Владислав Бачинин - Здравствуй, разбитое корыто!
Философско-политический микро-трактат
об одном пушкинском пророчестве
Образы, создаваемые гениями зачастую
символичны и многозначны
подобно слоеным пирогам.
Встречаются среди них и такие,
которые несут в себе пророческую начинку.
Так, у Пушкина мы находим лучший
во всей классической литературе
геополитический трактат о
нашем прошлом горе и нынешнем злосчастии.
Он встроен в другой текст –
не в высокую трагедию или поэму, -
а в простую, кажущуюся не слишком замысловатой,
детскую сказку о золотой рыбке,
старике, старухе и разбитом корыте.
В ней разворачивается
пророческая символика
образа евразийской империи,
её прошлого, настоящего и будущего.
Одновременно вырисовывается
образ той главной целевой причины,
к которой она продолжает стремиться изо всех сил.
Точными движениями меткого пера
Пушкин создал символический образ
нищей, глупой, злобной, безмерно жадной старухи,
дорвавшейся до невиданных
возможностей обогащения,
ополоумевшей, осатаневшей от этого и
захотевшей невозможного –
стать владычицей над всеми,
никому не подчиняться и
чтобы сам Господь Бог был у неё в услужении
и весь мир пребывал на посылках.
Но дух тьмы зло посмеялся
над этим духовно убогим существом,
подменив целевую причину его усилий.
Оказалось, что старуха, сама того не ведая,
двигалась по кругу –
к своему излюбленно-ненавистному
раздолбанному корыту,
с которым её идентичность
давно срослась в одно неразрывное целое
и всё никак не могла распрощаться,
и которое так и осталось символом её
такой же раздолбанной духовной сущности,
пребывающей под тяжким проклятием.
И поныне слышат
символическая «проклятая баба»
и её тактичный, интеллигентный,
толерантный ходатай
всё один и тот же ответ на все их
недоумения и стенания –
молчание Бога.
А если перевести это резюме назад,
на пушкинский язык, то получится:
«Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Что мне делать с проклятою бабой?
Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою;
Чтобы жить ей в Окияне-море,
Чтобы ты сама ей служила
И была бы у ней на посылках».
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Что мне делать с проклятою бабой?
Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою;
Чтобы жить ей в Окияне-море,
Чтобы ты сама ей служила
И была бы у ней на посылках».
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился —
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто».
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился —
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто».
В.А. Бачинин,
доктор социологических наук,
профессор (Санкт-Петербург)
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