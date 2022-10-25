Лихошерстов - Непонятый Христос доктора Прокопенко - Лжетеология на службе у кровавого молоха “z-путинизма”

1. Вступление

2. Живая правда Евагрия Понтийского против мёртвой схоластики А.Прокопенко

3. Неповиновение тиранам Фомы Аквинского и повиновение любой власти А.Прокопенко

3. Истолковательное насилие и терминологический коллапс "зелотства" А.Прокопенко

4. "Роковая ошибка" доктора А.Прокопенко или манипулятивно-конъюнктурная герменевтика на идеологической службе Z-путинизма

5. Мартин Лютер Кинг против А. Прокопенко. Омертвение совести российского Христианства в критике “Социального Евангелия" пропутинского богослова

6. Личное обращение и пророческое предостережение для А.Прокопенко

"Когда Бог желает наказать народ, Он даёт ему нечестивых правителей"1

Жан Кальвин

В июле 1933 года, всего лишь через несколько месяцев после прихода Гитлера к власти, молодой немецкий пастор Иоахим Хоссенфельдер проповедовал в возвышающейся мемориальной церкви кайзера Вильгельма, самой важной церкви Берлина. Его главным опорным местом проповеди была 13 глава Послания к Римлянам, на основании которой он аргументированно напоминал верующим о важности послушания тем, кто находится у власти. Вся церковь была украшена нацистской символикой и знамёнами, а её скамьи были забиты верующими нацистами и солдатами в военной форме2. Третий Рейх готовился к новой территориальной экспансии, и его молодые богословы стремились не просто показать единство Церкви и Фюрера, но идеологически обосновать грядущее воссоединение немецкого народа в Судетах и Австрии.

Хотя в каждой деноминации христианства существуют свои доктринальные воззрения, в классическом определении Уэйна Грудема “доктрины — это обобщение того, чему учит нас Писание по определенной теме, производное систематического богословия по данному вопросу”3. Само же систематическое богословие, как попытка упорядочить христианское учение, его фундаментальные принципы, содержание и подходы, восходит к раннему христианству. Одну из таких первых попыток систематического изложения богословия мы видим в Евангелии от Луки, в самом начале священного текста: “Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен” (Лк. 1:1-4). Таким образом, как резюмирует доктор Роберт Спроул: “Быть христианином — значит быть теологом, изучающим Бога и Его волю. Современное презрение к богословскому содержанию и упор на самостоятельное мнение и эмоции не разделялись Апостольской Церковью”4.

К сожалению, оправдание агрессивного, властного Zла всегда было трудной задачей для лицемерных теологов. Появление в России совершенно новой триумфально-фарисейской теологии “ядерного электората” (теологии Zла, теологии Z-путинизма), целого штата придворных епископов и богословов, которые солидаризируются с путинским “гопничеством” и даже оправдывают преступления кремлевского режима, становится серьёзным фундаментальным вызовом как для христианской нравственности, так и для человеческой цивилизации в целом. В этой связи для всего постсоветского Христианства чрезвычайно важно не просто актуализировать, но понять и определить, в какой мере теологу́мен (греч. θεολογούμενον) или ересь д-ра А.Прокопенко5 о полном повиновение любой власти соответствуют доктринально-догматическому учению самой Церкви.

1. Живая правда Евагрия Понтийского против мёртвой схоластики А.Прокопенко

У Карла Барта в его фундаментальной работе "Послание к Римлянам" есть важное предупреждение о том, что теолог в своей интеллектуальной гордыне и ограниченности может поставить свои рациональные рассуждения выше самого Откровения с большой буквы6. В этом смысле все самоуспокоительные заверения “пабликов” российского агрессора о том, что "c нами Бог" очень плохо сочетаются с радикально иной правдой Евангельского Откровения. Дебора Хансингер в своей книге “Вынести Невыносимое” (“Bearing the Unbearable”)7 напоминает о том, что крест, как видимый знак травмы Бога, находится в самом центре восприятия христианской веры. Именно на кресте Бог навсегда отождествил Себя не с тем, кто "бьёт первым", а с теми, кто страдает от такого жестокого садистского удара, соединился не с агрессором, а с жертвой преступного поведения, скорбит и печалится не с епископом С.Ряховским, а с его украинскими братьями и сёстрами, лишившимися его пасторского сострадания и участия.

Андрей Кураев так говорит о нашем христианском умении видеть сквозь "шелуху" и "пропагандистский туман": "Как сказал принц Датский, я конечно же сошел с ума, но при юго- западном ветре я все ещё могу отличить цаплю от сокола, то есть жертву от охотника. Ясно, что Московская Патриархия с гордостью от себя этот дар отринула"8.

Отринула от себя этот дар и пропагандистская работа А.Прокопенко "Христианство и зелотство"9, опубликованная на портале “ academia.edu ”, и являющаяся классическим примером повторной виктимизации жертвы (в данном случае украинского христианства и Украины в целом), главная проблема которой определяется автором не через внешнюю агрессию преступного кремлевского режима, а исключительно как результат внутренней "борьбы" отступившего от Христа украинского "зелотства" за не совсем богоугодные политико- социальные преобразования. По мнению новоявленного теолога из Самары, христиане Украины неправильно поняли Христа, избрав своим героем немецкого теолога и мученика Дитриха Бонхёффера вместо того, чтобы добровольно-молчаливо идти в новый путинско- вавилонский плен, повинуясь призыву пророка Иеремии10. О качестве подобной манипулятивно-конъюнктурной герменевтики мы поговорим чуть позже.

Для начала же задумаемся: "Почему для богословского сообщества так важно своевременно и критически отреагировать на псевдобогословские опусы доктора Прокопенко?" Сегодня главная трагедия Гундяева, Ряховского и того же Прокопенко не просто в том, что, по справедливому замечанию Папы Римского, они стали "алтарными мальчиками" Путина (“Putin’s altar boy”)11. Подлинная глубина духовной проблематики здесь в том, что они стали "алтарными мальчиками" тех нечистых духов, которые наполняют сегодня российского фюрера (Подробнее об этом см. статью доктора А.Лихошерстова "Бог и Путин: Демистификация и Послесловие Zла")12. И потому первый шаг в деконструкции лжетеологии А.Прокопенко заключается в правильной онтологизации российского Zла, в определении причин и истоков их гордыни и превозношения, нераскаянного духа и жестокосердия. Знаете ли вы, в чем различие между пессимистом и верующим оптимистом? Пессимист говорит: "Ну вот всё, хуже быть не может!" Оптимист в ответ скажет: "Не отчаивайся, худшее ещё впереди!" После простонародно- местячкового богословия целого ряда славянских пасторов я ошибочно полагал, что худшего "богословствования" быть уже не может, но работа А.Прокопенко о зелотах перевернула мои представления о богословском дне. Согласитесь, одно дело - неграмотный глиеватский проповедник, который не знает истории Церкви и путается в элементарных вопросах пацифизма и божественных диспенсаций, и совсем другое - образованный богослов, который сознательно прислуживает путинским бесам, оправдывая позорно-лицемерную этику молчания и бездействия российских протестантов и представляя в своих незрелых работах по сути чистейшую апологию путинского Zла.

Вместе с тем классическое определение христианского подвижника Евагрия Понтийского (346– 399 AD) остаётся неизменным до сего времени: "Настоящий богослов тот, кто истинно молится и кто истинно молится, тот настоящий богослов" ("If you are a theologian, you will pray truly. And if you pray truly, you are a theologian")13. С этим трудно не согласится. Настоящий богослов, подобно пророку Даниилу, всегда является человеком высокого духа, Божьим сосудом, которому по его любви к Богу даровано знание от Всевышнего. Это помазанник, который переживает через молитву особенное общение с Духом Святым и потому осознает, что в данный момент творит Бог: "Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также" (Ин 5:19). Как правильно указывал в этой связи протестантский теолог Алистер Макграт, "Христианство — это вера, основанная в главной мере на взаимоотношениях" ("Christianity is a profoundly relational faith")14.

"Пророки твои провещали тебе пустое и ложное и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твоё пленение, и изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию" (Плач Иеремии 2:14).

В данной критической рецензии я как автор попытаюсь доказать, что работа А.Прокопенко является "пустым и ложным" богословским видением проблематики взаимоотношений церкви и государства, которое "не раскрывает беззакония" путинского режима, "изрекает ложные богословские "откровения" и "приводит" лишь к "изгнанию" России из цивилизованного мира и последующему общечеловеческому осуждению её преступлений.

В своей статье "Не распознав зло – о вине русской культуры" Андрей Архангельский преподает высокий мастер-класс лицемерным путинским богословам:

"Тем, кто имеет отношение к культурным процессам, приходится постоянно спрашивать себя: в какой степени мы несём ответственность за новое варварство XXI века, за продолжающееся массовое убийство людей российской военной машиной? В первое время мы вспоминали о конкретных произведениях массовой культуры, потакавших низменным инстинктам, разжигающим ненависть (как, например, известные фильмы "Брат" и "Брат-2") ... Однако приходится признать простой факт: подавляющее большинство российского населения не способно "так" рассматривать вещи, без идеологических подпорок; и дело тут не только в том, что эти люди плохо учились в школе. Суть в том, что наша культура десятилетиями и, увы, даже столетиями игнорировала саму проблему существования зла"16.

"Но теология не виновата!" — спешит возразить ему А.Прокопенко в своей статье. — "Теология не убивает. Мы вне политики. Наше царство не от мира сего!" "Хорошо, — отвечает тому Андрей Архангельский, — попробуем поставить вопрос иначе: чего не сделало русское богословие, чтобы предотвратить весь этот ужас? "Одно государство, во много раз сильнее, вероломно нападает на другое, оправдывая себя ничтожными, не имеющими отношения к реальности причинами; бомбит мирное население, называя его одновременно "братским" и якобы желая его "спасти". Всё это есть откровенный, лицемерный, беспримесный акт зла... Примерно так, в толстовской манере можно описать происходящее сегодня; этот приём литературовед Виктор Шкловский назвал "отстранением", целью которого является "вывести читателя из автоматизма восприятия"17.

Подобное "отстранение восприятия" очень точно характеризует и всю статью А.Прокопенко. По этому поводу будет уместна следующая притча: "Папа, папа, а в какой концлагерь нас везут?"

— спрашивает сын. "Не знаю, сынок, я политикой не интересуюсь", — заученным штампом отвечает ему отец-баптист из самарской церкви доктора Прокопенко. Теолог Дэвид Харт, напротив, очень проникновенно высказался о том зле, которое переживают сегодня украинцы: "Когда я вижу смерть ребенка, я вижу в этом не лицо Бога, а лицо Его врага... И вместо того, чтобы пространно рассуждать о том, как слезы маленькой девочки, страдающей во мраке, созидают Божье Царство, я буду лучше думать о том, как однажды Бог утрет всякую слезу с ее глаз"18.

Второго сентября, на следующий день после публикации статьи А.Прокопенко, я с женой и тёщей был проездом на Кипре. Для того чтобы скоротать время до вечернего отъезда, мы решили пойти на экскурсию. При посещении церкви девятого века местная женщина- экскурсовод упомянула о том, что турки-османы, завоевавшие Кипр, разрушили на нём все школы для того, чтобы лишить национальной идентичности местных греков. И только под протекторатом Великобритании началось возрождение греческих школ. Помню я подумал тогда о том, что дела диавола неизменны в любой культуре, в любой исторической эпохе. "По плодам их узнаете их" (Мтф. 7:16). Демоническая ненависть московского фараона-психопата разрушила в Украине более пятисот школ и учебных заведений, сотни больниц и административных зданий. Я украдкой посмотрел на тёщу, которую мы совсем недавно, вместе с шестью остальными родственниками, забрали из разбомблённого рашистами Харькова в Канаду. В её глазах блестели слёзы. Педагогический Университет имени Григория Сковороды, в котором она проработала большую часть своей жизни, в котором её мама, известный украинский лингвист Надежда Батюк, издавала “Фразеологічні Словники Української Мови”, был умышленно уничтожен ракетным ударом путинской, люцифероподобной по своим делам солдатни. Но что такое страдание жалких людишек, каких- то 15 миллионов украинских беженцев, когда на кону у Путина, Гундяева и Прокопенко рождение новой, встающей с колен ордынской империи? Именно поэтому фраза "Се, оставляется вам дом ваш пуст" (Мф. 23:37) слышится сегодня властным голосом Господа Иисуса Христа в безблагодатных гундяевских храмах, поддержавших братоубийственный грех кремлёвского Каина. "Се, оставляется вам дом ваш пуст" — вторит ему звучное эхо в ряховско-прокопенковских богословских кругах современной России. Подобно древним иконам и фрескам, проступающим сквозь заново нанесённую штукатурку, живая правда Евагрия Понтийского проступает на мертвой, мелочно-имперской схоластике "доктора" А.Прокопенко таким болезненно-колючим укором в огрубевшей и выжженной совести российского протестанта. Но даже после этого я продолжаю верить в Церковь Иисуса Христа, верить в то, что Дух Святой поможет нам хотя бы при юго-западном ветре отличать цаплю от сокола и жертву от охотника... 2. "Неповиновение тиранам" Фомы Аквинского и повиновение "любой власти" Алексея Прокопенко В традиции рационально планируемых утопий от “Республики” Платона и до Великой Французской Революции и более поздних тоталитарных режимов нацизма, сталинизма и Z- путинизма в человеке всегда жила мечта социального искупления через сильное и мощное государство. И все тоталитарные режимы во имя этой мечты этатизма (“étatisme” — превозношения государства и преклонение перед его сильной рукой) умело манипулировали массами, прикрываясь мессианскими лозунгами и утопистскими схемами. При этом сама претензия на утопизм всегда общественно-религиозна: “Я не хочу быть Я”, — кричал в позапрошлом веке М.А.Бакунин, — “Я хочу быть Мы”19. “Единица - вздор, единица-ноль”, — вторил ему поэт В.Маяковский. В мире постмодерна государство, как преемник Церкви, стало объектом того, что представитель диалектической теологии Пауль Тиллих (1886–1965) назвал “предельной обеспокоенностью” (“ultimate concern”), то есть стало “высшей ценностью в жизни людей,

