Эванс - От Царства Бога к Церкви Иисуса

В главе 1 мы исследовали, хотел ли Иисус, основать церковь. В настоящей главе мы исследуем переход от возвещения Иисуса о Царстве Божьем к появлению церкви. В следующей главе мы рассмотрим природу этой церкви.

Переход от Царства Божьего к Церкви Христовой соответствует сдвигу от Иисуса, провозглашающего (Царство), к Иисусу, который провозглашён (Церковью). Новозаветные учёные рассматривают этот вопрос как большую проблему, утверждая, например, что Иисус не предполагал создания церкви. На мой взгляд, переход от провозглашению Царства к церкви не является ни странным, ни непредвиденным. В рамках провозглашения Царства, можно найти семена нового сообщества, из которых, в обстановке после Пасхи, будет вырастать церковь.

Возвещение Царства Божьего

Иисус провозглашал Царство Божие, с этим никто не спорит. Но, что именно предполагал Иисус - это другой вопрос. В последней четверти ХХ века, группа ученых, в основном в Северной Америке, пытались убедить нас, что Иисус предполагал «царство» эллинистического образца, чья главная цель заключается в содействии равенству и эгалитарным принципам. Мейнстрим науки справедливо отверг эту теорию, рассматривая провозглашение Царства, как укоренённую в священной истории Израиля и особенно в книге Исаии. Имеются убедительные доказательства этого положения. Евангелист Марк подводит итог возвещения Иисуса следующим образом:

«После того как Иоанн был брошен в тюрьму, Иисус пришел в Галилею, возвещая Радостную Весть от Бога. 15 Он говорил: «Настал час! Царство Бога близко! Покайтесь и верьте Радостной Вести!»(Мк 1: 14-15) или как у Лк 4: 16-21.

Аллюзии на Исаии 61 появляются везде в учении Иисуса (например, Мф 5: 4; 11: 4-5. = Луки 7:22). В самом деле, Исаия, похоже, был одним из любимых пророком Иисуса, он цитирует, перефразирует его, и ссылается на него много раз, часто через призму складывающейся арамейской традиции, что в позднее была зафиксированы в Таргумах.

Ядро послания Иисуса, "Приблизилось Царство Божие", есть эхо доброй вести Исаии 61: 1: Бог «помазал Меня благовествовать нищим». Мало того, что Исаия говорит о «хороших новостях» ( «благая весть», «Евангелие»); Пророк также говорит, что это и есть задача того, кто был «помазан» (от чего и происходит слово «мессия»). Кроме того, глашатай благой вести был помазан "Духом Божьим". Вот почему, так важно для Иисуса, подтвердить свой статус проявлением мощи и власти, особенно изгнанием злых духов. Это проявление мощи и власти есть демонстрации того, что действительно "Дух Господень" на нём.

Послание Иисуса не просто эхо языка иврит Исаии; это, скорее это эхо языка арамейского Исаии, который в последующих времанах сохранился в Таргумах. Сравните следующие отрывки из иврита и арамейского Исаии ( отклонения от древнееврейского отмечено курсивом):

... Ибо Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами он проявит свою славу. (Иврит Иса 24:. 23б)

... Ибо Царство Господа Саваофа будет явлено на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами народа Своего в славе. (Арамейский Иса 24:. 23б)

... Так Господь Саваоф сойдет на гору Сион и на холм. (Иврит Иса 31:. 4б)

... Так что Царство Господа Саваофа будет явлено на горе Сион и на холме. (Арамейский Иса 31:. 4б)

До высоких гор, О Сион, возвысь свой голос глашатай добрых вестей; возвысь свой голос с силой, О Иерусалим, глашатай добрых вестей, возвысь , не бойтесь; скажи городам Иудеи: "Вот [вот] Бог твой!" (иврит Иса 40: 9).

До высоких гор, пророк, глашатай благовествующий Сиону; возвысь свой голос с силой, ты, глашатай благовествующий Иерусалиму, возвысь, не бойся; скажи городам дома Иудина, Царство Бога твоего является!» (Ис арамейский 40: 9).

