Обзор книги Джона Паулина «Евангелие для второго поколения»

Книга известного библейского исследователя и профессора Нового Завета Джона Паулина «Евангелие для второго поколения. Комментарий на Евангелие от Иоанна», опубликованная на русском языке издательством «Источник жизни» в 2012 году, представляет собой выдающееся явление в современной богословской и экзегетической литературе. Исторический и теологический контекст появления этого труда обусловлен критическим переходным периодом в жизни ранней христианской Церкви конца первого века нашей эры, когда поколение живых очевидцев земного служения Иисуса Христа стремительно уходило со сцены истории, а грядущая кончина апостола Иоанна грозила оставить общину без прямого связующего звена с Воплощенным Словом. Главный теологический вызов, на который отвечает автор данного комментария, заключается в разрешении экзистенциального кризиса веры нового поколения христиан, которые были лишены привилегии видеть Спасителя во плоти и сталкивались с чувством духовной сиротства и неопределенности. Основной метод аргументации Джона Паулина носит характер индуктивного и нарративного анализа, сопряженного с пристальным вниманием к литературной структуре текста, иронии и глубокому богословскому синтезу, призванному доказать, что записанное Слово, одухотворяемое Святым Духом, обладает точно такой же животворящей силой, как и физическое прикосновение Христа. В своем исследовании Паулин опирается на авторитетные методологические наработки Пола Минеара и Алана Кульпеппера, преображая классический академический комментарий в целостное повествование о Божественном присутствии в истории. Как справедливо отмечал Пол Минеар, анализируя глубину Четвертого Евангелия, «характер этого Евангелия таков, что изучение его обычно приводит к все большему замешательству. Каждый текст в высшей степени прост, но в нем скрывается в высшей степени сложная смысловая структура, неподдающаяся постижению».

Разворачивая свое экзегетическое исследование с первой главы, автор обращается к Прологу Евангелия от Иоанна, задающему метафизическую тональность всему последующему тексту и окрашивающему земные события в цвета вечности. Джон Паулин подробно разбирает глубокую христологическую концепцию Логоса, показывая, как в понятии Слова пересекаются ветхозаветная традиция Божественной творческой премудрости и категории греческой платонической и филоновской философии, подготавливавшие эллинистический мир к восприятию трансцендентного Бога. Автор подчеркивает, что Пролог выстроен в форме изящной хиастической структуры, вершиной и смысловым центром которой выступает обетование о том, что принимающие Слово и верующие во имя Его получают право стать детьми Божьими через чудо духовного перерождения. В этой части комментария исследователь впервые формулирует важнейшую мысль о специфике портрета Иисуса Христа у Иоанна, отмечая, что «Иисус в четвертом Евангелии отнюдь не «скромный, кроткий и мягкий», каким Он представлен в синоптических Евангелиях. Он напористый... прямолинейный». Переходя ко второй главе своего труда, посвященной призванию первых учеников у Иордана, Паулин анализирует миссию Иоанна Крестителя через призму его глубокого смирения и бескомпромиссного свидетельства о Свете, что служило важным апологетическим ответом на существование независимого и порой враждебного христианству движения последователей Крестителя в конце первого века. Встречи Иисуса с Андреем, Петром, Филиппом и Нафанаилом рассматриваются как цепочка межличностных свидетельств, где Сын Божий являет Свое Божественное всеведение, безошибочно читая тайны человеческих сердец и преображая ветхозаветный образ небесной лестницы Иакова в реальность Своего земного присутствия.

Логика развития мысли автора бесшовно перетекает в плоскость анализа великих евангельских знамений и диалогов, составляющих содержание глав со второй по четвертую, где ключевой темой становится концепция радикального духовного замещения. Разбирая первое чудо на свадьбе в Кане Галилейской, Паулин демонстрирует, как Иисус претворяет воду, предназначенную для иудейских ритуальных очищений, в превосходное эсхатологическое вино, знаменуя тем самым наступление мессианской эпохи избытка Божественных благословений и замену ветхого порядка новым. Это замещение приобретает космические масштабы в сцене очищения Иерусалимского Храма, где Иисус изгоняет жертвенных животных и провозглашает Храм Своего Тела истинным местом обитания Божественной славы Шехины, предвозвещая Свою смерть и воскресение как единственное легальное основание Своей власти. В ночном диалоге с Никодимом, выступающим в качестве типичного представителя интеллектуальной иудейской элиты с поверхностной верой, Иисус деконструирует упование на физическое происхождение от Авраама и вводит концепцию рождения свыше от воды и Духа, связывая это таинственное перерождение с будущим вознесением Сына Человеческого на Крест по аналогии с медным змием Моисея в пустыне. Парадоксальным контрапунктом к беседе с Никодимом становится полуденный разговор у колодца Иакова с самаритянской женщиной, в котором Иисус сокрушает жесткие социальные, гендерные и религиозные барьеры древнего мира, открывая презираемой общине изгоев живую воду Святого Духа и утверждая универсальный характер поклонения Отцу вне географических рамок Иерусалима или горы Гаризим.

