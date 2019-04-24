Лэнжнер - Девятая казнь - Langner - The Ninth Plague

Наши переводы Аллан Лэнжнер - Девятая казнь - THE NINTH PLAGUE - ALLAN LANGNER

JEWISH BIBLE QUARTERLY

Vol. 29, No. 1, 2001

Кто умертвил египетских первенцев?

Кто умертвил всех первенцев в Египте? Разве должен возникать такой вопрос? Разве не ясно, ведь неопровержимо сказано, что это делал Бог? Процитируем только два стиха в Книге Исход:

В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. (Исход 12:29)

когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле Египетской, от первенца человеческого до первенца из скота, — посему я приношу в жертву Господу все, разверзающее ложесна, мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю… (Исход 13:15)

Пасхальная Агада еще более решительна:

И Господь вывел нас из Египта не через ангела-служителя и не через посланника, а Сам во славе Своей, благословен Он, как написано: «И я пройду по земле Египетской в ту ночь, и я истреблю всех первенцев в земле Египетской от человека до скота, и против всех богов Египта я буду производить суды, я Господь».

Из этих и других источников стало ясно, что Сам Бог убил всех первенцев в Египте. Поскольку другие казни не смогли заставить фараона позволить израильтянам уйти, Десятая казнь, убийство первенцев, была переворотом, который заставил фараона отпустить евреев. Необходимы решительные и драматические действия, потому что больше ничего не получалось. Десятая Казнь была решающим ударом, который привел к Исходу Израиля из Египта. Таково стандартное представление.

Есть, однако, некоторые тревожные вопросы для такого представления. Разве не было другого выхода для всемогущего Верховного Существа, чтобы одолеть тиранов, кроме как посредством убийства невинных существ, как это было практически со всеми первенцами? Стоит ли Создателю вселенной подражать языческим божествам, для которых жертва первенцев не была необычной практикой? Безусловно, в этом случае это было сделано в качестве наказания. Но зачем убивать первенцев за грехи фараона?

В дополнение к этой теологической и моральной проблеме, в повествовании есть еще одна трудность:

В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам и все рабы его и весь Египет; и сделался великий вопль в земле Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца… (Исход 12:29-30)

Присутствие израильтян теперь представляло смертельную угрозу для всех египтян, которые в страхе были убеждены, что все они умрут, если израильтяне останутся среди них дольше. Следовательно, на фараона было оказано чрезвычайное давление, чтобы заставить его отпустить израильтян. Но как только они ушли, произошла полная перемена настроения:

И возвещено было царю Египетскому, что народ бежал; и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: что это мы сделали? зачем отпустили Израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою и народ свой взял с собою… (Исход 14:5,6)

Интересно, что случилось с смертным испугом, который египтяне только что почувствовали, когда стали требовать, что израильтяне должны немедленно уйти? Можно было бы ожидать, напротив, коллективного вздоха облегчения, по сути говоря, «радостного избавления». В соответствии с традиционным повествованием, смерть была в каждом египетском доме, в каждой семье. Их собственная жизнь оказалась под угрозой. И все же они с готовностью решаются догнать и вернуть тех же самых людей, чей Бог якобы нанёс такие смертельные удары и которые, несомненно, были способны к еще более разрушительным ударам, если их снова вернуть.

Согласно тексту, фараон отправился со своими войсками, чтобы вернуть израильтян в рабство, и он взял с собой людей - людей, которые только что были в панике, и которые присоединились к погоне с кажущейся готовностью вернуть евреев. Это были люди, о которых говорится: египтяне хоронили первенцев, которых поразил Господь (Числа 33: 4). Разве они больше не боятся Бога, облдающего такой удивительной силой? Как случилось, что ужас, который они только что пережили, так быстро испарился?

В то время как египтяне (до того, как они изменили свое мнение) настаивали на том, чтобы израильтяне поскорее ушли, самим израильтянам было предписано уйти в спешке: «пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его (ягненка) с поспешностью: это — Пасха Господня» (Исход 12:11). По словам Раши, это вкушение происходило в рамках подготовки к их скорейшему уходу. «И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло; квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их» (Исход 12:34). Как вспоминается во Второзаконии, «ибо ты с поспешностью вышел из земли Египетской» (Второзаконие 16:3).

