтобы проливать кровь братского народа Украины.
Слово Божье утверждает. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Рим.12:21.
Не ожидал... :( Пора менять язык сайта :)
[/quote]Россия VS Украина - и все...
Христианство сломалось через Украину!
Правда о майдане - цена демократии
Ввиду установления в России авторитарной диктатуры на нашем сайте будет установлена такая же диктатура по отношению к тем участникам, кто ее поддерживает.
Здесь опубликованы официальные документы с осуждением российской агрессии, подписанные главами христианских конфессий Украины. Если такие заявления глав конфессий для христиан - пустой звук, тогда прошу сделать выводы для себя. Крайне недопустимо христианам использовать грязные выражения по отношению к Украине и ее народу. Мы будем пресекать такие выпады вплоть до отключения от сайта.
В документах, так называемых ни где слова нет: "Российская агрессия", ты сам решил так, и в таком тоне подал информацию..
Я тоже представил видео материалы которые сами говорят за себя....
в такой неразберихе где задействованы противохристианские под видом национальных интересы, такие пастора в очередной раз показали свой нос в мирской политеке.
Сашко Белый
Кто спонсор..
....
На самом деле это оккупация США Украины
Крымчане то тут причём, в их текущую мирную жизнь, ждёт аналогичное втожение и силовой захват власти..
Так это что по вашему нормальная дипломатия? Да они попрали все нормы, и это будет продолжаться дальше и кто попробует им возразить разорвут ...
Вот посмотрит на 22 й минуте, мирных граждан, ни в чём не по винных высадили из автобусов, избивали и убивали, ваши братья или кто они вам...
Да слава Богу что есть кому заступится за русских, которые не хотят под такой мазью ходить...
Насчет Майдана, вы то хоть были там что так отзываетесь? вы разбирались или смотрите ящик киселевской пандоры (ТВ)? Мне жаль вас, что вы думаете так.
Судя по тому, что вы хотите чтобы думали о востоке Украины, то вы не подумали, что Восток уже был при власти 4 года. Результат этого - налицо. Но те ценности, которые озвучила власть - меньше коррупции, нет рейдерству и т .д.) ни одна из верхушек Партии Регионов не поддержала (Восток Украины). Что это означает? они хотят так как есть. Мне жаль что такое отношение остается. и я видел видео, где Ефремов поддерживал сепаратизм в Луганске. Это еще показывает мне что ПР готова за деньги продать Украину России.
А почему Украина начала резко идти в Европу, потому что мы все оказались из-за политики Востока Украины в одном месте - куча долгов и развал всего. Они и не стремились поднять патриотизм Украины.
Почему нужно идти в НАТО? по причине Крыма. Нас никто не защищает. Бумажки подписанные в Будапеште - для России ничто. Вот поэтому у Украины нет выхода - только в НАТО, Если бы они не вторглись, я бы еще подумал, но теперь уже поздно. Нам нужны те, которые могут защитить и с ядерным оружием.
Так что думайте головой, а не смотрите ящик киселевской пандоры.
Владимир
Восток Дорогой М!
Насчет Майдана, вы то хоть были там что так отзываетесь? вы разбирались или смотрите ящик киселевской пандоры (ТВ)? Мне жаль вас, что вы думаете так.
Судя по тому, что вы хотите чтобы думали о востоке Украины, то вы не подумали, что Восток уже был при власти 4 года. Результат этого - налицо. Но те ценности, которые озвучила власть - меньше коррупции, нет рейдерству и т .д.) ни одна из верхушек Партии Регионов не поддержала (Восток Украины). Что это означает? они хотят так как есть. Мне жаль что такое отношение остается. и я видел видео, где Ефремов поддерживал сепаратизм в Луганске. Это еще показывает мне что ПР готова за деньги продать Украину России.
А почему Украина начала резко идти в Европу, потому что мы все оказались из-за политики Востока Украины в одном месте - куча долгов и развал всего. Они и не стремились поднять патриотизм Украины.
