Карпицкий - Прифронтовое богословие 1

Церковь и гражданское общество

Николай Карпицкий - Прифронтовое богословие и служение христиан на востоке Украины

Религия сообщает божественное Откровение, которое человек пытается понять с позиции своего времени. Так рождается богословие – понимание вечного и божественного с позиции человека. Вблизи фронта на востоке Украины прямо сейчас происходит переосмысление богословских истин с позиции людей, испытавших войну. Причем переосмысление происходит не в кабинетах или академических аудиториях, а в самом процессе практической работы по евангелизации и социальному служению. Само христианское служение в прифронтовой зоне формирует практическое «прифронтовое» богословие, вопросы которого я предполагаю здесь рассмотреть.

Богословские вопросы, которые ставит война

Война на востоке Украины показала, что самым страшным оружием, убивающим людей, является не артиллерия и не танки, а ложь. Пропагандистская ложь мобилизовала одних людей на убийство других и обеспечила массовую поддержку войне. Сейчас в освобожденных районах Донецкой области многие из тех, кто поддержал сепаратистов на референдуме, рады тому, что их освободила Украина. Однако еще недавно там царила озлобленность и недоверие ко всему. Духовную ситуацию помогли изменить христианские волонтёры путём бескорыстного социального служения. Они полагали, что недостаточно только материально помогать людям, необходимо изменить сознание на основе библейской идеи любви к ближнему. И проповедовали эту идею делами, через практическую помощь, соединив волонтёрскую работу с евангельской проповедью.

К сожалению, многие люди считают себя христианами в силу традиции или по идеологическим причинам, а некоторые из них пропагандируют социальную и религиозную рознь. Среди сепаратистов много таковых, есть даже военизированная «Русская православная армия», прославившаяся преступлениями против мирных жителей. Поэтому не всякого, кто провозглашает приверженность христианской церкви и ее учению следует считать христианином, но лишь того, кого Слово Божие реально начало изменять как личность. Цель этого изменения – спасение, а практический смысл в особом даре – способности любить ближнего и в освобождении от власти греха, который сковывал его волю. Понимание духовного освобождения человека через веру имеет практическое следствие для военного времени: люди, которые слышали проповедь христианских волонтёров, переставали видеть в ближних врагов и сами начинали помогать им добрыми делами.

Но это понимание ставит нас перед другим богословским вопросом. Мы знаем, что христиане такие же люди, как все и могут заблуждаться. Поэтому их, как и прочих людей, можно обмануть пропагандой. Но как быть, если христиан не просто обманывается пропагандой, но изменяется как личность в соответствии верой в метафизического врага, и вместо помощи ближнему начинает поддерживать войну против ближних? Применительно к ситуации на востоке Украины этот вопрос звучит так. Может ли пропаганда и война против Украины оцениваться с религиозной позиции как антихристианская ересь и преступление против Бога или же к религии это отношение не имеет? Этот вопрос порождает ряд других вопросов.

1. Должны ли христиане в условиях войны сосредоточиться на духовной работе или же на практическом социальном служении простым людям, не членам церкви?

2. Как вести диалог с теми братьями-христианами их России, которые либо молчаливо соглашаются с агрессией России против Украины, либо даже способствуют пропаганде, которая сопровождает эту агрессию?

3. Почему христиане оказались не готовы к войне и позволили своим браться поддаться влиянию агрессивной пропаганде? Должны ли они теперь бороться (и с кем?) или же оставаться вне политики?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно увидеть жизнь людей в прифронтовой зоне и подвижничество христианских волонтёров, которые пытаются им помочь.

Прифронтовое богословие. Часть первая. Вопросы социального служения

1. Работа на прифронтовых территориях

Освобожденный Славянск превратился в волонтёрскую столицу Донбасса. В большей или меньшей степени в волонтёрской деятельности участвуют все церкви. Пятидесятническая церковь «Добрая весть» в Славянске открыла миссионерскую волонтёрскую школу и миссионерские центры в тринадцати прифронтовых городах, куда волонтёры церкви доставляют гуманитарную помощь и доносят Слово Божие.