Не было времени ждать вскисания теста. Они должны были есть хлеб, испеченный на скорую руку. Они не могли остаться, и при этом они не приготовили для себя никаких продуктов, и приготовиться к долгому путешествию. Ни минуты не должно было быть потеряно. Вывод заключается в том, что если бы они задержались, даже на мгновение, все было бы потеряно. Их возможность быть свободным народом исчезнет навсегда.

Почему израильтяне так спешили? В конце концов, они теперь одержали верх. Их Бог якобы только что нанёс сокрушительные удары по поработителям. Египтяне испугались их, а не наоборот, и настаивали на том, чтобы они ушли. Разве убийство всех первенцев не было достаточным доказательством того, что израильтяне не были людьми, с которыми можно было шутить? Если бы им потребовалось немного больше времени, чтобы лучше подготовиться, не посмели бы египтяне отпустить их? Действительно ли было необходимо, чтобы их уход был выполнен в такой спешке?

Есть еще одно загадочное дело: «И против всех богов Египта я буду производить суды» (Исход 12:12). Какие действия были совершены против богов Египта? Если под судами понимаются наказания, унижение, лишение власти, когда и как они исполнялись? В тексте не уточняется. Основным египетским божеством был бог солнца - Ра. Какие суды были совершены против него?

Вернемся к первоначальному вопросу: кто умертвил всех первенцев в Египте? Был ли это Бог? Он спустился с высоты небес, чтобы поразить каждого первенца? По этой ли причине египтяне запаниковали и закричали: «Мы все обязательно умрем». Если это так, то почему же, как только они похоронили своих мертвецов (якобы пораженных Богом), они с готовностью присоединились к фараону, чтобы догнать израильтян и вернуть их в рабство? Неужели они больше не боятся, что такой Бог может и снова погубить?

Если, с другой стороны, это не было Божьим деянием, то что же так напугало их, заставив фараона позволить израильтянам уйти? Был ли источник террора над первенцами чем-то отличным от традиционной версии? Если да, то как и кем были убиты первенцы? Могли ли эти события быть спровоцированы Девятой казнью, которая, согласно тексту, предшествовала Десятой казни? Более пристальный взгляд на Девятую казнь и ее последствия, мы рассмотрим далее.

Девятая казнь

Девятая казнь описана следующим образом: И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и будет тьма на земле Египетской, осязаемая тьма. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле Египетской три дня; не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня; у всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. (Исход 10:21-23)

Темнота Девятой Казни не была обычным явлением. Это была густая тьма. Она была настолько густая, что ее можно было почувствовать; настолько интенсивная, что в ней было что-то ощущаемое. Один комментатор отмечает, что слово «осязаемая» в склонении hiphil означает «непреходящая». То есть обычная темнота ночи уходила, заменяясь необычайной тьмой, которую египтяне не могли преодолеть даже с помощью искусственного освещения.

По словам Раши, темнота длилась не три дня, а две триады дней, и была различной степени интенсивности. Луи Гинзберг в своей монументальной книге «Легенды о евреях» утверждает, что это продолжалось семь дней. Согласно Иосифу Флавию, тьма не только ослепляла египтян, но и затрудняла дыхание (II:X:14, 5). Мудрость Соломона гласит, что тьма парализовала их, они в ужасе лишались рассудка (Прем. 17: 5,11,21). Существует раввиннистическая традиция, противоречащая библейскому повествованию, что подавляющее большинство израильтян погибло во тьме, и лишь небольшая часть была спасена, чтобы покинуть Египет (Mechilta d'Rabbi Simon ben Jokhai, Exodus 10:23, 1905, p. 38.)

В нееврейских источниках в месопотамском эпосе о Гильгамеше есть фраза о том, что «все яркое было превращено во тьму». Святыня из черного гранита, найденная в Эль-Арише, гласит: «Земля была в великом страдании. Ни люди, ни боги не могли видеть лица тех, кто рядом с ними». Согласно греческим писателям, даже затмение - это время, когда на людей приходит сильный страх.