которой подчинены все другие ценности”. “Когда народ делает нацию своей конечной обеспокоенностью, — писал Тиллих, — он требует, чтобы все другие переживания, экономическое благополучие, здоровье и жизнь, семья, эстетическая и познавательная истина, справедливость и человечность были принесены в жертву… Всё сосредоточено на едином боге, нации”20. Любой политический фюрер мог быть обласкан любовью народа, пообещав тому не далёкое и труднодостижимое, а близкое и реальное Царство Божие уже здесь и сейчас, в славную эпоху его правления. Всё, что для этого требовалось, это ещё сильнее сплотиться вокруг лидера нации (есть лидер — есть нация), ещё немного чужой земли, ещё больше ракет и бомб на головы противников, ещё больше мобилизованных солдат на фронт для победы… Христианское богословие, напротив, всегда противостояло диктатуре этатизма и его утопиям. Так, датский богослов Сёрен Кьеркегор (1813–1855), отстаивая “неуменьшаемую индивидуальность” каждой человеческой личности, писал: “Поместите меня в cистему, и вы получите мое отрицание, я не просто математический символ — я есмь!”21 Дополняя глубочайшую мысль Кьеркегора, Николай Бердяев (1874–1948) подчёркивал факт того, что “Государство есть подчинённое, ограниченное и служебное средство в деле осуществления Царства Божьего. Государство не есть носитель абсолютного добра, абсолютного духа и оно может стать враждебным абсолютному добру, абсолютному духу. Против зла земного града восставали древние пророки, Бл.Августин. Истина, ограничивающая абсолютность государства, запечатлена кровью христианских мучеников”22. Последняя фраза киевского философа и богослова Н. Бердяева особо важна для понимания катастрофического провала работы А.Прокопенко в её бескомпромиссном требовании повиновения “любой власти”. Вседозволенность правителя в богословской фантазии самарского автора не ограничивается ни призывами пророков, ни кровью мучеников. Горман Бошан в своём эссе23, анализируя и сопоставляя роман Евгения Замятина “Мы” (1920) и роман- антиутопию Джорджа Оруэлла “1984” (1949), исследует проблематику того, как идея слежения Большого Брата за бесправными винтиками системы вытравливает всё самое человечное в человеке, превращая людей в рабов и безликие "нумера". При этом в романе Замятина “Мы” есть одна ключевая фраза, помогающая понять как в тоталитарных диктатурах создаются те или иные произведения во славу земной власти: "От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Единого Государства: Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства. Это будет первый груз, который понесет ИНТЕГРАЛ. Да здравствует Единое Государство, да здравствуют нумера, да здравствует Благодетель!”24

Здесь остаётся лишь поставить соответствующую подпись: "Богослов нумер 536, свой трактат о величии Единого Государства Российского окончил. Да здравствуют безликие нумера, да здравствует Благодетель В. В.Путин!" Вместе с тем следует признать, что статья А.Прокопенко наиболее полно демонстрирует современную диалектику мысли российского протестантизма по вопросу взаимоотношений церкви и государства. В целом, главный посыл самарского автора озвучен в выводах его работы: "Любые мирские власти — это часть общей благодати, которую Бог дал человечеству, и которая обеспечивает хотя бы какой-то порядок в поражённом грехом обществе. А борьба зелотов этот порядок, наоборот, раскачивает. Любая революция, любая попытка силовой смены правительства путем баррикад или покушений на жизнь царя повергает общество в хаос и только умножает зло"25. Очевидно, что интеллектуальный контур подобного восприятия действительности страдает известным идеалистическим утопизмом и не применимым к практической жизни. Родоначальник христианского реализма Р. Нибур называл подобный тип мышления "немудростью детей божьих" перед греховным напором “детей тьмы”26. Непонятно, могут ли христиане в таком случае голосовать за партии, которые борются за смену парламента, правительства и президента, как власти? Должны ли мы позволять той же власти Гитлера продолжать геноцид евреев, а безумцу Путину уничтожать сирийские и украинские города ковровыми бомбардировками и ракетными обстрелами? Таким образом, теоретическая конструкция А.Прокопенко становится лишь бесполезным набором слов, когда царь и помазанник Саул превращается в одержимого бесами деспота. Механизм обратной связи и ответственности такого деспота-тирана перед народом в работе не раскрыт от слова "совсем"27. Ударение на то, что "любые мирские власти" — это "благодать и порядок", в то время как "любая революция, любая попытка силовой смены правительства" — это некая категория зла, свидетельствует лишь о тоталитарном сознании и ограниченности самого автора, но не находит своего подтверждения в Писании. Пример #1: Исход Израиля Так, именно Бог стал Инициатором исхода Израильского народа из Египетского рабства, что по формальным признакам было бунтом и восстанием против законной власти фараона: "И сказал Господь [Моисею]: Я увидел страдание народа Моего (Украинского, прим. А.Л.) в Египте (России) и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки Египтян (Россиян) и вывести его из земли сей [и ввести его] в землю хорошую и пространную (Европейскую), где течет молоко и мед..." (Исх. 3:7-8). В этом отрывке Писания примечательно то, что создаётся на все последующие века прецедент того, что категории справедливости даже в нашем падшем греховном мире превозмогают все иные государственно-образующие категории правды земных фараонов (не занимайтесь глупостями, а продолжайте делать урочное число кирпичей, почитайте, слушайте и молитесь за своего фараона, пойдите совершите служение в пустыне и возвращайтесь назад и т. п.). При этом тех, кто не хотел жить в свободе, но роптал на Моисея и хотел вернуться в Египет под тираническую власть фараона, Бог уничтожил в пустыне: “Скажи им: живу Я, говорит Господь: как говорили вы вслух Мне, так и сделаю вам; в пустыне сей падут тела ваши, и все вы, исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и выше, которые роптали на Меня, не войдете в землю, на которой Я, подъемля руку Мою, клялся поселить вас...” (Чис. 14:28-29). Таким образом, Бог ожидает, что мы будем не пассивными восприемниками дара свободы, а теми, кто активно сражается за её обретение. Пример #2: Восстание Авессалома Когда Давид согрешил с Вирсавией, Бог объявляет царю через пророка, что это Он устроит будущую революцию Авессалома против его власти: "Так говорит Господь: вот, Я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем" (2 Цар.12:11). Обратите внимание на выразительную точность Божьего Слова: не "восстанет из среды твоей", а “Я воздвигну на тебя зло из дома твоего". Странно, что в схоластическом уравнении богослова А.Прокопенко Бог полностью выносится за скобки общественно-политической жизни, становясь не активным Участником исторического процесса, а лишь неким Статистом и Наблюдателем. Такой мировоззренческий подход вполне присущ либеральному богословию, но абсурден для баптиста, ежедневно молящегося Богу о куда менее значимых вещах. Пример #3. Апостолы Пётр и Иоанн: “суди́ те, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?” (Деян. 4:19) После того как апостолы Пётр и Иоанн исцелили хромого, “священники и начальники стражи при храме и саддукеи” (Деян 4:1) “наложили на них руки и отдали их под стражу до утра” (Деян 4:3). На другой день Пётр, исполнившись Духа Святого, прямо и публично обличил этих “уважаемых” в народе служителей, напомнив им о недавнем преступлении: “…именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли…” (Деян 4:10). Библейские Примечания Барнса отмечают, что “синедрион на то время состоял из 71 или 72 лиц, имеющих доверие всей нации заниматься особо важными делами. Это был орган особого влияния и власти и поэтому они полагали, что их указаний должно быть достаточно, чтобы удержать невежественных галилеян от публичных выступлений. Незадолго до этого именно этот совет и, возможно, в том же составе привлек к суду и осудил нашего Спасителя прежде, чем доставить Его к римскому правителю”28. Комментарии Мэтью Генри указывают, что в данном отрывке апостолы “свидетельствовали против их лицемерия, нечестия и тирании” (“testifies against their hypocrisy, wickedness, and tyranny”)29. В ответ на неслыханную дерзость члены синедриона, “призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Пётр и Иоанн сказали им в ответ: суди́ те, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали” (Деян. 4:18-19). Комментарии Экспозиторного Греческого Завета говорят о крайней степени запрещения апостолам со стороны властей — не сметь произносить даже слова “μὴ φθέγγεσθαι”,“not to utter a word”30. Однако же синедрион боялся предпринять что-то больше против апостолов, так как “ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего” (Деян 4:16). В данном отрывке мы видим, как по отношению к апостольскому призыву о повиновении власти (Рим. 13:1-6; 1 Пет. 2:13) устанавливается не менее чёткое и ясное апостольское ограничение такого повиновения (Деян. 4:18-19, Деян. 5:29). Как гениально определил в своем эссе известный американский натуралист, богослов и философ Генри Дэвид Торо 31 (1817–1862), в основе любого акта гражданского неповиновения находится непреодолимое противоречие между человеческими законами и данным Богом неписанным законом совести 32 . Тот же Бл. Августин, например, учил, что “знание вечного закона запечатлено в нас” (De Lib. Arb. I, 6). Но духовная деградация членов синедриона, так же, как и современных служителей и богословов России, дошла до уровня того, чтобы не просто не говорить правды, а чтобы сознательно умалчивать и даже запрещать говорить о ней.

В этом плане цели и задачи статьи А.Прокопенко представляют собою потуги повторного изобретения велосипеда. Непонятно, зачем доказывать уже решённые теоремы, когда более именитые и признанные Вселенской Церковью богословы гораздо более осмысленно и глубоко высказались по этим вопросам до тебя. Тот же Фома Аквинский (1225–1274 AD), имеющий титулы Доктора Ангельского и Вселенского (Doctor Angelicus, Doctor Universalis), детально исследовал вопрос восстания (революции) против гражданских властей в целом ряде своих работ ( Комментарии на Приговоры 1254-1256, вторая часть Суммы Теологии 1271-1372, O Царстве "De Regno" 1266, Комментарии на Послание к Римлянам 1272-1273). Касательно вопроса подчинения христиан тиранической власти Фома Аквинский утверждал, что гражданские власти могут потерять свое божественное установление ( divine ordinance ) в двух случаях:

1) по способу получения самой власти ( quantum ad modum acquirendi ), как, например, многократный обман и фальсификации в избирательной системе на выборах; 2) по тому, как именно используется и применяется эта власть ( quantum ad usum ). Ибо как справедливо отмечал Фома Аквинский в Сумме Теологии, Вопрос 92 “О Действии Закона”: “тиран не желает блага своим подданным, а думает только о своей выгоде” (“a tyrant does not intend the good of his subjects, but considers only his own profit”) 33 .

При этом первое обоснование Ф. Аквинского имело две подкатегории:

а) личный дефект правителя, как правило морального характера ( defectum personae ). Здесь ужесами граждане должны обращать внимание на недостойное расторжение брака своего из-за народа правителя, его половое беспутство, бесконечное враньё, психопатические припадки ярости, исполнение правителем языческих обрядов, что открывает двери для проклятия всего народа и т. п.

б) получение и удержание власти посредством насилия, узурпации, симонии, и все остальные случаи, не попадающие под определение законного преемства власти “jus prealationis". В понимании Вселенского Доктора, Сумма Теологии, Вопрос 92 “О Действии Закона”: “Тиранический закон, поскольку он не соответствует разуму, не есть закон в абсолютном выражении, а скорее извращение закона” (“A tyrannical law, through not being according to reason, is not a law, absolutely speaking, but rather a perversion of law”). Второе обоснование Фомы Аквинского, дающее право на гражданское неповиновение тирании, включает в себя различного рода злоупотребления власти, примером чего могут быть коррупция, использование государственных органов для поиска и убийства своих политических оппонентов, аннексия чужих территорий, ведение агрессивной войны и т.п. И здесь Фома Аквинский был максимально категоричен в том, что "повиновение не должно оказываться тиранам" ("to [a tyrant] no obedience is owed". By Thomas Aquinas. Commentum in Quatuor Libros Sententiarum. Liber Secundus. Dist. XLIV, Q. II, A. 2, translated by J.G. Dawson). В немалой степени благодаря выдающимся работам Ангельского Доктора Теологии Фомы Аквинского и его учению о неповиновению тиранам, Папа Римский 15 сентября 2022 г. напомнил мировому сообществу о том, что "это было морально оправданным для наций обеспечить Украину оружием для ее защиты от российской агрессии" (it was morally legitimate for nations to supply weapons to Ukraine to help the country defend itself from Russian aggression)34. “Да, но мы — русские люди, и католики нам не указ!” — возмутятся поклонники творчества А.Прокопенко. — "Мы люди соборного мышления и своих богословов слушать будем!" И здесь я хотел бы поддержать и развить этот тезис. Действительно, любой богословский анализ является лишь творческой "экспериментальной активностью" того или иного автора35. Как признает ап. Павел: "... надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные. (1 Кор. 11:19). Критическая герменевтика, занимаясь вопросами уяснения и истолкования смыла библейского текста, предполагает, что участники определенного дискурса обладают глубокими теоретическими познаниями и общими ценностями, обусловленными их верой36. Поскольку у Отцов Церкви "опыт и практика", как правило, предшествовали доктринам", ("experience and practice generally precede doctrine")37 любое богословское утверждение, помимо аргументированности и согласованности, должно пройти стадию своей верификации и валидации в сфере практического богословия38. Но даже в этом случае от имени Церкви может говорить лишь собор, а не отдельный богослов. И здесь чрезвычайно важно понять, насколько та же соборная православная мысль согласуется с частным мнением теолога А.Прокопенко? Должен ли христианин всегда безропотно подчинять себя любой власти? На Юбилейном Архиерейском Соборе РПЦ, состоявшемся 13- 16 августа 2000 г. в храме Христа Спасителя, были приняты и утверждены “Основы социальной концепции Русской Православной Церкви”, в которых прямо оговариваются целый ряд ограничений относительно повиновения мирской власти (пункт III.5.):

