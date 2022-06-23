Берд - Интервью с Томом Райтом о его новом комментарии к Галатам

Майкл: Вы говорите, что цель Послания к Галатам, не столько о споре, как спастись, хотя этот вопрос и уместен, а в том, «кто должен быть «причислен» к единой Божьей семье». " Что является самой убедительной причиной для такого понимания послания к Галатам?

Том: Главный ответ заключается в том, что «спасение» не рассматривается в послании, но «единая семья и то, как вы узнаете, что являетесь ее частью», обсуждается, и более того, настаивает на этом, отрывком за отрывком. Грех почти не упоминается, но вопрос о едином столе для еврейских и языческих последователей Иисуса, является здесь жизненно важным. Я также заметил, что комментаторы, предполагающие, что речь идет о «спасении», в некоторых моментах послания, испытывают затруднения, когда то, что на самом деле говорит Павел, прямо противоречит тому, что они думают. . .

Майкл: Вы пишете, что в Послании к Галатам, Павел предлагает христианство, не как нечто превосходящее иудаизм, а как «мессианскую эсхатологию», приводящую к «личному и общинному преображению». Какой текст, послания к Галатам лучше всего иллюстрирует это?

Том: Для идеи «мессианской эсхатологии» - вся повествовательная последовательность 3.6–4.7, которая фактически рассказывает историю Авраама, затем Моисея и Мессии. Это просто версия, основной еврейской истории с Мессией в качестве эсхатологической кульминации. Для личного и общинного преображения: опять же, 4.1-7 очень важны — Мессия и Дух вместе осуществляют новый статус — а 5.13-26 — это результат личного (и очень требовательного) преобразования.

Майкл: Несколько раз вы упоминаете Псалмы Соломона. Как это помогает нам понять слова Павла о «грешниках» и «праведности» в аргументации Павла в Галатам 2?

Том: Изначально я был очарован, заметив, что, когда Павел говорит об «угождении людям» в 1.10, это тесно связано с тем же термином – anthropareskein – в Пс. Соломона (который, по мнению большинства ученых, был сборником фарисейских гимнов, за одно поколение или два до Павла). «Угождающие людям» — это своего рода, промежуточная категория между «праведниками» (т. е. фарисеями) и «грешниками» (т. е. язычниками или евреями-отступниками); «угождающие людям» — это люди, которые пытаются быть нормальными евреями, но приспосабливают свое законопослушание под языческое окружение. Именно в этом теперь, обвиняют самого Павла, и его реакция состоит в том, чтобы заново сформулировать различие между праведниками и грешниками, где уже становиться ясно, что все верующие в Иисуса - «праведники» …язычники- все еще hamartoloi, «грешники», а «угождающие людям» оказываются «противниками», которые хотят «показать себя», а на самом деле не собираются, серьезно соблюдать Тору, все это известно Павлу. (см. особ. 6.11-16).

Майкл: Вы отмечаете, что забота Павла о приобщении язычников к христианству, основана не на «типичных искажениях христианства после просвещения», а на чем-то другом. Что это, за нечто другое?

Том: Просвещение сказало бы: «Мы должны терпеть всех такими, какие они есть» [кроме, конечно, нетерпимых христиан!!!]. Но для Павла смысл в том, что смерть Мессии победила начальства и власти, Он умер вместо грешников, поклонявшихся идолам. . .так что (как в Иоанна 12) «владыка мира сего» больше не властен, так что язычникам нужно сказать: «Вы тоже можете быть членами народа Божьего, находясь «во Христе».» Другими словами, Павел не просто говорил: «Вам нужно обратиться, и если вы это сделаете, то станете частью единой семьи», хотя это тоже верно. Он говорит: «Бог-Творец победил идолов, которые держали вас под замком и теперь дверь тюрьмы открыта. Иисус теперь владыка всего мира и призывает вас к верности». Подобно римскому императору, завоевавшему новую территорию и требующему верности от удивленных ее жителей, Иисус — одержавший свою победу совершенно другим способом! – теперь Господь всего мира, и все люди, являются, либо его радостными подданными, либо непокорными сопротивленцами. . .