В арамейском языке все эти отрывки говорят о явлении Царства Божьего (или Царства Господа). В Исаии 24:23 и 31: 4 древнееврейское относится только к Господу Саваофу. В первом отрывке на иврите Господь "будет царствовать", а во втором он «сойдет для сражения». В арамейском варианте "Господь Саваоф". трансформируются в чтение, "царство Господа Саваофа будет явлено». В Исаии 52: 7 исповедание "Твой Бог царствует" раскрывается как «царство твоего Бога будет явлено».

Общим для всех этих отрывков является идея, что Бог есть царь, и это признаётся во всех других местах Писания, особенно в псалмах (5: 2; 44: 4; 47: 6-7; 68:24; 74:12; 84: 3 ; 95: 3; 145: 1). В связи с этим мы не должны забывать, что сказал Самуил древний Израиль, когда люди требовали царя, чтобы они могли быть как другие народы: "Господь, Бог ваш [это] ваш царь!" (1 Цар 12:12).

Пассажи из Исаии, которые были процитированы, изображают Бога в его царственной деятельности. В 24:23 Господь царствует на горе Сион. Гора Сион его трон. В 40: 9 городам Иудеи велено, слушать благую весть о близости Бога, возвещаемую посланники , которые посланы перед приходом их Царя. В 52: 7 Благая весть о спасении мира суммируется в объявлении, что "царствует Бог", подразумевая, что его враги были повержены. Подобно тому, как посылают вестника вперед сказать ожидавшим людям благовестите, что их Царь победил и будет править в Силе и Славе.

Арамейские пересказы этих четырех отрывков имеют отличия от еврейского Исаии: они делают явным то, что еврейские отрывки подразумевают. В своих мощных действиях, Царство или Власть Бога будет раскрыта. Это и есть хорошая новость - верховенство Бога, именно то, что Иисус провозглашал в свое время. Долгожданная и желанная власть Бога теперь наконец-то устанавливается , как в словах Иисуса: «Настал час! Царство Бога близко! Покайтесь и верьте Радостной Вести!» (Марка 1:15).

Язык откровения Царства Божьего не является уникальным для Исаии. Кроме него это выражается и в иных местах арамейских версиях Пророков. Опять же, основные отклонения от иврита будут отмечены курсивом:

Спасители идут на гору Сион, чтобы править горой Исава; и будет царство Господа. (Иврит Авад. 21)

Спасители идут на гору Сион, чтобы судить цитадель Исава; и царство Господа будет открыто всеми жителями земли. (Арамейский Авад. 21)

Захария говорит о единственности Господа: «в тот день будет Господь один и его имя одно ..» Господь будет править землей и властвовать над всеми жителями, Он не будет делиться властью с другими божествами. Он Господь, он един, и имя Его одно». утверждение пророка четко повторяет известную Шма (Шема): «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един» (Втор. 6: 4) .4 последний пункт, "Там нет никого, кроме него," вероятно, ссылается на Второзаконие 4:39.Арамейская версия расширяет тему единства, добавив, что жители Земли "будут служить Господу единодушно" (букв, "одно плечо"). Все человечество будет признавать Господа и будет служить ему верой и правдой.

Тема Божьего Царства раскрывается жителям земли также появляется у Иезекииля, хотя и с другими нюансами:

«Ваша судьба пришла к вам, жители земли; настало время, и день близок, день смятения, а не веселых криков». (Иврит Иез 7: 7).

«Царство его открывается для тебя, житель земли! Время несчастья настало и нет никакой возможности избежать его». (Арамейский Иез 7: 7). 5

В этих отрывках из Иезекииля, приход царства (обратите внимание, что в стихах на арамейском Иезекииля, царство не квалифицировано словами "Бог" или "Господь") связано с судом. Пророк вынес решение не только для крошечного Израиля, но и для всей земли, подразумевая суд над всеми ближневосточными империями. Как и в Амос 5:18, приближающийся суд это не повод для радости, но для ужаса. Угроза суда усиливается в арамейском Иезекииля 7:10 с заменой "несправедливости" с "жезл правителя". В арамейском - время страшного суда настанет, когда царство Божие явится.

