Обзор книги Ф. Троицкого "Апостол языков Павел и апостолы обрезания"

Издание фундаментального богословского трактата Ф. Троицкого в Казани, осуществленное в типографии Императорского Университета в 1892 году, представляет собой поворотную веху в истории отечественной библеистики и догматической мысли. Исторический и богословский контекст создания этой работы глубоко укоренен в острой интеллектуальной борьбе конца девятнадцатого века, когда европейская библейская критика находилась под мощным, всеобъемлющим влиянием идей Фердинанда Кристиана Баура и возглавляемой им тюбингенской школы. Бауровская концепция, применившая гегельянскую триаду к церковной истории, постулировала изначальный радикальный раскол в самой апостольской общине, утверждая жесткое, непримиримое противостояние между партикуляристским, законническим иудеохристианством первоверховных апостолов Петра и Иакова и универсалистским, свободным от закона эллинистическим христианством апостола Павла. Троицкий с глубокой тревогой констатирует, что бурные волны этого крайнего отрицательного «бауризма» коснулись и религиозного сознания образованных слоев русского общества, породив поверхностный, скептический взгляд на новозаветную историю и дух апостольского служения. В отечественных интеллектуальных кругах стали популярными скользящие по поверхности суждения о том, как сурово Павел «отделал» Петра в Антиохии, или как сам апостол языков якобы запутался в двоедушии, согласившись на участие в иудейском обряде четырех назореев в Иерусалиме. Главный богословский вызов, на который отвечает автор, заключается в необходимости опровергнуть этот редукционистский исторический детерминизм и защитить органическое догматическое единство Церкви, не прибегая при этом к искусственному, безликому сглаживанию реальных человеческих и миссионерских различий, существовавших между провозвестниками Евангелия. Основной метод аргументации автора строится на глубоком экзегетическом, психологическом и сотериологическом анализе текстов Священного Писания, раскрывающем внутренний смысл апостольских терминов и мотивов в рамках единого божественного домостроительства спасения.

Разворачивая свое исследование, Троицкий начинает с подробного методологического разбора двух тупиковых путей, долгое время господствовавших в библейской науке: абсолютизирующего отождествляющего направления и радикального противополагающего взгляда тюбингенцев. Отождествляющий взгляд, свойственный охранительному богословию, страдает узким пониманием божественного вдохновения как механической диктовки Святого Духа, полностью исключающей человеческую индивидуальность и исторический прогресс, из-за чего, как пишет исследователь, ссылаясь на труды Бонифаса, «всякая человеческая индивидуальность изглаждается: Павел и Иоанн, Иаков и Петр не суть более живые и отличные друг от друга личности, но пассивные органы тожественного самому себе откровения, и книги Нового Завета образуют совершенно однородную массу». Напротив, отрицательная школа Баура впадает в противоположную крайность рационалистического детерминизма, пытаясь объяснить рождение христианской Церкви исключительно через призму естественных законов человеческого духа как продукт брожения и столкновения враждующих партий петринистов и павлинистов, что вынуждает критиков объявлять большинство новозаветных книг, включая Книгу Деяний и Евангелие от Иоанна, позднейшими примирительными фальсификациями второго века. Троицкий последовательно доказывает несостоятельность обеих позиций, утверждая, что подлинное понимание апостольских взаимоотношений лежит в признании единообразия в многообразии, где уникальные психологические свойства, сословные или национальные привычки и индивидуальные методы проповеди апостолов нисколько не нарушают всеобщего догматического согласия, а служат наилучшими инструментами для сеяния одного и того же божественного семени в различных культурных средах.