Майкл: Вы делаете акцент на том, что оправдание является ответом на вопрос: «Как распознать Божий народ?» Мы можем это назвать заветным аспектом. Но существует ли эсхатологический аспект, в котором Бог также объявляет нас праведными?

Том: Да, конечно, но все это на заднем плане. Гал 5,5 - это единственное место, где он действительно просматривается: «мы духом ожидаем надежду оправдания». Как более подробно описано в Послании к Римлянам, Бог провозглашает Иисуса «оправданным» («Он действительно мой сын»), воскресив Его из мертвых, Бог объявляет всех людей Иисуса «оправданными», когда в конце воскресит их из мертвых, а в настоящем Он провозглашает верующих «оправданными» как предварительное провозглашение истины, которая в конечном итоге будет открыта, потому что они находятся во Христе, так что то, что истинно о Нем, истинно и о них. В конце концов, эсхатология и завет — это не два разных предмета. Завет — это Божий план по окончательному исправлению всех вещей через Авраама и его семью, которые, как выясняется, опираются на Мессию. Вам нужна эсхатология, чтобы завет имел смысл, точно так же, как вам нужен завет, чтобы эсхатология не скатилась в индивидуалистический платонизм (= западное христианство в обычном понимании) …

Майкл: Как Второзаконие 27-29 помогает нам понять, что Павел подразумевал под «проклятием закона» в Гал. 3:10-13?

Том: Как и многие евреи того периода, Павел читал, последние несколько глав Второзакония как долгосрочное пророчество о длительном «изгнании» Божьего народа (как в Даниила 9), за которым последует восстановление Богом, Своего народа. Без обновления 30-й главы Второзакония, семья Авраама застряла бы в этом вполне заслуженном «изгнании», так как же, могут исполниться обетования Авраама? Ответ: Мессией, представляющий Израиль, пришедший на место «проклятия» «изгнания» и принявший на Себя всю его силу. Это показывает, среди прочего, насколько неверно (вопреки многим проповедникам и богословам) говорить, что Закон был неправ, проклиная Иисуса (поэтому мы можем отбросить Закон). Но вы сможете понять это только в том случае, если научитесь думать, как еврей первого века, а не как кантианец девятнадцатого века!

Майкл: Вкратце, что такое «закон Христов» (Гал. 6:2) и кто такие «Израиль Божий» (Гал. 6:16)?

Том: Короче говоря, это короткие полемические фразы. Закон Христа – это, по сути, закон любви (как это часто встречается в Новом Завете); «Израиль Божий» — это истинная семья Авраама, о которой говорилось ранее в послании.

Майкл: Если бы вам нужно было назвать аспект номер один в послании Галатам, способствующий христианскому становлению что бы это было?

Том: Должна быть настоятельная необходимость в том, чтобы «Христос изобразился в вас» (4:19) — под этим Павел подразумевает, как и в других своих трудах, что ЕДИНАЯ Мессианская семья должна стать реальностью со ВСЕМИ, кто «во Христе». ’ – язычниками и иудеями (рабами и свободными, мужчинами и женщинами), «единой». Это и есть Христос, о котором он говорит в неправильно понятом стихе 3:16: единая «семья» (σπέρμα), которая является мессианским народом… И это происходит благодаря стиху, который я собираюсь процитировать в ответ на ваш последний вопрос ниже. . .

Майкл: Кто, по вашему мнению является для вас, любимым комментатором послания к Галатам?

Том: Сложно. Мне понравилось общаться с г-ном де Буром, хотя я думаю, что он совершенно не прав по нескольким основным пунктам (см. часть II книги «Павел и его интерпретаторы»). Солидная работа Крейга Кинера теперь незаменима, хотя у нас, снова возникли разногласия.

Майкл: У вас есть любимый стих из послания к Галатам?

Том: Должно быть 2.20: Сын Божий возлюбил меня и отдал Себя за меня. Этим все сказано.