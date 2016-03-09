Уникальный образовательный проект

Международная летняя школа по семитской филологии

11 – 31 июля 2016 года

Острог, Украина

Содержание. Участникам школы предлагается два типа курсов: а) базовые курсы по семитским языкам – древнееврейскому, арамейскому, аккадскому, угаритскому, сирийскому и арабскому; б) короткие лекционные курсы, посвященные различным проблемам семитской филологии. Цель базовых курсов – познакомить студентов с основами соответствующих семитских языков. Короткие лекционные курсы касаются различных областей семитской филологии, библеистики и гебраистики. Студенты могут избрать любой интересующий их курс. По окончании курса выдается сертификат. Основной задачей проведения Школы является распространение информации о культурном наследии древнего Ближнего Востока среди студентов стран Восточной Европы (особенно на постсоветском пространстве) и содействие развитию собственных национальных школ семитологии (в перспективе). Ознакомление студентов с наследием семитских цивилизаций будет способствовать популяризации поликультурного мировоззрения и утверждению этнической толерантности в обществе в противовес антисемитизму и ксенофобии. Целевая аудитория. Летняя школа по семитской филологии предназначена для всех, кто интересуется семитскими языками, библеистикой, иудаикой, историей Ближнего Востока. Предварительные требования. Наибольшая польза от Школы будет для участников, уже знакомых с одним из семитских языков, например современным ивритом, древнееврейским или арабским. Однако для студентов, не изучавших ранее семитские языки, предложенные курсы также будут полезны. Языки преподавания: английский, русский, украинский. Особенности расписания. Базовые курсы по языкам будут преподаваться ежедневно (не более чем по 90 минут в день каждый курс); это означает, что как минимум 4 курса будут преподаваться одновременно; каждый курс будет преподаваться 2-3 недели, поскольку изучение языков требует времени и потому не может быть «ускорено». Таким образом, студент может выбрать не более чем два языковых курса. Что касается коротких лекционных курсов, время их преподавания – вторая половина дня, так что помимо языковых курсов студент сможет взять параллельно еще и несколько других предметов (больше двух).



I. Базовые курсы по языкам

1 Введение в древнееврейский язык.

Преподаватель: Яков Эйделькинд (Российский Государственный гуманитарный университет)

Описание курса: Вводный курс предназначен для всех, кто приступает к изучению древнееврейского языка впервые. Курс начинается с алфавита и охватывает морфологию древнееврейского, а также основы синтаксиса. По окончании курса студенты будут читать и понимать простые повествовательные тексты из Библии.

2. Введение в мишнаитский иврит.

Преподаватель: Арье Ольман (Академия языка иврит, Иерусалим).

Описание курса: Мишнаитский иврит – уникальная стадия истории иврита. Мишнаитский иврит был одним из разговорных языков еврейской диаспоры в персидский, эллинистический и римский периоды в истории Палестины. Уникальность этого языка обнаруживается в его фонологии, морфологии, синтаксисе, лексике и некоторых семантических «сдвигах», отличающих его от библейского иврита. Мишнаитский иврит – в разных его вариантах – был языком раввинистической литературы – Мишны, обоих Талмудов и различных мидрашей на протяжении более чем тысячи лет, и эта литература является основной для изучения и понимания древней и современной еврейской религии и культуры.

3. Арамейские языки: введение.

Преподаватель: Сергей Лёзов (Российский Государственный гуманитарный университет)

Описание курса: арамейские языки представляют особую группу семитских языков с почти трехтысячелетней письменной историей. Предок всех арамейских языков –прото-арамейский – существовал около 1500 г. до н.э. на Верхнем Евфрате. Еще до 1000 года до н.э. прото-арамейский язык разделился на две основные подгруппы – восточно-арамейскую и западно-арамейскую. От IX и VIII вв. до н.э. до нас дошли првые памятники арамейского, монументальные надписи. Имперский арамейский – lingua franca Ближнего Востока – после Ахеменидских завоеваний стал литературным западным идиомом, у которого не было «дочерних» языков. В первые века христианской эры появились шесть «средних» арамейских языков: сирийский, вавилонский иудейский и мандейский составляют восточную группу; христианский палестинский, иудейский палестинский и самаритянский образуют западную подгруппу. Современные арамейские языки в генеалогическом отношении тоже делятся на восточные и западные, то есть в итоге восходят к двум дочерним языкам, на которые разделился прото-арамейский.