В заключительном отрывке ожидаемый Мессия и Царство Божие связаны между собой:

... И Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и вовек. 8 И ты, крепость дочери Сиона, к вам придет он, прежняя власть придет, царство дочери Иерусалима. (Иврит Михей 4:. 7b-8)

Царство Господа будет явлено на горе Сионе отныне и навсегда. И ты, Мессия Израиля, который был спрятаны, из-за грехов собрания Сиона, царство придет к вам, и власть должна будет восстановлен в царство собрания Иерусалима. (Арамейский Михей 4:. 7b-8)

Мы снова сталкиваемся со знакомым рефреном «Царство Господа будет явлено, когда Господь Воинств воцарится на горе Сион, в Иерусалиме, и явит Своим старейшинам славу Свою. " (Ис. 24:23). Мессия Израиля, как нам говорят, был "спрятан из-за грехов" Израиля. Искупление придет , когда Израиль покается. Покаяние подчеркивается в арамейском Исаии.

Это не удивительно, что арамейский перефразирует пророков, особенно Исаия, подчеркивают необходимость покаяния. Призывая народ к покаянию был главным в вести пророков. В арамейском варианте Пророков, однако, покаяние часто влечет за собой возвращение к закону Моисееву. В арамейском Иезекииля явление царства означает суд. В другом месте явление царства означает искупление праведного остатка Израиля. Например, иврит Исаия 10:21 обещает разрушение Израилю, и что «остаток обратится, остаток Иакова к Богу сильному». Соглашается арамейский Исаия, с важной оговоркой: "Остатка, не грешил, остаток дома Иакова, возвратится ... ". Это раскаявшийся остаток может ожидать избавления от рук Мессии.

В другом месте в арамейском Исаии Мессия играет определенную роль в возврате остатка и сбора изгнанников (4: 2; 53: 8). Когда Бог возвращает домой остаток, который раскаялся, он очистит , и оправдает их, так что "они могут увидеть Царство Мессии" (53:10). Мессия будет сам "просить прощения" за грех остатка и "прощение за грехи многих" (53: 11-12).

Еврейские мудрецы признали важность покаяния, некоторые считали, что покаяние является необходимым условием для спасения и прихода царства. Не удивительно, что Исаия 59: говорит: «Придет с Сиона Освободитель и удалит прегрешения потомков Иакова. И Я заключу с ними этот договор, когда уничтожу их грехи» (В арамейском формулировка немного иная, но смысл, по существу, то же) по словам раввина Ионафан: "Велико покаяние, потому что оно приносит искупление, как сказано:" И он придет на Сион, как Искупителя. Почему Искупитель придёт на Сион? Из-за тех, обратившихся от нечестия "(р. Йома 86b). Древность этого экзегезы, кажется, подтверждается обращением Павла к Исаии 59:20, когда он уверенно утверждает, что не только остаток будет сохранен, но и с приходом Искупитель, «весь Израиль будет спасен» (Рим. 11:25 -28)

Точно так же еврейские мудрецы учили, что царствование Бога должно быть приято, прежде чем получить от Него благословения: "Прежде всего, принять его как Царя над вами, а затем искать милости от Него" ([Числа 10..: 1-10]). Только тогда, когда Израиль признает Бога как Царя, Бог смирит врагов Израиля.

Поэтому не удивительно, чтоб возвещение Иисуса о Царстве Божьем предваряется призывом к покаянию (сперва Иоанном, а затем Иисусом). Приход Царства Божьего хорошая новость, и можно быть уверенным, что приход также приносит суд над злом, евреями и язычниками. Оба эти измерения , хорошая новости и предупреждение о суде, в учении и деятельности Иисуса, будет обсуждаться ниже.

