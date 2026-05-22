Обзор иниги Микеле Миньоне, Катерины Скардилло и Сары Веттори «Вампиры среди нас»

Книга Микеле Миньоне, Катерины Скардилло и Сары Веттори «Вампиры среди нас» на первый взгляд почти не похожа на материал для богословской рецензии: перед нами не трактат о демонологии, не исследование народной религиозности и не академическая история готической литературы, а стилизованный «путеводитель» по местам вампирского воображения Европы, Азии и Америки, построенный как смесь травелога, мистификации, литературной игры, фольклорной энциклопедии, дневников, писем, рецептов, карт и псевдопрактических советов. Русское издание 2026 года представляет перевод итальянской книги Vampire dove trovarli, вышедшей в 2020 году, и само издательское описание точно указывает на гибридность жанра: читатель знакомится с привычками известных и экзотических вампиров — от Дракулы и Кармиллы до цзянши и веталов — через очерки, письма, дневники, рецепты, исторические заметки и мистические хроники. Именно поэтому богословский интерес к этой книге возникает не вопреки ее игровой форме, а благодаря ей. Она показывает, каким образом современная массовая культура превращает древний страх перед смертью, нечистотой, посмертным беспокойством и демоническим искажением жизни в эстетический маршрут, туристический опыт и ироническое развлечение. Для богословского читателя это особенно важно: вампир здесь выступает не только персонажем хоррора, но и симптомом культуры, которая одновременно боится смерти, смеется над ней, коммерциализирует ее и пытается приручить ее через литературу.

Исторический контекст книги связан с долгой европейской традицией вампирского мифа. Эта традиция имеет несколько слоев. Первый — фольклорно-религиозный: народные представления о мертвецах, которые не обрели покоя, возвращаются из могил, вредят живым, пьют кровь, распространяют болезнь или становятся знаком нарушения погребального, семейного и церковного порядка. Второй — литературный: от Байрона и Полидори до Ле Фаню и Брэма Стокера, от «Кармиллы» до «Дракулы», от викторианского страха перед сексуальностью, чужаком и заражением до поздней романтизации вампира как аристократа, изгнанника, соблазнителя или трагического бессмертного. Третий — современный массово-культурный: вампир становится объектом туризма, моды, кино, комикса, ролевой игры и визуальной эстетики. Авторы сознательно работают на пересечении этих трех слоев. Они не просто пересказывают легенды, а помещают читателя внутрь фиктивного мира, где сами вампиры будто бы редактируют путеводитель, направляя туристов к собственным логовам. Уже это жанровое решение заслуживает богословского внимания, потому что книга демонстрирует характерную для поздней модерности инверсию сакрального страха: то, что традиционная культура воспринимала как угрозу духовному и телесному порядку, превращается в «аттракцион» и культурный сувенир.

Введение задает эту ироническую рамку с большой выразительностью. От имени Кармиллы, Миркаллы или Милларки, то есть вампирской героини, связанной с новеллой Шеридана Ле Фаню, сообщается, что не следует верить ирландским писателям, потому что известие о ее смерти «было сильно преувеличено». Этот жест сразу определяет метод книги: литература одновременно признается источником мифа и объявляется ложью, которую сами чудовища теперь исправляют. Авторы играют с границей между текстом и «реальностью» мифа: Стокер, Ле Фаню, Байрон, народные предания, исторические личности, кладбища и туристические адреса собираются в единый псевдодокументальный мир. Богословски это можно прочитать как показатель постсекулярного воображения: современный человек уже не обязательно верит в вампиров буквально, но продолжает нуждаться в образах, которые дают форму страху перед смертью, телесностью, ночной стороной желания и опасностью зла, не сводимого к рациональному объяснению.

