Обзор книги Джоселина Годвина «Атлантида и циклы времени»

Книга Джоселина Годвина «Атлантида и циклы времени» представляет собой не апологию Атлантиды и не очередную попытку доказать местоположение погибшего материка, а интеллектуальную историю одного из наиболее устойчивых мифов модерной эзотерики. Автор прямо задает рамку исследования: его интересует не столько «действительная Атлантида», сколько атлантология как культурный феномен, потому что история развития этого мифа «ценнее для понимания природы человечества, чем любые руины древней цивилизации» . Именно здесь книга становится важной для богословского читателя: она показывает, как миф о допотопной цивилизации, утраченном знании, циклах деградации и грядущем обновлении постепенно занял место альтернативной священной истории.

Главная проблема, которую решает Годвин, состоит в том, чтобы описать огромный корпус рационалистических, оккультных, теософских, традиционалистских, расово-мифологических и нью-эйджевских версий Атлантиды без сведения их к одной простой схеме. Его метод — историко-типологический: он не спрашивает прежде всего, «была ли Атлантида», а прослеживает, кто, когда, зачем и в какой мировоззренческой системе нуждался в Атлантиде. Уже в предисловии автор формулирует ядро атлантического мифа: «в доисторические времена существовала развитая цивилизация с высокой культурой» . Для богословской оценки это особенно существенно, потому что перед нами не просто спор об археологии, а борьба за метанарратив: была ли история человечества восхождением от примитивного к сложному, падением от изначальной мудрости к нынешней деградации или чередой циклических катастроф и восстановлений.

Первая глава, посвященная «Атлантиде рационалистов», демонстрирует, что даже внешне научные версии атлантологии редко свободны от мифотворческого импульса. Годвин начинает с Платона и тех, кто пытался буквально локализовать его рассказ: Афанасия Кирхера, Игнатиуса Доннелли, Льюиса Спенса, Николая Жирова, сторонников арктических, шведских, германских, британских, сахарских и минойских гипотез. Особенно показательна фигура Доннелли, для которого Атлантида становится почти «Новым Заветом атлантизма»: он объясняет сходства культур через общий центр и видит в Атлантиде источник пирамид, потопных преданий, металлургии, письменности, религии и мифологии. В богословском отношении это важно как пример секулярного варианта идеи праоткровения: то, что христианская традиция связывает с откровением Бога и памятью о первоистории, рационалистический атлантизм переносит на исчезнувшую сверхцивилизацию.

Во второй главе французская эзотерическая традиция раскрывается как среда, где Атлантида перестает быть только географической гипотезой и превращается в элемент сакральной истории человечества. Делиль де Саль, Фабр д’Оливе, Сент-Ив д’Альвейдр, Папюс и Поль Ле Кур создают линии преемства, в которых древние расы, великие посвященные, скрытые центры и универсальная традиция оказываются важнее конкретных археологических следов. Для христианского читателя особенно интересен мотив «великой тайны», якобы созревавшей в дохристианских религиях и завершившейся во Христе. Такая схема внешне может напоминать учение о praeparatio evangelica, но по сути часто подменяет библейскую историю спасения эзотерической лестницей посвящений, где Христос становится высшей фигурой ряда, а не единственным воплощенным Словом Божиим.

Третья и четвертая главы, посвященные Блаватской и теософам, образуют сердцевину оккультной атлантологии. Годвин справедливо показывает, что Блаватская сыграла в этой области роль, сопоставимую с Доннелли в рациональном атлантизме: она дала Атлантиде не просто место, но космогоническую функцию. Через «Письма Махатм», «Книгу Дзиан» и «Тайную доктрину» Атлантида входит в учение о коренных расах, Лемурии, гигантских временных масштабах и духовной эволюции человечества. Платон в этой системе оказывается посвященным, который якобы сжал миллионы лет в одно событие. Богословская проблема здесь очевидна: теософия имитирует структуру откровения, но источник откровения переносит из личного Бога в безличную иерархию эзотерических знаний. Там, где библейская вера строится на завете, покаянии и историческом действии Бога, теософская атлантология предлагает картину космической эволюции, в которой зло часто мыслится не как грех перед Богом, а как отставание, деградация или неудачный этап расово-духовного развития.

