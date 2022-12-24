Гетьман Вадим - Экспансия нео-реформатов

За последние несколько лет множество славянских евангельско-баптистских церквей США оказались жертвами экспансии нео-кальвинистов, или приверженцев реформатского богословия, как они сами себя предпочитают именовать. В данной статье делается попытка проанализировать это явление.

Причины явления

1. Кальвинизм назван одним из наиболее влиятельных мировоззрений в Америке. (См. журнал “Time”, March 12, 2009.) В этом легко убедиться, посмотрев на ассортимент современных христианских магазинов, а также на то, каковы будут результаты интернет-поиска на любую религиозную тему — в обоих случаях вы найдете произведения Джона МакАртура, Р.С. Спроула, Тима Келлера, Марка Дрисколла и других. Каждый из этих евангельских деятелей своеобразен, но их объединяет одно — все они принадлежат к доктринальной позиции так называемых «новых кальвинистов». Молодежь наших церквей, все больше говорящая по-английски, особенно активная ее часть, искренне желающая изучать Библию и иметь живые взаимоотношения со Христом, все чаще обращаются к книгам, блогам и проповедям этих и подобных авторов для получения духовного наставления.

Нео-кальвинизм — тенденция, которая лишь начинает набирать обороты роста за последние несколько лет. Это означает, что в ближайшие 10-15 лет нам придется быть свидетелями дальнейшей экспансии этого движения не только в наших церквах, но и в других собраниях по всей Америке.

2. Общее падение нравов, морального состояние множества церквей. Этот факт, на который часто указывают наши проповедники, побуждает многих искать некую альтернативу, привлекающую своей кажущейся чистотой и незагрязненностью с точки зрения библейского учения. Сюда же относится и в целом низкий уровень доктринальной осведомленности, убежденности и подкованности наших верующих, а также низкое качество среднего члена церкви. (Справедливости ради нужно отметить, что среди последователей нового течения есть и те, кто пытаются использовать его для оправдания своих греховных поступков, однако честное исследование доктрин нео-кальвинизма в целом не должно приводить к таким выводам.)

3. Строгая логичность системы верований новых кальвинистов. На Западе ценится логическое осмысление, и реформатское богословие как нельзя кстати подходит под ожидания тех, кто хотел бы видеть в богословии выверенную, четкую и законченную систему. Хотя это иллюзия, и нео-кальвинизм сам по себе имеет множество алогизмов и противоречий, мало кто из интересующихся им имеют достаточно открытое мышление и соответствующую подготовку для того, чтобы не бояться подставить себя под аргументы противоположной стороны. Как следствие, те, кто подпадает под влияние этого учения, в абсолютном большинстве случаев не только не читали трудов других богословов, но и всячески противятся проникновению любой информации, которая смогла бы хоть как-то поколебать принятое ими новое учение.

4. Разочарование молодежи ситуацией в славянских церквах. Это, пожалуй, одна из наиболее весомых причин столь быстрого распространения нео-кальвинизма среди наших церквей. Большинство из них состоит, как известно, не из людей, пришедших из мира, а из детей верующих родителей. Эмиграция вскрыла множество проблем верующих семей: недостаток общения родителей и детей, уход отцов (а иногда и матерей) от ответственности — взращивать из своих детей убежденных учеников Христа, перелагая эту ответственность на церковь. Многие дети, выросшие в такие семьях, почувствовали на себе не столько ласковый зов Божьей благодати, но, скорее, были подвержены той или иной форме законничества (из-за чрезмерной строгости или, напротив, пренебрежения со стороны родителей).

Реагируя на это, кто-то вовсе ушел от Бога, стал жить мирской жизнью и даже стал преступником. Другие же, напротив, внутренне понимая, что без Бога нет жизни и спасения, искали такую форму христианской экспрессии, которая бы позволила им и «остаться верующими», и, с другой стороны, показать их неприятие «старых форм», навязанных их родителями. Это, таким образом, форма молодежного протеста, юношеского бунта, что ярко выражается в агрессивной риторике его участников, которую с легкостью можно обнаружить в разговорах от церковных парковок до социальных сетей и форумов. Мотив примерно один и тот же: наши отцы нас чем-то обидели, они думали, что знали Библию, а на самом деле были фарисеями и человекоцентристами. Мы же, поумнев и повзрослев, проникли, наконец-то, в суть библейского учения, которое было скрыто от них.