Таким образом, именно эта тьма, даже на один день или меньше, создает хаос, пока она длится. Девятая Казнь, продолжалась ли она девять, семь, шесть или три дня, была ужасающей и парализующей население Египта, с разрушительными последствиями. Для египтян это было особенно страшно, потому что их главным божеством был бог солнца Ра, который был для них источником всякого света и всей жизни.

Ра считался создателем всего в видимом мире вокруг них, а также самого неба. Поскольку день и ночь чередовались ежедневно, египтяне считали тьму мощным противником солнца, непримиримым врагом света. День считался добром, а ночь - злом. Борьба между светом и тьмой продолжалась днем и ночью. Вражеские силы тьмы нападали на солнце в самые темные часы ночи и прилагали все свои силы, чтобы не дать солнцу взойти на небе на рассвете. Но Ра, с его магическими способностями, смог победить своих врагов, рассеивая тьму, которая сменялась светом.

Что египтяне могли заключить из-за тьмы, которая сохранялась еще долгое время после того, как ее обычно дожен был сменить свет? Это могло означать только то, что Ра попал в беду - неспособен преодолеть злые силы тьмы. Если Ра был в смертельной опасности, то и они тоже. Без Ра не было бы больше света, и в конце концов вся жизнь угасла бы. Что в таких опасных обстоятельствах можно было сделать? Как Ра может быть спасен и, следовательно, сами египтяне? Как реагировали язычники в древние времена, когда сталкивались с серьезным затруднением? Во 2 Книги Царей есть отрывок, который является наиболее поучительным:

И увидел царь Моавитский, что битва одолевает его, и взял с собою семьсот человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Едомскому; но не могли. И взял он сына своего первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в Израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю. (4 Царств 3:26,27)

Столкнувшись с надвигающейся катастрофой, в качестве крайней меры царь Моава пожертвовал своим первенцем в надежде избежать катастрофы. Как такая жертва могла спасти его от надвигающегося бедствия? Вероятно, это было основано на предпосылке, что гнев богов, когда-то возникший, поставил под угрозу благополучие целого народа. Предлагая жизнь в жертву (то есть первенца), боги смягчаются, а остальные люди будут пощажены.

Произошло ли что-то подобное в Египте? Были ли первенцы принесены в жертву самими египтянами в результате ужасающего кризиса наивысшей величины? В этом случае они не могли умолять о спасении бога Ра, поскольку в то время он был явно слишком слаб, чтобы спасти даже самого себя. Альтернативная надежда могла бы состоять в том, что разрушающее божество могло бы быть удовлетворено жизненной силой, принесенной в жертвоприношении. Их надежда была на спасение бога Ра и тем самым самих себя. Когда тьма не смогла рассеяться, даже после жертвоприношения первенцев, они умоляли фараона отпустить израильтян; в противном случае «мы все непременно умрем».

То, что тьма была источником их террора, подтверждается в тексте. Как отметил Кассуто:

Эта казнь [тьма] покажет, насколько велика сила Божья против богов Египта. Когда Бог Израиля желает, солнце исчезает, оно было главным богом египтян, и больше не может светить тем, кто ему поклоняется. (Cassuto, Perush al Sefer Shmot (Jerusalem: Hebrew University Press, 1954) pp. 85, 88)

Если наше предположение верно, что слово raah (Исх. 10:10) намекает на бога солнца Ра, то можно сделать вывод, что казнь тьмы - это немедленный ответ на слова фараона: «Смотрите, как бы вам в руки Ра не попасть!»

Кассуто также отмечает, что в драматическом отрывке, посвященном Исходу Израиля из Египта, слово «ночь» встречается в трех последовательных стихах:

Это произошло в полночь (12:29).

И фараон поднялся ночью (12:30).



И он призвал Моисея и Аарона ночью (12:31).

Затем была ночь бдения Господу (12:42). Эта же ночь - ночь бдения за сынами Израилевыми на протяжении всех их поколений: ибо в месяц Авив Господь, Бог твой, вывел тебя из Египта ночью (Втор. 16: 1).

