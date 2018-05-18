Bryan - Эсхатологический храм в Иоанна 14

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ETHIOPIAN GRADUATE SCHOOL OF THEOLOGY

Bulletin for Biblical Research 15.2 (2005) 187-198

Перевод asaddun

® ESXATOS 2018

В статье, опубликованной в Tyndale Bulletin в 1993 году, выдающийся ученый Эрнст Бэммель из Кембриджа предложил следующее утверждение в отношении Иоанна 14: 2: «Дом со множеством обителей - это, конечно, храм». Это противоречит преобладающему научному мнению об этом тексте, в котором Домом Отца понимается «рай». По этому пониманию Иисус обещает вернуться в небеса, чтобы подготовить комнаты, которые будут служить последней небесной обителью его последователей. Однако, существует несколько важных доказательств, указывающих на то, что интуиция Баммеля, что текст говорит о Храме, была правильной. В этой статье предпринята попытка показать, что Иоанн 14: 2-3 относится к небесному Храму, который Иисус готовит через свою смерть и воскресение, который будет вечным жилищем его последователей в присутствии Бога.

Ключевые слова: Храм, небеса, эсхатология, Мессия.

ХРАМ КАК ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ МЕСТО ПРАВЕДНИКОВ В ЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Недостаточное внимание было уделено тому, как еврейская литература иногда изображала Храм, как место эсхатологического обитания праведников. Корни этой концепции полностью библейские и представляют собой существенное развитие Втор. 30: 4, в котором Моисей обещает, что после изгнания, когда люди покаятся, Бог соберет их обратно в землю. В нескольких текстах у Исайи ожидание возвращения у израильтян связано в основном не с переселением на землю, но с ожиданием эсхатологического собрания на Сионе, и в частности, собирание народов в храме Бога:

И будет в последние дни, гора дома Господня

будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами,

и потекут к ней все народы.

И пойдут многие народы и скажут: придите,

и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева,

и научит Он нас Своим путям, и будем ходить по стезям Его.

(Исайя 2,2-3; см. Ис. 27,13).

В 2 Царств 7:10 Бог говорит Давиду: «Я устрою место для народа Моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем». Этот язык имеет несколько точек соприкосновения с Исх. 15:17, где Моисей заявляет, что Бог приведет свой народ и «Введи его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты сделал жилищем Себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка!» 4QFlorilegium указывает, что эти два текста были прочитаны вместе как часть размышления об эсхатологическом Храме. Независимо от этого, легко понять, как эти тексты повлияли на развитие идеи, что Храм станет эсхатологическим местом обитания Божьего народа.

Это влияние можно увидеть в 2 Maкк. 1-2, где обещание возвращения читается в свете Исх. 15:17. В 2 Макк. 1:27 ходатайство «собери рассеяние наше, освободи порабощенных язычниками» сопровождается молитвой «насади народ Твой на святом месте Твоем, как сказал Моисей». Ссылка на слова Моисея в Исх. 15:17 предполагает надежду не просто на возвращение на землю; скорее, это желание более конкретно собирания Божьего народа в эсхатологическом Храме. По аналогии в 2 Мак. 2: 17-18, возвращение наследства, царства, священства и освящение являются первыми плодами ожидаемого урожая, через который увидят, что Бог «соберет от поднебесной в место святое» (см. 1: 27-29, 2: 7). Таким образом, мы имеем в этих текстах доказательства ожидания того, что народ Божий однажды соберетсяв Храме, называемом святым «местом» Бога.

МЕССИЯ КАК СТРОИТЕЛЬ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОГО ХРАМА

Если есть тексты, обозначающие Храм как эсхатологическое место жилища праведных, есть также тексты, которые предполагают, что строителем эсхатологического Храма будет Мессия. Существование этой идеи в или перед первым столетием важно для любого аргумента, что именно образ Храма употребляется в Иоанна 14. Однако, хотя наличие этой идеи в еврейских текстах широко признана, часто предполагается, что ожидание того, что Мессия будет строителем эсхатологического Храма не достоверно предшествует разрушению Иерусалима в 70 году. Однако, такие тексты, как 4QFlorilegium, Similitudes 1 Enoch, LXX Захария 6: 12-13, а также мессианское притязание Ирода при строительстве Храма у Иосифа Флавия, говорят о том, что эти идеи были уже до разрушения Храма.