Прежде чем завершить эту часть обсуждения, необходимо сказать несколько слов об идеи Царства в книге Даниила, что возможно было важно и для Иисуса. В серии видения, Даниил предвидит приход Царства Небесного, которое положит конец эпохе человеческой греховности и деспотичных человеческих царств. В главе 2, Даниил описывает видение великой статуи Навуходоносора, состоящую из металлов с глиняными ногами (2: 31-35). В 7-й главе, Даниил видит четырех животных, которые приходят из моря, похожий на льва, медведя, леопарда и четвертого зверя — грозного, ужасного, несравненной мощи, и у него были огромные железные зубы. Он все пожирал и разрушал, а остатки попирал ногами». (7: 2-8).

Традиция последовательности четырех царств очень старая, и с различными вариациями царств. Какие именно четыре обсуждаются в книге Даниила 2 и 7? Четыре царства в книге Даниила могут быть империи вавилонян, мидян, персов и греков (Александр Великий), из которых последние разделяется на два основных царства (Селевк на севере [Сирии] и Птолемев на юге [Египет]). Позднее, последние царства стали отождествляться с римской империей. Для наших целей эти идентификации не важны. Важно то, что происходит после этих четырех царств.

Что приведёт человеческие царства к завершению – это установление вечного Царства Бога. В Даниила 2, читаем: " Во дни этих царствований Бог Небесный воздвигнет царство вечное, нерушимое, неприступное для других народов. Оно сокрушит и разрушит все эти царства, а само будет стоять вечно.»(2:44). Все царства были созданы Богом, включая, те которые будут уничтожены. Вся власть, осуществляемая человеческими царями, была дана им Богом. Бог отнимет от них свою власть и отдаст её вечному царству.

Логика этих текстов заставляет читателя признать власть и могущество Бога Израиля. Потому что именно Бог создал все царства, в том числе те, и те которые притесняли царство Израиля, и в конце времени в его власти, чтобы воздвигнуть окончательное царство, которое вытеснит языческие царства. Израиль опять получить царство. В красочных образах это описывается у Даниила «Поэтому ты видел, как от горы сам собой, без помощи рук человеческих, откололся камень и разбил железо, медь, глину, серебро и золото. Так великий Бог показал царю будущее. Сон правдив, и толкование верно».(Дан. 2:45). Это видение было тем, которое многие в Израиле во времена Иисуса, жаждала увидеть выполненным.

Судьба проповедников царства

Четырём зверям ночного видения Даниила приходит конец, когда Бог созывает Суд Неба и Ветхий днями, занимает свое место (Дан. 7: 9-10). Четвёртый зверь "убит, а его тело разрушено и сожжено огнем" (7: 11б). С разрушением четвертого зверя (империя Александра?), меньшие, менее опасные звери (или царства) продержаться немного дольше (7:12). В конце концов, они тоже обречены, потому что новое Царство приходит, управляемый " как бы сыном человеческим":

«И видел я в моем ночном видении: С облаками небесными приближается некто — словно бы человек. Он приблизился — и подвели его к Древнему Днями. 14 И даны ему были власть, честь и царство, и все народы, племена и народности ему покорились. Власть его — власть вечная, непреходящая, и царство его нерушимо». (7: 13-14)

Первоначально фигура, которая напоминает «сын человеческий», или человека, в отличие от четырех животных, представляла верный народ Израиля. Израилю будет дана "власть, слава и царство" и ему поклонятся «все народы, племена и языки». Народы больше не будут доминировать над Израилем, так как это было со времен Вавилонской империи. Царство Израиля, в отличие от четырех царств, которые закончились, никогда не прейдёт, но пребудет вечно.

К первому веку, однако, фигура «сын человеческого» стала пониматься как физическое лицо, может быть, даже самого Мессии. Эта интерпретация подтверждается в 1 Еноха 37- и 2 Ездры 13. Первый, вероятно, написан приблизительно на рубеже нашей эры; последний был, вероятно, ближе к концу первого века нашей эры. Кажется, что на Иисус находился под влиянием этой интерпретацией.

