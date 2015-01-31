Демидович - Мохненко - Откуда ноги у Правого Сектора

Мое пророчество Российскому Египту, кремлевскому Фараону и протестантам Московского Патриархата...



(Пророческое слово полученное мной о России и её имперском духе)

Я получил эти откровения около двух месяцев назад и месяц тому поделился этим со своей поместной Церковью. Даже за прошедшее (очень короткое время) каждый из пунктов очевидно подтверждался в динамике. Но это все еще "цветочки"... Процесс будет нарастать и приведет к драматическим изменениям с благословенными (ну как минимум для моей страны) последствиями. Россия окончательно утратит имперские амбиции и её перестанет терзать этот обольщающий умы (в том числе и избранных) демонический дух.



Я не мистик, никогда им не был и вряд ли стану.

Но все же в моей жизни бывали (и думаю, что это один из них) моменты когда "слышало сердце мое от Господа".



Внимание:

Это не слово к России и к Русским людям (которых я искренне люблю), но к "Имперскому Российско-Советскому духу", который (за кровь миллионов людей проливаемую и сегодня) ненавижу.



1. Суды над российским "Фараоном" и кремлевской элитой "рыбами прилипалами" начаты Богом и будут продолжаться. Они попали (позарившись на Крым) в некий Божий капкан для российского имперского медведя. Начиная с этого момента суды Божьи над фараоном-Путным и его приспешниками будут разрастаться и вытащат их из их комфорта в непривычное, оскорбительное и губительное для них положение.



3

Говори и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я - на тебя, фараон, царь Египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь: "моя река, и я создал ее для себя".

4

Но Я вложу крюк в челюсти твои и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих, и вытащу тебя из рек твоих со всею рыбою рек твоих, прилипшею к чешуе твоей;

5

и брошу тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из рек твоих, ты упадешь на открытое поле, не уберут и не подберут тебя; отдам тебя на съедение зверям земным и птицам небесным. (Иезекиль 29 : 3-5)

2. Основа российской эконоомики - добыча углеводородов - станет предметом Божьего Суда. Как на Египетский Нил (основу экономики Египта) Бог изрек проклятия (что привело к параличу египетской экономики и, в конечном счете, к уничтожению имперского египетского духа) так случится и с основой российской экономики (с российским "Нилом") - нефте-газо добычей.

"Так как он говорит: "моя река, и я создал ее"; то вот, Я - на реки твои, и сделаю землю Египетскую пустынею из пустынь от Мигдола до Сиены, до самого предела Ефиопии" (Иезекиль 29 : 9-10)



3. Эмиграция из России примет черты Эвакуации. Люди будут бежать от разваливающегося духовно, социально и экономически общества.



"...и рассею Египтян по народам, и развею их по землям." (Иезекиль 29 : 12)



4. Россия станет царством слабым и не будет более величаться над другими народами

Процесс развала российской империи запущен в духовном мире (а не просто в США и Европе) и он не остановим. Будущая карта России (после завершения развала остатков империи) будет радикально отличатся от того что мы видим ныне. Этот процесс (сколь бы болезненным и затяжным он не был) закончится тем, что территория России будет существенно уменьшена и карта перекроена.



"...и там они будут царством слабым. Оно будет слабее других царств, и не будет более возноситься над народами; Я умалю их, чтобы они не господствовали над народами..." (Иезекиль 29 : 14-15)



5. Бог сделает сильным царя Вавилонского (западный мир) против Царя Египетского (остатков российско-коммунистической империи) и рукой Запада сокрушит былое могущество России. Это совсем не значит что у Бога нет претензий к Западному миру (с его либеральными проблемами) Однако, будет так же как некогда в истории с Египтом... Бог использовал языческий Вавилон против Египта. Он сделает сильным европейских и американских лидеров против России.



"..А мышцы царя Вавилонского сделаю крепкими и дам ему меч Мой в руку, мышцы же фараона сокрушу, и он изъязвленный будет сильно стонать перед ним. Укреплю мышцы царя Вавилонского, а мышцы у фараона опустятся; и узнают, что Я Господь, когда меч Мой дам в руку царю Вавилонскому, и он прострет его на землю Египетскую... (Иезекиль 30:24-25)



6. Украина никогда более не будет совершать вечный грех Израиля (опираться как евреи на Египет) и надеется на Россию и на её поддержку. Россия для малых народов (прибегавших веками под её имперское крыло) была похожа на поломанный тростник ,который ранит в кровь всех кто на него опирается. Новым искушением для стран, которые вырвутся из под обломков разрушающейся российско-советской империи станет мысль об опоре на Вавилонскую (западную цивилизацию).



"...они дому Израилеву были подпорою тростниковою. Когда они ухватились за тебя рукою, ты расщепился и все плечо исколол им; и когда они оперлись о тебя, ты сломился и изранил все чресла им..." (Иезекиль 29:6-7)



7. Меч выпадет из руки врага Украины и Мира. Война на Востоке Украины и потрясание ядерной дубинкой в одной (первая рука уже была поражена во время развала СССР) еще действующей руке российской империи, приведет к тому что остатки её былой силы будут поражены. То, что начал Царь Царей во времена Перестройки, (развал советско-российской, красно-псевдоправославной империи) на сей раз будет завершено.



"..Посему так говорит Господь Бог: вот, Я - на фараона, царя Египетского, и сокрушу мышцы его, здоровую и переломленную, так что меч выпадет из руки его..." (Иезекиль 30:22)



P.S. Каждый человек имеет право относится к этим моим тезисам (которые я имею основания считать пророческими) как ему угодно. Просто так видит и слышит "сердце мое от Господа". Но эта свобода каждого в восприятии и отношении к сказанному не снимает с меня, как со служителя, ответственности за Обязанность это озвучить.



Из ранее мной неоднократно сказанного:

Все что происходит в Украине сейчас нельзя понять если не видеть, что мы вошли в финальную стадию крушения СССР!!! Империи не умирают быстро. Иногда они исчезали столетиями. Советско-российская империя входит в финальную стадию своего развала. Этот процесс (сколь бы тяжелым он не был) я благословляю, ибо уверен, что это Суд Божий за кровь миллионов невинных жертв. Это наказание за красную-атеистическую чуму которой Россия-СССР напоила пол мира. Но это еще и наказание церкви-блудницы веками стоявшей "на цирлах" (за исключением мучеников-исповедников из всех конфессий) у престола Царей-Императоров-Первых Секретарей-Президентов-КГБистов). Дремучее, консервативное, псевдо-православие (как и "протестантизм московского патриархата" принявший этот же дух) будет сметено историей вместе с остатками империи.



Что касается не православных российских христиан, как и православных (не московского патриархата) воспринимаемых сегодня в России в качестве маргиналов. Один короткий, но фундаментальный совет:

Христианам России (всех конфессий) стоит как можно быстрей открыть глаза на духовные основы происходящего и встать за Новую.. не имперскую Россию, за Добрые Перемены в своей стране. В ином случае вы просто утратите шанс на грядущее пост-имперское пробуждение в вашей и моей любимой России. Если, во время грядущих перемен, вы попытаетесь "остаться в сторонке" - повторится то что случилось в 1917... Маргиналы (в этот раз националисты) будут стоять у руля страны, что означает жуткую по масштабам кровь... Не дай вам Бог оказаться виновниками по статье "Преступное Бездействие".



С глубокой, искренней молитвой о настоящей России - о государстве без имперской чумы в головах и сердцах людей!!!

Геннадий Мохненко

Сентябрь 2014 г. Украина. (Страшная, проклятая, но последняя война разваливающейся империи). http://outpouring.ru/blog/2014-12-21-6031