В дополнение к этим текстам в периоде до 70 года появляется идея в нескольких источниках, которые возникли очень близко ко времени написания Евангелия от Иоанна. В Sib. Or. 5.414-33, тексте, который происходит из первог века н.э. или начала второго века, упоминается «благословенный человек», который строит Иерусалим и Храм со славой и великолепием неба. Этот человек не упоминается как «мессия», но соединения между этим текстом и другими явно мессианскими текстами, включая тексты в Sib. Or. 5 предполагают такой вывод. Важное значение имеет тот факт, что строитель этого эсхатологического Храма сам Бог, хотя это по-видимому, не исключает участия небесной мессианской фигуры.

Другой текст, который возник в тесной временной близости к Евангелию от Иоанна – это 4 книга Эзры. В 13: 6 провидец описывает мессианского «мужа», который «высек для себя великую гору и взлетел на нее». Язык напоминает о камне Даниил 2, который представляет царство Бога и который «был высечен, не человеческими руками». Камень Дан 2 становится великой горой, которая наполняет землю и обращает царства земли в прах. 4 Эзры фокусируется на том, что камень Даниила становится горой и определяет эту гору, как гору Сион. Но, несмотря на то, что во сне «человек» вырезает гору, в толковании ст. 36 говорится, что гора «вырезана без рук». По крайней мере формально М. Стоун прав в обнаружении «прямого противоречия» между сном и его осуществлением.

Однако представляется вероятным, что 4 Эзры, как и Sib. Or. 5, не считают создание города и Храма самим Богом как несовместимые с опосредованным построением Сиона мессианской личностью. Есть существенные доказательства идеи о том, что Мессия будет играть ключевую роль в подготовке эсхатологического Храма. В некоторых текстах эта идея была приведена вместе с убеждением, что эсхатологический Храм будет Храмом, построенным самим Богом, Храмом, не сделанным руками человека.

МЕССИЯ И ХРАМ В ИОАННА 14

В Евангелии от Иоанна 14: 2-3 мы читаем: «В доме Отца моего много обителей. Если бы это было не так, я бы сказал вам, что я иду, чтобы подготовить место для вас? И если я пойду и подготовлю место для вас, я снова приду и отведу вас к себе, так что, где я, вы также можете быть». Комментаторы, как правило, передавали этот отрывок в качестве обобщенного описания небес, как место обитания Бога. Большинство из них даже упоминали о возможности того, что «Дом Отца» 14: 2 может пониматься, как ссылка на Храм, хотя подобное выражение встречается в 2:16 по отношению к Иерусалимскому храму, и ссылки на Храм как Божий дом часто встречается в еврейской литературе.

Некоторые комментаторы были готовы найти ссылку на небесный храм, хотя и с небольшими доказательствами. Аналогично придавалась возможная ссылка к Храму с термином «место» в конце ст. 2 и снова в ст. 3-4. Как и фраза «дом моего Отца», термин «место» уже было использовано Иоанном для обозначения Храма в выражении опасения еврейских лидеров, что если бы Иисусу было разрешено продолжать проповедь, то римляне овладеют «нашим местом» (11:48, см. 4:20). Этот термин тоже часто встречается в еврейской литературе со ссылкой на Храм, в том числе в ряде цитированных выше текстов, которые выражают или служат идее, что Храм станет эсхатологическим жилищем праведников. Итак, тогда в 14: 2 мы имеем не одно, а два выражения, которые не только используются в других местах у Иоанна для обращения к Храму, но широко распространены в ссылках на Храм, найденными в Ветхом Завете и другой еврейской литературе.

Как фон для Ин.14: 2, Реймонд Браун предлагает Втор 1:33, где Бог отвергает неверный страх перед израильтянами, которые не доверяют Господу, «Который шел перед вами путем — искать вам места, где остановиться вам», Браун предполагает, что эта типология указывает на то, что Иисус идет раньше учеников подготовить место для них в обетованной земле. Однако параллель между поиском места для лагеря и подготовкой небесного жилища не очень тождественна. Более того, τόπος никогда не появляется в качестве обозначения земли, хотя он часто выступает в качестве ссылки на храм. Более вероятное влияние на идею, высказанную в Иоанна 14: 2 это LXX из Исход 15:17, текст, который формировал мышление иудеев эпохи второго храма об эсхатологическом Храме в источниках, столь же разнообразных, как 2 Маккавеев и 4QFlorilegium. Исх 15:17 LXX переводит текст на иврите «место Твоего жилища», как «приготовленное место Твое», а затем сразу употребляет словесную форму в следующем приложении «святилище, Господи, которое приготовили твои руки». Понятие, впервые обнаруженное в Исх. 15:17 относительно святилища, которое Господь приготовил своими собственными руками, чтобы быть Его жилищем, уже дало начало идеям, что эсхатологический Храм будет Храмом, не сделанным руками человека. Это предполагает очень тесную связь или, возможно, даже идентификацию эсхатологического Храма с небесным Храмом, который был несомненно Храмом, не сделанным с помощью рук человека. Ввиду близких словесных параллелей с текстом, который, как известно, имеет информативные обсуждения небесного и / или эсхатологического Храма, и многочисленные концептуальные точки соприкосновения с еврейскими идеями о Храме, кажется вероятным, что Иоанн говорил о небесном Храме, который, хотя и был построен Богом, Мессия будет готовить эсхатологическое жилище для своего народа. Как и в случае с рассмотренными выше текстами, Иоанн 14 рассматривает храм, как место эсхатологического жилища праведников.