Иисус обращался как Даниила 2 так и 7. Два отрывка говорят нам о понимании Иисусом своей миссии. Даниил 2, в частности, стихи 44-45, которые говорят о вечном царстве- уподобленном камню, вырезанные не человеческой руки, который разрушает другие царства, это похоже на обвинения предъявленные Иисусу в суде : «Мы слышали, как он говорил:" Я разрушу храм сей, рукотворный, и через три дня воздвигну другой, не рукотворный» (Мк 14:58). Нельзя быть уверенным, что это заявление было произнесено Иисусом, т.к. свидетельство называется ложным (14:56, 59), но явное предсказание Иисуса гибели храма (13: 2), подобное высказывание приписывается ему и в Евангелии Иоанна (2:19), и насмешки на кресте (Марка 15:29) - все убедительно свидетельствуют, что Иисус на самом деле что-то сказал о гибели и создания храма в словах, которые, вероятно, намеренно отсылало к Даниила 2: 44-45.1

Даниил 7 лежит в основе важных сторон учения Иисуса. Его привычка говорить о себе как "Сын Человеческий", вероятно, связана с видением "один, как бы сын человеческий" в Даниила 7:13. У Иисуса последовательно используется определение "Сын человеческий", когда в Даниила 7:13 это неопределенно ("как бы сын человеческий"), это выбор Иисуса - указания конкретной фигуры и конкретного отрывка из Писания. Сама идиома встречается в арамейском языке времен Иисуса и означает, не больше, чем «человека», в отличие от ангела или животного. Там нет ничего от идиомы в Даниила 7:13. Всё что Иисус имел в виду, это обратить внимание на человеческую фигуру, описанной в 7-й главе, фигура, которая предстает перед Богом на небесном совете.

Вот почему Иисус говорит книжникам, которые подвергают сомнению его власть прощать грехи парализованному человеку: «... чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи» (Мк 2:10). Иисус говорит о власти на земле, потому что Сын Человеческий получил свою власть от Бога на небе (как изображено в Дан. 7: 9-14). Получив свою власть с неба, Иисус ныне осуществляет его в своем служении на земле. Это же небесная власть стоит за словами Иисуса, что «Сын Человеческий есть господин и субботы» (Мк 2:28) .

Наиболее драматическое обращение к 7-й главе происходит в ответе Иисуса первосвященнику, который вопрошает «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» (Мк 14:61). Иисус отвечает: "Я; и вы увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных»"(14:62). Иисус смешал элементы из Даниила 7:13 ( «Сын Человеческий ... грядет с облаками неба») и Псалом 110: 1 ( "Сиди по правую руку ..."). Оба места это престолы на которых сидят в суде, так что отрывки связаны общей темой и понятиями. Действительно, отрывки настолько связаны между собой, и в раввинистической интерпретации (см Midr Pss 2.9 [на Пс. 2: 7]..). Сесть (что означает быть стационарным) и "грядет с облаками" (что означает движение) не является противоречием; это отсылка к тому, кто сидит на Божьем престоле в колеснице (Иез 1 и 10.). Что Даниил 7 предвидит колесницу с престолом ясно в его описании: Божий "престол пламя огня, колеса его пылающий огонь" (Дан. 7: 9) .14

Первосвященник понял претензии Иисуса. Он был разгневан и рассматривал слова Иисуса как кощунство. Его коллеги согласились, утверждая, что Иисус был достоин смерти (Марка 14: 63-64). Иисус находился под стражей в течение ночи, а на следующее утро Совет согласился с тем, чтобы передать Иисуса к Пилату, чтобы он мог быть казнён.

Формирование нового сообщества

Книга Даниила даёт контекст для слов и действий Иисуса. Эти слова и действия будут играть важную роль в развитии нового сообщества которое в итоге отделиться от Израиля. Появление нового сообщества тесно связана с судьбой ее основателя.

