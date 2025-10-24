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24.10.2025 489

Библия с видеочатом BibleDialog.com

Author: shlomo
Библия с видеочатом BibleDialog.com

Веб-приложение «Библия с видеочатом» 

 
 
Основное предназначение - евангелизм. Поддерживает одновременное общение в видеочате до 4 человек.
 
Доступные переводы Библии и языки интерфейса: английский, иврит, немецкий, украинский, французский, русский и венгерский.
 
Дополнительный функционал, доступный после регистрации: создание комнат для тематических обсуждений, где дежурный оператор может ожидать собеседников для общения один на один. Этот функционал предназначен в первую очередь для евангелизации, но может использоваться как часть программы библейского консультирования, духовной и психологической помощи, а также любой другой помощи онлайн.
 
Приложение может быть добавлено на сайты миссий, церквей и других организаций, занимающихся евангелизацией и духовной помощью. Пример такого функционала, доступного по ссылке или во фрейме: https://BibleDialog.com/demo/example-room Пример пустой комнаты в отсутствие оператора: https://BibleDialog.com/demo/empty-room
 
Приложение не собирает статистику, не отслеживает посетителей, не использует cookies и не требует регистрации для базового использования. Для видеосвязи не используется промежуточный сервер, все видеопотоки идут напрямую из браузера в браузер собеседников. Мы не знаем, кто с кем и о чём говорит, и говорит ли вообще. Приложение использует только сигнальный сервер для первоначального «обмена рукопожатием» между браузерами, после чего все данные передаются напрямую между браузерами.
 
ВАЖНО: в логах браузера можно отследить местоположение собеседника на уровне страны и интернет-провайдера. Это следует учитывать при использовании приложения в странах, где благовестие преследуется.
 
Окажу любую помощь по вопросам интеграции, настройки и использования.
 
Стоимость: бесплатно (Матфея, 10:8)
 
Categories: СТАТЬИ ЭССЕ Наши работы Библия и Библеистика SEO - Софт - Интернет
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