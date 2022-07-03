Я имел честь задать д-ру Ниджай К. Гупте, плодовитому автору и уважаемому исследователю Нового Завета, несколько вопросов о его последней книге «Павел и язык веры» (предисловие Джеймса Данна). И касаются того, соответствуют ли английские переводы, многослойному значению греческого слова pistis. Это хорошо написанная работа и важна для нашего чтение. Мои вопросы выделены жирным шрифтом.

Насладимся!

Джеймс Данн - Павел и язык веры: интервью с Ниджай К. Гуптой

https://overthinkingchristian.com/2020/01/21/paul-and-the-language-of-faith-an-interview-with-nijay-gupta/ «Павел и язык веры» – февраль 4, 2020 Ниджай К. Гупта (автор) Джеймс Д. Г. Данн (предисловие)

Не могли бы вы, нашим читателям, кратко изложить книгу «Павел и язык веры»?

Ниджай: В этой книге делается попытка обратиться к богословию Павла и особенно к разговорам о «божественной и человеческой деятельности в Павле», подробно рассматривая язык веры Павла. Я утверждаю, что это вводит в заблуждение, когда в английских переводах только или преимущественно используется слово «вера» для передачи значения гибкого существительного pistis. Я объясняю, что pistis, может передавать множество различных оттенков значения в зависимости от контекста. Иногда, лучше всего перевести это слово как «вера» (ориентируясь на когнитивное формирование), а иногда как «верность» или «преданность» (как социальную добродетель). И, может быть, «доверие» (волевое обязательство) в других случаях. Я также утверждаю, что в первом веке н э, евреи привыкли использовать pistis как способ говорить о заветных отношениях с Богом, отношениях, которые включают в себя обещания взаимности, доброй воли и приверженности. Это открывает новые способы взглянуть на использование Павлом pistis — я особенно выделяю этот аспект при изучении Послания к Галатам и Римлянам.

Почему Павел и язык веры нужно было написать? Каковы ваши надежды на него в отношении христиан, Церкви и повседневной жизни?

Ниджай: Одна из основных причин, по которой я написал эту книгу, заключалась в том, чтобы отвлечь церкви и ученых от чрезмерно упрощенных представлений о «вере». Некоторые ученые иногда увязают в утверждении, что человеческая вера «пассивна» или противоположна действию. Другие ученые считают, что Павел склонен использовать pistis, чтобы говорить о верности Христа, а не о человеческой верности. Такое понимание, часто не оставляет места для прочной теологии человеческого участия в Божьем деле. Я хотел вернуться ко всему этому и переосмыслить некоторые из этих взглядов и предположений. Сегодняшним христианам я хочу сообщить, что язык веры Павла глубоко связан с отношениями и сосредоточен на участии в заветных отношениях с Богом через Иисуса Христа. Это может показаться очевидным, но часто мы относимся к «вере» как к «поддерживанию» доктрин. Здравое учение важно, но, когда Павел говорил о «вере» (pistis), он прежде всего имел в виду единство с Богом через Христа, выраженное в отношениях.

Как вы думаете, почему в общепринятых английских переводах, pistis чаще всего переводят как «вера»? Что мы упускаем, когда это происходит?

Ниджай: Частично это связано с силой влияния традиции — мы привыкли к этому «христианскому» языку. Но, это только часть проблемы. К этому так привыкаешь, что оно теряет смысл и глубину. Я также считаю, что у переводчиков, есть небольшая аллергия на перевод pistis как «верность», потому что может показаться, что это приведет к праведности по делам. Но если мы привяжем pistis к завету, то сможем задуматься об отношениях взаимности, где верность или преданность вполне уместны.

Что касается повседневной жизни, действительно ли имеет значение, переводим ли мы pistis как «вера», «верность» или «доверие»? Является ли это еще одним примером простой перепалки из-за семантики?

Ниджай: Иногда трудно решить, следует ли переводить pistis как «вера», «доверие» или «верность», потому что значения этих английских слов смешиваются друг с другом. Но если бы я хотел, чтобы в английских переводах Павла были ясны две идеи, это было бы то, что (1) pistis часто используется как нечто активное и связанное с «деланием» (Гал. 5:6) и (2) pistis часто фокусируется на связи и приверженности в отношениях (в случае Павла, отношения, направленные к Иисусу Христу). Когда Павел интересовался «верой», он заботился об их доверии и посвящении Богу в Иисусе Христе. Мы склонны думать о «вере» как о доктрине, «убеждениях» или религии (как в традициях «веры»), но для Павла все это было связано с личностью — Иисусом (см. Гал. 3:23, 25).

Вы, кажется, оспариваете представление о том, что вера всегда должна рассматриваться как пассивная в отличие от дел. Представление о вере как о пассиве, весьма распространено в евангельских кругах, что проявляется в проповедях, провозглашении Благой вести и даже в песнях. Почему вы отвергаете дихотомию веры и дел, пассивности и активности?

Ниджай: Во-первых, есть места, где вера и дела идут рука об руку (1 Фес. 1:3). Во-вторых, когда Павел сопоставлял веру и дела (например, Гал 2; Рим 4), он не считал веру пассивной. Наоборот, его интересовало все, даже дела, которые отвлекали от сосредоточенности на доверии и привязанности ко Христу. Это как брак. В браке вы клянетесь что-то делать, но сущностью брака является не деятельность, а отношения любви и доверия.

Некоторых не устраивает идея, описанная выше, опасаясь, что она рискует изменить вещи, в которые не следует вмешиваться, и может потребовать полного пересмотра евангелизма или того, что это может обратить вспять тяжелую работу Реформации. Правомерны ли такие опасения? Как бы вы ответили?

Ниджай: Если вы читали реформаторов, они все говорили о ad fontes, вернитесь к источникам (то есть к Библии). Я тоже за это ратую. Такие ученые, как я, которые продвигают перевод pistis (часто) как «верность», не пытаются подорвать учение об оправдании. Я пытаюсь указать на заветную природу веры Павла. А из Ветхого Завета мы узнаем, что заветы — это отношения, которые предполагают добрую волю (или благодать) и взаимность. И эта взаимность включает в себя верность. Моя собственная верность или преданность Христу, например, не заставляет меня верить, что я могу спасти себя. Моя единственная истинная надежда в жизни и смерти — крепко держаться за Иисуса, Который отдал за меня свою жизнь. Я могу верить в уникальную благодать и милость Бога в Иисусе Христе и обещать свою полную преданность Богу как ожидание этих отношений.

Спасибо что уделили свое время для нас!