Методы инфильтрации

Способ проникновения в наши церкви и их расчленения настолько совпадает от одного случая к другому, что невольно напрашивается мысль либо о едином руководящем центре этого явления (что не исключено), либо об одном руководстве, которым пользуются все, кто этим занимается.

И действительно, такое руководство нашлось. Это книга американского проповедника Эрнеста С. Райзингера «Тихая революция» (Ernest C. Reisinger, “Quiet Revolution”, Founders Press, Cape Coral, FL, 2000). Книга написана как руководство для нео-реформатов о том, как изнутри проникнуть в баптистские церкви и овладеть ими, покорив «библейскому» учению. Автор использует свой собственный опыт, описывая его подробно в четвертой главе книги. Для большей ясности предлагаю читателям отрывки из этой книги, с небольшими комментариями:

«Не ошибитесь: мы, баптисты, стоим ныне на раздорожье. Перед нами — выбор, который нам предстоит сделать. Выбор между Богоцентричным, глубоким богословием евангельского кальвинизма, и нестабильной, человекоцентричной доктриной, ныне господствующей у нас». (Здесь и далее — перевод цитат с электронного издания, расположенного здесь: http://founders.org/library/quiet/ ).

«Фундаментальным камнем реформации церкви, в которой я стал пастором, была «школа диаконов». Я стал встречаться с диаконами, руководителями церкви, вместе с их женами, еженедельно, за час до воскресного Богослужения. За год мы прошли с ними Лондонское вероучение 1689 г. Это было очень важное и значимое начало. Кое-кто прекратил изучение, на окончив его, и даже вышел из церкви, но около половины дошли до конца».

Вторым краеугольным камнем были проповеди, третьим — литература соответствующего содержания. Позже в книге Райзингер дает советы проповедникам, как избегать прямого указания на термины «реформированный», «кальвинизм», «доктрины благодати», «Богоцентризм» и другие, говоря о том, что лучше говорить просто о «библейском учении».

В результате «обновления учения», по словам автора, многие оставили церковь, что он сравнивает с последствиями того, что описано в притче о сеятеле. Автор с сожалением отмечает, что из церкви вышли даже наиболее близкие к нему люди, ставшие его друзьями, а также занимавшие в ней ключевые позиции, но это, по его словам, было неизбежной жертвой ради достижения предусмотренного Богом результата.

Далее, Райзингер описывает различие «человекоцентричного» и «Богоцентричного» евангелизма. Первый, по его словам, производил плотских верующих или вовсе неверующих людей. В нем основное внимание уделялось воздействию на волю человека, и успех зависел от подготовленности и мастерства проповедника. Правильный же евангелизм — это тот, в центре которого — воля суверенного Бога, призывающего лишь избранных ко спасению, а потому сам призыв (обращенный к воле человека) становится ненужным, так как он не основан на человеческом решении.

Далее, автор переходит к перечислению принципов, необходимых для реформации церкви. Прежде всего, он указывает на нужду в такой реформации, а затем обращает внимание на качества человека, которого при этом, как он пишет, «Бог использует». «Такой человек настроен на успех. Если вы собираетесь реформировать церковь, настройтесь на успех. Вы должны стать воином, для которого не существует поражения, только победа. Ожидайте победы под водительством великого Кормчего!» Еще штрихи к портрету «реформатора»: «... муж Божий должен быть целеустремлен и смел. Многие, будучи кальвинистами в сердце, с кафедры выступают как арминиане, а причина вся в страхе. Из-за неуверенности и слабости многие сами закрыли себе двери к тому, чтобы стать полезными».

Окончив описание руководителя церковной реформации, он указывает на необходимость пересмотра учения церкви: «Третий принцип реформирования церкви заключается не только в демонтаже старого, неверно акцентированного богословия церкви, но в положении на его месте нового, библейского, основанного на доктринах благодати». Что это за доктрины? Автор объясняет: «Научите людей, что они полностью испорчены и мертвы по своим грехам без Бога. Научите их, что еще до создания мира Бог определил избранных, чтобы спасти их посредством жертвы Христа. Это Он соделал лишь по Своему желанию и сугубо из собственной милости. Научите их, что Христос умер лишь за Своих людей, а также тому, что Дух Святой осуществляет действенное призвание грешников ко спасению. Научите их также, что никто и никогда, обратившись, не может ни при каких обстоятельствах утратить свое спасение, но что истинно верующие устоят до конца».

