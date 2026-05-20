Обзор книги «Библия для изучения. Книга Псалтырь. Аннотированный перевод Прокопенко. Часть 2: Псалмы 42–72»

«Библия для изучения. Книга Псалтырь. Аннотированный перевод Прокопенко. Часть 2: Псалмы 42–72» представляет собой не обычный перевод Псалтири и не популярный комментарий в привычном смысле, а филологически насыщенное, богословски ответственное и экзегетически дисциплинированное издание, ориентированное на внимательное чтение масоретского текста. Уже на первых страницах автор задает формат работы: крупные цифры обозначают главы, обычные — стихи, надстрочные — примечания, а курсивом выделяются слова, отсутствующие в оригинале и добавленные для прояснения смысла. Это важнейшее методологическое указание: переводчик не скрывает от читателя собственных интерпретационных решений, но, напротив, делает их видимыми, проверяемыми и обсуждаемыми. Тем самым книга становится не только переводом, но и школой чтения библейского текста, где читатель постепенно учится видеть разницу между буквальным строем еврейской фразы, синтаксическим смыслом, богословской интонацией и русской литературной передачей.

Историко-богословский контекст этого труда определяется современным русскоязычным дефицитом качественных аннотированных переводов Ветхого Завета, особенно таких, которые последовательно работают с древнееврейским текстом, древними версиями, современными лексиконами и корпусом академической библиографии. Прокопенко помещает свой перевод в поле серьезной библеистики: список сокращений включает BHS, HALOT, BDB, DCH, TWOT, LXX, Вульгату, Пешитту, Таргум, Кумранские тексты, а также многочисленные английские, немецкие и русские переводы. Это не декоративная ученость, а реальный аппарат, из которого вырастает каждое значимое переводческое решение. Главная проблема, на которую отвечает книга, — как передать Псалтирь по-русски так, чтобы не сгладить ее грамматическую точность, поэтическую напряженность, богословскую глубину и историческую укорененность. Метод автора можно назвать грамматико-экзегетическим с выраженной богословской чувствительностью: он движется от слова и формы к смыслу, от синтаксиса к богословской идее, от вариантов перевода к внутренней логике псалма.

Вторая книга Псалтири в данном издании открывается псалмами 42[41]–43[42], которые автор фактически помогает читать как единый духовный цикл жажды Бога, изгнания, воспоминания о храме и надежды на возвращение к поклонению. Уже знаменитая строка «Как лань стремится к ручьям воды, так душа моя стремится к Тебе, Боже» задает не сентиментальную, а заветную тональность: речь идет о душе, лишенной видимого доступа к Божьему присутствию, но не утратившей богословской памяти. Особенно показательно, что Прокопенко переводит рефрен не отвлеченно, а экзистенциально точно: «Что унываешь ты, душа моя, и тревожишься во мне? Уповай на Бога, потому что я еще буду благодарить Его». В примечании к слову, переданному как «унываешь», автор объясняет его как образ таяния, растворения, распада, что делает внутреннее состояние псалмопевца почти телесно ощутимым. Так перевод не просто сообщает смысл, но восстанавливает эмоциональную и антропологическую плотность еврейского оригинала.

Псалом 44[43] переводчик раскрывает как коллективную молитву народа, переживающего противоречие между памятью о Божьих делах и нынешним поражением. Сильнейшая богословская линия этого псалма заключается в том, что Израиль не объясняет свое страдание простым моральным уравнением «грех — наказание». Народ исповедует: «Все это пришло на нас, но мы не забыли Тебя и не предали завета Твоего». В этом месте Псалтирь вступает в ту же область богословского напряжения, что и книга Иова: страдание праведного или верного сообщества требует не поверхностного ответа, а молитвенного спора с Богом. Прокопенко сохраняет резкость текста: Бог «отверг», «посрамил», «продал Свой народ за бесценок», «покрыл нас тенью смертной». Но эта резкость не разрушает веру, а становится ее формой. Заключительный вопль «Встань, помоги нам и искупи нас ради милости Твоей!» показывает, что последним основанием надежды является не заслуга народа, а Божья милость.