Почему нужно идти в НАТО? по причине Крыма. Нас никто не защищает. Бумажки подписанные в Будапеште - для России ничто. Вот поэтому у Украины нет выхода - только в НАТО, Если бы они не вторглись, я бы еще подумал, но теперь уже поздно. Нам нужны те, которые могут защитить и с ядерным оружием.
Так что думайте головой, а не смотрите ящик киселевской пандоры.
Владимир
[/quote]
Киселёв здесь не причём. Или в стране учитываются интересы всех старон или бутут потресения. Так будет в любой стране. Янукович это не восток. Восток это люди со своими интересами.
Так предлагайте свои идеи. Выход из ситуации. Ну и молитесь о том, чтобы власти принимали мудрые решения. Когда Янукович был у власти, я молился за него. Когда стала другая власть, молюсь о них, чтобы они обдуманно принимали решения.
[/quote]
1. Ни каких радикалов. Радикализм деструктивен по сути. Не дай Бог повторения 33 года как в Германии. Тогда немцы отвернулись от умеренных политиков и проголосовали за Гитлера, который тоже обещал светлое будущие, только забыл добавить, что это будет в гробу.
2. Языковой вопрос. Русский язык как минимум должен быть региональным языком. Плюс прекращение пропаганды, что Украину и Россию нечего не связывает.
3. Экономика. Нужно не метаться, а сесть экономистам и просчитать, что будет с экономикой, если А. вступить в ЕС; Б. в таможенный союз; В. не вступать ни куда. Вынести результаты на суд общественности и провести референдум по этим трём позициям.
4. Нужна легитимная власть. Не майдан должен решать, а общество на выборах и вся власть должна избираться. Нужна новая конституция, которая должна будет вынесена на всеобщий референдум.
5. Крым. С Крымом ситуация сложнее. Всё будет зависеть от крымчан. От их позиции.
Именно сейчас мы должны показать всему миру, что мы - едины. И не в отстаивании позиции России, не в отстаивании позиции Украины, или еще чьей - а позиции Христа. Показать, что мы молимся за ОБА народа, отделяем ПОЛИТИКОВ от простых людей... Потому что грехи политиков и фанатиков вешают на простых людей, и чернят весь народ (не важно, русский или украинский), как будто бы НАРОД виноват в содеянном...
Ненависть и неприязнь друг ко другу сожжет наши души, мы и не заметим. Христос не вмешивался в политику, но на бесчеловечные решения и действия властей, зелотов и древних "чиновников" отвечал не призывами к вмешательству в политику, - помогал страждущим, кормил голодных, утешал плачущих - притом И евреев, И Римлян...
Я очень переживаю за наш клуб, где все мы - разных народов. На чем строится наша экумена - на национальных вопросах или Христе? Очень хотелось бы, чтобы здесь не вспыхнулы яростные взаимные оскорбления в адрес друг друга, как это наблюдается на других многих ресурсах...
Дай Бог, чтобы мы в нашем клубе не переругались... Чтобы в НАШЕМ сердце не было неприязни к верующим других народов - только ко греху и злу.
К слову - я русский.
Давайте молиться за два братских народа... И Бог даст разум поавителям каждого народа, как им поступать...
Спасибо за телефон.
Дай Бог, чтобы мы в нашем клубе не переругались... Чтобы в НАШЕМ сердце не было неприязни к верующим других народов - только ко греху и злу.
К слову - я русский.
Давайте молиться за два братских народа... И Бог даст разум поавителям каждого народа, как им поступать...
[/quote]
От ума и от сердца готов свидетельствовать, что никакие политические разногласия не отдалят меня от людей, за знакомство с которыми я благодарен Господу. Как принимать меня - решать им, я соглашаюсь с каждым решением.
Ну а так - переболеем, поскольку, как я уже указал в одной из тем, противопоставление "Империя - нация - сообшество" всегда будет играть важную роль в самоопределении христиан и всегда же границы между этими понятиями кому-то да придется открывать :)
Так что не вздумайте что-то негативное высказать в интернете или записать ролик показывающий правду о нынешней власти и каким путём она захвачена, а то вас потом отловят и пальцы плоскогубцами выкручивать будут...