Подобно тому, «как бы сын, человека» Даниила, играет определенную роль в судьбе Иисуса, когда он предстал перед советом старейшин, так и в ожидании Иисуса своей участи. Здесь я в основном имею в виду так называемые предсказания страстей в Марке 8:31; 9:31; и 10: 32-34. Первое из них гласит: "И он начал учить их, что Сыну Человеческому должно много пострадать, и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, и через три дня воскреснет." Эпитет "Сын человеческий" ссылается на Даниила 7:13, но ожидание страданий и это ссылка на отрывок Даниила 7, в котором нам говорят, что враг Божий «будет произносить слова против Всевышнего и угнетать святых Всевышнего, ... и они будут в руках его некоторое время» (ст. 25)

Предвидение Иисуса о возможном страдании и смерти, также связано с Даниил 9:26, который предвещает, что «помазанник [или Мессия] должен быть отрезан и народ князя, который придет, должен уничтожить город и святилище. Его конец придет от наводнения, и до конца там будет война; опустошения». Это можно понять, как пророчество, которое соответствует ожиданиям Иисуса - страданий и смерти, что приведёт в конечном итоге к разрушению Иерусалима и храма, войнам и запустения (как это предсказал Иисус в Евангелии от Марка 13 )

Предчувствие Иисусом страданий даётся в призвание его учеников взять крест: "Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест свой и следуй за Мною. 35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее »(Мк 8: 34-35). Этот призыв, возможно, отредактирован после событий Креста, но его подлинность очень вероятна. Он отражает стиль Иисуса, но стоит в оппозиции к тому что произошло - как оказалось, Иисус не смог нести свой крест, ему нужна была помощь (Марка 15:21). Поэтому речение 8:34, вряд ли была вдохновлено событиями, постигших Иисуса. Так, что Иисус, несомненно, знал об опасности, и вряд ли случившееся было неожиданностью.

Иисус призывает людей присоединиться к нему. Он бросает вызов последователям взять на себя «ярмо» ученичества (Мф. 11: 29-30). Он призывает людей покаяться и верить в благую весть о Царстве Божьем (Марк 1:15; 6:12). Он предупреждает о грядущем суде (Мф 7: 1-2; 11:. = 20-24 Луки 10: 13-15; Марк 3: 28-29; Лк 13: 1-5; 16: 19-31) .19 Он учит, что только некоторые из них будут реагировать (Мф 7: 13-14; Марк. 4: 3-8, 14-20). Он предупреждает, что многие из «наследников», которых пригласили, будет фактически исключен из царства, в то время как другие люди, у которых казалось бы мало шансов, будет включены (Мф. 8: 11-12 = Луки 13:28 -30; 14: 15-24).

Призыв к покаянию и реалистичное ожидание, что только остаток ответить на призыв, дают контекст, в свете которого мы должны понимать формирование нового сообщества. Эти намеки на остаток можно найти в нескольких местах. В притче о сеятеле (Марка 4: 3-8), только один тип почвы оказывается плодородным. Иисус призывает своих последователей «Входите через узкие ворота, потому что широки ворота погибели и просторна дорога, туда ведущая. И тех, кто идет по ней, много. Как тесны ворота жизни, узка туда дорога! И мало тех, кто находит ее». (Мф. 7: 13-14. Вот почему Иисус объясняет своим ученикам, "ибо много званых, но мало избранных" (Мф. 22:14), и в других местах он трезво предупреждает своих современников, что "сыны царства будут выброшены во тьму внешнюю" (Мф. 8:12 = Лука 13:28)

