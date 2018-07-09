Владислав Бачинин - Здравствуй, разбитое корыто!

Философско-политический микро-трактат

об одном пушкинском пророчестве

Образы, создаваемые гениями зачастую

символичны и многозначны

подобно слоеным пирогам.

Встречаются среди них и такие,

которые несут в себе пророческую начинку.

Так, у Пушкина мы находим лучший

во всей классической литературе

геополитический трактат о

нашем прошлом горе и нынешнем злосчастии.

Он встроен в другой текст –

не в высокую трагедию или поэму, -

а в простую, кажущуюся не слишком замысловатой,

детскую сказку о золотой рыбке,

старике, старухе и разбитом корыте.

В ней разворачивается

пророческая символика

образа евразийской империи,

её прошлого, настоящего и будущего.

Одновременно вырисовывается

образ той главной целевой причины,

к которой она продолжает стремиться изо всех сил.

Точными движениями меткого пера

Пушкин создал символический образ

нищей, глупой, злобной, безмерно жадной старухи,

дорвавшейся до невиданных

возможностей обогащения,

ополоумевшей, осатаневшей от этого и

захотевшей невозможного –

стать владычицей над всеми,

никому не подчиняться и

чтобы сам Господь Бог был у неё в услужении

и весь мир пребывал на посылках.

Но дух тьмы зло посмеялся

над этим духовно убогим существом,

подменив целевую причину его усилий.

Оказалось, что старуха, сама того не ведая,

двигалась по кругу –

к своему излюбленно-ненавистному

раздолбанному корыту,

с которым её идентичность

давно срослась в одно неразрывное целое

и всё никак не могла распрощаться,

и которое так и осталось символом её

такой же раздолбанной духовной сущности,

пребывающей под тяжким проклятием.

И поныне слышат

символическая «проклятая баба»

и её тактичный, интеллигентный,

толерантный ходатай

всё один и тот же ответ на все их

недоумения и стенания –

молчание Бога.

А если перевести это резюме назад,

на пушкинский язык, то получится:

«Приплыла к нему рыбка, спросила:

«Чего тебе надобно, старче?»

Ей старик с поклоном отвечает:

«Смилуйся, государыня рыбка!

Что мне делать с проклятою бабой?

Уж не хочет быть она царицей,

Хочет быть владычицей морскою;

Чтобы жить ей в Окияне-море,

Чтобы ты сама ей служила

И была бы у ней на посылках».

Ничего не сказала рыбка,

Лишь хвостом по воде плеснула

И ушла в глубокое море.

Долго у моря ждал он ответа,

Не дождался, к старухе воротился —

Глядь: опять перед ним землянка;

На пороге сидит его старуха,

А пред нею разбитое корыто».