Пастор церкви Пётр Дудник, который координирует всю волонтёрскую деятельность церкви, убежден, что только Слово Божие изменяет сознание людей. Пастор – это двери церкви, и от того, какие задачи ставит пастор и как он организует прихожан, зависит успех волонтёрского социального служения церкви. Также важно, чтобы смысл и задачи этого служения были очевидны для членов церкви. Необходимо осмысление христианского социального служения и для этого в церкви «Добрая весть» ежеквартально проводится миссионерская конференция для прифронтовых городов.

Плоды социального волонтёрского служения церкви «Добрая весть» можно было увидеть 27-29 ноября 2015 г. на миссионерской конференции для прифронтовых территорий по теме «Иди, смотри, действуй». На конференцию приехало более 280 человек из тринадцати миссионерских центров церкви в прифронтовых городах. В конференции принимали участие представители других церквей – свидетельство о том церковные и межконфессиональные границы стираются, когда люди заняты общим служением. Прибыли гости из Петровки, Северодонецка, Рубежного, Золотого, Попасного, Мироновского, Светлодарска, Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Бахмута (Артемовска), Артемова, Желанного, а также из разных частей Украины и из зарубежья – Германии и России.

Это были три насыщенных дня совместных молитв, свидетельств жизни миссионерских центров и личного общения. На второй день конференции крестилось сразу 70 человек (из 50 прибыли из прифронтовых городов). Такого массового крещения в церкви не видели давно, наверное, с начала 90-х годов. Сейчас церковь переживает религиозный подъем. Епископ церкви «Добрая весть» Алексей Демидович рассказал, что он до войны призывал пасторов дочерних церквей пойти в миссию, но тогда его голос не был услышан.

Однако церковное пробуждение пришло через боль, и служители церкви пошли туда, куда война принесла трагедии и страдания.

Духовное пробуждение охватило все религиозные объединения Украины, и даже не только на христианские. Но религиозный подъем сейчас переживают в большей степени именно те, которые сейчас несут социальное служение. Об этом социальном служении рассказывали на миссионерской конференции.

С проповедью на конференции выступил основатель миссии Неемия пастор Вальдемар Сардачук (Германия). Миссия Неемия занимается евангелизацией и помощью преследуемых христиан в 70 странах и помогает украинскому христианскому волонтёрскому движению. Волонтёрская деятельность превратилась в форму христианского подвижничества, и в основе христианского волонтёрства – взаимопомощь как между людьми, так и между церквями.

Центр взаимопомощи «Спасем Украину!» стал движением христианских церквей, общественных организаций и волонтёров, объединившимся для помощи людям в сложных жизненных обстоятельствах. Председатель центра взаимопомощи «Спасем Украину!» Алексей Федченко расселил тысячи людей, которых эвакуировали волонтёры с оккупированных территорий и из зоны боевых действий.

Для Бога в равной степени ценно служение и больших миссий, и малых общин. До войны невозможно было предугадать, какой общине из многих церквей Восточной Украины суждено играть в будущем главную роль. В городе Изюме находится небольшая баптистская церковь «Новая жизнь». В ней около пятидесяти прихожан. Но именно эта маленькая церковь во главе с пастором Вячеславом Ворониным превратилась в главный центр помощи беженцам. Волонтёрские команды церкви «Добрая весть» эвакуировала 16 тыс. человек и большая часть из них прошла через эту церковь в Изюме, в которой пастор взял на себя все обязанности по размещению, кормлению и дальнейшему распределению беженцев.

Также на конференции рассказывали о волонтёрских бригадах из разных частей Украины, о других миссиях «Добрый самаритянин», «Эммануил», особенно отметили вклад одесской строительной бригады, которая помогла восстановить Марьинку. О деятельности волонтёрских центров в прифронтовых городах рассказывали сами их руководители.