Царский и брачный псалом 45[44] занимает в книге особое место, поскольку он неизбежно связан с мессианским чтением в христианской традиции. Прокопенко не превращает перевод в догматическую схему, но дает тексту говорить в его древнеизраильском царском контексте, сохраняя при этом величественную теологическую высоту образа Царя. «Ты наделен красотою больше людей, излита благодать в уста Твои — так благословил Тебя Бог вовек», — эта строка в его передаче подчеркивает, что царская красота не автономна, а является знаком Божьего благословения. Автор детально объясняет редкие формы, возможные значения, синтаксические связи, но не разрушает поэзию чрезмерным рационализмом. Его экзегеза показывает: в Псалтири царская идеология не является политической пропагандой, потому что истинное царство мыслится как служение истине, праведности и Божьему порядку.

Далее, в псалмах 46[45]–48[47], усиливается тема Сиона, Божьего царствования и безопасности народа не в силу военной мощи, а в силу присутствия Бога. Особенно важен переводческий принцип, который виден в работе с выражениями вроде «город Бога нашего», «святая гора Его», «селение Царя великого». Автор часто поясняет сопряженные конструкции, показывая, что буквальная форма «гора святости Его» должна быть понята как «Его святая гора», но при этом не забывает, что такая грамматика несет богословский смысл: святость Сиона не принадлежит месту самому по себе, она производна от Божьего присутствия. В псалме 48[47] Сион становится не просто географией, а знаком Божьей явленности в истории. В этой части книги хорошо видно достоинство подхода Прокопенко: он не противопоставляет филологию богословию, а показывает, что богословие Псалтири часто заключено именно в грамматических деталях.

Псалом 49[48] вводит мудрость о смертности, богатстве и невозможности человека выкупить самого себя. Здесь книга особенно полезна для богословского чтения современной культуры, потому что псалом разоблачает иллюзию самодостаточности. Человек, окруженный богатством, славой и уверенностью в будущем, оказывается перед пределом смерти, где человеческий капитал не имеет искупительной силы. Прокопенко последовательно удерживает различие между «выкупом» как социально-правовой категорией и богословским избавлением, которое может совершить только Бог. Эта линия продолжается в псалме 50[49], где Бог предстает Судьей Своего народа и разоблачает культ, оторванный от благодарения и послушания. В переводе и примечаниях ясно звучит мысль: жертва в Псалтири никогда не имеет магического характера, она истинна только тогда, когда укоренена в заветной верности.

Псалом 51[50], покаянная молитва Давида, является одним из богословских центров всей книги. Прокопенко бережно сохраняет драматизм текста, но особенно ценно раскрывает лексику сокрушения, очищения, милости и восстановления. В примечаниях к словам, связанным с разбитым духом и сокрушенным сердцем, он показывает, что речь идет не о психологической подавленности как таковой, а о внутреннем раздавленном состоянии человека, осознавшего свою греховность. Это принципиально важно: покаяние в библейском смысле не сводится к эмоции вины, но означает правдивое стояние перед Богом, в котором человек отказывается защищать себя ложью. В такой перспективе строки о жертвах праведности в конце псалма звучат не как возвращение к ритуализму, а как восстановление богослужения после восстановления сердца.

Псалмы 52[51]–60[59] разворачивают драму праведника среди лжи, насилия, предательства и политической угрозы. Здесь Прокопенко особенно силен как переводчик импрекаторной и судебной лексики. Он не смягчает псалмы мести до морально безопасных размышлений, но и не позволяет читателю читать их как личную мстительность. Так, в псалме 58[57] речь идет о нечестивых властителях, которые «на земле насилие рук ваших отмеряете»; в примечании автор показывает, что термин может обозначать не только землю вообще, но и страну, а контекст указывает на распространение несправедливости по всей общественной реальности. Это превращает псалом в богословскую критику неправедного суда и власти, а не просто в эмоциональный выпад против врагов.