Пятая глава о германской атлантологии — самая тревожная часть книги. Здесь Годвин прослеживает, как атлантический миф соединяется с нордизмом, расовой мифологией, арийскими фантазиями, полярным происхождением цивилизации и политическими проектами XX века. Герман Вирт, Гвидо фон Лист, Ланц фон Либенфельс, Розенберг и другие авторы превращают Атлантиду в инструмент сакрализации расы, земли, крови и доисторической памяти. Особенно ценна трезвость Годвина: он не сводит всех этих мыслителей к карикатуре, но показывает внутреннюю логику их соблазна. Атлантида становится здесь не просто утраченной страной, а мифом об избранном происхождении, позволяющим одной группе людей объявить себя хранителями древнейшего света. С христианской точки зрения это радикальная антитеза Евангелию, где избрание не является биологическим капиталом, а гордость происхождением разоблачается перед лицом креста.

Шестая глава, где рассматриваются традиционалисты Генон и Эвола, переводит разговор из области фантастической атлантологии в сферу метафизической критики современности. У Генона и Эволы Атлантида включается в учение о Единой Традиции, полярном центре, циклическом нисхождении и утрате первоначальной духовности. Годвин показывает, что даже фундаментальные идеи «Царя мира» Генона во многом опираются не столько на восточные источники, сколько на французский оккультизм . Это наблюдение особенно важно: традиционализм часто говорит от имени надисторической мудрости, но его собственная генеалогия оказывается вполне историчной, европейской и модерной. В богословском смысле традиционалистская критика современности может быть полезным раздражителем против прогрессистской самоуверенности, но она опасна там, где подменяет церковное Предание абстрактной «Традицией», а эсхатологическую надежду — элитарной ностальгией по Золотому веку.

Седьмая и восьмая главы расширяют поле за счет британских и независимых исследователей. Здесь появляются авторы, работающие на границе мифографии, альтернативной археологии, спекулятивной истории и литературного воображения. Годвин мастерски показывает, что атлантология живет не только благодаря доктринам, но и благодаря стилю мышления: способности соединять фрагменты, видеть соответствия, читать мифы как шифры, превращать совпадения в следы. Именно поэтому книга ценна как пособие по интеллектуальной аскетике: она учит видеть, как рождается убедительная, но необязательно истинная картина мира. Богослову это напоминает о необходимости различать типологическое мышление, укорененное в каноне и литургической традиции Церкви, от произвольной символической герменевтики, где всякий образ может означать что угодно.

Девятая и десятая главы, посвященные ченнелингу в Новом Свете и эпоху Нью-эйдж, демонстрируют последнюю стадию превращения Атлантиды в альтернативное откровение. От «Оаспе» и Эдгара Кейси до Сета, Урантии, Джеймса Меррилла и других медиумических систем Атлантида становится пространством духовных сообщений, кармической памяти, космической педагогики и исцеления. Годвин предлагает осторожную гипотезу, близкую к понятию эгрегора: подобные сообщения могут вести себя как «логическая программа», загружающаяся в подходящий «приемник» . Для христианского богословия этот раздел особенно важен пастырски: он показывает, почему современный человек, утратив доверие к церковному откровению, не становится рационалистом, а часто ищет новых пророков, новых духов, новые невидимые иерархии. Религиозная потребность не исчезает; она лишь меняет язык.

Одиннадцатая глава «Четыре века» и двенадцатая глава о прецессии равноденствий подводят итог второй большой теме книги — циклам времени. Годвин здесь выходит за пределы Атлантиды и анализирует универсальную мечту о прочтении истории как ритма. Он пишет: «Плывя в одном направлении по реке времени, мы отчаянно мечтаем хотя бы на миг остановить её течение и вглядеться в узоры волн и потоков» . Рассматривая число 432 000, индийские юги, четыре мировых века, античные и эзотерические схемы, а затем прецессию равноденствий от Гиппарха и Птолемея до современных авторов, Годвин показывает, как космология превращается в историософию. Для христианской мысли это принципиальный пункт: библейское время не является ни чистым кругом, ни простым прогрессом. Оно имеет творение, падение, обетование, воплощение, крест, воскресение и ожидаемое исполнение. Поэтому циклические модели могут быть интересны как культурные формы, но они не способны заменить христианскую эсхатологию, где конец истории не есть очередной оборот колеса, а пришествие Царства Божия.