Порой прибытие в город и открытие миссий носило спонтанный характер, многие раньше даже и не могли подумать, что окажутся в этом городе. Однако за этой спонтанностью волонтёры церкви видели определенный план Бога, призвавшего людей на служение. И это служение принесло удивительные плоды. Александр Решетик по наитию решил заехать в г. Золотое (Луганская облоасть), благодаря чему в последствии там возникла миссия. Люди были настолько воодушевлены проповедью и деятельностью христианских миссионеров, что одна девушка стала приходить пешком за 10 км, а другая – за 14 км. Когда у волонтёров возникли перебои с доставкой гуманитарной помощи в г. Петровку (Луганская область, недалеко от Счастья), местные жители сами стали приносить еду, чтобы не прерывалась помощь нуждающимся.

Однако прифронтовая зона имеет две стороны от линии фронта, и на оккупированной территории люди тоже нуждаются в помощи, особенно те, кто остался без церквей, однако туда добираются немногие. Анна, которая доставляет помощь в оккупированную зону, рассказывала, что люди там нуждаются, прежде всего, в поддержке и надежде, порой просят, чтобы просто вместе с ними помолились.

2. Богословское осмысление социального служения

Богу нужен человек

Вместе с рассказами о волонтёрской деятельности на конференции происходило и богословское осмысление волонтёрства. Пастор церкви «Добрая весть» Сергей Демидович так сформулировал богословское понимание социального служения христиан: «Богу нужен человек. У Бога есть силы и ресурсы, но Ему нужен человек, чтобы служить». Сиречь, именно мы, люди, образно говоря, являемся руками и ногами Бога в этом мире, предназначенными для того, чтобы творить добро. И Бог ждёт, чтобы мы добровольно приняли это служение.

Город-убежище

В своих решениях пасторы опираются на Библию, но также и на индивидуальные откровения. Пастору Пётр Дуднику в январе 2014 г. было откровение, что наступивший год будет очень тяжелым. Стараясь не давать повода для паники, он призвал к мудрости прихожан и предложил им сделать запасы продуктов. Тогда он ещё не знал, что будет война. Когда Славянск был захвачен и начались перебои с доставкой продуктов, пришло понимание, что настало время использовать запасы для помощи горожанам. Церковь организовала два пункта горячего питания, где раздавали сухарики, чай и суп. Еще во время оккупации Пётр Дудник говорил, что у него есть откровение о том, что Славянск станет городом убежищем, и бегство сепаратистов из Славянска он расценил как действие Божией силы, которая внушила сепаратистам ужас. Волонтёрскую работу своей церкви он воспринимает как подтверждение откровения о городе-убежище.

Выступая на конференции, пастор Пётр Дудник сказал, что слова из книги пророка Исаия пророчествуют о Донбассе: «И будет в тот день: остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, Святого Израилева, чистосердечно». (Исаия, 10.20). Уже сейчас можно видеть, как те, кто обманулся лживыми обещаниями оккупантов, перестают полагаться на них и возлагают упование на Бога. Страдания подобны родовым схваткам, которые ведут к рождению новых людей, и в настоящий момент эти новые люди наполняют церкви Донбасса.

Понизить градус ненависти и сформировать ответственность за происходящее

Пастор Пётр Дудник выделил две основные практические цели деятельности христианских волонтёров. Во-первых, принести Слово Божие и через это понизить градус ненависти между людьми, во-вторых, способствовать формированию ответственности за всё, что происходит вокруг. Достижению второй цели способствует личный пример бескорыстной деятельности для того, чтобы постепенно менять жизнь к лучшему.

Когда волонтёры впервые прибыли в прифронтовой город Мироновский (рядом с Дебальцево), то увидели, что люди чувствуют себя брошенными. Многие жители просто сидели без работы и вообще без всякого дела, в то время как в городе были разрушения. Пётр Дудник обратился к жителям выйти вместе бригадой волонтёров на уборку города. Отозвалось семнадцать человек, и еще два человека отозвалось на аналогичный призыв мэра, который поддержал инициативу. От уборки улиц волонтёры перешли к ремонтным работам. Постепенно всё больше жителей стало вливаться в эту деятельность. Так возникла христианская миссия в городе. В Мироновском, как и в других миссиях прифронтовых городов, местные общины на 90% составляют люди, которые обратились к Богу в течении последних шести месяцев.