Особое внимание в центральной части трактата автор уделяет детальному разбору тех исторических эпизодов, которые тюбингенские критики использовали как главные доказательства разнопринципности апостолов, в первую очередь антиохийского столкновения Петра и Павла и иерусалимского совета по поводу назорейского обета. Троицкий убедительно демонстрирует, что знаменитый конфликт в Антиохии, описанный во второй главе Послания к Галатам, был не столкновением двух противоположных богословских систем, а кризисом практического поведения, вызванным человеческой немощью и страхом перед прибывшими иудеями. Петр до прихода людей от Иакова свободно ел с язычниками, полностью разделяя павловское понимание универсальности спасения, однако его последующее отчуждение было вызвано постыдным опасением обрезания, психологическим возвратом к вековым национальным привычкам, что Павел справедливо и публично заклеймил как лицемерие и непрямое хождение по евангельской истине. Полное молчание Петра и отсутствие каких-либо возражений с его стороны доказывают его внутреннее согласие с павловским обличением и общее признание того, что ветхий закон потерял сотериологическую силу, уступив место единому монархическому принципу веры. Точно так же иерусалимский обряд, в котором принял участие Павел по совету Иакова, не был лицемерным компромиссом со строго-законнической партией. Иаков и пресвитеры Иерусалима, признавая, что для христиан из язычников закон Моисеев является совершенно излишним бременем, просили Павла проявить братскую деликатность и пастырское снисхождение к немощной совести тысяч уверовавших иудеев, которые были ревнителями закона и могли соблазниться слухами о полном презрении Павла к отеческим обычаям. Павел, действовавший в рамках своего миссионерского правила быть для иудеев как иудей, принял этот совет в духе истинной христианской свободы, поскольку сами по себе внешние национальные обычаи иудейского быта были для него индифферентными, безразличными формами, которые можно соблюдать ради любви к немощным братьям, если они не возводятся в ранг спасающего догматического принципа.

Высшим богословским достижением Троицкого становится его оригинальное экзегетическое примирение знаменитых формул апостолов Павла и Иакова о вере и делах, долгое время казавшихся западным экзегетам неразрешимой антиномией. Автор доказывает, что кажущееся противоречие между павловским положением, что «человек оправдывается верою независимо от дел закона», и утверждением Иакова, что «вера без дел мертва», проистекает исключительно из смешения и неразличения терминов, употребляемых авторами в совершенно разных контекстах для решения принципиально несходных задач. Послание Иакова вообще не касается вопроса об отношении Моисеева закона к христианской благодати и не сравнивает два конкурирующих сотериологических принципа, поскольку для иерусалимского праведника вопрос исключительности спасения во Христе был окончательно решен самим фактом его уверования. Иаков обращается к внутренней жизни христианских общин и разбирает соотношение двух моментов, интеллектуального и волевого, в пределах одного и того же принятого христианского принципа, обличая застарелый иудейский грех самоуспокоения на мертвом, голом знании догматов, лишенном всякого волевого плода. В его понимании вера без дел — это чисто бесовское, бесплодное ментальное признание объективных истин, которое должно ожить, одухотвориться и найти свое органическое завершение в конкретных нравственных поступках. Напротив, апостол Павел решает макробогословскую задачу всемирно-исторического масштаба, сравнивая два радикально противоположных принципа жизнедеятельности древнего и нового человечества: ветхий закон внешнего принуждения, судящий человека по букве, и новый закон духа жизни, основанный на благодати. Для апостола языков истинная вера никогда не является мертвым интеллектуальным капиталом илиForensic, внешним юридическим актом, но представляет собой всеобъемлющий, живой, внутренний процесс, в котором, как отмечает исследователь, «содержимое веры мыслится не само по себе, объективно, а в том виде и фазисе, когда это содержание, усвоенное человеком, неудержимо стремится к обнаружению себя, когда оно бьет ключом, как твердо установившаяся и потому властно заправляющая всей жизнию и всем душевным строем мысль». Такая павловская живая вера уже имплицитно содержит в себе всю полноту добрых дел как свое естественное порождение и плод, а потому Paul совершенно не нуждается в искусственном дополнении своей формулы оправдания какими-либо внешними требованиями.