В псалме 59[58] характерна антитеза ночной охоты нечестивых и ночного пения Давида. Прокопенко поясняет, что пока предатели ночью «воют, как голодные псы», Давид «всю ночь до утра радостно воспевает Божью милость». Это одно из тех примечаний, где автор выходит за пределы узкой лексикографии и помогает увидеть композиционную красоту псалма: ночь может быть временем угрозы, но для верующего она становится временем богословского сопротивления. «Сила моя, для Тебя буду играть на инструментах, потому что Бог — крепость моя, мой милостивый Бог!» — в этой строке соединяются слабость человека, музыка молитвы и исповедание Бога как крепости.

Псалом 60[59] интересен тем, что автор переводит его надписание не как нейтральную помету, а как ключ к педагогическому назначению текста: «Надпись Давида для научения». Примечание уточняет, что речь не просто о «для изучения», а именно о научении других людей; псалом предназначался как инструмент для следующих поколений, чтобы они учились уповать не на людей, а на Бога. Это важное наблюдение для всей книги: Псалтирь оказывается не только молитвенником, но и школой богословского воспитания памяти, чувства, надежды и политического трезвения.

Псалмы 61[60]–63[62] дают иной тон — тон убежища, жажды и доверия. В псалме 61[60] молитва «От края земли к Тебе буду взывать в изнеможении сердца моего, на скалу, слишком высокую для меня, возведи меня» в переводе Прокопенко звучит с редкой точностью. Она не романтизирует слабость, но признает невозможность самоспасения. Скала «слишком высокая» — прекрасный образ благодати: человек не может подняться туда сам, он должен быть возведен. В псалме 62[61] тема упования получает почти афористическую ясность, а в псалме 63[62] вновь возвращается жажда Бога: «Боже, Ты — Бог мой, буду искать Тебя! Жаждет Тебя душа моя, томится по Тебе плоть моя». Здесь богословие Псалтири не дуалистично: не только душа, но и плоть участвует в стремлении к Богу.

Псалмы 64[63]–67[66] показывают переход от личного избавления к благодарению общины и космическому масштабу Божьего благословения. В псалме 64[63] праведник радуется в Господе и укрывается в Нем, а свидетели Божьего суда «засвидетельствовали, что совершил Бог, и действие Его постигли». Примечание Прокопенко здесь особенно удачно: он показывает, что речь идет не просто о страхе перед событием, а о признании случившегося именно Божьим деянием. В псалме 65[64] Бог предстает как «Слышащий молитву», к Которому приходит «всякая плоть», и как Тот, Кто посещает землю благословением, орошает ее и делает изобильной. В этой части книги раскрывается литургико-космическое измерение Псалтири: Божья милость не замыкается в индивидуальном благочестии, она охватывает землю, урожай, народы, историю и поклонение.

Псалом 68[67] — один из наиболее сложных в корпусе, и здесь достоинства аннотированного перевода особенно заметны. Прокопенко предлагает историческую гипотезу, связывающую псалом с периодом до официального воцарения Давида, когда во главе Израиля еще стояло колено Вениамина, и допускает связь с войнами против филистимлян, возможно, после победы Давида над Голиафом. Такая реконструкция не навязывается как догма, но показывает, как исторический контекст может прояснить внутреннюю логику текста. Начальные слова «Да встанет Бог, да рассеются враги Его» сохраняют архаическую силу военного гимна, но в богословском горизонте псалма война понимается не как автономная человеческая доблесть, а как явление Божьего владычества.

Псалом 69[68] в христианской традиции неизбежно читается в мессианской перспективе, поскольку его мотивы страдания, поношения и ревности о доме Божьем вошли в новозаветное свидетельство о Христе. Прокопенко начинает его с образа катастрофического погружения: «Спаси меня, Боже, ведь дошли воды до души моей. Погрузился я до ила, который на глубине, и нет твердой опоры». Здесь переводчик сохраняет физическую тяжесть образа: это не абстрактная печаль, а опыт исчезновения опоры под ногами. Его примечания к музыкальному указанию «Шошанним» также важны: он рассматривает возможность, что «лилия» или мелодия с таким названием связана с минорной, трагической тональностью псалмов, объединенных темой угрозы со стороны врагов и поражения народа Божьего.