Курс объясняет особенности арамейского среди других семитских языков, а также лингвистический смысл их деления на восточную и западную ветви. Будет представлена краткая лингвистическая история арамейского и обзор ее нерешенных проблем, одной из наиболее важных из которых является развитие арамейской глагольной системы. Результатом этого развития глагольной системы стало исчезновение «старой» и появление «новой» системы спряжения глагола (в которой личные формы глагола развились из причастий средне-арамейского языка), и это изменение является наиболее характерной чертой языка туройо и северо-восточных ново-арамейских языков.

4. Библейский арамейский язык.

Преподаватель: Дмитрий Цолин (Национальный университет «Острожская академия»).

Описание курса: Курс охватывает основные аспекты библейского арамейского языка (БА): обзор истории языка, библейские тексты, написанные на БА, фонология, грамматика, синтаксис, а также обзор библиографии. Грамматика и синтаксис БА будут изучаться на основе библейских текстов: студентам будет предложено чтение и анализ всех отрывков на арамейском в Библии, от простых словосочетаний и предложений до более сложных синтаксических конструкций. Одним из методов преподавания является сравнение между арамейской и древнееврейской фонологией, морфологией и синтаксисом, что должно облегчить изучение языка (в первую очередь для студентов, уже изучавших ранее древнееврейский язык). Кроме того, курс предполагает введение в диахронический анализ БА, а также анализ корреляции между знаками акцентуации и синтаксисом в арамейских текстах Библии.

5. Введение в вавилонский иудейский арамейский язык.

Преподаватель: Мэтью Моргенштерн (Тель-Авивский университет)

Описание курса: Вавилонский иудейский арамейский представляет собой диалект, используемый в Вавилонском Талмуде – наиболее пространном и влиятельном иудейском памятнике письменности эпохи Поздней Античности. Из-за многих искажений в передаче текста в эпоху Средневековья описания этого диалекта были опубликованы только недавно. Данный курс познакомит слушателей с языком Талмуда по наиболее надежным текстовым источникам, а также с новейшими научными исследованиями по теме.

6. Введение в классический сирийский язык.

Преподаватель: Юлия Фурман (Российский Государственный гуманитарный университет)

Описание курса: Начав с изучения письменности, студенты перейдут к освоению основ грамматики. Краткое введение в стандартные грамматики и словари сирийского языка будут проводиться таким образом, чтобы студенты могли в дальнейшем самостоятельно развивать свои знания. Изучение грамматики будет сопровождаться чтением избранных текстов: исторических хроник, агиографических произведений и поэзии. В конце курса студенты смогут применить приобретенные навыки для чтения некоторых рукописей на классическом сирийском языке.

7. Введение в Туройо (современный восточно-арамейский язык).

Преподаватель: Никита Кузин (Российский Государственный гуманитарный университет)

Описание курса: Туройо является самым архаичным среди живых восточно-арамейских языков, и отсюда – его значение для истории арамейского. Носители Туройо обитают в районе, называемом Тур Абдин, который расположен к востоку от турецкого города Мидьят в провинции Мардин. Курс будет сосредоточен, главным образом, на изучении фольклорных текстов на Туройо, собранных лингвистами во время экспедиций в XIX-XX вв. Грамматика и лексика Туройо анализируется на основе сравнительной методологии. Таким образом, знание классического сирийского и других арамейских идиомов приветствуется, но не является необходимым.

8. Введение в северо-восточный новоарамейский язык.