Книга начинается с раздела «Как стать вампиром», где в почти комическом виде собран огромный массив фольклорных причин вампиризации. Вампиром может стать тот, кто родился в святые дни или в новолуние, седьмой сын седьмого сына, ребенок с зубами, человек с лишним соском, самоубийца, маг, колдун, убийца, некрещеный умерший, проклятый, человек, умерший насильственной смертью, погребенный неправильно, или даже тот, над чьим телом пробежала кошка. В конце авторский голос задает характерный вопрос: «не кажется ли вам, что вампиром стать проще, чем тихо-мирно лежать в могиле, как все добропорядочные граждане?» За юмором здесь скрывается важная антропологическая деталь. Народное воображение связывало вампиризм не только с моральным злом, но и с нарушением границ: неправильное рождение, неправильная смерть, неправильное погребение, неправильный социальный статус, неправильное отношение общины к умершему. Вампир — это не просто «монстр», а знак неупокоенности, разрыва между живыми и мертвыми, между телом и землей, между общиной и тем, кого она не сумела правильно включить в порядок смерти.

С богословской точки зрения этот раздел особенно интересен тем, что показывает, насколько глубоко в традиционных обществах смерть была связана с ритуалом, церковностью, памятью и страхом нарушения. Там, где христианская вера говорит о смерти как о враге, побежденном воскресением Христовым, народная религиозность часто смешивает христианские элементы с архаическими представлениями о заразности, нечистоте, проклятии, посмертном беспокойстве и магическом воздействии. Книга не анализирует это систематически, но предоставляет богатый материал для такого анализа. Некрещеность, самоубийство, смертный грех священника, неправильное погребение, святыня как защита, распятие и святая вода как антивампирская атрибутика — все это показывает, как христианские символы в народном воображении нередко переходят из литургического и сотериологического порядка в магико-апотропейный. Это не значит, что народная традиция «ложна» во всем; скорее, она свидетельствует о глубоком переживании смерти как духовно опасной границы, но выражает его в образах, требующих богословского очищения.

Европейская часть книги, самая обширная, начинается со Штирии и Кармиллы. Здесь авторы обыгрывают сюжет Ле Фаню: замок Лауры, деревня Карнштейн, часовня, гробница, портрет 1688 года, черная карета, прекрасная графиня с острыми зубами. Рассказчик Дж. К. Адамс движется между литературной памятью и псевдотуристическим описанием. Он видит заброшенный замок, старую мебель, семейные портреты, часовню, мраморную плиту с гербом Карнштейнов, а затем встречает саму Кармиллу, которая отвергает литературную версию собственной гибели. Особенно выразительна ее фраза: «литература — ложь», после которой она объявляет, что новости о смертях вампиров «были сильно преувеличены». Этот эпизод не просто пересказывает «Кармиллу»; он переосмысляет готическую литературу как живую мифологию, где персонажи выходят за пределы книг и начинают оспаривать авторскую власть. Для богословского литературного анализа это важно: вампирическая фигура всегда сопротивляется окончательному погребению, в том числе текстуальному. Она возвращается, переписывает себя, требует новой аудитории, нового тела, новой крови — а в современном варианте еще и нового туристического маршрута.

Английский раздел переносит читателя в пространство Стокера, Хэмпстеда, Хайгейта, Пикадилли, Пурфлита, Уитби, разрушенных аббатств, пабов и кладбищ. Здесь особенно хорошо видно, как книга соединяет литературную топографию с городской культурной памятью. Люси Вестенра, Дракула, Хайгейтский вампир, Элизабет Сиддал, места Джека Потрошителя, старые лондонские пабы, кладбища и викторианская архитектура образуют единую карту готического Лондона. Авторы не столько пугают, сколько превращают страх в маршрут. Они говорят о могилах, катакомбах, склепах, призраках и вампирах языком туристического справочника: где остановиться, где поесть, что купить, куда пойти вечером. Этот прием остроумен, но богословски двусмыслен. С одной стороны, он разоблачает коммерциализацию макабрического: современный человек потребляет смерть как атмосферу. С другой стороны, сама книга участвует в этом потреблении, наслаждаясь эстетикой кладбища, крови и ночи.