“Если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении. Христианин, следуя велению совести, может не исполнить повеления власти, понуждающего к тяжкому греху. В случае невозможности повиновения государственным законам и распоряжениям власти со стороны церковной Полноты, церковное Священноначалие по должном рассмотрении вопроса может предпринять следующие действия: вступить в прямой диалог с властью по возникшей проблеме; призвать народ применить механизмы народовластия для изменения законодательства или пересмотра решения власти; обратиться в международные инстанции и к мировому общественному мнению; обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению”39. Изложенная и принятая собором концепция “мирного зелотства” и по сути “мирного майдана” РПЦ разрабатывалась и готовилась ещё тогда, когда российское общество дышало воздухом ельцинской свободы, а сам В.Путин был мелким взяточником питерской мэрии. Никто не мог представить, что преступная путинская диктатура сможет “принуждать верующих к тяжкому греху” братоубийства в геополитических войнах против православных Грузии и Украины. Более того, в пункте III.8 установлено следующее соборное запрещение, забытое и нарушенное патриархом Кириллом и священством РПЦ: "Существуют области, в которых священнослужители и канонические церковные структуры не могут оказывать помощь государству, сотрудничать с ним. Это: а) политическая борьба...; б) ведение гражданской войны или агрессивной внешней войны ;40" И когда вчерашний замполит, а ныне рейх- протоиерей А. Ткачёв призывает мобилизованных россиян к ведению агрессивной войны, заявляя в своем безумии “я ожидаю, это совершенно естественно, всплеска религиозности, потому что война должна быть народной…”41, то в данном конкретном случае он свои имперские чувства и жалкий ум ставит выше соборного решения всей Церкви42. пункт IV.9 — "Когда же исполнение требования закона угрожает вечному спасению, предполагает акт вероотступничества или совершение иного несомненного греха перед Богом и ближним, христианин призывается к подвигу исповедничества ради правды Божией и спасения своей души для Вечной жизни. Он должен открыто выступать законным образом против безусловного нарушения обществом и государством установлений и заповедей Божиих, а если такое законное выступление невозможно или неэффективно, занимать позицию гражданского неповиновения"43. Следует также отметить, что и в протестантском теологическом лагере незрелые выводы А.Прокопенко о подчинении любой власти не относятся к главному мыслеобразующему тренду богословской траектории, что легко можно будет доказать в отдельном исследовании любого бакалавра теологии. Уже упомянутый Генри Дэвид Торо, боровшийся за отмену рабства, в своем эссе “Гражданское неповиновение” писал: “Все люди признают право на революцию; то есть право отказаться от верности правительству и сопротивляться ему, когда его тирания или его неэффективность велики и невыносимы”44. Получается, что ни католическая, ни православная, ни тем более протестантская богословская мысль доктринально не поддерживают концептуальную однобокость и неполноту теоретических изысканий А.Прокопенко. Более того, в данном случае мы видим, как практическая и соборная мудрость Церкви, оставляющей за собой право “отказать государству в повиновении”, превозмогает ошибочность частного мнения российского богослова “о повиновении любой власти”.

В классическом определении Карла Барта "Понимание истории — это непрестанный разговор между мудростью вчерашнего дня и мудростью дня завтрашнего. И разговор этот должен вестись честно и с различением"45. В этом плане несколько удивительно оценивать работу, которая полностью игнорирует диалог с богословием современности, не пытается соотнести себя с его основными трендами и по факту написана даже не для Церкви позавчерашнего дня, а для Церкви XV-XVI веков, живущей в абсолютном невежестве, без доступа к масс-медиа, освещающих грехи и преступления власть имущих и без всякой возможности реализовывать свои избирательные права и свободы для низвержения нечестивых правителей. В чем тогда горизонт "мудрости завтрашнего дня" богословских суждений доктора А.Прокопенко? В представлении своих мелочно-имперских и конъюнктурно-еретических идей за общепринятое богословие? Или в навязывании современной Церкви бесправной позиции раба и прислужника нелегитимных тиранов и деспотов? 3. Истолковательное насилие и терминологический коллапс "зелотства" А.Прокопенко Немецкий философ-атеист Фридрих Ницше в автобиографии, хвалясь, рассказывал о своей уникальной способности улавливать самые сокровенные частички чужих душ, "преизобилующих скрытой грязью на дне многих характеров" (“abundant hidden dirt at the bottom of many a character”)46. И в этом смысле он был “гением неблагодати”. Печально, что в своем пристрастном исследовании доктор А.Прокопенко усматривает в "зелотстве" лишь многочисленные недостатки и вызовы, грязь и негатив, забывая, что в отличии от Ницше мы, христиане, призваны ощущать в каждом человеке благоухание Божественной жизни, ценность Его образа и подобия, ценность прав и свобод каждой личности, в том числе и тогда, когда она борется против тоталитарной тирании и диктатуры. Так, в понимании автора: "Сочетание религиозной ревности с борьбой за социально-политические преобразования можно охарактеризовать как «зелотство». Подобные настроения нередко проявлялись в разные века в христианстве, как, в общем-то, и в других религиях"47. Внимательный анализ данного определения "зелотства” А.Прокопенко показывает, что по целому ряду критериев оно является неверным, ложным и не вполне адекватным. Если в своем обзорном, историко-описательном анализе зелотства, как явления первого века нашей эры, автору более или менее удалось отразить главные характеристики этого движения, то дальнейшая попытка самарского богослова применять этот термин к реалиям XXI века приводит лишь к истолковательному насилию и терминологическому обрушению всего дискурса.

Пример #1: Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов неоднократно высказывал свои симпатии к христианству, утверждая, что "коммунистическая идеология и христианство — это почти одно и то же". Поскольку его коммунистическая партия борется за определенные социально- политические преобразования в российском обществе, то согласно определению А.Прокопенко, как по формальным признакам, так и по фактическим основаниям, Г. Зюганов - зелот! У него прямо так на лбу и написано. Но вот что вам ответит на это сам верный ленинец? “Я из семьи потомственных учителей и пчеловодов... — обиженно возражает А.Прокопенко Зюганов. — "Мне с детства пришлось много трудиться на огороде и пасеке"48. Пример #2: Депутаты блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социалистический союзы) потребовали от федерального правительства "четко и недвусмысленно" назвать Россию причиной напряженной угрожающей ситуации и принять необходимые меры49. В данном случае мы опять сталкиваемся с "сочетанием религиозной ревности с борьбой за социально-политические преобразования". Должны ли мы этих христиан Германии также характеризовать как "зелотов"? Абсурдность подобного истолковательного насилия очевидна. Пример #3: "Царь Египетский повелел повивальным бабкам Евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал [им]: когда вы будете повивать у Евреянок, то наблюдайте при родах: если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живёт. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь Египетский, и оставляли детей в живых" (Исх. 1:15-17). Когда сегодня многие матери России, в том числе и по своим религиозным убеждениям, прячут своих детей от "могилизации" на российско-украинской войне и "не делают так, как говорит им царь московский", то не является ли их борьба за жизнь своих детей неугодным Богу зелотством, как определяет это путинский доктор теологии А.Прокопенко? Напротив, именно в этом месте Священного Писания мы наиболее ясно видим этическую позицию Бога, Который самым прямым и видимым образом благословляет подданных фараона противится его земной тирании во имя жизни и справедливости: "За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался" (Исх. 1:20). При этом у повивальных бабок был как политический аспект неповиновения (саботаж личного указания Египетского царя), так и социальный (противозаконная с точки зрения Египта помощь своему страдающему от геноцида народу). Однако же до сего дня они являются для нас удивительным примером гражданского мужества. Как писал об этом Дэвид Митчелл: "Стоит какой-либо тирании стать обыденной, и победа ее неизбежна"50. Россия А.Прокопенко так долго стращала себя "зелотством", что путинская тирания стала в этой стране ужасающе обыденной.

Далее, как юрист по своему первому базовому образованию, я хотел бы пояснить почему по формально юридическому критерию вышеуказанное определение зелотства А.Прокопенко также является ложным и неадекватным как по отношению к украинскому или российскому, так и вселенскому Христианству. Со времени Великой Французской Революции для граждан (физических лиц) происходит постепенное утверждение правового принципа "разрешено всё, что не запрещено законом"51. Для юридических лиц и организаций напротив, определяющим становится принцип "разрешено всё, что прямо указано в законе и уставе". Таким образом для того, чтобы негативно-обличительная коннотация определения А.Прокопенко была бы объективной по отношению к Украине и хоть в какой-то мере соответствовала действительности, необходимо чтобы в уставных документах религиозных объединений Украины и/или тех же церквей было прямо указано об их участии в “борьбе за социально- политические преобразования". Поскольку общий замысел идеологической подгонки работы А. Прокопенко под осуждение Украинского Христианства как плотского нео-зелотства прочитывается легко и понятно, то для самарского теолога остаётся самая малость — точно указать кто именно из Церквей Украины решил в своих уставных документах "бороться" за преобразования. Современное богословие это не площадка для лживых идеологических пропагандистов и манипуляторов, которые привыкли вкладывать в уста своих противников надуманные фразы. И если ты критикуешь, то критикуй предметно, точно и по факту, как это делал Христос: вот написано, а я говорю вам следующие... В реальности же подобной формулировки в уставных документах украинских религиозных объединений и организаций не может быть даже гипотетически. В современной политологии данный термин "борьба за социально-политические преобразования" относится к сфере политической деятельности партий по захвату и удержанию власти. Церкви Украины, так же как церкви в России и во всем мире закрепляют в своих программно-уставных документах положения о сотрудничестве, диалоге и соработничестве с государством. В теории я могу определить православных епископов как "длиннобородых, прямоходящих человеческих существ, покрытых дорогой и блестящей одеждой", но более мудрые богословы критически напомнят мне, что существуют куда более точные определения этих служителей. Любой архаизм, в том числе и богословский — это соответствующий термин или лексическая единица, вышедшая из употребления, хотя соответствующий предмет (явление) остаётся в реальной жизни и получает другие названия, в процессе чего устаревшие слова вытесняются или заменяются современными синонимами. Легитимация термина "зелотства" в современных реалиях требует соответствующего консенсуса среди теологов (чего на практике нет), а не единичной богословской импровизации самарского доктора. То, что украинские христиане разных конфессий в политическом плане более активны, нежели россияне, ещё не означает их принадлежность к совершенно нелепому и так несуразно навязанному А.Прокопенко термину "зелотства" двухтысячелетней давности. Просто в украинской действительности президент- бандит бежит от восставшего народа в Ростов, а в российской уже сам народ бежит от президента-узурпатора на машинах в сторону финской, грузинской и казахско-монгольской границы. Видный православный историк Николас Зернов ещё в далёких от майданов семидесятых годах указывал на это кардинальное отличие российского и украинского этноса:

“Русская жизнь в течение Киевского периода была сосредоточена в городах, населённых предприимчивыми и свободолюбивыми гражданами, которые были ревностны к своим традиционным свободам, и любой князь, который их нарушал, подвергался опасности быть изгнанным со своего трона этим народом”52. Уилл Дюрант в своей книге "Уроки Истории" очень точно подметил, что "Когда какая-либо группа или цивилизация приходит к своему упадку, это происходит не по каким-то мистическим ограничениям, а через неудачу их политических и интеллектуальных лидеров справится с вызовом перемен"53. И здесь мы с особым "печалованием" воспринимаем тот факт, что интеллектуальный лидер российских баптистов А.Прокопенко неправильно оценил вызов перемен и в своих работах и проповеди принял непосредственное участие как в неоправданной сакрализации мафиозного путинского режима, так и в демонизации освободительной борьбы украинского народа за свою независимость и окончательную деколонизацию от северных варваров бандитской Московии. Имперский Христос А.Прокопенко в его сентябрьском Credendum называет христиан "алчущих и жаждущих правды" (Мф. 5:6) "зелотами" и "националистами"54. Христос Евангельский, напротив, называет таких христиан "блаженными", то есть счастливыми людьми, ибо их жажда высшей правды и справедливости не будет забыта Богом, но будет услышана и восполнена: "Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного" (Мф. 18:10). Запрос на справедливость во все времена был и остаётся одним из базовых устремлений человечества. Миллионы людей на этой планете лишили себя жизни, поскольку в их системе ценностей жить без справедливости не имело смысла. Только Христос может понять и принять страдающих людей, тех же убиваемых путинскими ракетами и бомбами украинцев. Его земным родителям, Иосифу и Марии, тоже пришлось стать беженцами в чужой земле Египта, спасаясь от обезумевшего и бесноватого царя Ирода (Мф. 2:13-15). Их скорый исход, так же, как и в Украине, был омрачен криками тысяч матерей в безутешном плаче о своих убиенных детях (Мф. 2:16-18). Затем он пережил отвержение собственного народа, предательство учеников, несправедливый суд и мученическую, рабскую смерть. “Наш Бог — это страдающий Бог" (“Our God is a suffering God”55) — вдруг вмешивается в нашу дискуссию с Прокопенко столь нелюбимый им Дитрих Бонхёффер, и тут же получает от путинского богослова жирный неуд, за то, что, как поясняет А.Прокопенко, "участвовал в заговоре против Гитлера"56. Не нужно забывать, что в российской системе ценностей это первая и наиглавнейшая заповедь — "не переизбирай и не убивай царя своего". Уж лучше пусть ядерная зима на планете, чем поднять руку на бандита, убийцу и проходимца во власти. Но тут, нарушая всю стройность теоретических конструкций А.Прокопенко о зелотстве, перед нами вдруг появляется с мечем Божий пророк Самуил и над царём Амаликитским свершает свой справедливый и мгновенный приговор: "...как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына. И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале (1 Цар. 15:33). И почудилось мне в видении, как будто бы в Московской Патриархии во время сильной смуты и войны с братским народом патриарх Кирилл-Самуил говорит своим чёрным воинам-монахам: приведите ко мне этого низкорослого царя московитского. “И подошёл к нему царь дрожащий, и сказал: конечно, горечь смерти миновалась?” (1 Цар. 15:32). Но грозно вымолвил Кирилл-Самуил: "Как ты бомбами, снарядами и ракетами жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына. И разрубил Кирилл-Самуил царя московитского гранитной табакеркой пред Господом”.

