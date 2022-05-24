Брюггеман - Пост

Великий пост - это время, когда мы размышляем о своей «запыленности», морали и хрупкости.

В фокусе веры, Великий пост - это время, когда мы наиболее глубоко задумываемся и молимся о нашей зависимости от Бога, мы осознаем, что сами не в полной мере и не в состоянии справиться с жизнью в ее крайностях. Для таких размышлений и молитв о нашей зависимости от Бога нет лучшей практики, как быть в постоянстве выражающейся благодарности. Благодарность - это активное принятие истины о том, что мы живем благими дарами Бога, которые нам щедро и даром даются. С искренней благодарностью мы подходим к вопросам Павла:

Что в тебе есть такого, чего бы ты не получил от Бога? Ну, а если получил, как можешь похваляться, словно ничего не получал?!

(1 Коринфянам 4: 7 РБО- 2015 г. по умолчанию)

А затем, мы получаем ответ Павла на его собственные вопросы. У нас нет ничего, кроме подарка от Бога! Благодарность - это радостное признание того, что мы живем добрыми дарами. По этой причине Псалом 106 является подходящим текстом для Великого поста, потому что, это наиболее полное выражение благодарности, которое есть в Священном Писании и состоит (а) в названии обстоятельств нашей нужды, (б) определении доброго спасения Бога для наших нужд, со своей спецификой и (в) благодарственным ответом Богу, который слышит, заботиться и спасает. Псалом предлагает четыре типичных «случая» человеческой крайности, к которым мы можем добавить многие другие, такие как пандемия, касающаяся, в первую очередь, блуждания по пустыне (ст. 4-9), тюрьма (ст. 10-16), болезни (ст. 17-22) и шторм на море (ст. 23-32). В своей характерной краткости, текст предлагает нам только один, из этих четырех случаев крайней человеческой нужды и спасения, но мудрый толкователь будет чувствовать себя свободным, взять Псалом целиком и не принять опрометчиво этот предел. Хорошая причина для исполнения псалма, целиком состоит в том, что повторение примера нужды, спасения и благодарности важно, как для ритма самого Псалма, так и для нашего собственного образца благодарности, посредством которого мы признаем нашу радостную зависимость от благости Бога… Чтобы оценить образец благодарности, мы могли бы по очереди, рассмотреть каждый из этих ключевых моментов, которые повторяются в каждом «случае» человеческой крайности. Во-первых, каждый «случай» описывает затруднительное положение человека, в котором агент-человек беспомощен и ничего не может сделать для спасения или благополучия. Это включает в себя:

Недостаток пищи и питья в пустыне, в Библии - область, которая находится вне досягаемости Бога (ст. 5).

Тюрьма отмечена тьмой, мраком и страданием (ст. 10).

Болезнь, которая приближает к смерти (ст. 174). Этот эпизод, может иметь прямую связь с пандемией.

Опасность морского шторма, описанная в развернутых подробностях, «в их рассудке» (ст. 23-27).

Все эти случаи говорят о человеческой уязвимости и беспомощности.

Во-вторых, в каждом случае, надлежащим и быстрым ответом на крайнюю затруднительность, является настоятельный призыв к Богу: «Воззвали они к Господу» (ст. 6, 123, 19, 25). Люди-агенты знали, что делать верующим в своей беспомощности и уязвимости, они должны обратиться к Богу, заботящемуся о них. Этот, готовый поворот к молитве, напоминает мне о катехизисе моей юности:

Что Бог еще делает для вас?

Бог ежедневно и в изобилии обеспечивает меня всем необходимым для жизни, защищает и оберегает меня от всех опасностей.

Почему Бог делает это для вас?

Бог делает все это по Своей отцовской и божественной доброте и милости, без каких-либо заслуг или достоинств с моей стороны (Евангельский катехизис, стр. 20, вопросы 17 и 18).

В-третьих, в каждом случае Бог отвечает быстро и эффективно:

Он избавил их от беды;

Он вел их прямым путем,

пока они не достигли населенного города,

Он спас их от бедствий (ст. 6-7).

Он вывел их из тьмы и мрака,

и разорвал их узы (ст. 14).

Он спас их от бедствия;

Он послал Свое слово и исцелил их,

и избавил их от погибели (ст. 19-20).

И Он вывел их из беды;

Он заставил шторм успокоиться,

и морские волны утихли ...

И Он привел их в желаемую ими гавань (ст. 28-30).

Ответ Бога немедленный, без пауз, в тех же стихах, что и вопль. Между «возгласом» и ответом Бога нет промежутка или задержки. Ответы такие же быстрые, как и у родителей ребенку, который плачет по ночам! (См. От Матфея 7: 7-11.)

В-четвертых, эффективный ответ Бога в каждом случае, рассматривается псалмопевцем как воплощение «стойкой солидарности» (хесед, то есть заветной любви).

И славят они Господа за Его милость, за чудеса, что Он творит для людей. (ст. 8).

И славят они Господа за Его милость, за чудеса, что Он творит для людей. (ст. 15).

И славят они Господа за Его милость, за чудеса, что Он творит для людей. (ст.21)

И славят они Господа за Его милость, за чудеса, что Он творит для людей. (ст. 31).

