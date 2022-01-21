«Против пытающихся удержаться у власти клептократов нужны жесткие меры». Европарламент принял резолюцию по Казахстану. Депутаты Европарламента приняли 20 января резолюцию по январским событиям в Казахстане, в которой осуждают массовые акты насилия, вспыхнувшие после мирных протестов, и призывают Нур-Султан воздержаться от слишком широкого применения обвинений в «терроризме». Основные акценты во время обсуждения документа депутаты сделали на приказе президента Касым-Жомарта Токаева «стрелять без предупреждения», задержаниях «без разбора» и пытках в местах предварительного заключения, о которых заявляют задержанные и их защитники. Ряд парламентариев призвал ввести санкции против казахстанских высокопоставленных чиновников, другие просили коллег не торопиться с выводами и не принимать поспешных решений.

В резолюции из 27 пунктов содержатся призывы прекратить политически мотивированные преследования граждан и общественных объединений, освободить произвольно задержанных граждан, не препятствовать мирным собраниям, положить конец безосновательным арестам и пыткам в Казахстане. Европейские депутаты напомнили также о возможности введения санкций в отношении ответственных за нарушения прав человека. 539 депутатов проголосовали «за», 35 «против», и 47 воздержались при голосовании.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ

Согласно резолюции, «казахстанские власти отреагировали на протесты, в том числе законные и мирные, непропорциональным насилием»; применяли «расплывчатые и чрезмерно широкие» трактовки понятий «терроризм» и «экстремизм» для ограничения свободы слова и мирного инакомыслия; использовали «чрезмерную, ненужную и неизбирательную силу, в том числе смертоносную». Приказ президента Токаева стрелять «без предупреждения на поражение» в документе Европарламента назван «нарушением международных правовых обязательств Казахстана уважать и защищать право на жизнь». События начала января в Казахстане депутаты сравнили с кровопролитием в Жанаозене в 2011 году, «когда группа высокоорганизованных лиц прибегла к насилию, которое позже использовалось властями для оправдания жестокого разгона мирных демонстрантов с применением летального оружия». По мнению евродепутатов, «неспособность властей Казахстана расследовать Жанаозенские события 2011 года… ставит под сомнение вероятность привлечения к ответственности и наказания виновных в нынешнем кровопролитии».

В этой связи Европарламент среди прочего призвал казахстанские власти, Евросоюз и мировое сообщество к следующим действиям: Совет ЕС — «ввести целенаправленные санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц Казахстана, ответственных за серьезные нарушения, совершённые во время протестов в январе 2022 года» с помощью глобального режима санкций в области прав человека, недавно одобренного странами ЕС; Международное сообщество и Евросоюз — «немедленно инициировать надлежащее международное расследование преступлений, совершённых против народа Казахстана»; а членов ЕС — «взять на себя инициативу по привлечению Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для расследования фактов и обстоятельств гибели протестующих и сотрудников правоохранительных органов»; Правительство Казахстана — пригласить международных экспертов для содействия в изучении обстоятельств произошедшего и создать рабочую группу «для оценки того, были ли беспорядки результатом иностранного вмешательства или внутренней борьбы за власть, и устранения их первопричин»; Власти Казахстана — снять политически мотивированные обвинения и положить конец всем формам произвольных задержаний, репрессий и преследований правозащитников, активистов и других граждан; немедленно освободить произвольно задержанных демонстрантов и активистов и реабилитировать политзаключенных; Президента Токаева — публично отменить любой приказ стрелять на поражение без предупреждения. ЕП осудил его риторику, изображающую протестующих как «террористов», как «подстрекательскую», а его заявления об их численности назвал «необоснованными». Евродепутаты также призвали Токаева «открыто признать и уважать важность и роль свободных СМИ». Правительство Казахстана — «предоставить независимым журналистам свободную и безопасную среду; восстановить неограниченный доступ в интернет, разблокировать все другие формы общения и прекратить репрессии против тех, кто делится информацией»; Власти Казахстана — не использовать пытки и жестокое обращение в местах временного содержания, «воздерживаться от слишком широкого применения обвинений в "терроризме" и проводить различие между мирными протестующими и теми, кто применил насилие и совершил преступления; пересмотреть определение "экстремизм", чтобы привести его в соответствие с международными обязательствами Казахстана».