Уже зал собрания в Мироновском не вмещает собравшихся, и народ толпится в «притворе». А ведь в самом начале люди там были очень ожесточены войной. Пётр Дудник рассказывал, что когда раздавал там хлеб, один мужчина тыкал ему кулаком лицо, восклицая: «Ууу, Киевская хунта!» На это пастор Пётр отвечал без агрессии: «Мы привезли хлеб, потом еще привезём». Со временем ситуация в Мироновоском изменилась благодаря добрым делам, которые христиане совершают независимо от того, как к ним относятся окружающие. Теперь в Мироновском все знают церковь, её регулярно приглашают на все городские мероприятия, а ведь совсем недавно там не было ничего.

Война не против людей, но против духов

Пастор Пётр особо подчеркнул, что христиане ведут войну не против людей, а против духов ненависти, которые овладевают людьми. Духи, завладевая людьми, внушают им не только ненависть, но и страх. Во время оккупации Славянска, военные захватили здание той самой церкви, в которой пастор Пётр выступал перед гостями конференции, и устроили в ней казарму. Захват церкви проводился людьми в масках как полноценная военная операция, как будто в церкви были люди, которые могли оказать вооруженное сопротивление. Это говорило не только о ненависти, но и о страхе. Один вооруженный в маске вел под дулом автомата пастора Петра и вдруг сказал: «А я ведь эту церковь посещал! …А ведь эти книжки я раздавал!» «Так что ж ты их сам не читал!» - ответил Пётр Дудник, укоряя, что тот под прицелом ведёт своего пастора. Пастор Пётр был убежден, что не испытывая ненависти к этому вооруженному захватчику, с Божией помощью нужно противостоять духу, который овладел этим человеком.

Непрерывное служение церкви

Пастор пятидесятнической церкви Христа-Спасителя в Красногоровке Сергей Казаченко высказал на конференции мысль о непрерывном служении церкви. Жизнь церкви не сводится к воскресному богослужению, но должна охватывать всю неделю, а в воскресенье проводится, образно выражаясь, «планерка». Как сказал пастор Сергей, церковь готовила нас ко всему, давала ответы на все вопросы, но к войне мы оказались не готовы. Церковь Христа-Спасителя считалась маленькой по сравнению с другими протестантскими церквями Красногоровки, но именно её Бог выбрал в это время испытаний.

С началом войны жители стали покидать город, и число прихожан в протестантских церквях сократилось до десятка, а церкви Христа-Спасителя – до четырёх человек. Город подвергался обстрелам, пострадало здание церкви – снаряд разрушил крышу главного зала. Церковь стала помогать людям в эвакуации. Порой вывозить людей приходилось под обстрелами. Оставшиеся оставались без света и воды. Город был похож на призрак, всё было закрыто. В церкви сделали скважину и начали развозить воду пенсионерам. Стали привлекать к работе неравнодушных жителей, которые потом сами становились служителями церкви. Затем пришли с помощью волонтёры из Славянска, привезли генератор, чтобы качать воду, стали регулярно завозить хлеб. За полтора года число прихожан выросло с четырёх человек до четырехсот.

Особенно интенсивно город обстреливали с началом наступления сепаратистов на Марьинку 3 июня 2015 года. Первый обстрел длился 14 часов, затем снова и снова возобновлялся. Потух свет, и казалось, что при таких условиях люди не смогут собираться на богослужение. Однако пришло около ста человек! Более того, вечером люди снова пришли на библейскую школу. Для них было очень важно, что пасторы остаются вместе с ними: «Спасибо, что вы с нами! Вы здесь и нам от этого спокойнее».

Постепенно в городе изменилась духовная ситуация – если раньше люди боялись открыто молиться за Украину, то сейчас молятся. Как сказал пастор Сергей Казаченко, сейчас особенное время посещение Господа, и важно оказаться на месте, чтобы суета не отвлекла от истинного служения.