Если Иоанн 14: 2 относится к Храму, ряд важных особенностей текста требуют дополнительного рассмотрения. Во-первых, неясно почему в уже существующем «доме Отца» со многими обителями, Иисус все же идет «приготовить место». Если этот текст относится к Храму, многие комнаты - это комнаты небесного Храма, который Иисус готовит в качестве жилища для своих последователей. Таким образом, действие Иисуса по отношению к Отцу дает возможность месту обитания Бога служить также местом обитания его народа. Именно в этом смысле этот небесный, эсхатологический Храм находится как храм, установленный самим Богом и Храм, подготовленный Мессией. Это подчеркивает, по крайней мере, один аспект увещевания Иисуса в предыдущем стихе: «Верьте в Бога, веруйте и в Меня». Отец и Сын объединены в своих действиях, чтобы сделать жилище Бога - вечным местом обитания последователей Иисуса. Иисус подготавливает Храм для того, чтобы поселить туда праведников.

Во-вторых, в этой интерпретации основой для увещевания «пусть ваши сердца не будут обеспокоены», употреблено не совсем ясно. В Иисусе, отправляющимся к Отцу через смерть и воскрешение, происходит подготовка для того, чтобы место обитания Бога было местом обитания последователей Иисуса. Читатели Иоанна знали, что страх еврейских лидеров за свое «место» (11:48) был более обоснованным, чем они могли догадываться. Но, в отличие от лидеров, последователи Иисуса не должны «пускать страх в сердца, быть обеспокоеными» (14: 1), поскольку Иисус пошел, чтобы подготовить более прочное «Место», небесный и эсхатологический Храм, в котором его последователи поселятся однажды.

Возможно, самым большим препятствием для того, чтобы увидеть язык храма в словах Иоанна 14 было уравнение Иоанном Храма с самим Иисусом, его телом в 2: 19-21. Это мешало комментаторам рассмотреть другие способы, которыми Иоанн, возможно, разрабатывал мотив Храма. Те которые стремились сохранить это понятие в Иоанна 14, имели тенденцию к сокращению значения одного в пользу другого. МакКаффри искал решение для преодоления кажущегося разрыва между двумя, очевидно, различными видами использования этого мотива, утверждая, что Иоанна 14: 2-3 следует читать в терминах Иисуса, его искупительного и культового входа в небесный храм, смоделированного после входа первосвященника в Святое Святых в День искупления. Иисус «собирается» в дом Отца через смерть и воскрешение, и подготавливает свое тело к новому Храму, в котором будут обитать его последователи. Это, однако, заключается в том, чтобы видеть в тексте больше, чем это необходимо.

Два других недавних исследования аналогичным образом пытались преодолеть напряженность между характером языка храма в 2: 19-21 и в 14:2. Для Алана Керра уравнение Храма как тела Иисуса в 2: 19- 21 определяет значение языка Храма в 14: 2: дом – это тело Иисуса. Но, продолжает Керр, в 14: 2, включает не только Иисуса, но и учеников, как «дом моего Отца, становится домом моей семьи». Мэри Коло также утверждала, что язык храма Иоанна 14: 2 относится к общине верующих. Однако уравнение дома Отца с телом Иисуса или с сообществом учеников не дает понимание именно об обещании Иисуса принять своих последователей в этот дом. Кроме того, трудно понять, как, уже определив Храм как тело Иисуса, Иоанн может предложить теперь, что этот Храм имеет много комнат. Керр и Колоу предлагают связь между многими «комнатами» (μοναί) и частым использованием μενεῖν у Иоанна. Однако, хотя Иоанн устанавливает необходимость оставаться в Иисусе, как возможность и императив в настоящем, обещание жительства в Доме Отца - это будущая надежда. Ученики Иисуса знают этот путь (то есть, Иисуса, 14: 4, 6). Но это место еще не подготовлено, и они еще не могут следовать за Иисусом в это место (13:36). Это не значит отрицание связи между пребыванием в Сыне и пребыванием в доме Отца; метафора виноградной лозы и ветвей в гл. 15, как образ жилых помещений в небесном храме в гл. 14 предлагает интимное отношение к Отцу. Однако соединение образов не требует неудобной идентификации дома Отца с сообществом верующих. Хотя Храм в Иоанна 14: 2 является Храмом, это не Храм Иисуса. Скорее, это небесное святилище. Образ Храма как небесного жилища и как преображенного тела Христа – вполне гармоничны.