Преподаватель: Алексей Лявданский (Российский Государственный гуманитарный университет)

Описание курса: Место северо-восточного новоарамейского языка (СВНЯ) в современной классификации новоарамейских языков. Проблемы внутреннего деления диалектов СВНЯ на подгруппы. Письменные формы новоарамейских языков: еврейские переводы Библии, христианская поэзия из Алькоша, тексты на христианском урмийском арамейском на территории Советского Союза. Христианский арамейский области Барвар и еврейский арамейский селения Бетануре как примеры двух диалектов СВНЯ различных религиозных общин одной местности (Северный Ирак, провинция Дахук): сравнение фонологии, морфологии, синтаксиса и лексики. Чтение избранных отрывков на христианском диалекте Барвара и еврейском Бетануре.

9. Введение в аккадский язык.

Преподаватель: Сергей Лёзов (Российский Государственный гуманитарный университет)

Описание курса: Наряду с египетским и шумерским, аккадский является языком текстов, проливающих свет на историю наиболее древних цивилизаций. Среди семитских языков именно аккадский имеет самые древние письменные свидетельства. Литературная история аккадского языка охватывает период около трех тысячелетий. Литература на аккадском языке включает в себя Эпос о Гильгамеше, религиозные тексты, законы (включая широко известный памятник юридической мысли Древнего Востока – Законы Хаммурапи), астрономические и математические тексты, тысячи писем, хозяйственных документов и контрактов, которые помогают лучше понять историю общественных отношений на Древнем Ближнем Востоке.

Предложенный курс рассматривает старовавилонский диалект аккадского языка, на котором говорили в Центральной и Южной Месопотамии в первой половине II тыс. до н.э. В более поздние периоды этот диалект рассматривался самими носителями аккадского языка как его классический вариант. В современной методологии изучения аккадского языка старовавилонский диалект считается начальной ступенью ознакомления с аккадским языком.

10. Введение в аккадскую клинопись (сопровождающий курс к Введению в аккадский язык).

Преподаватель: Катерина Пересада (Российский Государственный гуманитарный университет)

Описание курса: Курс предназначен для ознакомления студентов с историей и техникой клинописи. Будут обсуждаться отличия клинописной системы от алфавитной письменности, а также основные факты, касающиеся происхождения и развития клинописных знаков; студенты ознакомятся со стандартными пособиями по клинописи и изучат наиболее часто встречающиеся клинописные знаки. К концу курса студенты смогут приступить к дешифровке настоящих аккадских текстов.

11. Введение в угаритский язык и литературу.

Преподаватель: Таня Нотариус (Еврейский Университет в Иерусалиме)

Описание курса: Курс предполагает следующие цели: изучение основ угаритского языка (частично в сравнении с другими семитскими языками); общее введение в основные жанры угаритской литературы; интерактивные презентации некоторых тем угаритской религии и культуры. Акцент будет сделан на чтении и филологическом анализе избранных отрывков. Предварительный список текстов для работы в аудитории: письма – KTU 2.10, 2.16, 2.38, RS 96.2039, KTU 2.30, 2.13; юридические и административные тексты – предписания марзиху (KTU 3.9), контракт на земельную собственность (KTU 3.5); ритуальные и повествовательные тексты – марзиху Эля (KTU 1.114), жены Кирту (KTU 1.14), Акхат (KTU 1.17), Ваалов цикл (KTU 1.2).

12. Введение в арабский язык Корана.

Преподаватель: Алексей Дунцов (Российский Государственный гуманитарный университет)

Описание курса: Вводный курс арабского языка Корана имеет своей целью ознакомить студентов с основными грамматическими структурами, чтобы они могли читать оригинальный текст Корана. Поскольку предполагается, что студенты знакомы с древнееврейским языком, этот курс включает этимологические экскурсы и сравнения с древнееврейским и другими семитскими языками. Данный курс основан на чтении библейских историй в Коране, которые связывают исламскую арабскую традицию с иудейской и христианской. К концу курса предполагается, что студенты овладеют навыками и знаниями, необходимыми для дальнейших самостоятельных исследований в данной области.

13. Введение в современный литературный арабский язык.

Преподаватель: Вера Цуканова (Российский Государственный гуманитарный университет)

Описание курса: Курс предназначен для новичков, не знакомых с арабским языком. Целью данного курса является ознакомление студентов с письмом и основами грамматики современного литературного арабского языка, а также с принципами пользования словарями. Грамматика будет представлена в форме таблиц, которые могут быть использованы для транскрибирования и чтения современных текстов. Краткий рассказ одного из современных арабских писателей будет использован в качестве материала для чтения в аудитории.