Наконец, наиболее интересная, на мой взгляд, секция книги посвящена практическим советам новоявленным реформаторам. Вот некоторые из них:

«Духовный авторитет. Не пытайтесь реформировать церковь, не завоевав сперва в ней духовный авторитет. ….

Приспособление. Изучите, что Библия говорит о вопросе приспособления. Не путайте приспособления с компромиссом. Приспособление — это намеренное ограничение своей христианской свободы с целью приобретения тех людей, чья совесть еще порабощена неведением и недоразумениями, порожденными падшей человеческой греховной природой.

Планирование... Избегайте конфликта, но помните, что он обязательно придет; будьте готовы к нему.

Приоритеты. Вы не сможете изменить всего сразу. Начните с основных доктрин веры: о Боге, спасении, о Христе. Не удаляйтесь в дебаты об эсхатологии и других второстепенных вопросах...

Ограничения. Помните, что вы не сможете повлиять на всю церковь сразу. Изберите нескольких человек, которые готовы регулярно проводить с вами время, и учиться от вас. Они помогут вам провести реформацию...

Ясность. Не используйте в проповедях слова, которых нет в Библии. Избегайте таких слов, как кальвинизм, реформированный, доктрины благодати, особое искупление и т. п. Большинство не будет знать, о чем вы говорите. А те, кто вас поймут, будут настроены против вас...

История. Проверьте историю церкви, в которой вы оказались, и ознакомьтесь с ее ранними определениями и символами веры. Часто, особенно в старых церквах, вы найдете какой-то документ, в котором выражаются те доктрины, которые вы хотите утвердить. Если вы будете в дальнейшем осторожно пользоваться этим источником, он послужит утверждению вашего авторитета. По крайней мере никто из вашего собрания не обвинит вас в том, что ваше учение вы привезли с Марса».

И последнее, на что обращает внимание в центральной секции книги Райзингер — это цена реформации, которая, по его словам, может быть успешной, а может окончиться неудачей. Так, пастор может «пострадать от рук невозрожденных — большинства церкви, а особенно от религиозно необученных и фарисействующих служителей».

Итак, подведем итог. Появились ли уже в вашей церкви те, кто активно практикуют вышеприведенные принципы? Если да, то во многом от вас зависит, будут ли их усилия иметь успех.

Последствия инфильтрации

На что нацелены их усилия? Прежде всего, реформация церкви предполагает ее «заточку» под определенный стандарт. Речь, конечно, не идет о том, что церковь перестанет верить во Христа и проповедовать Библию, но акценты в жизни верующих существенно сместятся. При этом главное негативное последствие заключается в создании особого класса людей, условно называемого «лидерами», созданного, в основном, из молодежи и молодых семей. Получив далеко не полное библейское образование, им будет внушено сплошное превосходство над остальными членами собрания, зачастую выражающееся в неподобающем отношении к старшим, пренебрежении и умалении истории церкви, а порой и вовсе в отрицании собственной евангельской традиции и преемственности учения. Таким образом, закладывается мина под весь уклад жизни, веры и практики братства ЕХБ, выхолащивается его основа, искусственно усугубляется конфликт поколений, насаждается комплекс неполноценности одних и превосходства других, культивируется гордость и эгоцентризм (вместо декларируемого Богоцентризма). Развиваясь в пораженной им церкви, вирус нео-кальвинизма душит любые проявления миссии и евангелизма, а также естественное желание верующих общаться со своими единоверцами, что было всегда присуще нашим общинам. Вместо этого воспитывается взгляд эксклюзивизма, разделяющего братьев на «свой-чужой», появляются списки «правильной» и «запрещенной» литературы. По такому же признаку классифицируются библейские колледжи, из которых лишь один-два признаются сохранившими верность библейской доктрине, таким же образом «сортируются» проповедники, миссионеры и пасторы. Рвутся старые добрые дружеские связи, давние знакомые и братья становятся чуть ли не врагами, разрушаются семьи.

В конечном итоге, это ведет к тому, что ранее евангельско-баптистские церкви превращаются в очаги нетерпимости к своим же братьям и сестрам, отрицающие их право в нахождении истины в Писании и болеющие собственной исключительностью, а это — один из признаков культистского сознания. Так, нео-реформаторы фактически превращают церковь Христову в околохристианский культ.

Что делать?