Заключительный блок, псалмы 70[69]–72[71], подводит вторую книгу Псалтири к царско-мессианскому горизонту. Псалом 71[70] звучит как молитва стареющего праведника, ищущего Божьей верности от юности до старости. Псалом 72[71] становится торжественным завершением: это молитва о царе, чье правление должно быть основано на Божьем суде, праведности, защите бедных и сокрушении угнетателя. Примечания Прокопенко к словам «бедный», «нуждающийся», «угнетать», «сокрушать» особенно важны, потому что они раскрывают социально-этическое ядро библейского царства. Идеальный царь не просто обеспечивает культовую стабильность или национальное величие; он судит бедных праведно, спасает сыновей нуждающегося и разрушает механизм эксплуатации.

Сильнейшая сторона книги — ее честность перед текстом. Автор не создает иллюзии, что перевод всегда очевиден. Напротив, он многократно показывает варианты: слово может означать «ожидать» или «уповать», глагольная форма может иметь волитивное или констативное значение, древнее музыкальное указание может быть названием мелодии, инструмента или колофоном, а масоретская огласовка иногда допускает альтернативные прочтения. Такая прозрачность делает труд особенно ценным для пастырей, преподавателей, студентов богословия и всех, кто хочет читать Писание не только благочестиво, но и ответственно. В русскоязычной среде, где нередко сталкиваются два крайних подхода — либо свободный популярный пересказ, либо академический комментарий, недоступный неспециалисту, — работа Прокопенко занимает редкое промежуточное место: она научна, но практически полезна; филологична, но не бездуховна; внимательна к деталям, но не теряет молитвенной природы Псалтири.

Наибольшую пользу книга принесет тем, кто работает со Священным Писанием регулярно и публично. Проповедник найдет здесь защиту от поспешных толкований и готовых штампов; преподаватель — материал для объяснения того, как грамматика влияет на богословие; студент — образец дисциплинированной экзегезы; переводчик — множество решений, с которыми можно соглашаться или спорить; вдумчивый мирянин — возможность услышать знакомые псалмы заново. Особенно ценна книга для евангельской и межконфессиональной богословской среды, где возрастает интерес к древнееврейскому тексту, но часто не хватает инструментов для его грамотного чтения на русском языке. При этом труд может быть полезен и православному или католическому читателю, если он готов воспринимать его не как литургическую Псалтирь, а как академический инструмент.

Критически следует отметить, что достоинства книги одновременно создают и ее ограничения. Для неподготовленного читателя обилие транслитераций, грамматических терминов, ссылок на лексиконы и переводческие варианты может оказаться утомительным. Иногда богословская линия псалма почти растворяется в филологическом аппарате, и читателю приходится самостоятельно собирать целостное духовное послание из множества точных наблюдений. Кроме того, христианское каноническое и патристическое прочтение псалмов остается скорее подразумеваемым, чем развернутым. Автор сознательно работает прежде всего с еврейским текстом и древним контекстом, но для богословского клуба может возникнуть вопрос: как именно эти псалмы читаются в свете Христа, церковной молитвы, литургического употребления и истории толкования? Например, псалмы 45[44], 69[68] и 72[71] буквально требуют разговора о мессианском прочтении, но формат АПП не всегда дает этому разговору полный простор. Это не столько недостаток, сколько жанровая граница: перед нами аннотированный перевод, а не систематический богословский комментарий.

Тем не менее общая оценка труда должна быть высокой. Прокопенко демонстрирует редкую для русскоязычной библеистики культуру переводческой ответственности: он не маскирует трудные места, не подгоняет текст под заранее готовую догматическую формулу, не боится показывать сложность оригинала и при этом стремится сохранить ясность русского чтения. Его Псалтирь учит не только понимать отдельные стихи, но и уважать саму природу библейского слова, где поэзия, грамматика, молитва, история и богословие неразделимы. Главный вызов этой книги обращен не только к переводчикам, но и ко всем читателям Писания: готовы ли мы читать библейский текст медленно, внимательно, с доверием к его деталям и с готовностью позволить ему исправлять наши привычные схемы? Именно поэтому «Псалтырь. Часть 2: Псалмы 42–72» можно рассматривать как важный вклад в формирование зрелой культуры чтения Ветхого Завета на русском языке — культуры, в которой академическая точность служит не разрушению веры, а ее очищению, углублению и научению упованию на Бога.