4."Роковая ошибка" доктора А.Прокопенко или манипулятивно-конъюнктурная герменевтика на идеологической службе Z-путинизма В строго диалектическом смысле “Теология — это ministerium verbi divini (служение Божественного Слова) не больше и не меньше”57. Любой человек, читающий Библию, уже является её интерпретатором (истолкователем). Для того, чтобы уяснить и истолковать значение библейского текста мы все, осознано или на уровне подсознания, пользуемся теми или иными приемами и методами экзегетики (извлечение смысла отрывка) и герменевтики (истолкование значения текста)58. Библейская герменевтика как способ достижения эпистемологической определённости изучает ряд общих принципов правильного толкования Библии, которые помогают нам преодолевать исторические пробелы, культурные различия, языковые несоответствия и мировоззренческие расхождения59. И вопрос здесь не в том, будете ли вы заниматься герменевтикой или нет. Теперь, как отмечает Пол Ахтемайер в своём “Введении в Новую Герменевтику”, “вопрос в том, должна ли герменевтика быть предметом тщательной теологической рефлексии, или её следует принять и позволить действовать без богословского разъяснения”60. Доктор Том Райт также полагает, что любому серьёзному исследователю Писания необходимо заниматься эпистемологией (теория познания) и герменевтикой (теория толкования)61. По мнению Вернера Жанронда, “Не каждая библейская теология является хорошей теологией”62. Так, например, очень сложно извлекать и выявлять смысл текста (auslegen), не добавляя в то же время что-то к нему (einlegen). Жанронд утверждает, что предположение большинства библеистов о том, что библейские дисциплины могут функционировать на чисто научном уровне (on a purely scientific «wissenschaflich» level), является несколько преждевременным из-за субъективизма и нашей конфессиональной ограниченности63. Для преодоления возникшего кризиса истолкования всемирно известный французский философ и герменевт Жан Поль Рикёр (1913–2005), дополняя известную позицию Августина “Мы должны понимать, чтобы верить, и верить, чтобы понимать”64, предложил сформулировать уже ставшее классическим для герменевтики «кредо истолкователя» 65: Я верю в герменевтический реализм;

Я верю в герменевтическую рациональность;

Я верю в герменевтическую ответственность.

В свете изложенного, детальный анализ работы А.Прокопенко показывает, что герменевтика автора не основана на реализме того, что переживает сегодня Церковь Иисуса Христа в Украине и на Московии, отрицает здравую рациональность, навязывая верующим неразумное послушание властям, и является крайне безответственным призывом имперского истолкователя, ведущего своих слушателей к катастрофическим ошибкам, неверным выводам и даже ереси. Методология историко-критического богословия и буквального грамматико- исторического толкования библейского текста, напротив, помогает опровергнуть целый ряд ложных посылок в аргументации и доказательствах А.Прокопенко, полагающего, что “Действительно, среди неверующих, как и среди последователей широкого религиозного пути, зелотство всегда будет предпочитаемо христианству. Однако как в те времена, так и сейчас, это роковая ошибка”66. И далее, “Взгляд Христа радикально не-националистичен. Для Него водоразделом является не то, как человек относится к земному государству Иудея, а то, принадлежит ли он к Небесной Отчизне… Борьба за независимость земного государства — не христианский приоритет”67. 4.1. Личное предубеждение и субъективизм (Personal Bias and Subjectivism) Свое негативное отношение к зелотству и национализму, сформировавшееся под воздействием шовинистической российской пропаганды и многолетнего имперского рабства, А.Прокопенко выдаёт за неоспоримую Божью истину. В данном случае эмоциональная риторика автора заглушает реальное библейско-историческое видение дискурса. Как указывал по этому поводу теолог Мешенер, “Мы не можем приравнивать наши высказывания о Боге к бытию Бога. Абсолютной вневременной Истиной является лишь Сам Бог”68. Например, создавая полностью надуманный и искусственный образ аполитичного Христа, Который в российском богословии десятой дорогой обходит всякое зелотство и национализм, автор утверждает, что “Зелотом был один из двенадцати апостолов — его так и звали: Симон Зелот (Лук. 6:15; Деян. 1:13). Когда мы рассмотрим чуть ниже отношение Иисуса Христа к зелотству, мы сможем с уверенностью сделать вывод, что Симон принадлежал к этому движению до того, как последовал за Христом”69. Насколько исторически обоснованной и объективной является данная экзегеза? Даже далекие от специальных познаний в библеистике верующие тут же назовут ещё, по крайней мере, одного апостола из числа Двенадцати, принадлежавшего к партии зелотов — Иуду Искариота, прозвище которого прямо указывает на его связь с этим движением (Искариот — искажённое от греч. “σικάριος” — «сикарий», «вооружённый кинжалом», «убийца»)70. Иуду называли так в среде апостолов, чтобы отличать его от другого ученика Христа, Иуды, сына Иаковлева, прозванного Фаддеем. Это предположение отчасти помогает понять и саму мотивацию предательства Иуды, в понимании которого Христос отказался идти на более радикальные шаги по низвержению власти римлян, а вместо этого учил о далёких, непонятных вещах, как например, о любви к врагам. Авторитетный протестантский теолог Оскар Кульман (1902–1999) в своей работе «Иисус и Революционеры» помимо Иуды обосновывает принадлежность к зелотам ещё двух апостолов Петра и его брата Андрея71. Оказывается, зелотов или, по крайней мере, сочувствующим им в апостольском окружении Христа было больше, чем один, как это утверждает А.Прокопенко. И здесь, конечно же, было бы разумнее верить безусловно великому теологу Оскару Кульману, а не пасторам из Сакраменто и докторам из Самары, позорящим свои украинские фамилии идеологической поддержкой мафиозно-демонического Z-путинизма. Более того, мы видим, как в самом начале книги Деяния все апостолы единым голосом вопрошают у воскресшего Христа именно то, что тревожило зелотов всей Иудеи: “Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?” (Деян. 1:6). В тот момент, воодушевлённые чудом воскресения Христа, апостолы всё ещё пребывали под влиянием парадигмы Ветхого Завета, надеясь, что Бог поведёт их на завоевание своей земли и восстановит им независимость их государства. И здесь особо примечательно то, что в ответе своим ученикам Христос не сказал им: “О маловерные, как не поняли вы, что я не- националистичен и борьба за независимость земного государства — не Мой приоритет!” Наоборот, слова Христа — это скорее послание надежды: “не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти…” (Деян. 1:7). Отсылка к временам и срокам, это указание на осуществление чего-то в будущем, то, что к радости евреев и произошло в 1948 году.

4.2 Фундаментальный провал в применении базовых принципов герменевтики (Fundamental Failure in Application of Basic Hermeneutical Principles) Христианский богослов IV века епископ Диодор Тарсийский в целом ряде экзегетических работ учил о подлинной исторической природе Священного Писания, Которое “всегда говорит о действительных событиях (πράγματα) и их реальности (ἀλήθεiα)”72. В своей полемике против Филона и Оригена Диодор Тарсийский указывал им на фундаментальные нарушения в применении основополагающих принципов герменевтики, что имеет отношение и к предмету нашего диспута: “Однако новаторы в области Священного Писания и мудрые в собственном тщеславии или по бессилию перед повествованием (ἱστορίαν), или по злому умыслу ввели аллегорию не в смысле апостола, но ради своего тщеславия вынуждают читателей понимать одно вместо другого”73. Подобное “бессилие перед повествованием” Священного Писания демонстрирует в своей статье и богослов из Самары А.Прокопенко: "Второй библейский довод, который часто приводят в поддержку политического активизма, – это пример Иоанна Крестителя. В Писании упоминается, что Иоанн обличал Ирода за незаконный брак... Во-первых, обращает на себя внимание, что это не предписывающий, а описывающий текст. То есть здесь нет повеления: «Иди и ты поступай так же». Здесь есть лишь рассказ о том, как поступил Иоанн, при этом деталей сообщается не так уж много"74. В понимании А.Прокопенко, данное повествование всего лишь некий библейский рассказ описательного характера без конкретных побудительно-предписывающих инструкций. Но в чем же тут бессилие такой этически пустотелой и беззубой герменевтики? Многие бывшие и настоящие студенты семинарий наверняка помнят великолепную книгу Гордона Фи и Дугласа Стюарта “Как читать Библию и видеть всю ее ценность”. Эти более мудрые теологи- герменевты считают иначе: "Мы предполагаем, что Святой Дух знал, что Он делал, когда вдохновлял такую большую часть Библии именно в форме повествования… Библия содержит больше такого типа литературы, который называется “повествованием”, нежели любого другого. Например, более 40% Ветхого Завета — повествования. Поскольку Ветхий Завет сам по себе составляет три четверти всего объема Библии, неудивительно, что единственным наиболее часто встречающимся типом литературы всей Библии является повествование"75. Таким образом, истолкование данного отрывка доктором А.Прокопенко — это невежественная пощёчина всем пасторам постсоветского пространства, которые не только проповедуют, но и дерзают делать нравственно-предписывающие выводы из рассказов и повествований Священного Писания.

Далее, что касается отсутствия прямого указания-повеления «Иди и ты поступай так же». Датский теолог Сёрен Кьеркегор одним из первых указал на тот факт, что в Своей проповеди наш Спаситель, в основном, применял непрямой (indirect) индуктивный метод керигмы (возвещения истины) в общении с целевой аудиторией. Кьеркегор определял этот метод как “способ выявления возможностей и действий у слушателей” (“the mode for eliciting capability and action from within the listeners”). Прямое обличение Христос использовал там, где это была единственная возможность спасти грешника (как, например, в случае с книжниками и фарисеями)76. Именно так и поступает Иоанн в данном отрывке с Иродом. С другой стороны, как поясняет Ф.Крэддок, когда "этот метод (прямого толкования) используется проповедниками, то он оказывает плохую службу слушателю, так как не позволяет ему полностью участвовать в послании, которое доносится до него”77. Это позволяет понять, почему "повествования "не всегда учат в прямом смысле. Они подчеркивают Божию природу и откровение таким особым способом, каким не могут этого сделать легальные или доктринальные части Библии, позволяя нам косвенно переживать события и опыт, а не просто выучить то, что связано с этими событиями и опытом”78. Ричард Дженсен в своей книге “Рассказывая историю” (“Telling the Story”) обращается к различным формам непрямой коммуникации евангелия с церковными слушателями. Как утверждает автор, в проповеди определенной истории Библейский текст и его содержание заново воспроизводятся в рассказы, которые имеют серьёзное значение для тех, кто слушает это послание сегодня. Цель такого непрямого послания в том, чтобы вовлечь самого слушателя в историю, сделать его живым соучастником евангелия79. Помимо этого, ценность повествований Священного Писания ещё и в том, как утверждают признанные авторитеты герменевтики Гордон Фи и Дуглас Стюарт, что "они часто иллюстрируют то, что дается прямо и категорично в другом месте. Это представляет собой имплицитное (косвенное) обучение, которое вместе с соответствующим эксплицитным (прямым) обучением в Писании является высокоэффективным в образовании учебного опыта, который Святый Дух может положительно использовать. Например, в повествовании о прелюбодеянии Давида с Вирсавией (2 Цар. 11) вы не найдете утверждения типа “Прелюбодеянием и убийством Давид совершил неправедный поступок”. Считается, что вы знаете, что прелюбодеяние (и убийство) — неправедны, так как этому уже учила прямо Библия в Исходе 20,13-14. Повествования иллюстрирует зло, принесенное личной жизни царя Давида и его способности править. Данное повествование не учит систематически насчет прелюбодеяния и не могло бы быть использовано в качестве единственного базиса для такого учения. Но как одна иллюстрация последствий прелюбодеяния в определенном случае оно дает такое мощное высказывание, которое может отпечататься в мозгу внимательного читателя так, как не смогло бы прямое, категорическое учение”80.

Я осмелюсь предположить, что православные иерархи России знали о том, что прелюбодеяние, а затем и блуд президента В.Путина с игривыми горничными (С. Кривоногих) и молодыми гимнастками (А. Кабаева) были неправедны. Но вот как отреагировала Российская Православная Церковь на “скрепоносный” развод В.Путина в пояснении Андрея Кураева: "Один из дней моей жизни начался с того, что мне позвонил министр пропаганды Русской Православной Церкви Владимир Иванович Легойда и сказал: "Отец Андрей, умоляю не комментируйте развод Путиных”. Вот так я узнал о том, что Путин разводится со своей любимой"81. Какой же это позор для православной нации иметь президента-прелюбодея, который ради удовлетворения своей необузданный похоти не просто инициировал развод со своей законной женой, но и произвел на свет непонятное количество детей от разных женщин. И как вишенка лицемерия на тортике путинских беззаконий — оправдание войны заботой о семейных ценностях развратившимся до самого морального дна диктатором. Возможно, кто- нибудь из “великих богословов” России, тот же А. Прокопенко или А. Ткачёв, наконец-то расскажет ему, что такой прелюбодей и блудник в соответствии с христианской догматикой Царства Божьего не наследует (1 Кор. 6:9-11)82. А то он в рай собрался. По слову Христа, величайший “из рождённых женами" (Мф.11:11) пророк Иоанн Креститель не побоялся обличить в сексуальном грехе своего царя. Этот “неполиткорректный” поступок настоящего помазанника Божьего стоил ему головы. Если бы нечто подобное произошло в России начала двухтысячных, то скорее всего никакой войны с Украиной не было бы. Дело в том, что у беззаконников нет внутреннего нравственного стержня противостоять правде Божьей. Писание говорит, что “нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним; а праведник смел, как лев” (Притчи 28:1). Но сегодня в России головы патриархов и священноначальников в огромной цене. Потому и не осталось на земле русской подлинных великанов Божьего Духа. В сухом остатке там лишь теологические пигмеи, которые в удушливой атмосфере демонического мрака, нарушая все принципы герменевтики, пишут апологетические статьи во славу авторитарных лилипутов. “И оправдана премудрость чадами её” (Мф.11:19). 4.3.Игнорирование автором подхода “Tota Scriptura” (Author’s Ignorance of “Tota Scriptura” Approach) 2) Все, кто относят себя к ортодоксальному историческому христианству, верят в Святую Троицу потому, что богословы и апологеты Ранней Церкви активно использовали в своей доказательственной логике и тринитарных аргументах подход “Tota Scriptura”, как всесторонний анализ всех релевантных мест Священного Писания. Доктор Роберт Спроул напоминает в своей работе “Tota Scriptura”, что “Сама Библия — это не отдельная книга, а собрание многих отдельных книг. Церковь изначально стремилась установить то, что мы называем каноном Священного Писания”. Именно поэтому в своей борьбе против ересей “Церковь должна была определить всю полноту апостольских писаний”83. К сожалению, по вполне понятным идеологическим причинам, методология истолкования автора работы “Христианство и зелотство” игнорирует принцип “Tota Scriptura”. А.Прокопенко не пытается понять, почему в Ветхом Завете Бог действовал радикально иным способом, но зациклен на парадигме ложного пацифизма и аполитичности Иисуса Христа, так же как в свое время апостолы пребывали под влиянием парадигмы милитаризма Ветхого Завета. Человеку свойственно обожествлять всё временное и относительное. Но Бог абсолютно суверенен в выборе экономии Своего взаимодействия с творением: “И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое” (Откр. 21:5). Не нам, людям, устанавливать какие-то ограничения Всевышнему. Мусульмане утверждают, что всемогущий Бог не может стать человеком. Теолог из Самары не позволяет Христу выйти за пределы аполитичного мировоззрения баптистского братства. Однако, если в понимании А.Прокопенко зелотство, как вооружённая борьба против власти и широкий путь, так неугодно Богу, то почему тогда во время Иисуса Навина именно Бог посылает Свой народ вооруженным путём овладеть обетованной землей? При этом, когда исполнилась полнота времени, Бог благословил и повел на вооруженную борьбу за свою землю и независимость евреев уже в новейшее время (время Нового Завета), доказательством чего являются десятки исполнившихся пророчеств Священного Писания о воссоздании и возникновении государства Израиль.