Разбирая содержание глав с пятой по двенадцатую, составляющих ядро третьей части комментария, Джон Паулин последовательно анализирует эскалацию конфликта между Иисусом и религиозными вождями Иерусалима вокруг субботних исцелений и мессианских притязаний Христа. Исцеление расслабленного при купальне Вифезда в субботу и последующая монументальная речь Иисуса осмысляются автором как радикальное замещение иудейских праздников и субботнего покоя Божественной деятельностью Сына, Который трудится наравне с Отцом ради дарования жизни человечеству. В этой части исследования Паулин разворачивает масштабную концепцию реализованной эсхатологии Иоанна, согласно которой суд, воскресение и вечная жизнь перестают быть исключительно футуристическими чаяниями далекого будущего, но превращаются в живую реальность настоящего момента для каждого, кто слышит Слово Христа и верует в Пославшего Его. Насыщение пяти тысяч человек и последующая проповедь в Капернаумской синагоге о Хлебе Жизни интерпретируются как глубокое евхаристическое и сотериологическое наставление, где Иисус заменяет Собой Моисееву манну в пустыне и призывает к мистическому причастию Своей плоти и крови через личные, предельно тесные отношения веры. Великие знамения дарования света слепорожденному и воскрешения Лазаря, бывшего мертвым четыре дня, становятся неопровержимыми доказательствами того, что Иисус обладает абсолютной властью над физической и духовной смертью, что кристаллизуется в Его великом самосвидетельстве «Я есмь Воскресение и Жизнь». При этом Паулин подчеркивает глубокую иронию Четвертого Евангелия: именно чудо воскрешения Лазаря побуждает синедрион под председательством Каиафы принять окончательное политическое решение о смертном приговоре Христу, превращая Крест в час Его наивысшего прославления.

Фокус исследовательской мысли в четвертой части комментария, охватывающей главы с тринадцатой по семнадцатую, окончательно смещается в сакральное пространство верхней горницы, где разворачивается прощальная беседа Иисуса с учениками накануне ареста. Омовение ног осмысляется Паулином как притча в действии, символизирующая постоянную нужду верующих в Божественном очищении от повседневных грехов и призывающая общину к кенотическому служению, взаимному прощению и несению новой заповеди любви, которая призвана стать главным индикатором подлинного ученичества перед лицом враждебного мира. Центральным богословским узлом этой части книги становится подробнейший пневматологический анализ пяти изречений об Утешителе (Параклете), в которых Иисус раскрывает личность и миссию Святого Духа как Своего совершенного и абсолютного Заместителя на земле. Паулин доказывает, что Святой Дух приходит, чтобы интернализировать присутствие Христа в сердце верующего, напомнить Церкви Его слова и обличить мир о грехе неверия, о праведности и о суде над князем мира сего. Этот тезис имеет решающее значение для сотериологии второго поколения: благодаря Духу написанное Слово обладает точно такой же преображающей силой, как и физическое присутствие Спасителя, что Паулин формулирует в фундаментальном экзегетическом выводе: «Его слово так же действенно, как Его прикосновение. Все те благословения, которые были доступны благодаря физическому присутствию Иисуса, теперь доступны через Его Слово!». Первосвященническая молитва Христа из семнадцатой главы увенчивает этот раздел, являя собой величественное ходатайство о единстве первого и второго поколений верующих в любви Отца и Сына, способном стать главным свидетельством Божественной миссии Христа для колеблющегося мира.

Завершая разбор содержания, автор в пятой и шестой частях книги обращается к нарративу о страстях, воскресении и эсхатологическом эпилоге Четвертого Евангелия. Анализируя сцены ареста в саду, допроса перед Анной и суда перед римским прокуратором Понтием Пилатом, Паулин обнажает глубокий психологический и теологический дуализм: в то время как Петр и Пилат трусливо пытаются защитить свой земной комфорт и безопасность через компромисс и отречение, Иисус являет Себя как суверенный Царь Истины, Полностью контролирующий Свою судьбу и добровольно восходящий на Голгофский Крест ради исполнения ветхозаветных пророчеств. Смерть Христа осмысляется как триумфальное завершение Божественного замысла искупления, сопровождающееся мистическим истечением крови и воды из пронзенного бока и тайным обращением Иосифа Аримафейского и Никодима. Пасхальные события двадцатой главы подводят читателя к сотериологической кульминации всего комментария: пустая гробница и явления воскресшего Господа Марии Магдалине и апостолам за закрытыми дверями преодолевают барьер физической смерти. История сомневающегося апостола Фомы, требующего осязаемых знамений, но в итоге приходящего к величайшему исповеданию веры в Божественность Распятого, побуждает Иисуса произнести венчающее Четвертое Евангелие благословение, адресованное второму поколению христиан и думающим читателям всех последующих веков: «блаженны невидевшие и уверовавшие». Заключительный аккорд комментария, разбирающий двадцать первую главу, рассматривает чудесный улов ста пятидесяти трех рыб на Галилейском озере и тройное восстановление Петра в пастырском служении как пророческое видение будущей глобальной миссии Церкви, движимой Святым Духом и любовью агапэ.