14. Амхарский язык: общее введение и типологическая характеристика в сравнении с классическими семитскими.

Преподаватель: Иосиф Фридман (Свято-Тихоновский Православный Гуманитарный университет)

Описание курса: Амхарский язык является наиболее важным среди живых языков Эфиопии. Это также язык с письменной историей, восходящей к 14-у веку – редкий случай для Африки южнее Сахары. С типологический точки зрения, амхарский разделяет многие черты, свойственные эфиосемитским языкам и удаляющие этот тип языков от того, что мы привычно называем «семитскими языками». Данный курс сосредоточен вокруг двух взаимосвязанных тем: 1. Общий типологический портрет современного амхарского языка с экскурсами в тексты на староамхарском языке; 2. Во второй части курса мы попытаемся сравнить амхарский (взятый нами в качестве представителя эфиосемитского типа языков) с классическими семитскими языками, главным образом, арабским и древнееврейским. В завершение будут прочитаны несколько коротких текстов на амхарском языке.

В связи с большим количеством поступивших заявок, сообщаем, что время закрытия регистрации переносится на 15 марта.

Если у Вас есть вопросы по этому поводу, пишите на е-майл: [email protected]

II. Короткие курсы лекций

Северо-Западная семитская эпиграфика I тыс. до н.э.

Преподаватель: Алексей Лявданский (Российский Государственный гуманитарный университет)

Описание курса: Древнейшая история семитского алфавита. Протосинайские и протоханаанские надписи. Угаритский «краткий» и «длинный» алфавиты. Развитие алфавитных знаков от протосинайской до финикийской письменности. Традиции порядка букв и их названий.

Чтение некоторых северо-западных семитских эпиграфических документов. Финикийские надписи І-го тыс. до н.э.: саркофаг Ахирама; надписи Йехимилка, Киламувы І, Йехавмилка, Табнита. Надписи на древнеарамейском: надпись из Телль Фахария, стела Закира, Сефире І.

2. Древнееврейская ономастика в контексте сравнительной семитской ономастики.

Преподаватель: Виктор Голинец (Высшая Школа иудаики, Гейдельберг)

Описание курса: Курс посвящен лингвистическим формам и значению древнееврейских личных имен из Ветхого Завета и эпиграфических источников. Синтаксические и семантические структуры древнееврейских имен будут представлены в контексте сравнительной семитской ономастики. Различные грамматические аспекты, такие, как: фонология, морфология и синтаксис – будут рассмотрены вместе с лексико-семантическими типами имен и культурным значением корпуса древнееврейской ономастики.

3. Рождение и возрождение современного иврита.

Преподаватель: Арье Ольман (Академия языка иврит, Иерусалим)

Описание курса: Феномен современного иврита не имеет аналогов в истории цивилизации. В течении нескольких десятилетий язык традиционной литературы, столетиями употреблявшийся исключительно как письменный язык, стал языком, способным восполнить все нужды современного государства: гражданский кодекс и острые шутки, морская терминология и патетические речи, переводы «Одиссеи» и современная поэзия. Данный курс рассматривает следующие проблемы: выбор произношения для возрожденного языка, источники для пополнения словарного запаса, изменения в грамматике современного иврита в последнее столетие его развития, языковое планирование и непрекращающаяся борьба со сленгом.

4. История арабского языка.

Преподаватель: Вера Цуканова (Российский Государственный гуманитарный университет)

Описание курса: Курс предназначен для студентов с любым уровнем знания арабского языка. Он посвящен истории языка, начиная с доисламских надписей и заканчивая современными арабскими диалектами. Особенности арабского языка по сравнению с другими языками семитской ветви афразийской семьи, а также причины возникновения этих особенностей будут рассматриваться на занятиях данного курса. Будут также обсуждаться следующие вопросы:

· почему невозможно построить стандартное генеалогическое дерево для арабских диалектов;

· влияние на развитие языка специфической социолингвистической ситуации в арабском мире;

· что такое “средний арабский язык”;

· какие загадки и ответы на них таит в себе арабская письменность.

