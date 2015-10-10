Путилов - Иисус придет из Дамаска?

России предназначено огромное значение. Она будет преобладать над вселенной. В 38-ой и 39-ой главах пророка Иезекииля описаны могущество, многочисленность северного народа, названного Россом; этот народ должен достичь огромного вещественного развития пред концом мира, и заключить концом своим историю странствования на земли человеческого рода. Св. Игнатий (Брянчанинов), 1863г.

Не только у западных, но и у ряда отечественных богословов нет никаких сомнений, что Гог из земли Магог из пророчества Иезекииля, главы 38 и 39, означают антихриста и Россию. Именно этот смысл, кстати, вкладывал и глашатай "холодной войны" Рональд Рейган в выражение "империя зла", когда говорил об СССР. Возможно, это и обидно, но в споре любой, даже самый абсурдный тезис является истинным до тех пор, пока он не опровергнут.

К сожалению, мы живем во время, когда Россия словно во исполнение пророчества об антихристовом племени рвущемся с севера на юг - к Святой земле развязала войну на Донбессе, аннексировала Крым. Поддерживает режим Башара Асада в Сирии. Куда направлен удар ядерного копья сейчас? Еще недавно СССР вооружал арабов чтобы те уничтожили Израиль. Сейчас российские атомщики построили в Иране бушерскую АЭС. И это при том, что режим аятолл угрожает "стереть с карты" еврейское государство. Если в Июне с Ирана будут сняты санкции туда хлынет, - уже потирают руки коробейники российской "оборонки", - поток нашего оружия на миллиарды миллиарды иранских нефтедолларов.

От противовоздушных комплексов С-300 до бесшумных субмарин, танков и ракет. И это при том, что с тегерана до сих пор не сняты обвинения в попддержке международного терроризма, в частности движения "Хезболла". Какова духовная ситуация в России? Церковь по сути превратилась в приводной ремень государства. Это прекрасно показала история с Пусси райотс, возгласивших в храме Христа Спасителя: "Богородица, путина прогони!", безоговорочная поддержка авантюристической имперской политики Кремля наУкраине.

В то же время страна в духовном плане несмотря на громкие патриотеческие и псевдохристианские истерические возгласы как и сотни лет назад - крещена, но не просвещена. православными, то есть регулярно посещающими храм, постящимися и выполняющими другие строгие церковные правила людьми являются лишь около 10 процентов населения нашей "православной" страны. Чем не плацдарм для антихриста, которому согласно "Откровению" Иоанна Богослова поклонятся "все народы". Почему Россия должна стать исключением? Мы никогда не найдем ответа на этот вопрос, если вместо откровенного разговора будем прятаться в раковину псевдо-патриотизма. Тем более, что ветхозаветные пророчества дают хороший повод для размышлений о дне сегодняшнем нашей страны.

Из книги "Бытия" известно, что имена Магог, Мешех и Фувал означают народы происшедшие от Иафета, третьего сына Ноя: "Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас… от них населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих" (Быт. 10: 1-5). В синодальном издании Библии 1876 года в комментарии к этому месту говорится, что все это — предки северных народов. Магог, конкретно, является прародителем скифов, а от них, в свою очередь, уже произошли славянские народы, включая русских..

Чтобы у читателя из будущего не оставалось никаких сомнений, о чем именно идет речь, Иезекииль дает топографическую привязку Гога и Магога. Так, Гог назван "князем Роша". Известно, что Южно-русское княжество со столицей Киев называлось в средневековье Рош. На языке древних славян это означало то же, что и у евреев — "глава, начало, первый". Из Роша, как известно, позднее произошло слово "Русь, Россия".

А Мешех — это шестой сын Иафета, согласно Библии, родоначальник Мосхов, народа обитавшего между Черным и Каспийским морем. Среди средневековых хронистов бытовало устойчивое мнение: легендарный Мешех, или Мосох дал имя Москве.

Историк Иван Забелин приводит мнение польского ученого конца XVI века Стрыйковского: "Мосох или Мешех, шестой сын Иафетов, внук Ноев, есть отец и прародитель всех народов Московских, Российских, Польских, Волынских, Чешских, Мазовецких, Болгарских, Сербских, Харватских, и всех, елико есть Славенский язык; что у Моисея Мосох (Мешех), Московских народов праотец, знаменуется (упоминается) также и у Иосифа Флавия в Древностях; что ни от реки, ни от града Москвы Москва наименование получила, но река и град от народа Московского имя восприяли; что имя сие: Мосох, Мокус, Моска, Моски, Москорум, Московитарум, Модокорум и проч. все древние историки, Еврейские, Халдейские, Греческие и Латинские и новейшие Мосоха, Москвы праотца и областей того имени, во многих местах непрестанно и явно поминают".

Чтобы обозначить наиболее удаленные границы могущественной конфедерации, Иезекиль упоминает Фувал. Есть основания считать, что под этим словом выведен сибирский Тобол. Действительно, ведь при переводе Библии с греческого на русский "ф" (фита=тета) может читаться и как "т" и как "ф", а звук "в" практически тождественен "б" из-за двойного прочтения греческой буквы вита. В англоязычных переводах Библии Фувал так и пишется – Tubal. То есть Тобол, город на могучей сибирской реке.

Через протестантских проповедников-премилленионистов рубежа 19-20 веков, также определявших библейские Мешех и Фувал как Москву и Тобольск, а "земли Гога" как Россию, эта теория с началом "холодной войны" перекочевала в багаж "западных империалистов". Придерживается ее руководство США, НАТО и по сей день. Не то, чтобы Джородж Буш или лейборист Тони Блэйр особо доверяли гипотезе "России – Гога и Магога", просто это удобно. Действительно, куда проще объяснять свои гегемонистские амбиции в мире и на постсоветском пространстве "священной войной" против "антихриста".

А впервые в политических целях доктрина "русского антихриста" была применена английской дипломатией во время Крымской войны 1855 года. Тогда "царем Гогом" был объявлен российский император Николай I. Следующее оживление этой темы на Западе произошло после революции 1917 года. Наконец "холодная война" сделала Москву в глазах протестантов просто аксиоматическим Мосохом. Когда Рейган назвал СССР "империей зла" он просто выразил убеждения большинства верующих американцев. Человеком, вдохновившим бывшего голливудского актера на подобные высказывания, был Хал Линдси, автор книги-интерпретации пророчеств "Бывшая великая планета". В свое время, это была вторая по популярности после Библии книга в Америке. Ее тираж достиг 18 миллионов экземпляров.

Рональд Рейган настолько проникся всем этим, что регулярно приглашал Линси читать лекции о "русском Гоге-Магоге" атомным стратегам Пентагона. Другой "ядерный армагеддонист", телепроповедник Джерри Фолвелл тогда же стал ближайшим советником правительства США, он участвовал в его закрытых заседаниях Белого дома и консультировал генералитет, когда тот собирался обсуждать вопросы атомной безопасности. Эти идеи до сих пор пользуются широкой популярностью в Америке.