Казалось бы, все это произошло ночью, посреди темноты. Как понимали египтяне, происходила космическая битва. Их основное божество, Ра, было в смертельной схватке с Богом Израиля и теряло позиции. Последствия такой борьбы ошеломили разум. Весь свет и всякая жизнь были под угрозой уничтожения. То, что было возможным выходом, это то же, что делал царь Моавитян в свое время, пожертвовать первенцами. Ученые рассказывают, что египтяне редко участвовали в человеческих жертвоприношениях, но разве это не может быть одним из тех редких случаев? Когда их действия не смогли рассеять тьму, раздался протест: «Мы все обязательно умрем, если израильтяне не уйдут».

Моисей, воспитанный в царском дворе, был, несомненно, знаком с поклонением богу Ра. Его стратегия состояла в том, чтобы поспешно уйти израильтянам, потому что когда тьма сменится солнечным светом, их возможность освободиться будет потеряна навсегда. По мнению египтян, появление Солнца было бы триумфом Ра. Бог Израиля, который считался ответственным за тьму, был бы тогда побежден, в их понимании.

Следовательно, не было времени для промедления, не было времени ждать, пока тесто скиснет, не было времени, чтобы подготовить адекватные условия для их длительного пути. Задержка даже на мгновение означала риск потерять шанс на свободу. Это был вопрос поспешности, прежде чем засветит солнце.

В этом контексте понятно, что одержимость страхом, охватившая египтян во время Девятой казни, была бы теперь снята. Это также объясняет полное изменение намерения египтян. Причиной их тревоги был не Бог, нисходящий свыше и убивающий их первенцев. То, что напугало их, было тьмой. Когда тьма ушла, исчез их страх. Ра преодолел силы, направленные против него. Почему бы им не вернуть израильтян в рабство? Зачем терять бесплатный труд рабов? У фараона не было никаких проблем, чтобы заручиться поддержкой народа, и он взял людей с собой.

Поспешный исход Израиля произошел в разгар страхов, и из-за темноты, решающего бедствия от Бога, которое завершилось Исходом. Но не противоречит ли это стихам, в которых недвусмысленно утверждается, что убийство первенцев было делом Бога? Не совсем, поскольку в ранние библейские времена все события, будь то преднамеренные или случайные, приписывались Богу.

Когда кто-то случайно убил другого, Бог попустил ему попасть под руки убившего (21:13). Точно так же Господь ожесточил сердце фараона (10:20). Если этот стих следует понимать буквально, то это был Бог, а не фараон, который был ответственен за дальнейшее рабство израильтян.

Раши, цитируя мудрецов, неоднократно заявляет, что Тора говорит в стиле людей. Таким образом, как говорит Кассуто, «И Господь ожесточил сердце фараона» - это еще один способ сказать: «И сердце фараона ожесточилось». Именно упорство фараона, а не дела Божьи удерживали израильтян в рабстве. Все события были приписаны Богу, независимо от того, как они произошли. Точно так же, если египетские первенцы были убиты самими египтянами, из гибель была приписана Богу. (Cassuto, Perush al Sefer Shmot (Jerusalem: Hebrew University Press, 1954) p.37.)

Означает ли это, что было только девять казней, когда традиция настаивала на том, что их было десять? Нет. Убийство первенцев действительно было бедствием (казнью).

И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын Мой, первенец Мой; Я говорю тебе: отпусти сына Моего, чтобы он совершил Мне служение; а если не отпустишь его, то вот, Я убью сына твоего, первенца твоего. (Исход 4:22,23)

По словам Кассуто, этот отрывок следует понимать в контексте меры за меру. Подобно тому, как фараон отказался освободить Израиля, первенца Бога, так и первенец фараона будет убит. Убийство первенца было предопределено Богом. Но он был казнен египтянами во время девятой казни тьмы.

В Агаде есть песнопение «В древности большинство чудес совершалось ночью». Таким образом, одна из величайших драм в истории произошла ночью; то есть среди тьмы. Это было сделано на скорую руку, прежде чем тьма сменилась солнечным светом. Исход из Египта был определяющим моментом в истории народа Израиля. Снова и снова эти слова произносятся слова в память об Исходе из Египта. Есть ли какое-то эхо этих событий в более поздние времена, о резком событии, которое привело бы в смятение врагов Бога, и будет связано с тьмой? Это будет предметом последующей статьи в этом журнале.