Италия, Франция, Швейцария, Богемия и Моравия продолжают европейский маршрут, расширяя его от классических англо-ирландских источников к более разнообразному культурному материалу. Италия в книге связана не только с фольклором, но и с художественной, городской и кинематографической памятью: Венеция, Вольтерра, Рим, Болонья, Неаполь и другие места становятся пунктами на карте вампирского воображения. Франция и Швейцария вводят иной тон — более светский, салонный, историко-анекдотический. Богемия и Моравия возвращают читателя к Центральной Европе, где вампирский миф теснее связан с аристократическими родами, погребальными практиками и страхом перед неупокоенным мертвецом. В целом европейская часть книги показывает, что вампир — не локальное существо, а транснациональный образ, свободно пересекающий границы литературы, фольклора, политики, туризма и исторической памяти.

Раздел «Как убить вампира» играет роль пародийного практического справочника, но в нем снова проявляется архаическая логика защиты от нечистого. Колья, чеснок, распятия, святая вода, обезглавливание, сожжение, развеивание пепла, вскрытие могилы — все это элементы народного арсенала, в котором христианские знаки соседствуют с чисто магическими действиями. В сербском и польском материале это особенно заметно: эксгумации, отсечение голов, сожжение тел, бросание пепла в реку, «кровавый хлеб» как средство защиты от укуса нежити. Для церковного историка здесь важно увидеть, что вампирические паники XVIII века были не просто суевериями «темного народа», а социальными кризисами, в которых страх болезни, смерти, непонятного разложения тел, коллективной вины и слабости церковно-государственного порядка принимал насильственные формы. Народ хотел убедиться, что мертвые больше не угрожают живым, и часто делал это через разрушение тела. Христианское богословие, напротив, призвано удерживать уважение к телу умершего, веру в воскресение плоти и различение между духовным злом и магическим страхом перед материей.

Трансильвания, конечно, занимает в книге центральное место как земля Дракулы. Но важно, что авторы не ограничиваются туристическим клише о замке Бран и графе Цепеше. Они вписывают трансильванский материал в более широкий контекст балканской, венгерской и карпатской мифологии. Здесь вампир становится фигурой границы между Востоком и Западом, Османским и христианским миром, историческим насилием и литературной экзотизацией. Дракула у Стокера был не только монстром, но и «чужаком», приходящим в Лондон из пространства, которое викторианское воображение считало древним, темным, отсталым и опасным. Современный путеводитель иронически переворачивает эту перспективу: теперь западный турист едет к вампирам сам, покупает сувениры, ищет опасность и желает прикоснуться к тому, что прежде маркировалось как угроза цивилизации. Это важное культурное изменение: зло уже не только изгоняется, но и эстетически приглашается.

Сербия, Польша и Россия показывают более фольклорную и менее романтизированную сторону вампирского комплекса. В сербском материале появляются эксгумации, сожжение тел, кафаны, охотничьи саквояжи с кольями, святой водой, распятиями и чесноком. В польском разделе возникает мотив «кровавого хлеба», где кровь вампира становится ингредиентом защитной пищи. В российском разделе авторы играют с Екатеринбургом и вымышленным Упырьградом, городом вампиров, где здания не имеют окон, а старые вампиры могут ходить при солнце, если соблюдают меры предосторожности. Эта часть особенно показательна: здесь вампир почти полностью выходит из сферы ужаса и становится объектом сатирического градостроительства, бытовой этнографии и комического мироустройства. Но богословски такая комизация тоже значима. Смех над нечистью может быть способом дистанцирования от страха; однако он может быть и способом нейтрализации духовной серьезности зла, когда демоническое превращается в разновидность экзотической субкультуры.

