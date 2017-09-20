Бачинин - Плачевные духовные итоги года 500-летия Реформации

500 лет Реформации

Год 500-летия Реформации заканчивается 31 октября. Для российских протестантов он прошел практически впустую. Основательное ознакомление с наследием Реформации не состоялось. Никакого духовного прорыва, никакого восхождения на интеллектуальные вершины протестантского богословия не получилось. Налицо огромное количество свидетельств того, что как прихожане и значительная часть пасторов остаются в состоянии прежней неосведомленности в тонкостях реформаторской теологии, застряли в позиции глубокой исторической непросвещенности.

В течение юбилейного года в большинстве российских церквей (за исключением реформатских и пресвитерианских, которых очень не много) фактически не велась просветительская работа по раскрытию исторического и богословского родословия протестантизма, по обозреванию богатств теологического наследия Реформации и её могучего духовно-нравственного корневища. Те немногие официозные мероприятия (молитвенные завтраки с чиновниками и проч.) и редкие локально-региональные мини-конференции делу не помогли. Вряд ли исправят общую ситуацию и те конференции, что запланированы на эту осень, т.е. под занавес года Реформации. Им не удастся произвести катарсисы и метаной в чьих-либо сердцах и умах, поскольку их главная задача иная – дать церковным функционерам право поставить «галочки»: мол, мы откликнулись на юбилей, всё у нас чин-чином.

В чем причины этой общей плачевной ситуации?

Думаю, что они в общем искривлении линии церковной духовной жизни. Церковные «лидеры» большей частью озабочены угождением властям и себе. Одни охотно суетятся в тусовках около властных персон, рвутся позаседать то в мирских президиумах, то в общественной палатке, то пробиться в доверенные лица перзидента для предстоящих весной «выборов». Другие не вылезают из состояния озабоченности сугубо мирскими финансово-экономическими хлопотами. Всем им некогда подумать даже о собственной душе, не то, что о делах и идеях Лютера и Кальвина. Получается, что они свой выбор сделали, и он их, похоже, устраивает. Реформация для них – давно почившая покойница. И поскольку они сами не чувствуют в себе присутствия экзистенциальной привязки к духу Реформации, то и их паства в этом отношении брошена на произвол судьбы. Реформационные корни современного протестантства, т.е. её собственные духовно-исторические корни так и продолжают оставаться для неё тайной за семью печатями. Так что ученые рассуждения о «продолжающейся», «перманентной» Реформации остаются всего лишь словами.

У этой причины, т.е. у внутреннего равнодушия церковных функционеров к духовному наследию Реформации, есть, в свою очередь, собственная причина, но уже более глубокого свойства. Дело в том, что дух Реформации – это могучий дух сопротивления, протеста (отсюда славное и героическое имя п р о т е с т а н т) всякому злу, исходящему от врагов Божьих и норовящему размягчить христианскую волю, растлить христианскую нравственность, разложить христианские сообщества, растоптать христианскую веру. Дух Реформации – это дух стойкости перед лицом испытаний, дух твердости и мужества перед угрозами преследований за веру.

Если современный протестант именно так воспринимает наследие Реформации, то оно начинает работать внутри его «я», генерирует дополнительные духовные ресурсы, укрепляет духовные силы. В его миропонимании протягивается прямая линия духовной преемственности между Иисусом Христом, апостолом Павлом, Аврелием Августином, Мартином Лютером, Жаном Кальвином и его собственной верой, жизненной позицией, самосознанием, церковным и мирским поведением. Ведь реформаторы XVI века для того и пришли в мир, чтобы поддержать преемственность между Христом, Благой Вестью и каждым из нас. Они подставили свои плечи, чтобы эта линия связи не провисла, не заземлилась, а осталась на высоте, чтобы по ней евангельская духовная сила устремлялась от Христа в наши сердца, слабеющие от жесткого, беспощадного мирского напора. Именно поэтому у протестантов, в отличие от католиков и православных, больше шансов удержаться, выстоять, выжить в современной духовной войне.

Реформация была великой школой духовного выживания в духовно враждебной среде. И опыт такого выживания крайне важен для нас. Мы, вынужденные существовать в крайне токсичной среде современной секулярной цивилизации, нуждаемся в таком опыте. Эта среда стремится нас изничтожить, т.е. превратить в духовные ничтожества. И реформаторы учат нас тем практическим приемам, как прочнее, крепче держаться за Христа, чтобы не погибнуть под натиском чрезвычайно немилосердных внешних обстоятельств. Лютер, Кальвин, их ученики и последователи прописали целый ряд очень важных и ценных рецептов, как правильно применять целебный евангельский бальзам, исцеляющий чудесным образом больные души, истерзанные сердца, поврежденные умы.

И вот теперь, помня о вышесказанном, зададимся вопросом: разумно ли отказываться от бесценного опыта и пренебрегать спасительными рецептами? Тут же возникает следующий вопрос: отчего наши церковные лидеры пренебрегают тем, чем не должны, не имеют права пренебрегать?

Похоже, что они просто не хотят, чтобы их прихожане обладали отменным духовным здоровьем и завидной духовной силой, поскольку сами духовно нездоровы и немощны. Слабые желают водить за собой слабых. Водить же околоевангельскими тропами сильных духом у них не получится.

Их собственная духовная слабость пребывает в них и не убывает оттого, что они пытаются служить одновременно двум господам, поклоняются и Богу, и врагу Божьему - богопротивному государству со всеми его атрибутами. Отсутствие нравственной целостности в позиции, раздвоение, разорванность внутреннего «я» делает их фактически духовными инвалидами, которые в наше катастрофическое время не только не могут ничем помочь своим прихожанам, но и сами нуждаются в помощи. Между тем, их собственные сложные, неоднозначные отношения с Христом не дают им возможности получать действенную помощь от Него. В результате они продолжают оставаться в состоянии духовного неблагополучия и потому ведут себя с фарисейским коварством: мол, раз мы сами духовно слабы, то и другим не позволим быть духовно сильными. Отсюда их скрытое, но упорное неприятие опыта Реформации, заряженного истинно христианской силой, твёрдостью и мужеством. Отсюда их глубинное равнодушие к 500-летию протестантского поворота в истории мирового христианства. Отсюда крайне неблагополучное духовное состояние большей части ведомых ими российских протестантов, не способных отличать черное от белого в жизни собственной страны.

В.А.Бачинин, профессор

(Санкт-Петербург – Старая Русса)