Данный академический и одновременно пастырский труд обладает ярко выраженной целевой аудиторией и способен принести колоссальную интеллектуальную и экзистенциальную пользу различным слоям христианского сообщества. В первую очередь книга Джона Паулина адресована практикующим пастырям и проповедникам, для которых она может стать ценнейшим гомилетическим руководством, помогающим преодолеть кризис духовной сухости в современных общинах и научить верующих распознавать живой голос Доброго Пастыря в условиях кажущегося молчания Небес. Студенты богословских факультетов и специалисты в области библеистики найдут в этой монографии превосходный образец нарративной критики и пример структурного анализа священного текста, связывающего макроструктуру Иоанновых образов с филологическими нюансами древнегреческого оригинала. Церковные историки смогут использовать этот труд для глубокого исследования процессов институционализации и герменевтического транзита раннехристианской общины на рубеже веков. Наконец, думающие миряне и интеллектуалы, ищущие глубоких ответов на вызовы секулярного мира и переживающие кризис личной веры, обретут в книге Паулина надежное основание для укрепления своего упования, помогающее осознать, что отсутствие физического созерцания Христа компенсируется нетварной силой Святого Духа, действующего через Писание.

Проводя взвешенный критический анализ рецензируемого труда, необходимо прежде всего отметить его несомненные сильные стороны, заслуживающие высочайшей академической оценки. К ним относится беспрецедентная методологическая последовательность автора в развертывании гипотезы «второго поколения», превращающая разрозненные евангельские сюжеты в монолитное теологическое здание, ориентированное на преодоление герменевтического разрыва времен. Паулин виртуозно раскрывает феномен реализованной эсхатологии, возвращая Четвертому Евангелию его сотериологическую динамику и демонстрируя, как вечные Божественные реалии суда и жизни преображают повседневное бытие человека прямо сейчас. Использование тонкого литературного анализа иронии и концепции замещения иудейских институтов Личностью Мессии делает комментарий живым, убедительным и доступным для интеллектуального читателя, уберегая экзегезу от сухой атомизации текста. Особой похвалы заслуживает пневматологический пафос автора, его бескомпромиссная апологетика действенности написанного Слова Божьего как полноценного медиума Божественной благодати, что выгодно отличает этот труд от многих либеральных западных комментариев ХХ века.

В то же время, с точки зрения строгого академического богословия и традиционной церковной историографии, монография Джона Паулина содержит ряд уязвимых мест и догматических лакун, требующих конструктивной критики. Наибольшее опасение вызывает методологическая гипертрофия гипотезы «второго поколения», из-за которой Паулин порой выстраивает экзегетические выводы с излишней прямолинейностью, рискуя редуцировать другие важные исторические и полемические контексты Четвертого Евангелия, такие как прямая конфронтация с ранним гностицизмом или внутренние споры с раввинистическим иудаизмом эпохи Ямнии. Кроме того, авторская склонность использовать категории современной когнитивной психологии и психотерапии при анализе эмоциональных состояний и мотивов библейских персонажей выглядит в некоторых пассажах анахронично, перегружая древний сакральный текст несвойственной ему терминологией индивидуальных границ и психологических травм. Экклезиология автора также временами выглядит излишне функциональной и прагматичной, уподобляя общину верующих эффективной коммуникационной сети или медиуму для трансляции текстов, что несколько затушевывает таинственную, сакраментальную и евхаристическую природу Тела Христова. В ткань этих рассуждений о границах прагматического разума уместно интегрировать строгое напоминание исследователя о пределах мирской мудрости: «Либо скрытность убивает ученичество, либо ученичество убивает скрытность». Тем не менее, указанные недостатки носят характер научной дискуссии и не умаляют пророческого пафоса, экзегетической глубины и непреходящей ценности монографии Джона Паулина как выдающегося памятника современной библеистики, страстно указующего путь к Богу новому поколению верующих.