Иоанн, возможно, просто использовал мотив по-разному, не осознавая возможное напряжение между ними. Даже беглый взгляд на Апокалипсис или в трудах Павла иллюстрирует многовариантный потенциал Храма в раннехристианском размышлении. Если есть связь между идеей, что Храм - это тело Иисуса и концепцией Храма, как будущего небесного жилища верующих, подготовленного Иисусом, то она состоит именно в этом совмещении образов. Порой МакКафри более осторожен и, кажется, предлагает более простую связь двух несколько независимых видов использования мотивов Храма: «Новый Храм воскресшего Иисуса обеспечивает доступ к небесному Храму – дому Отца». Но, возможно более четко указать связь между этими двумя видами использования мотивов Храма у Иоанна. Как это часто наблюдалось, как в еврейской, так и в ранне-христианской мысли, земное святилище считалось зеркальным отражением небесного святилища. У Иоанна это не менее важно теперь, когда земной фактор присутствия Бога перешел от Храма в Иерусалиме к Иисусу. Для Иоанна фактор того, что земное святилище отражает небесное святилище больше не относится к архитектурному образцу, или литургии небесного святилища. Скорее, фокус опирается на опыт присутствия Бога, которым пользуются последователи Иисуса, опыт, который больше не будет ограничен ограничениями, наложенными на посетителей Иерусалимского храма. Иерусалимский Храм был местом обитания Бога среди его людей; теперь Иисус устанавливает надежду на то, что народ Божий постоянно живет с Ним. Это подчеркивает центральность жилища в божественном присутствии в эсхатологической надежде Иоанна, но также предлагает путь в котором эта реальность уже предоставлена ​​тем, кто верит.

Присутствие Бога теперь испытывается в интимном общении с Иисусом – а воплощение Божьего присутствия последователями Иисуса будет испытано при его возвращении. Но суть этого нынешнего опыта не по этой причине не рассматривается, как природа из будущей реальности, для исхода его последователей в их небесные жилища в доме Отца будут такими, где Иисус так же будет и его последователями (Иоанна 14: 3).

Возвращение Иисуса, чтобы собрать своих последователей к себе, часто считается указывающим на мистическую эсхатологию Иоанна. В каком-то смысле это непонимание учеников, когда они спрашивают Иисуса о пути к этому другому миру. Однако слова Иисуса не так сильно нагружены смыслом об удалением его последователей с земли на небеса, поскольку они говорят скорее о снятии разрыва между небом и землей; Божий земной дом больше не отделен от своего небесного дома. Иисус оставляет земное жилище Бога, и отправляется к Отцу, приготовить небесное жилище Бога, чтобы ему быть местом для жилища его народа. Таким образом, благодаря единению с Иисусом, последователи Иисуса в конечном счете, будут наслаждаться постоянным опытом присутствия Бога.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Иоанна 14: 2-3 следует рассматривать в контексте ряда еврейских текстов, изображающих храм, иногда небесный по своей природе, как эсхатологическое жилище Божьего народа, и текстами, которые предоставляют Мессия играть роль в строительстве эсхатологического Храма. Они являются, таким образом, важными прецедентами для обозначения отрывка Иоанна 14: 2 как указание о том, что Мессия будет играть определенную роль в создании эсхатологического храма. В частности, для Иоанна этот Храм является существующим, божественно установленным, небесным Храмом, который Мессия готовит как эсхатологическое жилище своего народа. Это дает нам важную информацию о природе эсхатологической надежды у Иоанна: его внимание сосредоточено на будущем постоянном жилище в божественном присутствии через интимное общение с Иисусом, общение с Иисусом, которое уже доступно его последователям.