В соответствии со своем опытом, Иисус обращается к Исаии, в арамейском варианте. На иврите пророк призывает: "Иди и скажи этому народу. Слушают и слышать, но не понимают ...» Еврейская версия предполагает, что слово суда относится ко всему Израилю. Но на арамейском гласит: «иди и скажи этому народу, которые слышат и слышать, но не понимают», тем самым ограничивая слово осуждения теми, кто отказывается видеть и слышать. Высказывание Иисуса кажется, отражает эту перспективу. Тайна Царства Божьего раскрыта ученикам, а для тех, кто «снаружи» (те, кто отказывается отвечать на провозглашение царства), истины царства немного более, чем загадки (другое значение, особенно в арамейском, слова Машаля, который также может быть переведено как "притчи"). Смысл в том, что только остаток Израиля будет включен в Царство. Это полностью согласуется с Исаии 6, который заканчивается (по ст. 13) с обещанием сохранить остаток.

Предупреждая, что многие из избранных, физических потомков Авраама, могут быть изгнаны, Иисус подразумевает, что другие - возможно, даже язычники будут - быть включены. Его утверждение, что «многие придут с востока и запада и будут сидеть за столом с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном», вероятно, намекает на псалом 107 (Мф 8:11 = Луки 13:29.): 2-3 ( «спасенных, ... которого он имеет ... собраны с земли, с востока и с запада, с севера и с юга») или Исаии 43: 5 («Я приведу ваше потомство с востока, и от запад соберу вас»), которые, несомненно, интерпретировалось по отношению к еврейской диаспоры. Но в мышлении Иисуса, возможно имелись в виду и язычники.

Открытость к включению язычников рассматривается в интересном разговоре с сирийской финикиянкой. (Марк 7:26; Мф 15:22.). От имени своей больной дочери , она просит помощи у Иисуса. Иисус говорит ей, что его миссия направлена ​​в первую очередь к Израилю. (Это подразумевается в Евангелии от Марка 7:27, но заявил, явно в Мф 15:24; Мф. 10: 5-6.). Он не возражает против помощи; он даже готов сделать это. Это просто вопрос приоритета и времени: Восстановительные благословения Царства для народа Израиля, которые уподоблены детям за столом, которые ели свой хлеб (образ, вероятно, связано с ожиданием эсхатологической пиром, описанного в Иса 25:. 6). Отчаянная женщина не ставит под сомнение такой взгляд. Скорее всего, опираясь на метафору, она заявляет, что "даже собачки под столом едят крохи у детей" (Марк 7:28; Мф 15:27.). Говоря об этом, женщина предполагает, что работа Бога в Иисусе настолько велика, что даже крохи будет достаточно для нее. Иисус впечатлен ее ответом: «за это слово, ты можете идти домой - бес оставил твою дочь» (Марк 7:29; ср. Мф 15:28 « О, женщина, велика вера твоя да будет тебе, как ты хочешь»). Израиль имеет приоритет, но благодати Божией более чем достаточно, чтобы удовлетворить потребности и язычников. То же самое относится и в случае сотника из Капернаума. Когда он говорит, что Иисусу не нужно идти в его дом, но только скажи слово, и его слуга исцеляться, Иисус восклицает: «Истинно, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры» (Мф. 8:10 = Лк 7: 9). Привилегированное положение Израиля остается (как сотник, кажется, понял), но язычники, которые отвечают в вере не будут проигнорированы.

Утверждение о том, что жители Ниневии, Тира и Сидона покаялись бы, если бы они услышали проповедь Иисуса и стали свидетелями великих дел, которые Бог совершал через Него в таких городах, как Хоразина и Капернаум означает, что язычники во времена Иисуса, такие как сирийская финикиянка и сотник, могут быть более восприимчивы к благовестию. Такое учение дало теологическую основу для развития миссии к язычникам, что мы видим в книге Деяний, в котором отказ и преследование еврейского руководства (Деяния 4-8) приводит последователей Иисуса к язычникам (Деяния 8-14).