Азиатская часть книги расширяет поле за пределы европейского вампира. Саравак, Британская Малайзия, Индия, Голландская Индия, Китай, Япония вводят другие типы существ: не всегда «вампиров» в строгом европейском смысле, но ночных, посмертных, кровососущих или жизнесосущих существ, связанных с местными религиозными и мифологическими системами. Это важное достоинство книги: она показывает, что страх перед мертвецом, возвращающимся к живым, не является исключительно европейским продуктом. Но здесь же возникает методологический риск. Под общим брендом «вампира» оказываются существа, принадлежащие разным космологиям: христианско-фольклорной, индуистской, буддийской, даосской, анимистической, колониальной и литературной. Для популярной книги это допустимо, но для религиоведческого анализа требует осторожности. Ветала, цзянши и европейский упырь не являются одним и тем же феноменом; их объединение полезно как культурная типология, но опасно как обобщение.

Американская часть, посвященная Луизиане, Эксетеру и Мэну, показывает, как вампирский миф переселяется в Новый Свет. Здесь особенно важны темы колониального смешения, городского фольклора, кладбищенских легенд, медицинских страхов и семейных трагедий. Новая Англия знает реальные случаи «вампирских» эксгумаций, связанных с туберкулезом и страхом перед тем, что умершие родственники продолжают «высасывать» жизнь из живых. В американском контексте вампир утрачивает часть аристократического европейского блеска и становится знаком болезни, семейного распада, пограничного поселения, протестантского страха перед нераспознанным злом и отсутствия устойчивых ритуальных средств примирения со смертью. Для богословского анализа это особенно интересно: там, где церковная литургическая культура смерти ослаблена, страх может возвращаться в медицинско-магической форме.

Раздел «Другие существа» и заключительные примечания подчеркивают энциклопедическую и игровую природу книги. Авторы как бы признают, что вампирский мир не исчерпывается классическим кровососом. Он окружен оборотнями, призраками, демонами, ведьмами, некромантами, ожившими мертвецами и локальными чудовищами. В финале становится ясно, что книга не стремится к строгой демонологической классификации. Она строит панораму темного воображения, где границы между существами подвижны, а главное — не догматическая точность, а атмосфера, узнаваемость, культурная память и удовольствие от путешествия. Иллюстрации, карты, декоративные рамки, псевдостаринная типографика и вставные изображения играют здесь не меньшую роль, чем текст: книга задумана как артефакт, как предмет, имитирующий найденный архив, путеводитель, альбом и готический дневник одновременно.

Сильная сторона книги состоит в ее жанровой изобретательности. Она не пересказывает вампирскую традицию сухо, а оживляет ее через полифонию голосов: путешественник, редактор, вампир, журналист, иллюстратор, найденные письма, заметки и псевдосправочные блоки. Это позволяет читателю не просто узнать сведения о вампирах, но почувствовать, как работает миф: он всегда рассказывается кем-то, всегда искажается, всегда возвращается, всегда живет между верой и недоверием. Другая сильная сторона — широкий культурный охват. Книга движется от Штирии до Лондона, от Италии до Сербии, от России до Китая и Японии, от Луизианы до Новой Англии, показывая, что вампир — это не один образ, а целое семейство образов, связанных со смертью, кровью, телом, страхом, эротикой, болезнью, чуждостью и бессмертием. Третья сильная сторона — ирония. Авторы умеют не только пугать, но и смеяться; они понимают, что современный читатель уже перегружен вампирскими клише, и потому постоянно подмигивают ему. Это делает книгу легкой для чтения, но не лишает ее культурологической насыщенности.

Для богословского клуба книга может быть полезна прежде всего как материал для разговора о смерти, теле и народной религиозности. Пастырям она поможет увидеть, что современный интерес к вампирам не сводится к подростковой готике или поверхностной моде. За ним стоит глубокое культурное беспокойство: что происходит с мертвыми, может ли смерть быть окончательно закрыта, почему тело после смерти вызывает страх, как зло паразитирует на жизни, почему кровь воспринимается как носитель силы, почему бессмертие без благодати оказывается проклятием. Студентам богословия и религиоведения книга даст богатый пример смешения христианских символов с магическим мышлением: распятие, святая вода, некрещеность, смертный грех, погребение, кладбище, часовня и эксгумация здесь существуют в полумифологическом пространстве, где церковные знаки часто используются не как знаки спасения, а как инструменты защиты. Литературоведам она будет интересна как метатекст о вампирской литературе, где герои «исправляют» собственных авторов и спорят с каноном. Мирянам, интересующимся культурой, она может помочь увидеть, почему христианская вера должна говорить о смерти глубже, чем это делает хоррор, но при этом не пренебрегать теми страхами, которые хоррор выражает.