4.4.Умышленное искажение библейского откровения о Божественной Истине (Deliberate Distortion of Biblically Revelation about Divine Truth) Григорий Великий (540–604), говоря об истолковании Писания, учил, что “Дух жизни прикасается к разуму пророка таким же образом, каким Он касается разума читающего” (“Just as the Spirit of life touches the mind of the prophet, He also touches the mind of the reader”)84. В этом смысле, “Священное Писание — это Божественный акт коммуникации, который не завершен до тех пор, пока не будет принят и осмыслен в соответствии с намерением Говорящего85. Продолжая тему диахронической солидарности боговдохновенных авторов Священного Писания в ответном распознавании “testimonium spiritus internum” — “внутреннего свидетельства духа” самих читателей, как восприемников Божественного Откровения, мы отчетливо видим в Слове Божьем, что Господь Иисус нигде прямым и явным образом не осудил движение зелотства как нечто несовместимое с Его учением; Апостолы-зелоты Симон, Пётр, Андрей и Иуда были частью Его команды; История Ранней Церкви не содержит запретов для христиан на участие в политической жизни своей страны или положительно-побудительных примеров сектантского затворничества и/или бегства от мира; Более поздние попытки гностического и монашествующего христианства самоудалиться от всего плотского и недуховного, в том числе и от государства, как установления Божьего, привели к решительному осуждению Церковью ересей докетизма и манихейства86. Утверждение д-ра А.Прокопенко о том, что “взгляд Христа радикально не-националистичен”87 игнорирует факт того, что именно Бог Библии является Творцом всех наций, их уникальных языков, культур и в какой-то мере даже государственных образований88, появившихся во избежание диктатуры тоталитаризма, подобно той, которая существует в его авторитарной, бесправной и отсталой России. Более того, появление народов — это не какой-то случайный акт или историческое недоразумение, как предполагает в своих псевдоисторических статьях об Украине нелегитимный диктатор и будущий участник международного трибунала В.Путин. Как показала бесславная практика его насилия и агрессии против Украины, даже В. И. Ленин в национальном вопросе был намного мудрее и справедливее нынешнего руководителя Кремля, принимая реальность того, что без учета национальной составляющей конфедерация Советского Союза была бы невозможной89. Апостол Павел поясняет, что именно Бог “произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию” (Деян.17:26). Искажение библейского откровения о Божественной истине в работе А.Прокопенко отчасти происходит ещё и потому, что сам автор не может оставаться этически нейтральным, но сопереживает преступной российской агрессии в Украине и потому беспощадно бичует всех зелотов и националистов, выдавая свои имперские комплексы за волю Божью. При этом любовь россиян к своей родине и её захватническим завоеваниям преподносится их государственной и богословской пропагандой как здоровый, библейский патриотизм, в то время как любовь украинцев к своей земле квалифицируется как осуждаемое Христом зелотство и национализм. 4.5.Неспособность автора воспринимать природу и проявление Бога в различных диспенсациях (Author's Failure to Perceive the Nature and Manifestation of God in Different Dispensations) В своем трактате “Об истинной религии” Бл. Августин учил о том, что все ереси проистекают из неспособности еретиков различить Творца и творение90 (то есть, по контексту, перепутать Слово Бога и комментарии какого-нибудь богослова). В истории Израиля мы часто видим моменты, когда народ или его отдельные представители делали то, что Бог им не повелевал или, напротив, были глухи к Божьим повелениям и не делали того, что Он от них ожидал: “Заповедей Твоих не слушали и не соблюдали их, и не поступали, как Ты повелел нам, чтобы благо нам было. И все, что Ты навел на нас, и все, что Ты соделал с нами, соделал по истинному суду” (Дан. 3:30-31). Для того, чтобы правильно понимать то, как в разные периоды человеческой истории действовал Бог теология использует такой термин как “диспенсация”. Классический библейский диспенсионализм, как проявление прогрессивного откровения Бога в истории, является одним из наиболее сложных понятий для соответствующего перевода, поскольку помимо временного измерения содержит в себе идеи особого Божьего администрирования, управления и обеспечения в конкретный период, каждому из которых соответствует особый тип договорных отношений человечества с Богом91. Помимо чисто теоретических аспектов диспенсионализм предполагает, что мы должны учитывать и практическое измерение нашего толкования. Много лет назад в один из своих приездов в Украину известный баптистский проповедник Виктор Гамм увещевал уверовавших быть мудрыми экзегетами не только Писания, но и общества, в котором мы живём в настоящий момент. Богослов, не понимающий того, что в настоящий момент творит Бог, (по Евагрию Понтийскому) подобен главному инженеру крупного строительного объекта, который не особо прислушивается к пожеланиям собственника (заказчика) и ведёт строительство не по заранее согласованному плану, а по своему творческому наитию, импровизируя в процессе. Мандат доверия такого “строителя-богослова” рано или поздно будет аннулирован: “Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: «приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим…” (Мф. 15:7-9)". Бог очень четко разделяет Своё Слово и поучения и заповеди человеческие. Раввины времен Христа пребывали в ложной уверенности о том, что именно их интерпретация Слова Божьего является единственно верной и угодной Творцу. Однако же, они трагически ошибались. Теологическая предубеждённость в своих спекуляциях может обнулить даже Docta-знание до уровня Ignorantia (невежества), порождая то, что в богословии называется “hermeneutic of discontinuity” (герменевтика разрыва, герменевтика непоследовательности). И когда А.Прокопенко приходит к заключению о том, что “борьба за независимость земного государства — не христианский приоритет”, то это не просто становится роковой ошибкой автора, но и порождает закономерные вопросы о том, насколько хорошо данный богослов понимает общество и время, в котором он живёт? В какой мере его герменевтика является последовательной или непоследовательной по отношению к прогрессивному откровению Бога в нашей исторической диспенсации? Более трезвое толкование напомнит нам о том, что мы живём не в эпоху укрупнения империй и колонизации, а в эпоху их распада и деколонизации, когда на арене мировой истории только после распада Британской Империи появились десятки новых независимых государств. В 1945 году на территориях в колониальной зависимости проживали порядка 750 миллионов человек, что составляло почти треть населения мира. Во всех этих странах национальные церкви, так же, как и рядовые христиане, поддерживали процессы деколонизации и борьбу за независимость их земного государства92. Неужели все они пошли против воли Бога? Может богослов А.Прокопенко предложит мудрый рецепт того, как теперь этот фарш “суверенитетов” провернуть обратно? Получается, что когда Украина одной из последних стран в нашей новейшей истории Земли решила по-настоящему освободиться от колониальной зависимости Москвы, то борьба за её независимость вдруг стала “не христианским приоритетом”. И здесь кроме постыдной “герменевтики разрыва” лицемерного богословия и грубого путинского насилия самой России предложить нечего. Возвращаясь к критике современной аполитичности российских протестантов, не желающих критиковать свою власть, было бы уместно воззвать к большим авторитетам, нежели выводы данной рецензии. В своё время перед началом Второй мировой войны, когда нацистская идеология активно вторгалась в Церковь так же, как это делает путинская пропаганда сегодня, известный теолог Карл Барт на Конфессиональном Синоде Немецкой Евангелической Церкви, который заседал в Бармене 29–31 мая 1934 года, представил написанную им Декларацию, которая и была принята. Одной из центральных тем этой Декларации была не концепция Двух Царств, а темы господства Иисуса Христа и новых форм идолопоклонства перед государством. Так, например, в пункте 23 Декларации немецкие христиане того времени не побоялись мужественно заявить: “Мы отвергаем ложное учение, будто государство, помимо своего особого поручения, должно и могло бы стать единым тоталитарным порядком человеческой жизни, исполняя таким образом и призвание Церкви” (“We reject the false doctrine, as though the State, over and beyond its special commision, should and could become the single and totalitarian order of human life, thus fulfilling the Church's vocation as well”93). Не менее выдающийся немецкий протестантский теолог и историк Вольфхарт Панненберг (1928–2014) в своей эпохальной книге “Иисус: Бог и Человек” детально изучал проблематику самой возможности для христианина быть активным участником политического процесса: “Вопрос о том, ограничивается ли господство Христа над христианами одной лишь проповедью и жизнью церкви или же оно выходит за рамки этого и включает формирование общественной жизни, относится к наиболее спорным темам современной догматики. В контексте данного обсуждении признается, что царственное господство Христа фактически распространяется на всё творение и, следовательно, на всю сферу политических событий, которые должны служить ему (господству) вопреки своего сознания и воле. Вопрос здесь в том, может ли на основе исповедания веры в царственное господство Христа непосредственно обустраиваться и сама политическая жизнь. В частности, Карл Барт и его друзья отвечают на этот вопрос утвердительно… C точки зрения своего происхождения надежда на Царство Божие соотносится с политической общечеловеческой жизнью особым образом, а именно, как обетование окончательного политического и правового строя человеческого общества под владычеством Яхве... Таким образом, даже Лютер признавал возможным служение христиан в качестве чиновников в обществе, ориентированном на господство Христа. В смысле данной всегда дополняемой условности, идея христианского общества, христианских партий (во множественном числе) и христианских государств была бы оправданной”94. Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что два полюса, две крайности обнаруживают свою опасность для Церкви в надлежащем анализе Теологии Zла и повиновения ему А.Прокопенко: с одной стороны, мы должны избегать тенденции чрезмерного отделения Церкви от государства (ереси манихейства), как это выражено в идеалистически нездравом учении пастора из Сакраменто А. Шевченко о жизни христиан на подлодках. До тех пор, пока мы являемся гражданами земного царства, мы должны в разумных пределах давать кесарю кесарево (Мф. 22:15–22). С другой стороны, мы не можем принять и абсолютистский порыв А.Прокопенко всецело подчинить Церковь, её разум, честь и совесть мирскому левиафану "любой власти", в результате чего мы можем получить полное смещение морально-этических ориентиров как в нацистской Германии или путинской России, нового епископа С.Ряховского, оправдывающего решение диктатора о начале войны против Украины и поучения нового патриарха Кирилла, который не только самочинно нарушил решение Архиерейского собора 2000 г., пункт III.8 “не оказывать помощь государству и сотрудничать с ним” по вопросам “ведение агрессивной внешней войны”, но и благословил путинскую агрессию и войну против братского народа Украины. К счастью, для Церкви Иисуса Христа существует ещё и третий путь, который, сразу хочу отметить, не имеет ничего общего с чопорно-отстранённым и никуда не вмешивающимся “посланничеством” А.Прокопенко. Этот евангельский путь заключается в том, чтобы быть по слову Спасителя “светом и солью” этому миру (Мф. 5:13). В этом плане работа А.Прокопенко является поразительно точным срезом всего российского общества, удивительно удачной артикуляцией всей "пресности" российских протестантов, их упорного нежелания быть светом и видеть свет, знать правду и свидетельствовать о ней своим мракобесным мафиозным правителям. По сути, мы имеем дело с совершенно новой породой людей, о которой предупреждал нас Джордж Оруэлл, автор романа "1984" ещё в далёком 1968 году: "Самое страшное в современных диктатурах то, что они представляют собой нечто совершенно беспрецедентное. Их конец невозможно предвидеть. В прошлом любая тирания рано или поздно свергалась или, по крайней мере, была под давлением «человеческой природы», стремящейся к свободе. Но мы не можем быть совершенно уверены в постоянстве «человеческой природы». Сегодня произвести породу людей, которые не желают свободы можно также легко, как и вывести породу безрогих коров. Инквизиция потерпела неудачу, но тогда у инквизиции не было ресурсов современного государства. Радио, цензура прессы, стандартизированное образование и тайная полиция изменили всё. Массовое внушение — это целая наука последних двадцати лет, и мы не знаем, в какой мере она будет успешной”95. Как прав был классик, как точно он предвидел наше будущее. Многолетнее манихейское самоустранение российских христиан от какой бы то ни было значимой общественно- политической жизни, от любой критики власти позволило гангрене гниющей диктатуры довести некогда христианскую Россию до окончательного морального разложения и нравственного распада. Невероятная по силе своего греховного напора Zомби-пропаганда клептократического путинизма смогла не только вырастить новую породу индоктринированных имперских убийц и бучанских насильников, но и воспроизвести особых "безрогих коров русского богословия", которые вместо "чистого словесного молока' (1 Пет. 2:2) окормляют сегодня Церковь идеологически отравленными трактатами о полном повиновении "любой власти". Виктор Эхренберг в своих знаменитых "Ненаписанных Письмах Антигоны" писал о том, что во всей Вселенной нет места, где бы не действовали неписанные (моральные) законы" ("There is no place in the Universe where the unwritten laws are not valid”)96. К сожалению, имперская герменевтика А.Прокопенко доказала обратное: возникнув на московских болотах, в среде одержимых бесами обитателей кремлёвских подземелий, черная дыра морали и нравственности всё-таки достигла самарской периферии, полностью затянув в своё пространство бездуховности и лицемерия даже именитых теологов. И как своевременно и проникновенно звучат сегодня слова Мартина Лютера Кинга: “Нация или цивилизация, продолжающая производить мягкотелых людей, покупает в рассрочку свою духовную смерть”97. 5.Мартин Лютер Кинг против А. Прокопенко. Омертвение совести российского христианства в критике “Cоциального Евангелия" пропутинского богослова В гениальном произведении Моцарта "Реквием" есть одна удивительная строка: "Вспомни, милосердный Иисус, что это я причина твоего пути" ("Recall, merciful Jesus, that I am the cause of your journey”98). Много раз я применял эти слова великого музыканта лично к себе, повторяя его молитву "Милосердный Господь, это я причина того, что Ты прошёл этим страшным путём Via Dolorosa, это я обрёк тебя на страдания в Гефсиманском саду и богооставленность на кресте. Как точно Ты сказал о том, что именно из глубин моего сердца исходят греховные помыслы. О как же заблуждался апостол Павел называя себя "первым из грешников". Этот титул, по праву должен быть моим!" Пророки Ветхого Завета, будучи настоящими богословами, как правило каялись не только за себя, но также и за грехи своего народа, своих отцов, своих князей и правителей: "И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: “Молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои! Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих; Господи! у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою" (Дан. 9:4- 5,8)99. Совесть богослова — это духовный камертон нации. Но есть ли сегодня в России хоть какие-то остатки этого нравственного чувства? Мы видим в Священном Писании как имперская похоть, имперское мышление авторитарных фараонов развращает и ожесточает: “Но фараон ожесточил сердце своё и на этот раз и не отпустил народа” (Исх. 8:32). Они не будут каяться и скорбеть о страданиях израильского или украинского народов. Как учил об этом Мартин Лютер Кинг, жизненный пример которого мы рассмотрим в данной подглаве: “Восстание — это язык неуслышанных. Свобода никогда добровольно не даётся угнетателем; этого должны требовать угнетённые”100. Именно поэтому через страницы Библии Сам Бог утешает украинцев: “Но Я знаю, что [фараон] царь Египетский (Московский) не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою; и простру руку Мою и поражу Египет (Московию) всеми чудесами Моими, которые сделаю среди него; и после того он отпустит вас” (Исх. 3:19-20). С другой стороны, непостижимо, что отсутствие элементарного покаяния, хотя бы за своих князей, царя и народ, отсутствие всякого самоотождествления со своим внутренним злом, столь характерное для людей неверующих, у которых “бог века сего ослепил умы” (2 Кор. 4:4), становится видимым атрибутом профессиональной деградации теолога А. Прокопенко. Для самарского пастора зло это не что-то внутреннее, как учит Христос, а то, что выражается вовне, в любой попытке Церкви и христианской нравственности противостоять этатистской вседозволенности государства. В отличии от того же Андрея Архангельского, который искренне ужасается всей глубине расчеловечивания россиян в их неправедной войне против Украины, профессиональный богослов А.Прокопенко не видит бревна в своем глазу (Мф. 7:3-5), но так просто и примитивно сосредотачивается лишь на выискивании сучков у заблудших, по его мнению, украинских "зелотов". И потому его статья — это классический пример неузнавания и игнорирования зла в себе, что в свою очередь приводит и самого автора, и его слушателей к столь очевидному нераспознаванию зла и в преступных действиях своей агрессивной империи. В то же время это помогает всем нам отчетливо осознать, что главная проблема российского христианства сегодня — это не ложь их епископов, и даже не их продажность демонам московского фараона, а проблема совести, её полное и окончательное омертвение. Писатель Виктор Ерофеев смог очень точно уловить и выразить это наступающее состояние трупного окоченения России: “Мне кажется, что вот та Россия, которую я люблю, которая создала российскую культуру, она улегла в гроб. Вот её сейчас заколачивают. Она не ложилась в гроб даже при Сталине... А сейчас вообще нет никакой морали, ни условной, ни безусловной. Сейчас есть воля определённого человека и это же “гопничество” оно передалось огромному количеству людей, которые и стали ядерным электоратом"101. Это омертвение совести всего российского Христианства отчетливо прорисовывает контуры своей будущей мумии в критике А.Прокопенко концепции “Социального Евангелия”, поскольку, по мнению автора, “главную богословскую проблему зелотства можно обозначить как смешение земного и небесного царств”102. Сторонник чистого и высокого богословия А.