«ПРИБЛИЖАЕТСЯ КОНЕЦ АВТОРИТАРИЗМА НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ» Дебаты вокруг проекта резолюции прошли 19 января. Первым в дебатах 19 января выступил Андриус Кубилюс, один из авторов проекта резолюции. Литовский политик подчеркнул необходимость объективного международного расследования трагедии в Казахстане, но он считает, что уже можно делать ряд выводов. «Последние события в Казахстане показывают, что граждане устали от авторитарного режима, коррупции, несправедливости и отсутствия верховенства законов. Именно поэтому они требуют значительных изменений в стране, — сказал в своем выступлении литовский политик. — История повторяется. Советский Союз распался после применения силы против мирных демонстрантов, а теперь приближается конец авторитаризма на постсоветском пространстве». Депутат из Испании Начо Санчес Амор осудил неадекватное применение силы против протестующих. Депутат из Испании Начо Санчес Амор осудил неадекватное применение силы против протестующих. «Многие люди убиты, многие заключены в тюрьмы. В стране преследуются правозащитники. В действиях властей нет последовательности. Они говорят, что "террористы" воспользовались мирным шествием, тогда почему задерживают правозащитников и мирных демонстрантов? Думаю, пришло время ввести санкции в отношении виновных в этих правонарушениях», — сказал депутат Европарламента. Предложение испанского парламентария поддержали его коллеги. Они прописали в проекте резолюции вопрос о введении персональных санкций. Начо Санчес Амор призвал Европарламент наладить контакты с гражданским обществом Казахстана и не замалчивать ситуацию в стране. «Ничем не объясняемый приказ стрелять без предупреждения по людям на улицах — это то, что будет преследовать Токаева на протяжении всей его политической карьеры. Подозрительное насилие в ходе демонстраций, которое было использовано в качестве предлога для подавления, нуждается в международном расследовании, — считает он. — После этого случая Токаев усилился. Он вышел из тени своего предшественника, но теперь он должен показать народу "истинного реформатора", который проведет глубокие демократические преобразования». Соавтор резолюции Ружа Тун, часто поднимающая проблемы прав человека в Казахстане, показала кипу бумаг и заявила, что в них список правозащитников, преследуемых по политическим мотивам. «На проект резолюции дали два часа, и он занимает не более пяти страниц. Это слишком краткое и недостаточно подробное описание ужасной ситуации, в которой оказались граждане Казахстана. Но тем не менее призываю вас проголосовать за этот документ», — обратилась она к коллегам. Депутат Хайди Хаутала заявила, что необходимо узнать правду о том, «как мирные акции протеста обернулись насилием, какие элементы были вовлечены, были ли они организованы, что вызвало эскалацию, последовавшее насилие и смерти». Для этого нужно провести независимое международное расследование, отметила она. «Против клептократов, пытающихся всеми силами удержаться у власти, нужны жесткие меры. Давайте будем способствовать тому, чтобы они предстали перед правосудием за преступления против собственного народа. ЕС вместе с ОБСЕ, Советом по правам человека ООН должен обеспечить проведение независимого расследования», — сказала евродепутат.

«НАПРАВО И НАЛЕВО ИСПОЛЬЗУЮТ СЛОВО "ТЕРРОРИСТ"» Депутат Виола фон Крамон-Таубадель сказала, что использование массовых протестов в своих целях — обычная практика автократических режимов. По ее словам, «группа агрессивно настроенных людей сорвала мирное шествие, устроила мародерства и подожгла административные здания». «Защита государственных институтов является обязанностью любого правительства. Но нельзя использовать ее как предлог для несправедливого применения силы. В итоге мирные протестующие лишились свободы слова, а слово "террорист" используют направо и налево», — сказала она. Депутаты Европарламента также выразили обеспокоенность решением ввести в страну войска Организации Договора о коллективной безопасности (блока, в котором доминирует Россия). Депутат Крамон-Таубадель считает, что у этого шага могут быть серьезные последствия в будущем. «Токаев пошел на беспрецедентный шаг, обратившись к российским военным с просьбой навести порядок. Это чревато для страны с 30-летней независимостью, которая всё это время сохраняла баланс в отношениях с крупными соседями и в ситуации с этническими группами внутри страны, — сказала Крамон-Таубадель. — Российский генерал, возглавлявший приглашенные силы ОДКБ, участвовал в аннексии Крыма и других оккупациях. Войска ОДКБ покинули страну, но компенсировать помощь Путина будет не только Токаев, но и весь народ Казахстана. Что он потребует? Признания Крыма? Новую военную базу? Время покажет. В условиях такого кризиса Европейский союз хранил молчание. Мы традиционно ограничились проявлением беспокойства».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВАКУУМ ВО ВРЕМЯ РЕЖИМА ЧП Депутат Маркета Грегорова заявила, что казахстанцы жаждут демократии. В ее понимании, люди хотят избавиться от неравенства и жить в стране, где есть свобода слова и право на мирный протест. «Вместо этого в стране получил развитие олигархат и усилилось неравенство. Протестующих жестоко избивали вместо того, чтобы вступить с ними в диалог, называли их "террористами", произошли убийства», — сказала она. Депутаты Европарламента осудили тотальную блокировку интернета после объявления чрезвычайного положения. Отключение интернета и ограничение свободы СМИ оставили казахстанцев в неведении и тревоге, подчеркнули парламентарии. «Президент, который блокирует интернет, чтобы заставить замолчать журналистов и граждан, не уважает свободу слова. Президент, который запрещает митинги, чтобы заставить людей замолчать, попирает право людей на мирные собрания», — заявила шведский депутат Эвин Инсир. Осудил массовые блокировки связи и словацкий депутат Владимир Бильчик.