3. Духовный подъем и преодоление межконфессиональных границ в социальном служении

За месяц до миротворческой конференции в церкви «Добрая весть» проходил миротворческий семинар с гостями из России, на котором пастор Пётр Дудник рассказал, что именно сейчас церкви переживают духовный подъем. Никогда еще люди не молились так много. Быть может, за два года в церквях молились больше, чем за все предшествующее время жизни церквей. Однако не все церкви оказались готовы к испытаниям, и те церкви, которые ориентированы только прославление и вообще на «все хорошее», не уделяя внимания страданиям и испытаниям в жизни людей, оказались в прострации. И таких церквей большинство. Но те церкви, которые изначально были ориентированы на помощь ближнему, наиболее активны сейчас. Испытание войной отодвинуло на второй план межконфессиональные различия в Украине.

На фоне общего духовного подъема, который переживают все конфессии, церкви самых разных направлений объединяют усилия для противостояния агрессии и помощи людям. Сейчас церкви разделились не по конфессиональному принципу, а по принципу отношения к войне и общей боли на тех, кто помогает людям, и тех, кто предпочитает отстраниться от происходящего вокруг. И те церкви, которые помогают людям, реально изменяют духовную ситуацию в районах, пострадавших от войны. Ведь ущерб был не только материальный, но прежде всего духовный – война принесла с собой ненависть, озлобленность и недоверие к ближнему. Волонтёрская деятельность по оказанию материальной помощи церкви сопровождается евангельской проповедью любви и помощи ближнему. Цель – не просто помочь, а изменить сознание людей через проповедь любви и помощи ближнему. Относительно быстрая нормализация жизни на освобожденных территориях является плодом этой проповеди.

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Во время войны межконфессиональные различия между церквями отошли на второй план. Сейчас церкви разделяются по другому основанию – по отношению к страданиям людей вокруг, за пределами церкви. Одни церкви пребывают в самодостаточности внутрицерковной жизни, другие идут в мир нести социальное служение. Во время войны межконфессиональные различия между церквями отошли на второй план. Сейчас церкви разделяются по другому основанию – по отношению к страданиям людей вокруг, за пределами церкви. Одни церкви пребывают в самодостаточности внутрицерковной жизни, другие идут в мир нести социальное служение.

Большинство церквей самодостаточны и не стремятся вовлекаться в мирские дела окружающих людей. Вернее они участвуют в мирских делах, но постольку поскольку это способствует вовлечению новых адептов в служение внутри церкви. Самодостаточность церкви обеспечивается ориентацией на позитивную сторону внутрицерковной жизни – сосредоточение на прославлении Бога и на оптимистической уверенности в том, что с Божией помощью в личной жизни всё будет хорошо. При такой установке внешний по отношению к церкви мир вроде как и не нужен, ведь он не имеет никакого значения для дела спасения, и потому не особенно важно, что там происходит. Однако столкновение с болью и страданиями, которые принесла война, ввергло такие церкви в кризис.

Другая, меньшая часть церквей была ориентирована на помощь людям за пределами церкви, которые страдают. Эта ориентация на страдания не даёт замкнуться во внутрицерковной жизни. Возникает потребность нести добро вовне, и не только для вовлечения людей в церковь, а просто так, без какой-либо утилитарной установки, потому что христианину даётся такой дар Божий – любовь к ближнему. Ориентация на страдания делает церковь открытой внешнему миру и не позволяет стать замкнутой в своей внутрицерковной самодостаточности.

До войны указанное различие между церквями имело место, но воспринималось как не существенное, однако война выдвинула это различие на первый план. В России тоже есть тенденция преодоления межконфессиональных различий перед условием давления со стороны государства. Однако эта тенденция очень быстро переламывается, когда государство начинает использовать метод кнута и прямика по отношению к конфессиям. В этом случае выстраивание нормальных отношений с властью становится приоритетней взаимопомощи между церквями. В Украине нет никакого давления со стороны власти, и есть целый слой людей в серой прифронтовой зоне, которым нужна помощь. Поэтому взаимопомощь между церквями всегда остается в приоритете независимо от конфессиональных различий.