Прокопенко искренне возмущён тем, что для христиан-зелотов “… «горизонтальный» аспект Евангелия, является настолько же важным, как и «вертикальный» аспект, ведь это аспекты одного и того же Евангелия!... Отсюда у сторонников социального Евангелия возникает социальная повестка — работа над установлением справедливых социальных отношений…”103 Таким образом, автор приходит к ложному и несомненно опасному для Церкви выводу о том, что “Слова Христа «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Матф. 22:21) подчеркивают, что кесарево, с одной стороны, и Божье — с другой — это разные сферы, которые не нужно путать или сваливать в одну кучу. Борьба за социальные реформы — это не Евангелие”104. По всей видимости, в представлении российских баптистов Христос, конечно же, не мог пренебречь “вертикальным аспектом” своих взаимоотношений с Отцом и, отвлекаясь от высокодуховной проповеди, кормить “на горизонтальном уровне” тысячи голодных людей реальным хлебом и рыбою. А разве можем мы представить апостола Павла, исполняющим “социальное” повеление знаменитых апостолов “только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности” (Гал. 2:10)? И уже полным еретиком в глазах А.Прокопенко становится и немецкий богослов-мученик Дитрих Бонхёффер с его наиболее любимым местом Писания: “Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов” (Гал. 6:2). Предлагая христианам двадцать первого века какой-то неведомый, супер-духовный путь без горизонтального измерения веры и социального служения людям, теолог из Самары забывает о том, что очень легко быть святым, когда не хочешь быть человечным. Беспощадно критикуя украинских зелотов за их попытки построения более справедливого общества и социальных реформ, А.Прокопенко убеждён, что познать Бога таким путем невозможно, ибо “это не Евангелие”. Но вот что по этому поводу говорит Сам Бог: “Он разбирал дело бедного и нищего (т. е. пытался установить справедливость, А.Л.), и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать Меня ? говорит Господь. Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие” (Иер.22:16-17). “Как сделалась блудницею верная столица (Москва)... Правда обитала в ней, а теперь — убийцы ... князья твои (сенаторы и депутаты) — законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них” (Ис. 1:21,23). Мы видим в этих отрывках Священного Писания, как Тот, Кого теолог надежды Юрген Мольтман называл “Numen Praesentiae” [“God of the Present”, “Бог Настоящего”]105, не перестаёт скорбеть и напоминать нам о порушенной правде и справедливости здесь и сейчас. Не будет преувеличением констатировать факт того, что “равнодушие к родине” (А. Шевченко) и “безразличие к несправедливости” (А.Прокопенко) глубоко ранит полное любви сердце Бога- Отца. Говорят, что на вратах рая находится табличка со следующими словами: “Считающих себя святыми просьба не беспокоить”. И противопоставляя критику “Социального Евангелия” пропутинского теолога-баптиста А. Прокопенко американскому служителю и баптистскому проповеднику Мартину Лютеру Кингу, которого ещё при жизни называли Адвокатом Социального Евангелия (“Advocate of the Social Gospel”)106, мы попытаемся понять, как духовный подвиг борьбы за политико-социальные преобразования одного мужественного человека смог не просто изменить целую нацию, но до сих пор смог оказывать на неё неимоверное положительное влияние. Христиане всего мира помнят о том, что современную свободолюбивую Америку создавали такие высокоморальные мыслители, как Мартин Лютер Кинг, а не многочисленные белые богословы Юга, которые, подобно А.Прокопенко, десятилетиями молчали о чудовищных нарушениях прав и свобод чернокожих граждан, призывая последних просто повиноваться антидемократическим и антигуманным законам и властям. Сам Мартин Лютер Кинг-младший родился 15 января 1929 года в г. Атланта, штат Джорджия в семье потомственных служителей и проповедников. Его мать, Альберта Уильямс, была дочерью преподобного Адама Дэниела Уильямса, пастора баптистской церкви Авен-Езер. Когда Уильямс умер в 1931 году, то его зять, преподобный Мартин Лютер Кинг-старший (более известный как “Дэдди Кинг”) возглавил церковь и был одним из первых участников выступлений против дискриминации чернокожих. Подобно Моисею, Мартин с детства видел невыносимые страдания своего народа и мечтал изменить существующее положение вещей. Изначально он не планировал становится служителем Церкви, а хотел изучать право, но чтение выдающихся теологов своего времени Пауля Тиллиха, Генри Нельсона Вимана, Вальтера Раушенбуша и Райнхольда Нибура, а также примеры различной социальной активности христианской молодежи заставили его передумать, и он с горячим посвящением занялся вопросами служения в церкви. Вскоре, в 1947 году он был рукоположен и его отец помог ему стать помощником пастора в церкви Авен-Езер, хотя он все ещё был студентом колледжа107. Через год, в 1948 году, Мартин Лютер Кинг-младший поступил в теологическую семинарию Крозера в Честере. С первых дней учебы яркий талант проповедника разительно выделял Мартина среди прочих студентов и потому его избрание президентом студенческого сообщества многими было встречено с одобрением. Во время учебы в Университете Бостона М.Кинг познакомился с верующей девушкой Кореттой Скотт, которая была активистом многих социальных движений и, что немаловажно, разделяла убеждения самого Мартина. 18 июня 1953 года они поженились, и примерно в это же время М.Кинг принимает предложение о пасторстве в баптистской церкви Декстер-Авеню в Алабаме. В 1955 году Мартин Лютер Кинг успешно защитил докторскую степень по систематическому богословию в том же Университете Бостона108. Вместе с тем, социальное напряжение в обществе возрастало. Расизм того времени, несомненно, был грехом и зловонием в ноздрях Бога. Несмотря на решение Верховного Суда Америки по делу “Brown v. Board of Education” (1954), школы Южных штатов продолжали практиковать сегрегацию. Церкви разных деноминаций занимали позицию молчаливого неосуждения в отношении дискриминации чернокожих братьев и, как вспоминает служитель Герберт Оливер: “Все эти проповедники проповедовали Иисуса и Божью любовь и в то же время казалось были удовлетворены тем фактом, что людей отправляли в тюрьмы и что они не могли выпить чашку кофе во время обеда из-за своего цвета кожи… Христианство, существовавшее в Алабаме, не было библейским Христианством”109. Ещё один служитель, участвовавший в движении ненасильственного сопротивления, С.Т.Вивиан напоминает о том, что “белые южане заявляли, что веруют до последней йоты Библии и в то же время ненавидели миллионы людей исключительно по причине цвета их кожи”. Сами же проповедники “отказывались осуждать сегрегацию и поддерживать движение гражданских прав, отражающее этику любви Иисуса”. “Каким Богом был бог Юга? — спрашивает Вивиан. — Он был богом цвета!”110 (А каким Богом сегодня является бог России? — можете спросить вы у вечно молчащих “неосужденцев” баптистского братства А.Прокопенко. — Это жестокий, имперский бог садизма, шовинизма и убийства! — ответят вам за них упрямые факты). 1 декабря 1955 года чернокожая швея миссис Роза Паркс отказалась уступить свое место в автобусе белому мужчине, за что и была арестована и оштрафована. В ответ чернокожее сообщество призвало к бойкоту автобусной линии Монтгомери, и молодой баптистский пастор Мартин Лютер Кинг-младший был избран руководителем этого движения. Бойкот длился 381 день. Все это время доктор Кинг мужественно руководил своими сторонниками, хотя и был объектом критики, которая исходила от его коллег-священнослужителей протестантской, католической и иудейской конфессий. Кинг осознавал, что даже искренние люди доброй воли могут ошибаться и неправильно понимать его и движение за гражданские права. “Я верю, — говорил Кинг, — что за безоружной правдой и безоговорочной любовью будет последнее слово в реальности. Вот почему временно побежденная правда сильнее торжествующего зла”111. Эти слова великого мужа Божьего достигают и нашей реальности, укрепляя веру страдающих украинцев в то, что их временно растерзанная правда и разрушенная страна сильнее торжествующего путинского Zла. Два года спустя, в 1957 году, Мартин Лютер Кинг был избран президентом Южно-Христианской Конференции Лидеров (SCLC), недавно созданной организации, призванной обеспечить справедливость и равенство для чернокожих. В феврале 1957 года журнал “Time” поместил его фото на свою обложку, однако в г. Монтгомери белые упрямцы демонстративно рвали журнал на глазах у чернокожих прохожих (так же, как и сегодня фанатики кремлевского фюрера сажают людей за украинские песни). Газетные киоски закупили сотни лишних экземпляров, но так и не могли удовлетворить спрос. Несмотря на свою публичную узнаваемость, Кингу из-за его цвета кожи регулярно отказывали в подстрижке в белых парикмахерских Монтгомери. К 1960 году уже тысячи студентов участвовали в сидячих забастовках в знак протеста против сегрегации общественных учреждений по всему Югу112. Сам Доктор Кинг на тот момент проповедовал порой по три проповеди в день преимущественно на темы социальной справедливости и десегрегации американского общества. “Тот, кто пассивно принимает зло, — учил Кинг, — так же вовлечен в него, как и тот, кто способствует его совершению” (“He who passively accepts evil is an much involved in it as he who helps to perpetrate it”113). В ноябре 1962 году Мартин Лютер Кинг решился на мужественный и рискованный поступок, ответив на приглашение своего друга детства проповедовать в его церкви в городе Рокки Маунтин в Северной Каролине. В то время в одном этом штате членов Ку-клукс-клана (англ. Ku Klux Klan, сокращённо KKK) было больше, чем во всех остальных штатах Америки. Но Кинг уже работал над своим самым главным жизненным проектом — проповедью “I have a dream” (“У меня есть мечта”) и надеялся донести основополагающие мысли этого послания верующим Северной Каролины, имеющим расистские предубеждения. После приезда Кинга в город члены Ку-клукс-клана стали распространять кодовое выражение “The blackberry pie is ready” (“Пирог с ежевикой готов”, но буквально здесь идет игра слов “пирог с черными ягодами”). Однако же, несмотря на ядовитую атмосферу угроз и запугиваний, 1800 человек собрались в гимназии для чернокожих, чтобы прослушать и пережить одну из величайших проповедей двадцатого века. Публичная пресса полностью проигнорировала это событие и только случайно обнаруженная в 2013 году аудиозапись обнаруживает для нас всю глубину переживаний и скорби о своей стране великого баптистского проповедника114. Постепенно идея гражданского неповиновения побудила доктора Кинга осмыслить фундаментальный философский вопрос о том, существуют ли пределы послушания гражданина государству? Другими словами: есть ли у гражданина абсолютная обязанность подчиняться закону, который он считает несправедливым? Он искал и находил ответы у пророков Ветхого Завета, в Новозаветных посланиях, в борьбе ранних христиан с нехристианскими практиками Римской империи, в богословских работах Р. Нибура и П.Тиллиха, у Отцов-основателей Американской нации, закрепивших законодательно право на восстание и забастовки. Более того, Кинг считал, что пассивное принятие несправедливой системы означает сотрудничество со злом этой системы115. И все это побуждало его к действию. Как-то, проповедуя в Атланте, Кинг рассказал своей общине Авен-Езера историю одного белого человека, который рекомендовал чернокожим дождаться прихода свободы. Он говорил “я верю в интеграцию, но я знаю, что она не наступит, пока Бог не будет к этому готов. Вы, негры, должны перестать протестовать и начать молиться!” После чего Кинг направил свой возмущенный голос к чернокожему собранию: “Если в итоге вы ничего не делаете, кроме молитвы, то мы будем жить в сегрегации еще двести или триста лет… Бог никогда не позволит молитве заменить работу разума”116. Этот пример очень важен для многих “высокодуховных” верующих России, которые так безвольно и бездеятельно отдали правосудие и законы своей страны на растерзание путинской клептократии. В начале 1960-х город Бирмингем был одним из самых разделенных по расовому признаку городов в Соединенных Штатах, что соблюдалось как юридически, так и культурно. Чернокожие граждане сталкивались с правовым и экономическим неравенством и жестоким возмездием, когда пытались привлечь внимание к своим проблемам. Мартин Лютер Кинг-младший называл Бирмингем самым сегрегированным городом в стране. Когда миллионы людей по всему миру увидели по новостям, как полиция применяет против протестующих чернокожих граждан собак, дубинки и водомёты, Мартин Лютер Кинг публично заявил: “Я не могу сидеть в Атланте ничего не делая и не переживать за то, что творится сейчас в Бирмингеме. Несправедливость в каком- то одном месте является угрозой правосудию повсюду”117. В Страстную пятницу, 12 апреля 1963 года, Мартин Лютер Кинг был арестован, и помещён в тюрьму г. Бирмингем, штат Алабама. Основанием для его ареста стал судебный запрет на марш гражданского неповиновения за десегрегацию этого города. Кинг был убежден, что если его движение сможет там победить, то стены всей Южной сегрегации рухнут. И даже находясь за решеткой, он пишет всемирно известное «Письмо из Бирмингемской тюрьмы», в самом начале которого заявляет следующее: “Подобно тому, как апостол Павел покинул своё поселение Тарс и понёс Евангелие Иисуса Христа в дальние уголки греко-римского мира, так и я вынужден буду нести Евангелие свободы за пределы моего родного города”118. Божий Дух побуждал доктора Мартина Лютера Кинга действовать, а не просто оставаться в зоне молчаливого комфорта, и 28 августа 1963 года он организовал всемирно известный поход на Вашингтон за рабочие места и свободу, также известный как Великий марш на Вашингтон (округ Колумбия). Никогда ранее такое огромное количество людей (прибл. 250 тысяч) не принимало участие в чем-либо подобном в Вашингтоне. Целью марша была защита гражданских и экономических прав афроамериканцев. Выступление Кинга планировалось в самом завершении мероприятия и его помощники поочередно предлагали ему варианты завтрашней речи, поскольку миллионы американцев собирались смотреть это событие по телевидению, включая президента США Джона Кеннеди. Но собрание своей группы поддержки Кинг завершил рассудительными и вместе с тем смиренными словами: “I need to council with the Lord” (“Мне нужно посоветоваться с Богом”). Работу над текстом выступления он завершил в 4 утра, после чего отдал копию своему секретарю. На следующий день после выступлений многих ораторов Мартин Лютер Кинг начал свою речь с того, что напомнил собравшимся о том, что они находятся в тени мемориала Авраама Линкольна: “Сотню лет тому назад рукой великого американца, монумент которому символично возвышается над нами в этот день, был подписан манифест об освобождении рабов. Для миллионов подневольных жертв испепеляющей несправедливости этот судьбоносный указ обещал стать долгожданным маяком надежды. Этот лучезарный указ обещал положить конец кромешной тьме их мучительного плена. Но сотню лет спустя Негр по-прежнему неволен. Сотню лет спустя жизнь Негра по-прежнему калечат безжалостные путы сегрегации и цепи дискриминации. Сотню лет спустя Негр по-прежнему обитает на одиноком острове нищеты посреди безбрежного океана материального благополучия. Сотню лет спустя Негр по- прежнему томится на обочине американского общества в шкуре изгоя в своей же стране. И вот мы здесь, дабы предать гласности это неслыханное безобразие…”119 “Сегодня, друзья мои, несмотря на все проблемы настоящего и грядущего, я говорю вам: «У меня по-прежнему есть мечта!» Мечта, что корнями глубокими восходит к американской мечте. У меня есть мечта: однажды страна наша, осознав истинный смысл своей веры, станет его воплощением. Мы твердо уверены в том, что всеобщее равенство не требует никаких доказательств. У меня есть мечта: однажды на багровых холмах Джорджии потомки бывших рабов смогут разделить трапезу братства с потомками бывших рабовладельцев. У меня есть мечта: однажды даже штат Миссисипи, штат, изнывающий от палящей несправедливости, задыхающийся от знойного гнета, превратится в оазис свободы и справедливости. У меня есть мечта: однажды четверо моих детишек проснутся в стране, где о людях судят не по цвету кожи, а по моральным качествам”120. В своей речи доктор Кинг не просто призывал положить конец расизму. Он обращался ко всем американцам, как народу Божьему, бросая вызов разделению священного и светского в церкви и обществе того времени. Его речь «Мечта» соединила предсказанное Евангелием видение лучшего мира с современными социальными условиями, которые он хотел изменить. Он возвысил эту мечту о новом мире как нечто возможное и достижимое для людей, готовых заплатить цену. Он знал, что это дорого ему обойдется, но принял свой крест как ученик Христа. Любая правда — это победа Духа и совести в конкретном человеке. И в этом смысле бескомпромиссная и неудобная правда доктора Мартина Лютера Кинга была тем коротким одеялом, под которым у лицемерных христиан и политиков его времени всегда мёрзли ноги. 20 мая 1963 года Верховный суд США наконец постановил, что законы Алабамы о сегрегации неконституционны. 11 июня президент Кеннеди объявил нации о своей просьбе к Конгрессу принять Всеобъемлющий Законопроект о Гражданских Правах. В обращении по национальному телевидению президент — словами, повторяющими слова Кинга, — провозгласил: “Настало время для этой нации выполнить свое обещание. События в Бирмингеме и других местах настолько усилили призывы к равенству, что ни один город, ни один штат, ни один законодательный орган не могут благоразумно игнорировать их”121. За день до своего убийства 4 апреля 1968 г. доктор Мартин Лютер Кинг в завершении своей проповеди “Я был на вершине горе” (“I’ve Been to the Mountaintop”) сказал пророческие слова о самом себе: “Нас ждут трудные дни. Но это не имеет значения для меня сейчас. Потому что я ужe был на вершине горы. И я не против. Как и все, я хотел бы прожить долгую жизнь. Долголетие немаловажно. Но меня это сейчас не волнует. Я просто хочу исполнить волю Божию. И Он позволил мне взойти на гору. И я просмотрел. И я увидел землю обетованную. Я не могу взять вас туда с собой. Но я хочу, чтобы вы знали сегодня вечером, что мы, как народ, попадём в землю обетованную. И я счастлив сегодня вечером. Я ни о чём не беспокоюсь. Я никого не боюсь. Мои глаза видели славу пришествия Господа”122 “Тиран умирает, и его могущество кончается, умирает мученик, и его могущество начинается” Сёрен Кьеркегор. 6. Личное обращение и пророческое предостережение для А.