Но книга имеет и слабые стороны, особенно если читать ее с богословской точки зрения. Главная из них — эстетизация зла. Конечно, авторы пишут иронически, и было бы несправедливо обвинять их в прямой апологии вампиризма. Но жанр туристического путеводителя неизбежно делает монстра привлекательным. Вампиры здесь остроумны, стильны, аристократичны, сексуальны, иногда застенчивы, иногда даже обаятельны. Их жертвы часто становятся материалом для шутки. Кровь, смерть, кладбище и проклятие превращаются в элементы дизайна. Для светского готического жанра это естественно, но богословский читатель должен помнить: зло опасно именно тогда, когда становится красивым и культурно потребляемым. Христианская традиция знает различие между изображением зла ради его разоблачения и эстетическим наслаждением злом ради атмосферы. «Вампиры среди нас» постоянно балансируют на этой границе.

Вторая слабость связана с отсутствием различения между фольклором, литературой, историей и религиозной реальностью. Для игрового текста это не недостаток, а часть замысла. Однако неподготовленный читатель может воспринять весь материал как единую «энциклопедию вампиров», не замечая, что перед ним сознательная мистификация, где реальные места, вымышленные персонажи, народные предания, литературные сюжеты и авторские фантазии смешаны в одном регистре. С академической точки зрения книге не хватает строгого аппарата, источниковедческого разделения, исторического комментария и религиоведческой осторожности. С богословской точки зрения ей не хватает ясного различения между суеверием, демоническим образом, литературной метафорой и пастырски значимым страхом смерти.

Третья критическая точка касается образа христианских символов. Распятия, святая вода, часовни, кладбища и священники часто появляются как элементы антивампирского арсенала или готического декора. Это соответствует жанру, но не соответствует христианскому пониманию святыни. В народной вампирской традиции крест нередко действует почти как магический предмет, автоматически отпугивающий нечисть. В христианском богословии крест — не амулет, а знамение победы Христовой, требующее веры, покаяния и участия в жизни Церкви. Святая вода — не химическое оружие против монстра, а освящение творения. Погребение — не техника предотвращения возвращения мертвеца, а молитвенное предание умершего Богу. Поэтому книга может быть полезна именно тогда, когда читатель способен отделить фольклорную магизацию христианства от подлинной церковной символики.

И все же итоговая оценка книги может быть положительной, если ясно понимать ее жанр. «Вампиры среди нас» — не богословское руководство и не академическая монография, а остроумный, визуально насыщенный, литературно изобретательный атлас вампирского воображения. Его ценность для богословского клуба состоит не в том, что он учит правильной демонологии, а в том, что он предоставляет материал для разговора о неправильной, народной, литературной, травматической и коммерциализированной демонологии современной культуры. Вампир — это фигура бессмертия без воскресения, жизни без благодати, желания без любви, тела без покоя, крови без жертвы, ночи без пасхального утра. Именно поэтому христианский читатель может увидеть в этой книге не только игру, но и скрытый богословский вопрос: что происходит с культурой, когда она продолжает мечтать о вечной жизни, но утрачивает язык воскресения? Книга отвечает на это не догматически, а образно: тогда вечная жизнь превращается в не-жизнь, бессмертие — в голод, красота — в хищничество, путешествие — в блуждание, а память о мертвых — в туристический маршрут. В этом смысле даже легкая, ироническая и внешне развлекательная книга неожиданно напоминает о серьезнейшей христианской истине: смерть нельзя победить эстетикой, страх нельзя исцелить сувениром, а бессмертие без Бога оказывается не спасением, а проклятием.