Ответив на вопрос «кто виноват?», пора перейти к вопросу - «что делать?» Для этого служителям церквей и всем, кто печется об их благополучии, необходимо осознать несколько ключевых моментов.

Во-первых, как уже было сказано, сегодня нео-кальвинизм находится на повсеместном подъеме, а потому противостоять ему единичными мерами, или вовсе не принимая его всерьез, не получится. Это сравнимо с тем, как если бы пытаться обогнать скоростной автомобиль на велосипеде. Поэтому вначале нужно правильно оценить ситуацию, отсюда — и действовать.

Если то Евангелие, которое проповедуют наши церкви, а также те принципы понимания Библии, которые были выстраданы нашим братством — от человеков, то никаких шансов устоять перед этим цунами у нас нет. С другой стороны, если Господь поистине действовал через наше братство с самого начала его истории, и если это Он Сам производил основание и насаждение Церкви Христовой через наших братьев — то никакая сила не сможет его одолеть (Мф. 16:18, Деян. 5:38-39).

Как никогда уместно сегодня звучит клич: «Братство любите!» (1 Пет. 2:17). Хорошо, если мы будем поступать по словам украинского классика Тараса Шевченко: «И своего не отвергайте, и чужому научайтесь». Иными словами, не стоит превозносить других авторов или искать большую глубину в западной или иной христианской традиции. Все евангельские христианские движения по-своему хороши, и во всех есть то, чему мы должны учиться. Но главное — знать, во что верим мы, и воспринимать это не на уровне предания, переданного от родителей, но на уровне убеждений.

Во-вторых, нужно обратить особое внимание на подготовку служителей. Церкви должны благословлять братьев и сестер на обучение в библейских колледжах и семинариях лишь убедившись, что сами они, приступая к обучению, уже духовно подготовлены и сформированы. Не только каждый кандидат на ответственное служение в церкви (диакон, пресвитер, руководитель отдела), но и каждый церковный работник (учитель воскресной школы, молодежный лидер) должен твердо стоять на убеждениях ЕХБ и уметь их защищать. Вероучение должно быть в почете — не как второстепенный, составленный сугубо людьми документ, но как наиболее точное отображение библейской истины. Ни в коем случае нельзя пренебрегать качеством ради количества, допуская на ответственные служения в церкви людей из-за их активности, родственных связей или других второстепенных мотивов, но не будучи уверенными в их доктринальной чистоте и убежденности.

Как уже отмечалось, часто наступление нового кальвинизма производится через молодых лидеров, которых готовят в специальных центрах. Несмотря на то, что нам трудно и практически невозможно противопоставить им что-либо в плане материально-технологического обеспечения и интеллектуального обучения, тем не менее, нужно усилить работу с молодежью. Нельзя пренебрегать использованием английского языка, социальных сетей, и налаживанием контактов с церквами, движениями и авторами, занимающими близкую к арминианской позицию в учении. Нужно предоставить молодым людям альтернативу, причем качественную, тех мест и возможностей, где они могли бы получить ответы на интересующие их вопросы. Это включает и медиа-служение с распространением проповедей, и проведение библейских занятий, устройство колледжей, и семинары и конференции, и многое другое. Слава Богу, многие церкви уже занимаются конкретными шагами в этом направлении.

В некоторых местах, там, где инфильтрация уже привела к заражению значительной части церкви, с большой осторожностью и прося мудрости от Господа, нужно уметь распознать признаки духовной гангрены. Это то состояние, при котором, как известно, ампутация неизбежна, а дальнейшее затягивание приведет лишь к распространению смертоносной инфекции далее по телу. В данном случае цена вопроса — не единство тела, а его жизнь.

И последнее, но самое главное: наша надежда и упование — Господь. Только люди, искренне проникшиеся учением Христа, и преображенные Его благодатью, по-настоящему смогут привлекать других к нему. Наши дети, молодежь и члены церкви не будут привлекаемы в другие «ветры учения», если в наших церквах присутствие Божье будет явным, а каждый из нас — без исключения — будет являть собой истинный пример ученика Иисуса Христа. Ведь если Христос истинно с нами, и это очевидно, то неужели возникнет желание искать Его где-либо еще?

Примечание администрации Эсхатоса:

Проблемы раскола баптистких церквей нео-реформатами актуальны не только для евангельских церквей США, но и для церквей Украины и России.

На снимке: вся нео-реформаторская рать России.