Прокопенко Когда в 2001 году Стефан Шенфилд опубликовал свою книгу "Русский Фашизм" (Russian Fascism")123, в которой указывал на признаки зарождающегося фашизма в России и возможную будущую аннексию этим шовинистическим государством целого ряда постсоветских территорий, многочисленные западные критики писали о том, что еврей Шенфилд, боясь нового холокоста, всё преувеличивает. Россия Ельцина порвала связь со своим тоталитарным прошлым и никаких геополитических вызовов для Запада эта страна “новой демократии” больше не представляет. К сожалению, критики ошиблись. Лишь немногие в России смогли осознать степень преступлений и масштабы катастрофы путинской военной машины против Украины. Так, например, один из умнейших людей России, доктор Кирилл Мартынов совсем недавно прямо назвал В. Путина главным убийцей, который намного опаснее маньяков, устраивающих публичные расстрелы детей в школах: “Мне представляется, я так смотрю на эту трагедию, что Владимир Путин своими действиями, своими решениями уже в течение семи месяцев и, конечно, особенно для российского общества после начала мобилизации, он узаконил убийство как способ решения всех своих проблем…. Я не вижу большой разницы между Владимиром Путиным и человеком, который устроил school shooting. В результате решения обоих этих людей погибли люди, в том числе дети. Погибли они без всякой причины. Они могли бы жить. Владимир Путин в общем продолжает эти действия повседневно, сейчас, уже очень долго. School shooting — это разовое явление, а война длится много месяцев. И единственная разница, которая в такой патриотической, оболваненной голове существует, заключается в том, что у Путина для этого якобы были какие-то геополитические причины”124. Авторитетный европейский теолог Мирослав Вулф, соглашаясь с библейскими идеалами того, что “насилие — это не судьба человека, потому что Бог мира — это начало и конец человеческой истории”, вместе с тем признает и очевидную реальность нашего мира, полагая, что “возможно случиться так, что последовательное невозмездие и ненасилие окажутся невозможными в мире насилия. Тиранов, вероятно, придется свергать с их тронов, а безумцам не дать сеять опустошение. Решение Дитриха Бонхёффера принять участие в покушении на Гитлера является хорошо известным и убедительным примером такого мышления”125. Уилл Дюрант напоминает в своей книге “Уроки Истории” прописную истину о том, что “цивилизация не передается по наследству; каждое поколение должно изучать и заслуживать её заново”126. И если питерская подворотня так и не научилась цивилизованно вести себя в мире нормальных людей, то Павел Лузин вполне справедливо указывает на то, какой должна быть реакция международного сообщества: “Да мы вот дошли до жизни такой, что у нас во главе страны оказались маньяки. В том числе я и себя виноватым считаю за такое положение дел, потому что я гражданин России. При мне к власти пришли маньяки. Наверное, я тоже что-то не доработал… Маньяк, который машет ядерной дубиною, он должен быть ликвидирован. И ядерная дубина его тоже должна быть ликвидирована”127. Генри Давид Торо учил о том, что "люди становятся орудиями своих орудий". И постыдное воплощение этой правды мы увидели в агрессивной лжетеологии Гундяева и Ряховского, Прокопенко и Ткачёва, псевдослужителей, ставших идеологическим продолжением путинских орудий убийств и геноцида Украины как страны и украинцев как нации. Намерение А.Прокопенко принудить в своей работе постсоветских протестантов к совершенно бездумному и не евангельскому повиновению "любой власти" игнорирует апостольское ограничение такого этатизма: “должно повиноваться больше Богу, нежели человекам” (Деян.5:29). "Никогда не забывайте о том, что всё то, что делал Гитлер было законным"128, — напоминает нам доктор М.Кинг. Во свете Библии сама попытка пацифистов и того же А.Прокопенко представить образцом аполитичности Того, Кто сказал о Себе: "Дана Мне всякая власть на небе и на земле" (Мф.28:18), отражает чудовищное искажение Его природы господства в мире людей. Царственная самоидентификация Мессии изначально включала в себя ясное осознание того, что теперь перед Его именем “преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних" (Флп.2:10). После того как Иисус Христос воссел одесную Отца (Рим. 8:34), вопросы правления и управления, что по сути и составляет предмет политики, являются сферой Его профессиональных интересов. Политически ангажированное человечество не должно забывать о том, что "Всевышний владычествует над царством человеческим и даёт его кому хочет” (Дан 4:22). В своем недавнем интервью Андрей Кураев, рассуждая о том, должны ли христиане наших дней наследовать пример аполитичности Иисуса Христа и Его апостолов, по сути отвечает на самый главный вопрос статьи А.Прокопенко: "Вот дальше возникает вопрос: должны ли мы всецело быть подобными первым христианам? Самый простой ответ: "Да, конечно". Но дальше начинаются вопросы, "А во всем остальном мы тоже будем им подобны? Вот, скажем, если Паша-мерседес не комментирует политику, это замечательно, что он подражает апостолам, а вот то, что у него Мерседес это как? А то, что он хамит журналистам, это тоже по-апостольски? Это тоже он в этом Христу подражает? Понимаете, всегда возникает вопрос, а в чём подражать то Христу? Почему мы обычно выбираем то, что нам легче? Христос постился сорок дней. Хорошо, давайте и мы будем поститься Великим Постом сорок дней. А то, что Христос при этом всю жизнь провел в странствовании, не имея, где главы преклонить, мы как-то вот с этим убеждением, с этим знанием не смотрим на список собственной недвижимости, и личной, и корпоративно- церковной. И по многим другим вопросам точно также”129. Эти слова действительно народного богослова Андрея Кураева ставят жирный крест на теологически нездравой и во всех смыслах провальной работе путинского доктора А.Прокопенко, который так духовно и возвышенно озвучивает российской пастве советы следующего характера: "Когда у Его последователей возникали конфликтующие интересы, Он напоминал им, что Его поручение должно оставаться для них приоритетом. К примеру, человеку, который хотел дождаться смерти своего престарелого отца (или, возможно, хотел дождаться второго этапа погребения, когда истлевшее тело из гробницы перекладывали в оссуарий и хоронили на дне гробницы), Господь сказал: Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие (Лук. 9:60). Любопытно, что данное действие – похоронить своего отца – было вполне нормальным и даже нравственным делом. Но у посланника Иисуса иные приоритеты. Точно так же и в других сферах”130. Как правило, подобные высоты посвящения не сочетаются с переживанием евангелия в личной жизни такого “провозглашателя” и “божьего посланника”, несущего на себе бремя евангелизации миру. И библейский реализм, по А. Кураеву, требует, чтобы вначале мы явили в нашей собственной жизни то, что проповедуем другим. Христианская праксиология всегда первична: “кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном” (Мф.5:19). Теперь у последователей самарского доктора дело за малым: удивите Евангельский мир новыми стандартами святости! Оставьте кому-то другому заботы о похоронах ваших родителей. Одевайтесь во вретища, питайтесь акридами и диким медом. Живите юродством проповеди! Но где же всё это в реальности российского протестантизма? Неужели опять обман, неужели снова лишь словоблудие и пустохвальство131? Почему вы, русские баптисты, вместе с главным проповедником Евангельской аполитичности Александром Шевченко исключаете из вашей насквозь лукавой схемы "небесного посланничества" любой политический активизм, но оставляете там столь удобные вашим изнеженным телам шикарный дом в Сакраменто, уютную квартиру в Самаре, машины, дачи. Наверняка у вас не один цельнотканый хитон как у Христа, а несколько перемен одежд. А как насчёт тёплой и прибыльной государственной должности епископа С.Ряховского? В Новом Завете ни Сам Христос, ни Его апостолы не занимали никаких должностей в государственном аппарате Римской Империи. Это тоже всё по Писанию? И как тогда вообще быть с вашими домашними питомцами, аквариумными рыбками, походами в кино и посещениями спортзала? Это тоже часть вашего пакета посланничества? Вы уверены? Но если сподвигнуть себя на большие подвиги веры вы не можете или же отказаться от всего этого вам не позволяет ваша имперская герменевтика, то не подобны ли вы тем новозаветным книжникам и фарисеям, “которые связывают бремена тяжёлые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их?” (Мф.23:4) И не стоит здесь с умным видом рисовать мишень в месте падения стрелы, мол, так и было задумано. Стандартизации небесного посланничества по единому лекалу быть не может. Бог каждому посланнику готовит свой путь и свой крест. Вам по вашей немощи духовной близка аполитичность? Вам нравится по слову великой примадонны быть "холопами и рабами" мафиозных императоров? Ну так не гордитесь и не критикуйте тех, кто как Мартин Лютер Кинг принял вызов борьбы за социально- политические преобразования и изменил жизнь своего народа к лучшему. Более того, всю низость современных теологических коллаборантов Кремля можно оценить только во свете настоящих героев веры. И пример доктора Кинга важен для нас ещё и тем, что показывает в Божьей перспективе бесконечную ценность отдельной человеческой личности. Я много думал о том, что у Бога было множество иных путей в искуплении человечества. Его смерть не была чем-то вынужденным. Он мог продолжать принимать кровь жертвенных животных или потребовать Себе новых. Он мог учредить что-то совершенно новое, послать наконец ангела вместо Себя. Но почему косяки дверей нашего сердца должны быть помазаны не кровью пасхальных агнцев, а кровью Самого Бога? В этом есть некое глубокое послание Бога-Отца. Он отдает за нас Своего Сына, чтобы в соответствии с законом сеяния и жатвы принять нас как своих свободных сыновей и дочерей. "Бог не создал рабства, но одарил человека свободой”, — учил Иоанн Златоуст. И в соответствии с нашим высоким царственным достоинством (“Бог соделал нас царями и священниками”, — напоминает нам апостол Иоанн в Откр. 5:10), мы не должны становиться бесправными холопами морально падших мафиозных диктаторов. Рабы Древнего Рима имели право жаловаться в суд на своих жестоких хозяев, но христиане XXI века, благодаря "мудрому богословствованию" А.Прокопенко, такой возможности лишены. Их удел лишь слушаться и зиговать кремлёвским правителям. Однако сегодня Господь занят не мелочными обидами кровавых узурпаторов и не их имперскими амбициями. Бог занят лично вами. Божья благодать шокирующе персональна. Как писал об этом датский профессор-богослов Хенри Ноуэн: "Бог возрадовался. Не тому, что все проблемы мира были разрешены, и не тому, что вся человеческая боль и страдания подходят к своему концу и даже не потому, что тысячи людей обратились и славят Его за Его благость. Нет, Бог радуется тому, что один из Его заблудших детей был мёртв и ожил, пропадал и нашелся"132. Возможно, что для российских верующих, которых А.Прокопенко знает куда лучше меня, действительно оставаться в бесправном рабстве проще, чем реализовывать сложный дар свободы. Здесь трудно отрицать факт того, что для русского человека, по П.Я.Чаадаеву, всякий генезис добра и прогресса чужд и отвратителен. Ему привычнее подчинятся и молчать, а не защищать свои права и свободы на Майдане, быть бесправным подчинённым своего хозяина на работе, расходным пушечным мясом мафиозных путинских генералов, страхом и обманом затащивших большинство срочников на войну в Украину, быть рабом своих пресвитеров и епископов, которые, если царь прикажет, готовы переписать и само Евангелие, как это сделали Гундяев и Ряховский, благословив войну против Украины. В конце концов, это их право при таком низком уровне богословствования и понимания христианской нравственности, иметь тех правителей, которых они заслужили. Но какова тогда мера ответственности богослова, как учителя Закона Божьего, допустившего все это? И здесь, мне искренне жаль тебя, Алексей. “Трудно тебе идти против рожна” (Деян. 9:5). Та путинская грязь и кровь его многих жертв, в которые ты замарываешься сейчас, не смоется с твоей репутации ещё многие годы. Никакое количество прочитанных книг по теоретическому богословию не затмит простых и вместе с тем незыблемо-вечных истин Священного Писания: "Горе тем, кто зло называет добром, а добро – злом, тьму считает светом, а свет – тьмой" (Ис. 5:20). Ты мог бы стать новым доктором Кингом, обличающим шовинистическую Россию, но предпочел судьбу нацистского пастора Иоахима Хоссенфельдера. Ты мог бы звучать новым голосом Иоанна Крестителя, вопиющим в пустыне путинских беззаконий, но в результате стал лишь одним из многих имперских голосов без чести и совести, воспевающих самый низменный и преступный режим на планете. И приведенный тобой пример пророка Иеремии свидетельствует против тебя. Иеремия делал то, чего не делаешь ты: обличал не чужие, а свой собственный еврейский народ, отчего и был убит им. Ты же, в отличии от доктора Кинга, избрал долголетие, а не мученичество, имперскую славу, а не волю Божью. Пророк Иеремия призывал Израиль не надеяться на обманчивые слова "здесь храм Господень", ибо как говорил Господь, “...достояние Моё сделали мерзостью. Священники не говорили: «где Господь?», и учители закона (богословы) не знали Меня, и пастыри отпали от Меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают" (Иер 2:7-8). В то же время еврейство президента Зеленского — это вернейший залог нашей будущей победы. В какой-то мере это уникальный Божий дар Украине перед путинским вторжением. Как богослову, далёкому от понимания того, что творит Бог, я напомню тебе, что мы живём в диспенсацию славнейших побед Израиля, когда десятки арабских стран с сотнями миллионов населения в пяти крупных военных компаниях так и не смогли уничтожить еврейское государство. Их военное поражение можно описать четырьмя короткими словами: "Аллах воевал против нас!" В истории евреи всегда были тем несгораемым кустом, который человеческие и демонические начала так и не смогли сжечь и уничтожить. И не нужно состязаться в нападках на личность нашего президента и его человеческие недостатки. Когда Бог приходит, чтобы призвать Гедеона стать вождём Израиля, "[Гедеон-Зеленский] сказал ему: Господи! как спасу я Израиля? вот, и племя моё в колене Манассиином самое бедное, и я в доме отца моего младший. И сказал ему Господь: Я буду с тобою, и ты поразишь Мадианитян (россиян), как одного человека" (Суд. 6:15-16). Бог всегда, как в случае с Гедеоном, избирает слабое и немощное для того, чтобы посрамить и поразить всё кремлёвское и горделивое. И тот факт, что Бог избрал актера сценического жанра для победы над махровым убийцей и мудрым лишь в своих глазах политиканом, свидетельствует о превосходном чувстве юмора нашего Творца, Которому хвала и слава вовеки. Ещё в 2014 году Бог дал мне откровение о том, что Россия в точном соответствии с пророчеством Авдия повторит печальную судьбу Едома, напавшего на братский Израиль с Юго-Востока во время вторжения язычников. За это Бог поклялся, что истребит имя Едома из поднебесной: “За притеснение брата твоего... покроет тебя стыд и ты истреблен будешь навсегда” (Авд.10). Ещё тогда, в 2014, я писал о том, что Ангел Губитель непременно пойдет по вашей земле и воздаяние ваше будет полным. И сегодня я хочу объявить вам, что ДУХОВНЫЙ МАНДАТ НА СУЩЕСТВОВАНИЕ ВАШЕГО ГОСУДАРСТВА ЗАВЕРШЁН. Процесс умирания ещё продлится некоторое время. Но имя России будет окончательно изглажено из поднебесной. Вы хотели, чтобы не было Украины? Бог сделает так, что не будет России! Для нас, язычников, пророческое обетование несёт в себе не смягчающий, а, напротив, отягощающий характер: "Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией; иначе и ты будешь отсечён" (Рим.11:21-22). И если, как мы видим в истории, Бог не пощадил прямых потомков патриарха Исава — едомлян за их ненависть и убийство кровных братьев Израильтян, то что же тогда будет с вами, россияне? Американский президент Авраам Линкольн во время Гражданской войны в США не раз подчеркивал, что Бог не может быть “за” и “против” рабства одновременно. И тот высокий призыв к свободе, который осуществил Бог в книге Исход, выводя народ Израиля из Египетского рабства, о котором напоминает нам апостол Павел "К свободе призваны вы, братья" (Гал.5:13), реализуют сегодня и мужественные воины Украины, изгоняя со своей земли демоноподобных оккупантов мафиозной путинской орды. Путинское зло, равно как и любое другое зло во вселенной, всегда имеет ограниченный временный мандат: "Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простёрли рук своих к беззаконию" (Пс 124:3). Для того, чтобы праведные не простерли свои руки к беззаконию, новый международный Нюрнберг и суд в Гааге над путинской Россией будет независимо от принятия или отрицания этого факта российской пропагандой. И потому политическая активность украинских христиан — куда меньшее зло, чем полноформатная апологетическая поддержка геноцида украинцев со стороны образованного богослова. Как мудро и проникновенно сказал об этом Мартин Лютер Кинг: "В самом конце мы будем помнить не слова наших врагов, а молчание наших друзей"133. И мы, украинцы, ради будущих поколений конечно же будем помнить о молчании российских лжебратьев-протестантов, даже простив их. Поэтому не нужно, гордо поправляя свой рабский ошейник и громко звеня имперскими кандалами, отрекаться от уже совершенного зла. В своем идеологическо-пропагандистском походе ты, Алексей, не пошёл спасать взятых на смерть украинцев, ты пошёл их добивать своею работою. Именно поэтому Бог побудил мою совесть написать тебе столь длинный ответ. Уверен, тебе удалось привлечь внимание неба. Алтарный мальчик-богослов на служении кровавого молоха Z-путинизма — это слишком громкий вызов для недремлющего Божьего правосудия. Как христианин, получивший духовное рождение в баптистской церкви, я прекрасно понимаю известный скепсис баптистов по поводу любых пророчеств. И все же Бог говорит не только через стихи Священного Писания или через проповедника за кафедрой. Как учит нас Слово Божие: "имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры" (Рим.12:6). И поскольку ты был совершенно искренен в своей ненависти к украинским "зелотам" и Украине, то и я буду честен с тобою в том, что открыл мне Бог о твоей дальнейшей судьбе: если ты продолжишь заниматься столь очевидным и оскорбительным для Бога оправданием путинского Zла, смущая народ Божий своими ересями, количество твоих лет на этой земле не будет полным, и ты, вслед за погибшими преступниками страны-агрессора, как их идеологический вдохновитель, отправишься на справедливый Суд Божий. И уже там, находясь перед святым престолом Божьим, не говори о том, что Бог не давал тебе ясного и громкого предостережения остановиться на твоих скользких, нечестивых путях. “Я говорил тебе во время благоденствия твоего; но ты сказал: «не послушаю». Таково было поведение твоё с самой юности твоей, что ты не слушал гласа Моего. Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен; и тогда ты будешь постыжён и посрамлён за все злодеяния твои” (Иер. 22:21-22)

