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Игроки на поле кредитования. Информационные потоки

Понимаю, что банковская работа и структурирование обеспечения кредитных продуктов могут не являться для вас ежедневной практикой, поэтому начнем с азбучных истин кредитного процесса. Пусть простят нас профессионалы, для которых данный раздел, возможно, покажется слишком простым, — их вниманию отведены специализированные разделы данного издания.

Итак, есть участники кредитного процесса. Очевидно, что основные из них две стороны — это банк и заемщик. Залогодатель может не являться заемщиком, а быть третьим лицом. Каждую из сторон в ходе получения кредитного продукта обслуживают определенные службы, как внутренние, так и внешние. Со стороны предприятия (заемщика/залогодателя) это внутренние подразделения, например финансовая служба или бухгалтерия, и подразделения, аккумулирующие работу с материальными активами предприятия, — это может быть, например, отдел собственности.

У банка есть сходные службы, которые обеспечивают выдачу и последующее сопровождение кредитного продукта. Основные из этих служб: кредитное подразделение, служба экономической безопасности, подразделения рисков и юридический блок. Кредитное подразделение банка может включать в себя клиентскую службу (чаще это выделенный блок), занятую поиском и привлечением потенциальных заемщиков. Подразделения рисков либо экономической безопасности в отдельных банках включают службу по работе с залогами. В большинстве банков залоговая служба выделена в обособленное подразделение.

Службы каждой из сторон в ходе кредитного процесса формируют информационные потоки. Со стороны заемщика/залогодателя это финансовая отчетность предприятия, которая требуется кредитному подраз делению банка для понимания уровня финансовой устойчивости клиента. Предприятие, являясь залогодателем, проводит работу с активами, которые будут предложены банку в качестве гарантии возвратности кредитного продукта. Осуществляется собственная оценка стоимости предмета залога и анализ рисков в случае обращения банком взыскания на данные активы. Задачи по определению стоимости, анализу рисков, сбору правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на предмет залога у предприятия решает служба по работе с активами и привлекаемая оценочная компания. В данном случае независимый оценщик намеренно указан со стороны заемщика. Согласно неписаным правилам, сторона, которая платит за независимую оценку, не только получает объективное понимание стоимости активов, но и старается заложить в формируемый отчет об оценке свои интересы в видении идеи цены.

Банковские подразделения также обрабатывают входящие информационные потоки. Финансовую отчетность предприятия анализирует кредитное подразделение, проверка благонадежности клиента — прерогатива службы экономической безопасности, соответствие рискполитике банка и анализ рисков кредитного проекта являются функционалом подразделения рисков. Проверка права собственности, анализ ликвидности и определение стоимости предмета залога — функционал залоговой службы банка.

Каждая из сторон в ходе кредитного процесса преследует определенные интересы. Банк хочет разместить финансовые средства под наиболее выгодный процент и обеспечить взвешенность кредитных рисков проекта. Сходные интересы и у заемщика. Его будет интересовать кредитный продукт с максимально комфортными условиями с его точки зрения и ограничением, при котором предлагаемые в залог активы наименее подвержены риску взыскания и будут работать эффективно, то есть переданы в залог по максимально возможной стоимости. Конечно, должно быть понимание, что в этом описании схема кредитного процесса максимально упрощена.

Давайте разберем элементарный пример. Предположим, вы являетесь потенциальным залогодателем. В вашем автопарке есть качественный импортный автомобиль и авто отечественного производства. Выберите предмет залога для банка при условии, что оба варианта залога обеспечат вам равнозначный кредитный продукт. Уверен, что вы отобрали машину отечественного производства. Ваш выбор очевиден: зачем отдавать в залог лучшее, если есть худшее, не так ли? Однако данный пример не про ваш выбор, а про психологию залогодателя. Ведь когда вы сейчас выбирали, что предложить банку в залог, вы не являлись потенциальным мошенником и не хотели обмануть банк, однако подсознательно действовали из принципа «вдруг отберут». Точно таким же образом будет действовать реальный залогодатель. Специалист по работе с залогами не должен видеть в каждом заемщике потенциального мошенника, но, работая с обеспечением кредитного продукта, следует помнить данный пример и анализировать обеспечение с точки зрения понимания психологии залогодателя.