В связи с этим Троицкий подвергает глубокому и взвешенному критическому анализу три господствовавшие в западной теологии попытки примирения апостольского учения, наглядно демонстрируя коренную ошибку как католической, так и протестантской доктрин. Первая попытка, характерная для католических и многих синкретических экзегетов, ошибочно сводит павловский термин «дела закона» исключительно к делам обрядового, ритуального характера, утверждая, что апостол изгоняет из сотериологии лишь еврейский культ, но оставляет нравственные дела как самостоятельный, независимый от веры фактор оправдания. Автор решительно отвергает это мнение, указывая, что в Послании к Римлянам Павел выносит обвинительный приговор всей плоти на основании ее моральной, нравственной развращенности, упоминая грехи язычников против естественного закона совести, а не нарушение ритуальных предписаний Синая. Подобное ограничение превращает глубокое учение о благодати в сухую казуистическую систему, впадающую в заблуждение opus operatum, где внешнее механическое действие наделяется магической спасительной силой в отрыве от внутреннего состояния духа. Вторая попытка, свойственная классическому протестантскому богословию, верно определяет «дела закона» как весь закон в его целостности, включая и нравственные заповеди Декалога, однако протестантизм совершает опасную ошибку, полностью выбрасывая дела из своей вероучительной системы за порог оправдания. Воспринимая веру forensic, как чисто внешнее объявление человека праведным при сохранении его внутренней греховной поврежденности, протестантские теологи создают неустойчивое, волнообразное состояние доктрины, впадающей в антиномизм и неспособной логически обосновать необходимость христианской праведности, из-за чего добрые дела остаются в их системе лишь случайными гостями, а не законными чадами живой веры. Наконец, третья концепция, разделяемая со времён Визера некоторыми католическими и протестантскими авторами, вводит искусственное разделение на «первое оправдание» без дел при вступлении в Церковь и «второе оправдание» с делами в последующей жизни, что, по мнению Троицкого, вносит немыслимый дуализм и колебательность в божественное домостроительство спасения Того, Кто вовеки тот же, заставляя человека без конца переходить из состояния номиста в аномиста.

В противовес этим фрагментарным западным моделям Троицкий разворачивает величественную панораму новозаветного идеала, именуемого апостолами «законом веры и свободы», «законом царским» и «законом Христовым». Отличительная, фундаментальная черта новозаветной морали, предреченная еще пророками, заключается в полном отказе от рабского, детального кодекса внешних предписаний, начертанных на мертвых камнях Синая, и перенесении центра тяжести на конкретную человеческую личность с её индивидуальными силами, немощами и духовным возрастом. Христос и Его апостолы не предлагают массе верующих одинаковых, раз навсегда зафиксированных рецептов поведения на каждый случай жизни, поскольку закон свободы обращен к конкретному, а не отвлеченному человеку, и предоставляет полный простор для многообразия индивидуальных путей к святости, руководствуясь пастырским принципом посильности: «могий вместити да вместит». Божественное Писание указывает лишь общее начало, пункт отправления — наличное состояние падшей природы человека, и конечный ориентир совершенства — безграничное уподобление Отцу Небесному, тогда как весь срединный путь очищения и возрастания отдается свободе и творческому усилию верующего духа, оживотворяемого благодатью. Христианский закон Христов является полным, органическим выражением живой Личности Искупителя, Который Своей крестной жертвой парализовал осуждающий, карающий меч ветхой буквы и заменил его сострадательным, врачующим принципом всепрощения и всеисцеления. На этом пути духовного выздоровления человек может спотыкаться и падать множество раз, однако до тех пор, пока он осознает свою греховную болезненность, кается и стремится вперед, уповая на милость Спасителя, новозаветный закон свободы не рубит его карающим приговором, а милостиво поднимает, превращая каждый жизненный опыт в ступень нравственного возрастания.