1 Original quotation: “When God wants to judge a nation, He gives them wicked rulers” by Farrar S. Spiritual Survival During the Y2K Crisis. Nashville, Tenn.: T. Nelson. 1998. P.209. In Book four, chapter 20, section 25 of the Institutes Calvin wrote: "... they who rule unjustly and incompetently have been raised up by him (God) to punish the wickedness of the people...Yet, we need not labor to prove that a wicked king is the Lord’s wrath upon the earth [Job 34:30, Vg.; Hos. 13:11; Isa. 3:4; 10:5; Deut. 28:29], for I believe no man will contradict me; and thus nothing more would be said of a king than of a robber who seizes your possessions, of an adulterer who pollutes your marriage bed, or of a murderer who seeks to kill you. For Scripture reckons all such calamities among God’s curses".

И напротив, книжный богослов фарисейско-саддукейского типа — это всегда раб безжизненных концепций и теорий. Для такого богослова служение какой-то отвлеченной идее затмевает истинное служение Богу, не позволяя проникнуть в подлинные планы и намерения Творца. Иудейские раввины времён Христа не узнали времени посещения своего и ради человеческой мечты о новом и славном Царстве Соломона отвергли величайший в истории акт богочеловеческой Епифании (богоявления Иисуса Христа). Схоласт и концептолог А.Прокопенко, ослеплённый имперской мечтой о "великой Московии", в комментариях к своей статье рьяно оправдывает преступления путинского зверья в Украине, отказываясь выполнять главную этическую функцию настоящего теолога по определению добра и зла. И после такого уже невозможно не согласиться с Гарри Каспаровым в том, что "… есть только одна (Россия), она и убивает"15. Пророк Иеремия так говорит об этом, обращаясь как бы к самой сути того, что сегодня переживает Россия и ее Христианство: