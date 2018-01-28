28 декабря прошло последнее в этом году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Как и другие организации и объединения граждан РПЦ подвела итоги 2017 года.

Илья Бей - Итоги года в РПЦ: точка зрения синодалов

Украинская неавтономия. Уровень: Синод РПЦ

Начнем с состава. «По должности» в состав Синода РПЦ входит митрополит Киевский, предстоятель УПЦ. Однако присутствие УПЦ в заседании Синода РПЦ не ограничивается одним лишь ним. Так, в нынешней сессии Синода (сентябрь-февраль) принимает также участие митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф.

Согласно Уставу РПЦ (V, 5): «Временные члены вызываются для присутствия на одной сессии, по старшинству архиерейской хиротонии, по одному из каждой группы, на которые разделяются епархии». Это положение в очередной раз свидетельствует о фактическом отношении РПЦ к УПЦ, ведь первая воспринимает последнюю не как обособленную, автономную структуру, а как «группу епархий» в рамках единой неделимой РПЦ. Кстати, на следующую сессию (март-август), вызван другой временный член митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, недавно наградивший руководителей оккупационного правительства Крыма.

Без Варфоломея

Журнал № 112 посвящен столетию открытия Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. и восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви. Из всех событий, естественно, самым запомнившимся был Архиерейский Собор РПЦ 29.11¬02.12.17 г. Однако запомнился не всем. Так, на соборе отсутствовали делегации Вселенской Патриархии и Элладской Православной Церкви. И если отсутствие представителей Вселенской Патриархии объяснимо давней конкуренцией между Москвой и Константинополем, то отсутствие элладской делегации можно пояснить вмешательством Москвы в македонский вопрос.

Административно-кадровая часть

Журналы №№ 113-115, 118-121. 125 посвящены административным вопросам. Наибольший интерес вызывает обсуждение лицензирования воскресных школ и введение стандарта курсов базовой подготовки в области богословия.

Журналы №№ 116, 117, 134-137 - кадровые. Приняты решения по перестановке на кафедрах за рубежом, в Московской епархии появится новый викарий с титулом «Домодедовский». Освобожден от должности ректора Оренбургской духовной семинарии игумена Никодим (Шумшарченко).

Журналы №№ 122-123 посвящены вопросам канонизации. Журнал № 123 - торжествам по случаю 170-летия Русской Духовной Миссии и 200-летия рождения архимандрита Антонина (Капустина). Журналом № 131 утверждены тексты некоторых богослужебных текстов.

Журналы №№ 126-127 освещают вопросы отношений с инославными. Здесь говорится о работе Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока. Журнал № 128 рассказывает о совместной конференции Русской Православной Церкви и Евангелической церкви в Германии, посвященной теме «Новомученики, мученичество, христианское свидетельство». Журнал № 129 - о деятельности Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством в 2017 году.

Русский мир на марше

Журнал № 130 посвящен работе церковного МИДа - Отдела внешних церковных связей. Митрополит Иларион отчитался о поездках в Венгрию, Грецию, Грузию, Японию, Марокко, на Афон и в Италию. Примечательно, что среди встреч митрополита Илариона нет каких-либо упоминаний о визитах в Константинополь. При этом даже украинские миряне могут договориться о встрече на Фанаре.

Судя по отчету, ОВЦС следует правильнее называть «отделом по насаждению русского мира». Так в Японии митрополит Иларион побывал на конференции, организованной Министерством культуры Российской Федерации в рамках гуманитарного проекта «Русские сезоны». В Марокко он посидел за круглым столом «Русская Православная Церковь и соотечественники: опыт соработничества в Африке и Юго-Западной Азии», организованном Министерством иностранных дел России при содействии Фонда «Русский мир».

Журнал № 134 - о прошедшем Всероссийском фестивале достижений молодежи «Славим Отечество», где в качестве лауреатов были отобраны тридцать шесть молодежных проектов из разных городов России и стран СНГ. Названия номинаций фестиваля говорят сами за себя:

сохранение духовно-нравственных ценностей в современном информационном пространстве;

бережное отношение к русскому языку и литературе;

красота и самобытность России в изобразительном искусстве;

организация социально-значимого досуга молодежи;

активная гражданская позиция и социальная инициатива;

славные традиции российской науки. Последняя номинация представлялась на фестивале впервые.

Меньше десяти выпускников на семинарию

Журнал № 132 рассказывает о распределении выпускников духовных учебных заведений в 2017 году. Хотя нигде не звучит слово «кризис», количество выпускников, участвовавших в распределении, - 336 человека -заставляет взяться за голову. В России 36 семинарий. Это значит, что в среднем каждая семинария производит меньше десяти выпускников в год. Зато воскресные школы будут лицензировать.

Немного контент-анализа

Количество упоминаний ключевых слов в журналах Священного Синода РПЦ.

Христос - 4 упоминания (все - в названии Храма Христа Спасителя)

Иисус - 0 упоминаний

Богородица - 4 упоминания (2 раза в названии праздников, 1 раз в названии храма, 1 раз говорится об акафисте перед иконой Богородицы)

Господь - 5 упоминаний (3 раза выражается благодарность, 1 раз во фразе «отошла ко Господу», 1 раз в названии храма)

Патриарх - 59 упоминаний

Кирилл - 16 упоминаний

Русский - 75 упоминаний

(Все)Российский - 25 упоминаний