5. Текстология книги пророка Исайи.

Преподаватель: Кирилл Битнер (Университет Стелленбоша)

Описание курса: Курс предназначен для ознакомления студентов с основными проблемами текстологии библейской книги пророка Исаии. На занятиях планируется чтение текста книги по кумранскому свитку 1QIsaa, который является древнейшим ее списком, а также сопоставлениие различных версий текста: кумранских рукописей, Масоретского текста и Септуагинты.

6. Истории патриархов в Книге Бытия.

Преподаватель: Яков Эйделькинд (Российский Государственный гуманитарный университет)

Описание курса: Читаются следующе тексты: три рассказа о сестре-или-жене, изгнание Агари и Измаила, борьба между Иаковом и Исавом, видение Иакова в Вефиле, продажа Иосифа в рабство.

Особое внимание будет уделено мифологическому контексту этих сюжетов, то есть параллелям в мифах, эпических традициях и сказках, которые обнаруживаются у других народов мира. В курсе рассматриваются также синтаксис и стиль библейской прозы.

7. Архаическая библейская поэзия.

Преподаватель: Таня Нотариус (Еврейский Университет в Иерусалиме)

Описание курса: Поэтические тексты Пятикнижия и Ранних Пророков (Быт. 49, Исх. 15, Втор. 32, 33 и др.) обнаруживают многие лингвистические и стилистические особенности, которые ассоциируются с доклассическим периодом истории древнееврейского языка. Данный курс предполагает общее введение в литературные жанры, представленные в антологии, в контексте древнего ближневосточного литературного процесса, а также изучение основных фонетических, морфологических и синтаксических характеристик языка этих текстов, основанное на филологическом анализе избранных фрагментов.

8. Филологический комментарий к Книге Песни Песней.

Преподаватель: Яков Эйделькинд (Российский Государственный гуманитарный университет)

Описание курса: Курс представляет собой последовательное, стих за стихом, прочтение избранных поэтических фрагментов из Песни Песней. Песнь Песней – это сборник любовной лирики, составленный в 300 – 200 гг. до н.э. Этот поэтический сборник широко использует традиционные формулы, мотивы и жанры.

Тематика поэтических произведений Книги Песней – эротическая любовь между женщиной и мужчиной.

Язык книги обнаруживает много общего с раввинистическим ивритом. Этот факт не только свидетельствует о поздней датировке книги, но и о необычном стилистическом выборе автора: язык Песни Песней представляет собой сочетание языка библейской поэзии с устным ивритом, на котором говорили в Иудее эллинистической эпохи.

9. Филологический комментарий к Осии 1-3.

Преподаватель: Виктория Гордон (Институт Восточных Рукописей, Российская Академия наук)

Описание курса: Книга пророка Осии содержит предположительно самые древние пророческие тексты. В рамках данного курса мы познакомимся с первыми тремя главами Книги Осии, обращая особое внимание на поэтические средства, которые в них используются: метафоры, параллелизм, игру слов, аллитерации. Центральное место будет занимать обсуждение брачных и сексуальных метафор. Также мы затронем проблему интертекстуальности. В качестве примера будет рассматриваться использование мотива Исхода во второй главе Книги Осии.

10. Религия и культ в Угарите.

Преподаватель: Тищенко Сергей Владимирович (Российский Государственный гуманитарный университет)

Описание курса: Первая часть курса посвящена угаритскому пантеону – богам, обитающим на горе Цафон (KTU 1.47; 1.118; 1.148). Рассматривается влияние на этот западно-семитский пантеон хурритского теогонического мифа, содержащего концепцию смены поколений богов. Во второй части курса будут рассматриваться ритуальные и культовые тексты (главным образом в переводе, но отдельные фрагменты текстов – на угаритском языке): 1. Обряд, приуроченный к празднику сбора винограда (KTU 1.41); 2. Ритуал входа богини Астарты (перенос ее статуи из одного святилища в другое) (KTU 1.43); 3. Царская погребальная литургия и список жертвоприношений умершим царям (KTU 1.161; 1.39); 4. Прославление мертвых царей в культе (KTU 1.108).