«САНКЦИИ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ПАЛКОЙ О ДВУХ КОНЦАХ» Некоторые депутаты Европарламента призвали к осторожности, прежде чем предпринимать какие-либо действия против Казахстана. Депутат от Франции Тьерри Мариани сказал, что для него лично «многое еще остается неясным», и раскритиковал своих коллег за «поспешные обвинения». «Мы знаем недостаточно, но большинство членов парламента высказывают слова осуждения. Большинство депутатов, похоже, просто хотят использовать ситуацию для нападок на Россию или Китай», — сказал он. Мишель Хугевен, представитель Нидерландов, отметил отказ Казахстана от ядерного оружия и партнерство с ЕС в энергетической отрасли. Он убежден, что введение санкций не принесет пользы для Евросоюза. «Казахстан — одна из стран, которая обеспечивает нас энергией. Пусть то, что там произошло, будет для нас уроком. Антиправительственные протесты там вызвал резкий рост цен на энергоносители. В то же время мы должны мыслить стратегически и учитывать интересы Европейского союза и его граждан. Наши граждане также не выдержат резкого роста цен на энергию. Евросоюзу нужен стабильный Казахстан. С этой точки зрения введение санкций против Казахстана или вмешательство в его внутренние дела — это удар по нам», — сказал он. Болгарский политик Ильхан Кючук считает, что Казахстану нужно дать время для объяснения причин трагедии. Похожего мнения придерживается и депутат Татьяна Жданока. Она заявила, что Европарламент «вновь берет на себя роль судьи».

МНЕНИЕ ЕВРОКОМИССАРА В дебатах участвовала еврокомиссар Стелла Кириакидес. Она сказала, что «кризис в [Казахстане] сложный, нужно быть осторожным в понимании его и реагировании на него», и попросила евродепутатов не делать поспешных выводов. «Важно различать мирные протесты, начавшиеся 2 января, и насилие, распространившееся по стране, — отметила она. — По всей видимости, мирными акциями протеста воспользовались вооруженные и специально обученные группы. Но до сих пор неясно, кто они и что собираются делать. Не исключено, что к этим группировкам причастны силовики». Кириакидес заявила, что расследование только началось и многие вопросы еще остаются без ответа. Она призвала власти Казахстана провести открытое и независимое расследование. В день голосования в Европарламенте по резолюции о январских событиях президент Токаев написал в Twitter'е, что «Казахстан по-прежнему привержен своим международным обязательствам и универсальным принципам прав человека и верховенства закона».

В ЧЕМ ВАЖНОСТЬ РЕЗОЛЮЦИИ ЕВРОПАРЛАМЕНТА? Европарламент — законодательный орган Европейского союза. Его резолюции не имеют юридической силы в Казахстане. Но документы такого рода не остаются без внимания, учитывая тесные связи между Евросоюзом и Казахстаном. Например, 11 февраля прошлого года Европарламент принял резолюцию с осуждением политически мотивированных преследований в Казахстане, выдвинув 20 требований к властям страны. Осенью шесть депутатов казахстанского парламента были с визитом в Брюсселе, встречались с членами Европарламента. Но официальные издания скромно освещали эту поездку. Директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис называет «естественным» интерес международного сообщества к январским событиям в Казахстане. Он отмечает, что предыдущие резолюции Европарламента не меняли ситуацию с правами человека в стране. «Это не первая резолюция. Резолюции Европарламента, касающиеся прав человека в Казахстане, к сожалению, в значительной степени не приводили к кардинальным изменениям. Многие вопросы, связанные с преследованием политических оппонентов, давлением на гражданское общество и независимые СМИ, продолжают существовать», — говорит Жовтис. Тем не менее, по его словам, сейчас есть шансы попытаться повлиять на процессы в стране по двум направлениям. «Первое направление — системное, у нас есть проблемы с законодательством о мирных собраниях, о СМИ, о свободе религии, об ассоциациях и объединениях гражданского общества. Много того, что можно после этих событий пытаться системно кардинально перерабатывать, и нужно призывать к этому нашу власть. Европейские структуры могли бы оказать экспертную помощь. Вторая группа проблем — это проблемы независимого и беспристрастного расследования, документирования и понимания того, кто как действовал, особенно силовые структуры, которые применяли оружие. Нужно устанавливать каждого погибшего человека, особенно когда речь идет о людях, попавших под перекрестный огонь, или мирных протестующих, никого не атаковавших. И нужно решать вопросы, касающиеся права на справедливый судебный процесс, начиная с права информировать родных и права на адвоката и заканчивая правом на свободу от пыток. Если данная резолюция поможет в этих моментах, то было бы очень хорошо», — подчеркивает правозащитник. Масштабные протесты в Казахстане начались 2 января на западе страны после резкого скачка цен на газ. Митингующие требования снизить цены, позже к экономическим требованиям протестующих добавились политические. Протесты перекинулись на другие регионы страны и вылились в насилие, худшее за три десятилетия независимости. По официальным данным, в январских событиях погибли по меньшей мере 227 человек, было задержано около 10 тысяч человек. Полного, прозрачного отчета о том, что именно происходило в стране в период с 2 января, о действиях силовых и госструктур и списков погибших власти Казахстана до настоящего момента не предоставили.