Более того, эта стойкая солидарность в каждом случае приводит к «чудесной работе», то есть к поразительно необъяснимому акту трансформации, выходящему за рамки всех наших ожиданий и объяснений. Обычное слово для обозначения такого поступка - «чудо», но этот термин неадекватно отражает свободную

волю Бога, который действует в условиях верной свободы завета. Только после этой повторяющейся четырехкратной последовательности, мы приходим к благодарности (ст. 8, 15, 22, 31) как пятому элементу в образце этого Псалма. Обращение к нам с благодарностью кратко и не совсем понятно. Но у нас есть два ключа к разгадке того, как следует совершать благодарение в стихе 22:

Приносят они Ему жертву хвалы, радуясь, возвещают, что сделал Он.

Во-первых, те, кто получил дар жизни от ЯХВЕ, должны рассказать о благости Бога с некоторыми подробностями. Это то, что четыре раза повторяется в этом Псалме. Благодарность - это рассказывание историй в собрании, чтобы другие тоже узнали и поверили в добрые преобразующие действия ЯХВЕ. Эта мысль повторяется в стихе 32; а в стихе 2 искупленные, получившие добро, должны «так рассказывать». Благодарность, подробно свидетельствует о даре жизни от ЯХВЕ, как в 29-м Псалме. Благодарность - это речевой акт, в котором рассказывается повествование о спасении. Вот почему Клаус Вестерманн (Псалмы: структура, содержание и послание), великий знаток псалмов, назвал песни благодарности «повествовательными псалмами». Во-вторых, тот же стих добавляет еще одно действие:

И пусть они приносят благодарственные жертвы (ст. 22).

Благодарность включает в себя материальные акты щедрости, которые возвращаются Богу, дающему добрые дары. Благодарственные жертвы приносятся Богу в литургии, но практически такое положение представляет собой нечто материальное, что способствует поддержке и благополучию сообщества. Именно по этой причине в большей части современной церкви есть «пожертвования благодарности», которые представляют собой денежные суммы, которые по-разному направляются на миссионерские действия по поддержке и помощи. Как словом, так и материальным жестом, верные выражают и демонстрируют свою радостную зависимость от Бога, дающего жизнь. Свидетельство слова провозглашается для того, чтобы другие могли разделить эту радостную открытую зависимость. Материальный жест заключается в том, что другие могут получить пользу от Бога, от которого мы все зависим. Обратите внимание, как оба эти действия, составляющие вместе благодарность, противоречат доминирующей идеологии автономного «я». Зацикленное на себе автономное «я» вряд ли признает зависимость от кого-либо другого. Если это «я» добьется успеха, оно может легко себе представить, что оно создано им самим. Если это «я» не добьется успеха, наше общество эффективно поможет ему испытать чувство неудачи и стыда.

Таким образом, как исполненное гордости успешное «я», так и исполненного стыда неудачливого «я», вместе вряд ли примут радостную зависимость от благости Бога. В результате ни один из них вряд ли будет «говорить так» (ст. 2), «рассказывать о делах Его» (ст. 22) или «превозносить Его» в собрании (ст. 32). Мы не хотим рассказывать историю о том, как наша жизнь зависит от необъяснимой благости Бога. Точно так же автономное «я», вряд ли совершит преднамеренный акт материальной щедрости. В условиях идеологии, дефицита мы привыкли считать, что этого недостаточно, и нам лучше оставить то, что у нас есть. И, конечно же, мы не хотим, чтобы наши с трудом заработанные материальные блага достались кому-либо, кто «не заслуживает», учитывая нашу идеологическую убежденность в том, что мы сами «заслуживаем» того, что у нас есть. Таким образом, наша светская доминирующая система ценностей мощно работает как против нашего «рассказа», так и против нашего «приношения», способы, которые невероятно соответствуют доброте Бога.

Таким образом, когда верующие в этом Псалме, совершают эти два акта благодарности, они участвуют в подрывной, контркультурной реальности, которая свидетельствует о том, что мы не самодостаточны или автономны.

Наша жизнь, скорее, происходит от благости Бога, Который заботится о наших нуждах, и мы зависим от Него. Верные, совершающие такие смелые акты благодарности, как свидетельства и пожертвования, не простодушны. Мы полностью понимаем мир и очень хорошо знаем могущественную силу знания, денег и власти. Однако, выражая благодарность, мы принимаем акт «второй наивности», поскольку мы выходим за пределы всей мудрости мира, которую мы знаем, и движемся к более простой реальности нашей жизни. То есть мы приходим к пониманию того, что все, что мы есть и что мы получили, было дано в подарок. В свете этого псалма работа Великого поста состоит в том, чтобы в полноте направить нашу жизнь в практику признательности, выражаемой в рассказах и пожертвованиях. Этот шаг, влечет за собой преднамеренный отход от доминирующей идеологии нашей культуры, которая принимает форму PR.(пиара) среди успешных или принимает форму позора для неудачников. Оказывается, что среди благости Божьей ни наша гордость, ни наш стыд ничего не значат. Жизнь, отданная рассказу и дарению, может стать свободной от гордости или стыда в «изумлении любви и похвале». Те, кто неуклонно практикует благодарность, могут вместе с псалмопевцем с радостью подтвердить:

А бедняков возвышает, выводит из нужды – теперь их семьи многочисленны, словно стада! (ст. 41).

Неудивительно, что последнее слово этого Псалма состоит в том, что мы можем «принять во внимание непоколебимую любовь (стойкую солидарность) Господа» (ст. 43). Нам не о чем думать лучше!

Тот, кто мудр, увидит это и поймет милость Господа! (псалом 106:1-43)

Уолтер Брюггеман