Сильнейшая сторона книги — ее редкое сочетание эрудиции, иронии и методологической честности. Годвин не пишет как разоблачитель, которому заранее все ясно, и не как адепт, готовый принять любую фантазию. Он способен признать интеллектуальную красоту даже ошибочной системы и одновременно показать ее слабые места. Его фраза о том, что атлантологи «согласны в одном: высокая культура в доисторические времена существовала, и это стоит учитывать», точно передает общий нерв книги . Автор дает читателю не каталог курьезов, а карту религиозного воображения Нового времени, где Атлантида оказывается узлом между археологией, эзотерикой, расовой теорией, апокалиптикой, оккультным откровением и критикой модерна.

Для богословского клуба эта книга полезна прежде всего как исследование парарелигиозного мышления. Пастыри найдут в ней материал для понимания людей, увлекающихся эзотерикой, Нью-эйджем, «древними цивилизациями» и альтернативной историей. Студенты богословия увидят, как легко библейские темы — потоп, падение, праоткровение, избранность, пророчество, конец века — получают внецерковные двойники. Историки религии оценят масштаб источников и способность автора связывать национальные школы атлантологии с политическими и духовными задачами эпохи. Миряне, ищущие интеллектуальных ответов, смогут увидеть, что эзотерические системы часто кажутся убедительными не потому, что доказаны, а потому, что отвечают на реальные человеческие вопросы: откуда мы, почему мир поврежден, была ли когда-то полнота, грядет ли катастрофа, можно ли вернуть утраченное знание.

Критически, однако, следует сказать, что богословская нейтральность Годвина одновременно является силой и ограничением книги. Он почти всегда дает феноменологическое описание, но редко входит в нормативную оценку духовной природы рассматриваемых учений. Для академической истории идей это оправданно; для богословской рецепции недостаточно. Христианский читатель должен самостоятельно провести различение между мифом как культурной формой, ложным пророчеством как духовной претензией и оккультной практикой как реальным религиозным действием. Кроме того, книга местами настолько богата именами, направлениями и переходами, что ее внутренняя аргументация может растворяться в энциклопедичности. Автор показывает «кричащие расхождения» версий Атлантиды, но не всегда достаточно ясно формулирует собственный философский вывод о природе истины, мифа и заблуждения.

С богословской точки зрения наиболее серьезный вопрос, который книга оставляет читателю, касается не Атлантиды, а желания альтернативного откровения. Почти все рассмотренные системы возникают там, где библейская история кажется слишком узкой, церковное Предание — слишком конкретным, а современная наука — слишком бездушной. Атлантида заполняет пустоту между верой и знанием, между тоской по утраченному раю и страхом перед будущей катастрофой. Но именно поэтому христианская критика атлантологии не должна ограничиваться насмешкой над эксцентричными теориями. За ними стоит подлинная религиозная жажда, которую Церковь призвана не высмеять, а очистить и направить к истинному Откровению.

Итоговая ценность труда Годвина в том, что он показывает миф Атлантиды как зеркало модерной души. Человек Нового времени может отрицать догматы, но продолжает создавать свои апокалипсисы, свои книги тайн, свои жреческие линии, свои допотопные раи и свои падшие цивилизации. В этом смысле «Атлантида и циклы времени» — книга не об исчезнувшем материке, а о не исчезнувшей потребности человека мыслить историю сакрально. Для богословского читателя она становится предупреждением: если христианская эсхатология, учение о творении, падении, суде и новом творении перестают звучать глубоко и убедительно, их место займут другие истории — иногда поэтические, иногда интеллектуально изощренные, иногда духовно опасные. Годвин не проповедует Евангелие, но его труд невольно помогает увидеть, насколько необходимо богословию вновь говорить о времени, памяти, катастрофе, надежде и конце истории с той силой, которой не могут дать ни Атлантида, ни оккультные циклы, ни голоса медиумов.