Рассмотрение столь глубокой, многовековой проблематики делает этот фундаментальный академический труд неоценимым сокровищем для целого ряда категорий читателей, каждый из которых найдет в нем глубокие интеллектуальные и духовные ответы. Прежде всего, книга Троицкого является незаменимым пособием для академических богословов, библеистов и студентов духовных школ, поскольку она предлагает ясный, выверенный православный методологический инструментарий для критического анализа западных библейско-критических теорий, наглядно демонстрируя, как можно защищать догматические истины Церкви, не впадая при этом в наивный, антиинтеллектуальный фундаментализм или слепое отрицание научных фактов истории. Кроме того, этот трактат обладает колоссальной ценностью для практикующих пастырей Церкви, священнослужителей и духовных наставников, так как детальный разбор апостольской икономии и пастырской гибкости, явленной Петром, Иаковом и Павлом, служит вечным ориентиром в деле духовного руководства конкретными человеческими душами. Книга учит пастырей бережному, деликатному отношению к немощам и национально-культурным привычкам приходящих к Богу людей, предостерегая от жестокого, буквалистского законничества фарисейского толка, способного погубить ростки живой веры в сокрушенном сердце. Наконец, книга Троицкого принесет огромную пользу образованным мирянам, христианским интеллектуалам и всем ищущим глубоких ответов на сложные вопросы библейской истории, помогая им обрести прочный интеллектуальный фундамент для исповедания сознательной, свободной и органичной веры во Христа перед лицом вызовов секулярной эпохи.

Взвешенный и беспристрастный критический анализ данного трактата позволяет со всей очевидностью выделить его монументальные сильные стороны, обеспечившие ему непреходящую ценность в сокровищнице церковной науки. Главное достоинство труда заключается в его поразительной психологической и сотериологической глубине, позволившей автору выйти из тупика поверхностных буквальных сопоставлений и предложить по-настоящему органичный, синтетический взгляд на единство апостольского учения о спасении. Троицкий совершил блестящий экзегетический прорыв, показав, что за внешними терминологическими различиями Павла и Иакова скрывается абсолютно тождественное догматическое сознание, воспринимающее веру как живой, динамичный, Христоцентричный центр человеческой личности, который по самой своей природе не может не плодоносить добрыми делами. Его критика западных богословских крайностей — ритуалистического редукционизма католичества и forensic-юридического изоляционизма протестантизма — остается классическим образцом православной апологетики, раскрывающей подлинную внутреннюю свободу Евангелия от Писания. Вместе с тем, конструктивная критика позволяет заметить и некоторые слабые места аргументации, обусловленные как личным стилем автора, так и спецификой академической эпохи конца девятнадцатого века. Прежде всего, книга написана чрезвычайно тяжелым, перегруженным академическим языком, изобилующим сложными, многоступенчатыми синтаксическими конструкциями и частыми концептуальными повторениями, что значительно затрудняет непосредственное восприятие логики исследования — недостаток, который скромно признает и сам Троицкий в заключении, упоминая о своем «варварском языке и стиле» и сравнивая свои частые повторы с каплей, методично долбящей камень читательского сознания. Кроме того, с современной точки зрения, автор иногда излишне полемично и обобщенно оценивает текстологические аргументы тюбингенской школы, прибегая к жестким догматическим опровержениям там, где требовался более детальный, пошаговый разбор конкретных исторических и хронологических свидетельств Книги Деяний. Троицкий настолько увлекается выстраиванием безупречной сотериологической концепции внутреннего «закона веры», что порой оставляет без должного внимания внешние историко-археологические контексты первого века. Однако эти частные методологические и стилистические нюансы нисколько не умаляют величия и непреходящей ценности данного трактата, который навсегда останется великолепным памятником отечественной богословской мысли, убедительно доказавшим, что за многоголосием человеческих характеров первоверховных апостолов скрывается вечная, монолитная гармония Единого Духа Христова.