То, что мы видим, в книге Деяний иллюстрирует аспекты опыта Иисуса. Отказ Хоразина и Капернаум каяться находит свое соответствие в отказе еврейского населения к раскаянию в книге Деяний. Эти отказы контрастируют с рвением язычников, готовых усвоить хорошие новости и пользу от них. Но отказ евреев не означает конец еврейского миссии. Это тоже видно довольно четко в книге Деяний.

Каждый раз, когда Павел и его попутчики приходят в новый город, они идут прямо в синагогу и провозглашать благую весть о том, что сделал Бог во Христе Иисусе (Деяния 13:14, Антиохию Писидийскую; 14: 1, Iconium; 17: 1 , Фессалоники, 17:10, Верии, 17:17, Афины, 18: 4, Коринф, 18:19, Эфес). Эта практика отражает понимание Павла приоритетов Евангелия, которое, по его словам, «есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых Иудею, а также эллину» (Рим. 1:16, акцент добавил, смотри также 2: 9-10). Только тогда, когда евреи данного города или синагоги не хочет слушать Павла он идёт к язычникам. Мы видим это в его ответе на общины синагоги в Антиохии: «Так как вы отвергаете [Евангелие] от вас, ... мы обращаемся к язычникам» (Деяния 13:46). Внимательные читатели Деяний будем предполагать, что тоже было с Павлом и в других городах.

Приоритет Израиля в миссии ранней церкви непосредственно коренится в учении и примере Иисуса. Несмотря на то, что он поручает своим ученикам: «Избегайте дорог, ведущих к язычникам, и к самаритянам в город не заходите. 6 Идите прежде всего к потерянным овцам народа Израиля.» (Мф. 10: 5-6), в другом месте он учит своих учеников, что они будут свидетельствовать «правителям и царям» (Мф. 10:18 = Лк 21:12), что, вероятно, подразумевает свидетельствуя язычникам (как это сделано явно в Мф. 10:18). И воскресший Иисус приказывает своим последователям «научите все народы» (Мф 28:19; Деян. 1: 8). Соответственно, действия и учения Иисуса обеспечивают фундамент, на котором его последователи будут строить в период после Пасхи

Продолжение дела Иисуса

Смерть Иисуса принесла резкую остановку его миссии и его провозглашения Царства Божьего. Так же как и деятельность других еврейских пророков и потенциальные мессий поздней античности приводила их к трагическому финалу. Так что, в некотором смысле, тут не было ничего нового; это случилось раньше, и будет происходить потом. Но конец служения Иисуса, как оказалось, длилось недолго. Воскресение Иисуса "на третий день", после его распятия, «разожгло» его миссию и начало, или, возможно, я должен сказать "возобновило" его общину.

Но воскресение само по себе не является достаточным объяснением церкви, как община Иисуса стали себя называть. Установления Тайной Вечере и связанной с этим учение (Марка 10: 41-45; 14: 22-25) объяснило смысл смерти Иисуса, в то время как его проповеди, учение и деятельность дало направление миссии церкви. Назначение Двенадцати первоначально сигнализировал о восстановлении Израиля. Замена Иуды Искариота, другим человеком, восстановило двенадцать (Деяния 1: 15-26), подразумевая, что его мандат по-прежнему сохраняется, при условии что, кагал или Ekklesia, собрание Иисуса, церковь, может быть реорганизована и найти своих сообщников. Церковь продолжала работу Иисуса через его призыв ко всем людям, как иудеев так и язычников, через покаяние и веру в Бога Мессии, Иисуса из Назарета, воскресшего из мертвых, в лице которого имелось исполнение обещаний и пророчеств.

Отсутствие Иисуса, несомненно, создало проблему для нового сообщества. Кто будет руководить им и продолжать свидетельство Израиля и заниматься евангелизацией язычников? Кто будет руководить, как новое сообщество сможет бороться с проблемой смешения евреев и язычникам в своём составе? Первоначальное руководство было предоставлено Петру, самому видному члену из первых учеников. Но через несколько лет, Иаков, брат Иисуса, стал лидером церкви Иерусалима. Как и почему это произошло, будет рассмотрено в главе 3.