11. Классическая сирийская литература II – XIII веков: основные авторы и направления (с экскурсами в библейские и научные тексты).

Преподаватель: Алексей Муравьев (Школа Востоковедения, Высшая Школа Экономики)

Описание курса: Курс посвящен трем основным периодам классической сирийской литературы. Он начинается с таких писателей, как Мара бар-Серапион и Бар-Дейсан (Бардесан), и включает Ефрема Сирина и Нарсая. Следующие два периода рассматриваются в хронологическом порядке: каждый период описывает западных и восточных писателей. Главные авторы, рассматриваемые в лекциях: “Книга Степеней”, Исаак Антиохийский, Яков Серугский, Иоанн Апамейский, Сергий Решайнский, Бабай Великий, Авраам, несторианские мистики, Филоксен, Иоанн Эфесский, Яков Эдесский, Авдишо бар-Бриха, Бар-Эвройо и некоторые другие. Особое внимание уделено развитию литературного языка и поэзии. Курс включает в себя в том числе и анализ взаимодействия сирийского языка с древнееврейским, греческим и арабским языками. Также будет предложено два отдельных экскурса: Сирийские библейские тексты (Сиро-Гекзапла, Новый и Ветхий Заветы в версии Пешитты, Диатессарон, Гераклейская и Филоксеновская версии Нового Завета), переводы научных текстов с греческого (Аристотель, Гален и Птолемей).

12. Сирийский язык как носитель и зеркало христианской идентичности: от античности до наших дней.

Преподаватель: Сергей Минов (University of Oxford)

Описание курса: Этот курс посвящен той роли, которую сирийский язык сыграл в процессе формирования и поддержки общинной идентичности сиро-говорящих христиан. Начиная с эпохи Поздней Античности, во времена Средневековья и до наших дней, будут рассмотрены следующие темы: начало функционирования сирийского как литературного языка сирийского христианства, его различные социолингвистические аспекты (включая греко-сирийские и греко-арабкие переводческие школы), его использование для целей этнического и национального созидания (включая претензии сирийского языка на статус праязыка человечества, языка Иисуса и т.д.).

Проживание участников бесплатное: Национальный университет «Острожская академия» предоставляет для этого студенческие общежития, которые в летний период будут свободны. Обучение в Школе также бесплатное. Отметим, что проведение Школы является инициативой исследователей семитских языков и литератур, работающих в университетах Украины, России, Израиля и Германии, так что Школа финансируется общественными организациями и пожертвованиями частных лиц. Для того чтобы покрыть часть расходов на проведение Школы (прежде всего, обеспечение питанием и др.) мы вынуждены будем ввести организационный сбор, размер которого будет зависеть от объемов внешнего финансирования.

Тех участников Школы, которым нужно кошерное питание, просим обратиться заранее, и написать письмо на этот адрес (для остальных будет организовано питание Kosher Style). Для соблюдающих шаббат также просим сообщить заранее: в Остроге нет синагоги, и поэтому надо будет решить заблаговременно вопрос участия в субботнем богослужении. Также сообщаем, что в городе есть католический костел, православные храмы Киевского и Московского патриархатов, несколько протестантских церквей (евангельских христиан-баптистов, адвентистов седьмого дня и христиан веры евангельской).

Для участников Летней школы планируется также проведение экскурсий (Львов, еврейские места и замки Волыни и Галиции), финансирование которых – из дополнительных фондов (Ваш организационный взнос не будет использован для этого).

Если у Вас возникают вопросы, пишите на этот электронный адрес:

С пожеланием успеха,

Дмитрий Цолин, координатор Международной летней школы по семитской филологии в Национальном университете «Острожская академия»

В связи с большим количеством поступивших заявок, сообщаем, что время закрытия регистрации переносится на 15 марта.

Если у Вас есть вопросы по этому поводу, пишите на е-майл: [email protected]

2015-12-25